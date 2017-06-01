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Poll: What do the Cavs need to fix the most in Game 2 of the NBA Finals?

By Ohio.com staff report

Published: June 1, 2017 - 11:58 PM | Updated: June 2, 2017 - 12:12 AM
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Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) shoots against Cleveland Cavaliers forward LeBron James during the second half of Game 1 of the NBA Finals Thursday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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