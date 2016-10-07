All CATEGORIES
☰ Menu

High school football Friday night scoreboard

Published: October 7, 2016 - 11:39 AM

MORE IN SPORTS

tribe08cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
ALDS Game 2/Indians 6, Red Sox 0: Corey Kluber cruises through seven shutout innings, Indians take 2-0 lead

CLEVELAND: Indians ace Corey Kluber had to wait an extra day to make his first career postseason start. It was worth the wait.

marla08cut_01
Marla Ridenour: Indians’ success against Red Sox illustrates franchise’s stunning 18-month turnaround
Indians notebook: Players get taste of playoff atmosphere, expand on 2013 experience; questions of stolen signs emerge
High school football/East 38, Ellet 31: Fourth-quarter comeback propels Dragons to victory over Orangemen
bmatch08cut_03
Browns matchup: With return of quarterback Tom Brady, Patriots tight end Rob Gronkowski becomes more dangerous
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next