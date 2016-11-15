High school football playoff schedule

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Published: November 15, 2016 - 03:24 PM

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Browns players Andrew Hawkins, Josh McCown encouraged after meetings on Capitol Hill about police brutality - 5:23 PM

BEREA: When Andrew Hawkins stood by a picture of Martin Luther King Jr. in the Eisenhower Executive Office Building and Josh McCown sat across from politicians he’s accustomed to seeing on CNN, the importance of their trip to Capitol Hill sunk in for the Browns players.

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