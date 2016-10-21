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High school football Friday night scoreboard

Published: October 21, 2016 - 12:27 PM | Updated: October 22, 2016 - 09:32 AM
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Browns coach Hue Jackson returns to Cincinnati to face the team he had a chance to eventually lead

Hue Jackson will return to a place where he’s missed and compete with some dear friends.

As much as the coach will try to suppress his feelings when he leads the Browns (0-6) against the Cincinnati Bengals (2-4) beginning at 1 p.m. at Paul Brown Stadium, there are undeniable emotions tied to this game.

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