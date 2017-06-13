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Poll: What should the Cavs do for next season after losing the NBA Finals?

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Ohio.com staff report

Published: June 13, 2017 - 12:14 AM | Updated: June 13, 2017 - 10:45 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (center) and forward Richard Jefferson (24) talk with referee Ed Malloy during the first half of Game 5 of the NBA Finals against the Golden State Warriors Monday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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