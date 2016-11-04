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High school football Friday night scoreboard

Published: November 4, 2016 - 10:05 AM | Updated: November 4, 2016 - 10:46 PM

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