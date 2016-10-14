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High school football Friday night scoreboard

Published: October 14, 2016 - 11:15 AM | Updated: October 14, 2016 - 10:34 PM

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ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead - 7:11 PM

CLEVELAND: The Indians have found their formula and have followed it in the first two games of the American League Championship Series. With it, they’re two steps closer to the World Series.

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ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1
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Ace Corey Kluber delivers as Indians beat Blue Jays 2-0 for 1-0 lead in ALCS
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