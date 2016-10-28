Friday night football scoreboard

PHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNp
dHkgU2VyaWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkVhc3QgMzIsIEdhcmZpZWxkIDE0PC9wPjxwPkVsbGV0
IDU3LCBOb3J0aCAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmVkZXJhbCBMZWFndWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
TGFrZSAzNSwgR3JlZW4gMzQ8L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAzMSwgSmFja3NvbiAy
NjwvcD48cD5QZXJyeSAzMCwgR2xlbk9hayAyNDwvcD48cD48c3Ryb25nPkdyZWF0ZXIgQ2xldmVs
YW5kIENvbmZlcmVuY2U8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QnJ1bnN3aWNrIDMxLCBTdHJvbmdzdmlsbGUg
NzwvcD48cD5NZW50b3IgNjMsIEVseXJpYSAzNDwvcD48cD5Tb2xvbiA1MSwgTWVkaW5hIDQzPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+Tm9ydGhlYXN0ZXJuIEJ1Y2tleWUgQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIDQxLCBDYW50b24gU291dGggMTQ8L3A+PHA+TWFybGluZ3RvbiA0OSwgQWxs
aWFuY2UgNDA8L3A+PHA+Q2Fycm9sbHRvbiAyNSwgTWluZXJ2YSAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm9y
dGggQ29hc3QgTGVhZ3VlICYjODIxMjsgQmx1ZSBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DaGFy
ZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIDI0LCBQYXJtYSBQYWR1YSA3PC9wPjxwPkFy
Y2hiaXNob3AgSG9iYW4gMjgsIENsZXZlbGFuZCBCZW5lZGljdGluZSAwPC9wPjxwPk1lbnRvciBM
YWtlIENhdGhvbGljICg0LTUsIDItMikgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0ICgxLTgsIDAtNCk8L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5Qb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2UgJiM4MjEyOyBDb3VudHkgRGl2aXNpb248
L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Um9vdHN0b3duIDIxLCBNb2dhZG9yZSAxNDwvcD48cD5Tb3V0aGVhc3Qg
MzEsIEdhcnJldHRzdmlsbGUgMjQgKE9UKTwvcD48cD5DcmVzdHdvb2QgNTQsIFdhdGVybG9vIDEz
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UG9ydGFnZSBUcmFpbCBDb25mZXJlbmNlICYjODIxMjsgTWV0cm8gRGl2
aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q292ZW50cnkgNDYsIE5vcnRvbiA0NDwvcD48cD5SYXZlbm5h
IDI4LCBGaWVsZCAxNDwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgNDIsIFNwcmluZ2ZpZWxkIDc8L3A+PHA+U3Ry
ZWV0c2Jvcm8gMzQsIENsb3ZlcmxlYWYgNjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBBQy03PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPkZhaXJsZXNzIDIwLCBUdXNsYXcgMTA8L3A+PHA+VHJpd2F5IDUwLCBPcnJ2aWxsZSA0Mzwv
cD48cD5NYW5jaGVzdGVyIDQyLCBDVkNBIDc8L3A+PHA+SW5kaWFuIFZhbGxleSAyOCwgVHVza3kg
VmFsbGV5IDE0PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3VidXJiYW4gTGVhZ3VlICYjODIxMjsgQW1lcmljYW4g
Q29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gMzksIFJldmVyZSAxNDwvcD48cD5I
aWdobGFuZCA0MiwgS2VudCBSb29zZXZlbHQgNzwvcD48cD5BdXJvcmEgNDksIFRhbGxtYWRnZSAw
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3VidXJiYW4gTGVhZ3VlICYjODIxMjsgTmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5j
ZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgMzUsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDIyPC9wPjxwPkh1
ZHNvbiAzMSwgQnJlY2tzdmlsbGUgMjg8L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIDU1LCBOb3Jkb25pYSAzNjwv
cD48cD5TdG93IDM0LCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiA3PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2F5bmUgQ291bnR5
IEF0aGxldGljIExlYWd1ZSA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SGlsbHNkYWxlIDE2LCBTbWl0aHZpbGxl
IDE0PC9wPjxwPkRhbHRvbiAyMCwgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDE0PC9wPjxwPk5vcndheW5lIDYwLCBX
YXluZWRhbGUgNzwvcD48cD5DaGlwcGV3YSA0NywgUml0dG1hbiAyMTwvcD48cD48c3Ryb25nPk5v
bi1sZWFndWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q29wbGV5IDM3LCBCZWRmb3JkIDIwPC9wPjxwPkJ1Y2tl
eWUgMzgsIEJyb29rc2lkZSAwPC9wPjxwPkZhcnJlbGwgKFBhLikgKDYtMykgYXQgQ2FudG9uIENl
bnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDYtMyksIGNhbmNlbGVkPC9wPjxwPkNvbHVtYnVzIFN0LiBDaGFybGVz
IDcsIE5vcnRod2VzdCAzPC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDQxLCBZb3VuZ3N0b3du
IFVyc3VsaW5lIDEzPC9wPjxwPlNhbmR5IFZhbGxleSA0OSwgTWFsdmVybiA2PC9wPjxwPkJsYWNr
IFJpdmVyIDQ5LCBXZWxsaW5ndG9uIDE0PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgNDcsIFRob21hcyBXb3J0aGlu
Z3RvbiA3PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5
JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ob24tbGVhZ3VlPC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoNi0zKSBhdCBNYXNzaWxsb24gKDctMiksIDIgcC5tLjwv
cD48cD5FYXN0IENhbnRvbiAoNS00KSBhdCBUdXNjYXJhd2FzIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDUt
Myk8L3A+PHA+S2VubW9yZSAoMi03KSBhdCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgQWNhZGVteSAoNy0xKSwg
MiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2l0eSBTZXJpZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RmlyZXN0b25l
ICgzLTYsIDMtMikgYXQgQnVjaHRlbCAoNC01LCA0LTEpLCBub29uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R3Jl
YXRlciBDbGV2ZWxhbmQgQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5FdWNsaWQgKDYtMywgNC0y
KSBhdCBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyAoNS00LCAyLTMpLCAxIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ob3J0
aCBDb2FzdCBMZWFndWUgJiM4MjExOyBXaGl0ZSBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TdC4g
VGhvbWFzIEFxdWluYXMgKDgtMSkgYXQgV2FycmVuIEpGSyAoOC0wKSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+Tm9ydGhlYXN0ZXJuIEJ1Y2tleWUgQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TYWxl
bSAoNS00LCAzLTMpIGF0IFdlc3QgQnJhbmNoICg0LTUsIDMtMyk8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.