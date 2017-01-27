By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal
Pending induction into College Football Hall of Fame enough to make former Mount Union coach Larry Kehres antsy January 27,2017 09:25 PM GMT Tim Rogers Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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