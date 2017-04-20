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Outdoors almanac — April 21

Published: April 20, 2017 - 09:16 PM

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Browns to face Steelers in regular-season opener and finale; no prime-time game on schedule

The Browns will go full circle for the first time in 54 years, beginning and ending the 2017 regular season against the Pittsburgh Steelers, but they aren’t set to appear in prime time.

When the NFL released the full schedule Thursday night, a couple of things immediately jumped out about the Browns.

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LeBron James included in Time 100 Most Influential list
2017 Browns schedule
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Cavaliers 119, Pacers 114: LeBron James leads stunning rally from 26 points behind as Cavs take 3-0 series lead - 12:34 PM
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Indians 6, Twins 2: Trevor Bauer gets first win as Indians complete sweep
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