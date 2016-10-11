Published: October 11, 2016 - 02:51 PM
High school football computer ratings October 11,2016 06:51 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ PHN0cm9uZz4oVG9wIGVpZ2h0IHNjaG9vbHMgZnJvbSBlYWNoIHJlZ2lvbiYjODIzMjt3aWxsIHF1 YWxpZnkgZm9yIHRoZSBwbGF5b2Zmcyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJ PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE6IDEuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoNi0x KSAyMS4yODU3LCAyLiBKYWNrc29uICg2LTEpIDE4Ljc5MjksIDwvc3Ryb25nPjMuIExha2V3b29k IFN0LiBFZHdhcmQgKDUtMSkgMTguMTY2NywgPHN0cm9uZz40LiBTdG93ICg2LTEpIDE2LjE2NDMs IDwvc3Ryb25nPjUuIFNvbG9uICg2LTEpIDE1LjkyODYsIDYuIENsZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzICg1 LTIpIDEzLjk2MTgsIDcuIEV1Y2xpZCAoNS0yKSAxMy41NSwgOC4gQ2xlLiBTdC4gSWduYXRpdXMg KDYtMSkgMTMuMjU3MSwgOS4gTWVudG9yICgzLTQpIDEyLjY2NDMsIDxzdHJvbmc+MTAuIEdsZW5P YWsgKDQtMykgMTEuMywgPC9zdHJvbmc+MTEuIFNoYWtlciBIdHMuICg1LTIpIDkuNTcxNCwgPHN0 cm9uZz4xMi4gTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAoMy00KSA4LjYyODYuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI6IDwvc3Ryb25nPjEuIFBvd2VsbCBPbGVudGFuZ3kgTGliZXJ0eSAo Ny0wKSAyMi44MjAzLCAyLiBEdWJsaW4gSmVyb21lICg3LTApIDE4LjY4NTcsIDMuIEZpbmRsYXkg KDYtMSkgMTQuNDQyOSwgNC4gTGV3aXMgQ2VudGVyIE9sZW50YW5neSBPcmFuZ2UgKDUtMikgMTMu NjA3MSwgNS4gVG9sLiBXaGl0bWVyICg1LTIpIDExLjU4NTcsIDxzdHJvbmc+Ni4gTWVkaW5hICg2 LTEpIDExLjUyODYsIDwvc3Ryb25nPjcuIExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFuZ3kgKDUtMikgMTAu OTkyOSwgOC4gTG9yYWluICg1LTIpIDEwLjU3NDMsIDkuIEVseXJpYSAoMy00KSA3LjM0MjksIDEw LiBQYXJtYSAoNS0yKSA2LjcxNDMsIDExLiBOZXdhcmsgKDQtMykgNi40NTcxLCAxMi4gV2VzdGVy dmlsbGUgQ2VudHJhbCAoMi01KSA0LjYyMjc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMzo8L3N0cm9u Zz4gMS4gRHVibGluIENvZmZtYW4gKDYtMSkgMTkuNiwgMi4gUGlja2VyaW5ndG9uIENlbnRyYWwg KDYtMSkgMTguNTQ3NiwgMy4gSHViZXIgSHRzLiBXYXluZSAoNi0wLTEpIDE4LjE1MDgsIDQuIEhp bGxpYXJkIEJyYWRsZXkgKDYtMSkgMTUuNzM1NywgNS4gU3ByaW5nZmllbGQgKDUtMikgMTUuMiwg Ni4gUGlja2VyaW5ndG9uIE5vcnRoICg2LTEpIDEzLjcyMTQsIDcuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiAo Ni0xKSAxMy4yMjg2LCA4LiBIaWxsaWFyZCBEYXZpZHNvbiAoNS0yKSAxMi44OTI5LCA5LiBSZXlu b2xkc2J1cmcgKDUtMikgMTIuNCwgMTAuIEdhaGFubmEgTGluY29sbiAoNC0zKSA4LjQ2OTQsIDEx LiBMYW5jYXN0ZXIgKDMtNCkgNi4zMzY3LCAxMi4gQmVhdmVyY3JlZWsgKDQtMykgNi4zMjg2Ljwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA0OiA8L3N0cm9uZz4xLiBDaW4uIENvbGVyYWluICg3LTApIDI0 LjgwNzEsIDIuIExlYmFub24gKDYtMSkgMTcuMzg1NywgMy4gQ2luLiBFbGRlciAoNS0yKSAxNS45 Mjg2LCA0LiBNYXNvbiAoNS0yKSAxNC41NzE0LCA1LiBDaW4uIFN0LiBYYXZpZXIgKDQtMykgMTMu NzQzOSwgNi4gU3ByaW5nYm9ybyAoNS0yKSAxMS42NSwgNy4gSGFtaWx0b24gKDQtMykgMTEuNDcx NCwgOC4gRmFpcmZpZWxkICg1LTIpIDEwLjM5MjksIDkuIENpbi4gQXJjaGJpc2hvcCBNb2VsbGVy ICgzLTQpIDguNjQ0MywgMTAuIENsYXl0b24gTm9ydGhtb250ICgzLTQpIDguMDkyOSwgMTEuIENp bi4gU3ljYW1vcmUgKDMtNCkgNy43ODU3LCAxMi4gTGliZXJ0eSBUd3AuIExha290YSBFYXN0ICgz LTQpIDcuMDY0MzwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+UmVnaW9uIDU6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdhcnJlbiBHLiBIYXJkaW5nICg3LTApIDE4LjcyODYs IDxzdHJvbmc+Mi4gQXVyb3JhICg2LTEpIDE3LjQ0MjksIDMuIENvcGxleSAoNi0xKSAxNS45LCA8 L3N0cm9uZz40LiBCZWRmb3JkICg2LTEpIDE1Ljg3MTQsIDUuIENoYXJkb24gKDctMCkgMTUuNzY2 NCw8c3Ryb25nPiA2LiBIdWRzb24gKDYtMSkgMTUuMTUsIDcuIEJyZWNrc3ZpbGxlICg3LTApIDEy LjY5MjksIDguIEVsbGV0ICg2LTEpIDExLjQ4NTcsIDwvc3Ryb25nPjkuIFdpbGxvdWdoYnkgU291 dGggKDQtMykgMTAuNzM1NywgPHN0cm9uZz4xMC4gQmFyYmVydG9uICg1LTIpIDEwLjAyMTQsIDwv c3Ryb25nPjExLiBNYXBsZSBIdHMuICg0LTMpIDguODU3MSwgMTIuIEx5bmRodXJzdCBCcnVzaCAo My00KSA3Ljc3MTQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDY6PC9zdHJvbmc+IDEuIEF2b24gKDct MCkgMTkuMDkyOSwgMi4gR3JhZnRvbiBNaWR2aWV3ICg2LTEpIDE3LjMzNTcsIDMuIEhvbGxhbmQg U3ByaW5nZmllbGQgKDctMCkgMTYuMDM1NywgNC4gV2hpdGVob3VzZSBBbnRob255IFdheW5lICg2 LTEpIDE1Ljk1LCA1LiBBdm9uIExha2UgKDYtMSkgMTMuMzU3MSwgNi4gT2xtc3RlZCBGYWxscyAo NS0yKSAxMS4xNSwgNy4gVG9sLiBTdC4gSm9obiYjODIxNztzICg1LTIpIDEwLjI0MjksIDguIFdl c3RsYWtlICg0LTMpIDkuNywgOS4gQ2xlLiBHbGVudmlsbGUgICg0LTMpIDguMTIyNCwgPHN0cm9u Zz4xMC4gSGlnaGxhbmQgKDQtMykgOC4wMTk5LCAxMS4gV2Fkc3dvcnRoICg0LTMpIDcuNjUsIDwv c3Ryb25nPjEyLiBUb2wuIFdhaXRlICgzLTQpIDYuMjcyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDc6 IDEuIE1hc3NpbGxvbiAoNS0yKSAxNC40NjQzLDwvc3Ryb25nPiAyLiBEdWJsaW4gU2Npb3RvICg1 LTIpIDE0LjQsIDMuIENvbHMuIEZyYW5rbGluIEh0cy4gKDctMCkgMTMuOTE0MywgPHN0cm9uZz40 LiBQZXJyeSAoNS0yKSAxMy41ODU3LCA1LiBMYWtlICg1LTIpIDEzLjQzNTcsIDwvc3Ryb25nPjYu IFdvcnRoaW5ndG9uIEtpbGJvdXJuZSAoNS0yKSAxMi41MDcxLCA3LiBDb2xzLiBXZXN0ICg3LTAp IDEyLjQ1NzQsIDguIE5ldyBBbGJhbnkgKDQtMykgMTIuMzUsIDkuIFBhdGFza2FsYSBMaWNraW5n IEh0cy4gKDUtMikgMTEuMiwgPHN0cm9uZz4xMC4gV29vc3RlciAoNS0yKSAxMC43ODU3LCA8L3N0 cm9uZz4xMS4gTWFuc2ZpZWxkIFNlbmlvciAoNS0yKSAxMC43Mjg2LCAxMi4gQ29scy4gTm9ydGhs YW5kICg1LTIpIDEwLjA1MS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gODo8L3N0cm9uZz4gMS4gVHJv eSAoNi0xKSAxOC4zNTcxLCAyLiBDaW4uIFR1cnBpbiAoNy0wKSAxNy41Mjg2LCAzLiBDaW4uIExh U2FsbGUgKDUtMikgMTYuNCwgNC4gQ2luLiBQcmluY2V0b24gKDUtMikgMTMuOTU3MSwgNS4gS2lu Z3MgTWlsbHMgS2luZ3MgKDUtMikgMTMuMzI4NiwgNi4gTWlhbWlzYnVyZyAoNS0yKSAxMi4wNDI5 LCA3LiBUcmVudG9uIEVkZ2V3b29kICg1LTIpIDExLjU1NzEsIDguIFZhbmRhbGlhIEJ1dGxlciAo NC0zKSAxMC41MzU3LCA5LiBMaW1hIFNlbmlvciAoNS0yKSAxMC41Mjg2LCAxMC4gQ2luLiBBbmRl cnNvbiAoNS0yKSA5LjkyMTQsIDExLiBIYXJyaXNvbiAoNC0zKSA4Ljg4NTcsIDEyLiBDaW4uIFdh bG51dCBIaWxscyAoNC0zKSA2LjYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSUlJPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDk6IDEuIE1hcmxpbmd0b24gKDctMCkgMTguOTkyOSwgMi4g QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAoNi0xKSAxNi4zMjI5LCA8L3N0cm9uZz4zLiBOZXcgUGhpbGFkZWxw aGlhICg2LTEpIDEyLjMyODYsIDQuIFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICg1LTIpIDExLjIwMTMsIDxzdHJv bmc+NS4gQnVja2V5ZSAoNi0xKSAxMS4xMzU3LCA2LiBFYXN0ICg0LTMpIDEwLjU4NTcsIDcuIFN0 LiBWaW5jZW50LVN0IE1hcnkgKDQtMykgMTAuNTc3NCwgPC9zdHJvbmc+OC4gQ2FuZmllbGQgKDUt MikgOS45NDI5LCA8c3Ryb25nPjkuIFJhdmVubmEgKDQtMykgOS42NjQzLCAxMC4gTG91aXN2aWxs ZSAoNC0zKSA5LjQ1LCA8L3N0cm9uZz4xMS4gRG92ZXIgKDQtMykgOS4zLCA8c3Ryb25nPjEyLiBB bGxpYW5jZSAoNC0zKSA4LjIwNzEuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEwOjwv c3Ryb25nPiAxLiBUb2wuIENlbnRyYWwgQ2F0aC4gKDctMCkgMTUuODE4NSwgMi4gU2FuZHVza3kg KDYtMSkgMTQuNjU3MSwgMy4gQ2x5ZGUgKDYtMSkgMTMuODIxNCwgNC4gQm93bGluZyBHcmVlbiAo NS0yKSAxMy40ODU3LCA1LiBMZXhpbmd0b24gKDUtMikgMTEuNDA3MSwgNi4gTm9yd2FsayAoNC0z KSAxMC41NDYyLCA3LiBIdW50aW5nIFZhbGxleSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCAoNS0yKSAxMC40 MjcxLCA4LiBTYW5kdXNreSBQZXJraW5zICg0LTMpIDkuNzg1NywgOS4gVG9sLiBXb29kd2FyZCAo Ni0xKSA5LjI0MDMsIDEwLiBDbGUuIEpvaG4gSGF5ICg0LTIpIDguNzQ2MywgMTEuIFBhcm1hIFBh ZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gKDQtMykgOC40MzU3LCAxMi4gQXNobGFuZCAoNC0zKSA3LjU4NTcuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDExOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDb2xzLiBTdC4gRnJhbmNpcyBEZVNh bGVzICg3LTApIDIwLjQzMjIsIDIuIENvbHMuIEhhbWlsdG9uIFRvd25zaGlwICg1LTIpIDEzLjgx NDMsIDMuIEJleGxleSAoNy0wKSAxMy4xNzM1LCA0LiBXaGl0ZWhhbGwtWWVhcmxpbmcgKDUtMikg MTIuODkzOSwgNS4gQ2hpbGxpY290aGUgKDYtMSkgMTEuOTIxNCwgNi4gQ29scy4gRWFzdG1vb3Ig QWNhZC4gKDUtMikgMTEuNDkyOSwgNy4gQ29scy4gQmVlY2hjcm9mdCAoNi0xKSAxMC43MzU3LCA4 LiBNYXJpZXR0YSAoNS0yKSA5Ljc4NTcsIDkuIFRoZSBQbGFpbnMgQXRoZW5zICg1LTIpIDkuMzg1 NywgMTAuIFRob3JudmlsbGUgU2hlcmlkYW4gKDUtMikgOS4zNDI5LCAxMS4gV2FzaGluZ3RvbiBD LkguIE1pYW1pIFRyYWNlICg1LTIpIDguNTc4NiwgMTIuIEphY2tzb24gKDUtMikgOC4xOTI5Ljwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMjo8L3N0cm9uZz4gMS4gRnJhbmtsaW4gKDctMCkgMTkuMjg1 NywgMi4gV2FwYWtvbmV0YSAoNy0wKSAxNC42MDcxLCAzLiBTdC4gTWFyeXMgTWVtb3JpYWwgKDct MCkgMTMuNjU3MSwgNC4gVHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiAoNi0xKSAxMy4yLCA1LiBDaW4uIE1vdW50 IEhlYWx0aHkgKDctMCkgMTIuNjYzMSwgNi4gTmV3IFJpY2htb25kICg2LTEpIDEwLjk3ODYsIDcu IE5vcndvb2QgKDYtMSkgMTAuODg1NywgOC4gVGlwcCBDaXR5IFRpcHBlY2Fub2UgKDUtMikgMTAu ODM1NywgOS4gV2lsbWluZ3RvbiAoNi0xKSAxMC41LCAxMC4gRGF5LiBCZWxtb250ICg1LTIpIDku NTI4NiwgMTEuIFBpcXVhICg1LTIpIDkuNTIxNCwgMTIuIEdvc2hlbiAoNC0zKSA4LjM0MjkuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTM6 IDEuIENyZXN0d29vZCAoNi0xKSAxNy4xNzE0LCA8L3N0cm9uZz4yLiBQZXJyeSAoNy0wKSAxNi40 Mjg2LCAzLiBTdHJ1dGhlcnMgKDYtMSkgMTMuNjI5MSwgPHN0cm9uZz40LiBXb29kcmlkZ2UgKDct MCkgMTMuMTkyOSwgPC9zdHJvbmc+NS4gSHViYmFyZCAoNi0xKSAxMi4zMjg2LCA2LiBZb3VuZ3N0 b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAoNC0yKSAxMS41NTcxLCA3LiBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUt Q2F0aGVkcmFsIExhdGluICg1LTIpIDEwLjU4NTcsIDguIENvbm5lYXV0ICg0LTMpIDguODI4Niwg OS4gT2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMgKDYtMSkgOC44LCA8c3Ryb25nPjEwLiBTdHJlZXRzYm9ybyAo NC0zKSA4LjYyODYsIDwvc3Ryb25nPjExLiBMYUdyYW5nZSBLZXlzdG9uZSAoNi0xKSA4LjM5Mjks IDEyLiBQZXBwZXIgUGlrZSBPcmFuZ2UgKDQtMykgOC4zMjQ8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24g MTQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBsYWluIENpdHkgSm9uYXRoYW4gQWxkZXIgKDctMCkgMTUuMTA3MSwg Mi4gUG9ydCBDbGludG9uICg3LTApIDE0LjUyODYsIDMuIEJlbGxldnVlICg1LTIpIDExLjkwNzEs IDQuIE90dGF3YS1HbGFuZG9yZiAoNy0wKSAxMS40OTc4LCA1LiBMZXdpc3Rvd24gSW5kaWFuIExh a2UgKDctMCkgMTEuMTIxNCwgNi4gQmVsbGVmb250YWluZSBCZW5qYW1pbiBMb2dhbiAoNy0wKSAx MC45NjQzLCA3LiBDb2xzLiBCaXNob3AgSGFydGxleSAoNS0yKSAxMC45NSwgOC4gQ2FsZWRvbmlh IFJpdmVyIFZhbGxleSAoNC0zKSA2Ljg5MjksIDkuIE9hayBIYXJib3IgKDMtNCkgNi41NTcxLCAx MC4gTmFwb2xlb24gKDQtMykgNi40MTQzLCAxMS4gU3BhcnRhIEhpZ2hsYW5kICg0LTMpIDYuMzM1 NywgMTIuIFNwcmluZ2ZpZWxkIFNoYXduZWUgKDQtMykgNi4yMzU3LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiAxNTo8L3N0cm9uZz4gMS4gSm9obnN0b3duLU1vbnJvZSAoNy0wKSAxNy4zOTI5LCAyLiBI ZWF0aCAoNy0wKSAxNC4zNSwgMy4gU3RldWJlbnZpbGxlICg2LTEpIDEzLjk4OTgsIDQuIFNoZWxi eSAoNi0xKSAxMi42NTcxLCA1LiBDYW1icmlkZ2UgKDUtMikgMTIuMDE4LCA2LiBDYXJyb2xsIEJs b29tLUNhcnJvbGwgKDUtMikgMTEuNSwgNy4gQW1hbmRhLUNsZWFyY3JlZWsgKDQtMykgMTAuMSwg OC4gRHVuY2FuIEZhbGxzIFBoaWxvICg2LTEpIDkuOTkyOSwgOS4gTmV3YXJrIExpY2tpbmcgVmFs bGV5ICgzLTQpIDkuMTY0MywgMTAuIFdpbnRlcnN2aWxsZSBJbmRpYW4gQ3JlZWsgKDYtMSkgOS4w MzU3LCAxMS4gQ2FuYWwgRnVsdG9uIE5vcnRod2VzdCAoNC0zKSA3LjM4NTcsIDEyLiBTdC4gQ2xh aXJzdmlsbGUgKDMtNCkgNi45NzkxLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNjo8L3N0cm9uZz4g MS4gQ2luLiBXeW9taW5nICg3LTApIDE4LjMyODYsIDIuIEdlcm1hbnRvd24gVmFsbGV5IFZpZXcg KDYtMSkgMTMuOTUsIDMuIENsYXJrc3ZpbGxlIENsaW50b24tTWFzc2llICg2LTEpIDEzLjkwNzEs IDQuIEtldHRlcmluZyBBcmNoYmlzaG9wIEFsdGVyICg3LTApIDEzLjE4NTcsIDUuIFdhdmVybHkg KDYtMSkgMTIuNTE0MywgNi4gQ2luLiBJbmRpYW4gSGlsbCAoNi0xKSAxMC44NjQzLCA3LiBEYXku IER1bmJhciAoNi0xKSA4Ljg2NDMsIDguIENpbi4gVGFmdCAoNS0yKSA4LjQxNDMsIDkuIENoaWxs aWNvdGhlIFVuaW90byAoNS0yKSA4LjI4NTcsIHRpZS0xMC4gRGF5LiBDaGFtaW5hZGUgSnVsaWVu bmUgKDQtMykgNy4zMTQzLCB0aWUtMTAuIENpcmNsZXZpbGxlIExvZ2FuIEVsbSAoNC0zKSA3LjMx NDMsIDEyLiBNaWRkbGV0b3duIE1hZGlzb24gKDQtMykgNy4wNTcxLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJ VklTSU9OIFY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc6PC9zdHJvbmc+IDEuIENh bmZpZWxkIFNvdXRoIFJhbmdlICg2LTEpIDExLjc1LCA8c3Ryb25nPjIuIEdhcnJldHRzdmlsbGUg KDYtMSkgMTAuOTM1NywgPC9zdHJvbmc+My4gV2lja2xpZmZlICg2LTEpIDEwLjcyODYsIDQuIExl YXZpdHRzYnVyZyBMYUJyYWUgKDUtMikgMTAuNDQyOSwgNS4gT3J3ZWxsIEdyYW5kIFZhbGxleSAo Ni0xKSAxMC40Mjc4LCA2LiBZb3VuZ3N0b3duIExpYmVydHkgKDQtMykgOS4zNSwgPHN0cm9uZz43 LiBNYW5jaGVzdGVyICg0LTMpIDguNjIxNCwgPC9zdHJvbmc+OC4gV2FycmVuc3ZpbGxlIEh0cy4g KDQtMykgOC4zNDI5LCA5LiBFYXN0IFBhbGVzdGluZSAoNS0yKSA4LjMwNzEsIDxzdHJvbmc+MTAu IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICg0LTMpIDcuODA3MSwgMTEuIFNhbmR5IFZhbGxleSAo NC0zKSA3LjU1NzEsPC9zdHJvbmc+IDEyLiBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3VyIEFjYWQuICg1LTIp IDcuNTQyOS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTg6IDEuIE5vcndheW5lICg2LTEpIDE1Ljc1 NzEsIDwvc3Ryb25nPjIuIFBlbWJlcnZpbGxlIEVhc3R3b29kICg2LTEpIDE0LjA4NTcsIDxzdHJv bmc+My4gTm9ydGh3ZXN0ZXJuICg3LTApIDEyLjc0MjksIDwvc3Ryb25nPjQuIE1pbGFuIEVkaXNv biAoNi0xKSAxMC4zODU3LCA1LiBHYWhhbm5hIENvbHMuIEFjYWQuICg2LTEpIDEwLjMwNzEsIDYu IE1hcmlvbiBQbGVhc2FudCAoNi0xKSA5LjkwNzEsIDcuIFN3YW50b24gKDYtMSkgOC40MTk5LCA8 c3Ryb25nPjguIENoaXBwZXdhICg1LTIpIDguMzkyOSwgPC9zdHJvbmc+OS4gRmluZGxheSBMaWJl cnR5LUJlbnRvbiAoNS0yKSA3LjY4NTcsIDEwLiBHZW5vYSBBcmVhICg1LTIpIDcuMDczNiwgMTEu IFJvc3Nmb3JkICg0LTMpIDYuNTUsIDxzdHJvbmc+MTIuIFRyaXdheSAoNS0yKSA2LjI4NTcuPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBXaGVlbGVyc2J1cmcg KDctMCkgMTcuMjE0MywgMi4gU3VnYXJjcmVlayBHYXJhd2F5ICg3LTApIDE1LjE4NTcsIDMuIENv c2hvY3RvbiAoNi0wKSAxMy43MjIyLCA0LiBOZWxzb252aWxsZS1Zb3JrICg1LTIpIDEwLjY1NzEs IDUuIEJlbG1vbnQgVW5pb24gTG9jYWwgKDYtMSkgMTAuMywgNi4gQmFsdGltb3JlIExpYmVydHkg VW5pb24gKDUtMikgMTAuMTcxNCwgNy4gQ2FkaXogSGFycmlzb24gQ2VudHJhbCAoNC0zKSA5LjY3 ODYsIDguIENoaWxsaWNvdGhlIFphbmUgVHJhY2UgKDUtMikgOS4xOTI5LCA5LiBQaWtldG9uICg2 LTEpIDguNjY0MywgMTAuIFdlc3QgTGFmYXlldHRlIFJpZGdld29vZCAoNi0xKSA4LjY1LCAxMS4g TWluZm9yZCAoNS0yKSA4LjMyMTQsIDEyLiBJcm9udG9uICg0LTMpIDguMy48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5SZWdpb24gMjA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENpbi4gSGlsbHMgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWQuICg3LTAp IDE2LjE0MjksIDIuIENvbGR3YXRlciAoNi0xKSAxNC40LCAzLiBXZXN0IE1pbHRvbiBNaWx0b24t VW5pb24gKDUtMikgMTAuODM1NywgNC4gQ2FybGlzbGUgKDUtMikgOS4wNzg2LCA1LiBCcm9va3Zp bGxlICg0LTMpIDkuMDUsIDYuIENpbi4gTWFkZWlyYSAoNS0yKSA4LjkwNzEsIDcuIEphbWVzdG93 biBHcmVlbmV2aWV3ICg2LTEpIDguNzIxNCwgOC4gQ2luLiBBaWtlbiAoNC0zKSA4LjU5MjksIDku IEFubmEgKDQtMykgNy45NDI5LCB0aWUtMTAuIFZlcnNhaWxsZXMgKDQtMykgNy43NSwgdGllLTEw LiBSaWNod29vZCBOb3J0aCBVbmlvbiAoNS0yKSA3Ljc1LCAxMi4gQmV0aGVsLVRhdGUgKDQtMykg Ny41MTQzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ UmVnaW9uIDIxOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLaXJ0bGFuZCAoNy0wKSAxMy4zLCA8c3Ryb25nPjIuIFN0 LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyAoNi0xKSAxMi43MTQzLCA8L3N0cm9uZz4zLiBDdXlhaG9nYSBIdHMu ICg3LTApIDExLjg2NDMsIDQuIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkICg1LTIpIDExLjc3 ODYsIDUuIExpc2JvbiBEYXZpZCBBbmRlcnNvbiAoNi0xKSAxMC42MDcxLCA2LiBDb2x1bWJpYSBT dGF0aW9uIENvbHVtYmlhICg1LTIpIDguOTg1NywgNy4gQ29sdW1iaWFuYSAoNS0yKSA4LjQ1NzEs IDxzdHJvbmc+OC4gRGFsdG9uICg1LTIpIDguMTY0MywgPC9zdHJvbmc+OS4gQnJvb2tmaWVsZCAo NS0yKSA3LjE4MzMsIDxzdHJvbmc+MTAuIEhpbGxzZGFsZSAoNS0yKSA2LjYwNzEsIDwvc3Ryb25n PjExLiBJbmRlcGVuZGVuY2UgKDUtMikgNi4yNSwgMTIuIE1jRG9uYWxkICgzLTQpIDYuMTkyOS48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjI6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhhbWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5 ICg3LTApIDE1LjQ0MjksIDIuIExpYmVydHkgQ2VudGVyICg2LTEpIDEyLjA4NTcsIDMuIERlZmlh bmNlIEF5ZXJzdmlsbGUgKDctMCkgMTEuMTg1NywgNC4gQnVjeXJ1cyBXeW5mb3JkICg3LTApIDEw Ljg1LCA1LiBBdHRpY2EgU2VuZWNhIEVhc3QgKDctMCkgOS41Nzg2LCA2LiBWYW4gQnVyZW4gKDUt MikgNy4wOTI5LCA3LiBNb250cGVsaWVyICg1LTIpIDYuMzY0MywgOC4gTm9ydGggUm9iaW5zb24g Q29sb25lbCBDcmF3Zm9yZCAoNS0yKSA2LjM1NzEsIDkuIERlZmlhbmNlIFRpbm9yYSAoNC0zKSA2 LjIzNTcsIDEwLiBHaWJzb25idXJnICg1LTIpIDUuMjY5MSwgMTEuIFNoZXJ3b29kIEZhaXJ2aWV3 ICgzLTQpIDQuNzc4NiwgMTIuIENhcmV5ICgzLTQpIDQuNzM1Ny48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdp b24gMjM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5ld2FyayBDYXRoLiAoNC0zKSAxMS4xMTQzLCAyLiBCZXZlcmx5 IEZvcnQgRnJ5ZSAoNy0wKSAxMC43MzU3LCAzLiBIYW5uaWJhbCBSaXZlciAoNi0wKSAxMC4zODg5 LCA0LiBDaGVzYXBlYWtlICg2LTEpIDkuNjczOSwgNS4gQmFybmVzdmlsbGUgKDYtMSkgOC43Nzg2 LCA2LiBDZW50ZXJidXJnICg1LTIpIDcuODU3MSwgNy4gQ29hbCBHcm92ZSBEYXdzb24tQnJ5YW50 ICg1LTEpIDcuMTk0NCwgOC4gQmVsbGFpcmUgKDQtMykgNi45MjcxLCA5LiBDaGlsbGljb3RoZSBT b3V0aGVhc3Rlcm4gKDQtMykgNi4zMTQzLCAxMC4gSG93YXJkIEVhc3QgS25veCAoNS0yKSA2LjA3 ODYsIDExLiBHcmFuZHZpZXcgSHRzLiAoNC0zKSA1LjkwNDgsIDEyLiBDYXJkaW5ndG9uLUxpbmNv bG4gKDUtMikgNS43MjE0LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWFy aWEgU3RlaW4gTWFyaW9uIExvY2FsICg2LTEpIDEyLjc1LCAyLiBEZWxwaG9zIEplZmZlcnNvbiAo Ni0xKSA5LjcxNDMsIDMuIE1lY2hhbmljc2J1cmcgKDctMCkgOS4zNTcxLCA0LiBTcGVuY2Vydmls bGUgKDYtMSkgOS4zMTQzLCA1LiBTdC4gSGVucnkgKDUtMikgNy44LCA2LiBIYXJyb2QgQWxsZW4g RWFzdCAoNS0yKSA3LjE4NTcsIDcuIEZheWV0dGV2aWxsZS1QZXJyeSAoNS0yKSA3LjE3OTcsIDgu IENhc3N0b3duIE1pYW1pIEVhc3QgKDUtMikgNi41NjQzLCA5LiBXaWxsaWFtc2J1cmcgKDMtNCkg NS44NzE0LCAxMC4gQ2luLiBDb3VudHJ5IERheSAoNC0zKSA1LjcyMzIsIDExLiBDaW4uIFN1bW1p dCBDb3VudHJ5IERheSAoNC0zKSA1LjY2NTIsIDEyLiBUaXBwIENpdHkgQmV0aGVsICg0LTMpIDUu NjE5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiAyNTogMS4gTW9nYWRvcmUgKDYtMSkgMTIuMjIxNCwgPC9zdHJvbmc+Mi4gV2FycmVuIEpv aG4gRi4gS2VubmVkeSAoNy0wKSAxMC4yMjQ0LCAzLiBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVsICg3LTApIDEw LjEyODQsIDQuIE1vbnJvZXZpbGxlICg3LTApIDkuOTkyOSwgNS4gTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSBU dXNjYXJhd2FzIENlbnRyYWwgQ2F0aC4gKDUtMikgNy43NTYxLCA2LiBOb3J0aCBKYWNrc29uIEph Y2tzb24tTWlsdG9uICg1LTIpIDcuNTUsIDcuIFRvcm9udG8gKDYtMSkgNi40MjE0LCA8c3Ryb25n PjguIEVhc3QgQ2FudG9uICgzLTQpIDUuMzY0MywgOS4gV2luZGhhbSAoNC0zKSA1LjE4MTgsIDwv c3Ryb25nPjEwLiBNYWx2ZXJuICgzLTQpIDQuOTcxNCwgMTEuIE5ld2J1cnkgKDQtMykgNC44NzE0 LCAxMi4gQXNobGFuZCBNYXBsZXRvbiAoMy00KSAzLjg5MjkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9u IDI2Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0NvbWIgKDYtMSkgOS45NjQzLCAyLiBDb252b3kgQ3Jlc3R2aWV3 ICg1LTIpIDguNzg1NywgMy4gSGlja3N2aWxsZSAoNS0yKSA4LjU0MjksIDQuIEx1Y2FzICg2LTEp IDguMjM1NywgNS4gQXJsaW5ndG9uICg1LTIpIDcuODIxNCwgNi4gTGVpcHNpYyAoNS0yKSA3LjUx NDMsIDcuIEVkZ2VydG9uICg1LTIpIDcuMjkyOSwgOC4gTGFrZXNpZGUgRGFuYnVyeSAoNS0yKSA2 LjY5MjksIDkuIFRpZmZpbiBDYWx2ZXJ0ICg0LTIpIDYuNjExMSwgMTAuIERlbHBob3MgU3QuIEpv aG4mIzgyMTc7cyAoNC0zKSA2LjM2NDMsIDExLiBOb3J0aCBCYWx0aW1vcmUgKDMtNCkgMy4zNzE0 LCAxMi4gTGltYSBQZXJyeSAoMy00KSAyLjkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI3Ojwvc3Ry b25nPiAxLiBXYXRlcmZvcmQgKDYtMSkgOS4wNSwgMi4gR2xvdXN0ZXIgVHJpbWJsZSAoNS0yKSA4 LjU1LCAzLiBSYWNpbmUgU291dGhlcm4gKDYtMSkgOC4wLCA0LiBQb3J0c21vdXRoIFNjaW90b3Zp bGxlICg3LTApIDcuODk3NSwgNS4gU2hhZHlzaWRlICg1LTIpIDcuMzIyNSwgNi4gRGFudmlsbGUg KDQtMykgNy4wNjQzLCA3LiBMb3JlIENpdHkgQnVja2V5ZSBUcmFpbCAoNC0zKSA2LjQzNTcsIDgu IFBvcnRzbW91dGggTm90cmUgRGFtZSAoNS0yKSA2LjE4NjksIDkuIExhbmNhc3RlciBGYWlyZmll bGQgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWQuICg2LTEpIDYuMDcyMiwgMTAuIFphbmVzdmlsbGUgQmlzaG9wIFJv c2VjcmFucyAoNC0zKSA1Ljg4ODksIDExLiBDYW5hbCBXaW5jaGVzdGVyIEhhcnZlc3QgUHJlcC4g KDQtMykgNS4zMzY5LCAxMi4gQ29ybmluZyBNaWxsZXIgKDQtMykgNC42Njg2LjwvcD48cD48c3Ry b25nPlJlZ2lvbiAyODo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ292aW5ndG9uICg3LTApIDE0LjQwNzEsIDIuIFRy b3kgQ2hyaXN0aWFuICg2LTEpIDEwLjM1NjQsIDMuIEZvcnQgUmVjb3ZlcnkgKDUtMikgOC41NzE0 LCA0LiBTaWRuZXkgTGVobWFuIENhdGguICg1LTIpIDcuNzY0MywgNS4gQWRhICg1LTIpIDcuNzM1 NywgNi4gTWluc3RlciAoMy00KSA3LjA0MjksIDcuIENpbi4gTWlhbWkgVmFsbGV5IENocmlzdGlh biBBY2FkLiAoNC0yKSA1LjgxODIsIDguIE1jR3VmZmV5IFVwcGVyIFNjaW90byBWYWxsZXkgKDQt MykgNS4yNSwgOS4gRGVHcmFmZiBSaXZlcnNpZGUgKDQtMykgNC45NzE0LCAxMC4gQ2luLiBIaWxs Y3Jlc3QgKDUtMikgNC44MzU3LCAxMS4gU3ByaW5nZmllbGQgQ2F0aC4gQ2VudHJhbCAoNC0zKSA0 LjcwNzEsIDEyLiBDaW4uIEdhbWJsZSBNb250ZXNzb3JpICg0LTMpIDQuNDY2MS48L3A+PHAvPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.