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Poll: Can the Cavs win Game 4 of the NBA Finals?

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Ohio.com staff report

Published: June 8, 2017 - 12:10 AM | Updated: June 8, 2017 - 12:49 AM
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Cleveland Cavaliers Kyrie Irving splits the defense of Golden State Warriors's Shaun Livingston (left) and Stephen Curry in Game 3 of the NBA Finals, Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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