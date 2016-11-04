High school football Saturday night scoreboard

PHA+UGxheW9mZnM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSUlJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9u
IDk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IEVhc3QgKDctMykgYXQgMSBNYXJsaW5ndG9uICgx
MC0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICg3LTMpIGF0IDxzdHJvbmc+MiBB
cmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICg5LTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBTdC4gVmluY2Vu
dC1TdC4gTWFyeSAoNi00KTwvc3Ryb25nPiBhdCAzIERvdmVyICg3LTMpPC9wPjxwPjUgTmV3IFBo
aWxhZGVscGhpYSAoOC0yKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgQnVja2V5ZSAoOS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJ
VklTSU9OIFY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz44IEdhcnJldHRzdmlsbGUgKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQgMSBDYW5maWVsZCBTb3V0
aCBSYW5nZSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjcgQmxhY2sgUml2ZXI8L3N0cm9uZz4gKDctMykg
YXQgMiBPcndlbGwgR3JhbmQgVmFsbGV5ICg5LTEpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBNYW5jaGVzdGVy
ICg3LTMpIGF0IDMgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDYtMyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
NSBXaWNrbGlmZmUgKDgtMikgYXQgNCBMZWF2aXR0c2J1cmcgTGFicmFlICg3LTMpPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+UmVnaW9uIDE4PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggR2Vub2EgQXJlYSAoNy0zKSBhdCA8c3Ry
b25nPjEgTm9yd2F5bmUgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NyBNYXJpb24gUGxlYXNhbnQgKDgt
MikgYXQgMiBQZW1iZXJ2aWxsZSBFYXN0d29vZCAoOS0xKTwvcD48cD42IENvbC4gQWNhZGVteSAo
OC0yKSBhdCAzIE1pbGFuIEVkaXNvbiAoOS0xKTwvcD48cD41IFN3YW50b24gKDktMSkgYXQgPHN0
cm9uZz40IE5vcnRod2VzdGVybiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm
IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJSTwvc3Ryb25n
PjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPjggRWFzdCBD
YW50b24gKDYtNCk8L3N0cm9uZz4gYXQgMSBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVsICgxMC0wKTwvcD48cD43
IE5vcnRoIEphY2tzb24gSmFja3Nvbi1NaWx0b24gKDctMykgYXQgPHN0cm9uZz4yIE1vZ2Fkb3Jl
ICg4LTIpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjYgVG9yb250byAoOC0yKSBhdCAzIFdhcnJlbiBKb2huIEYu
IEtlbm5lZHkgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz41IFdpbmRoYW0gKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQg
NCBNb25yb2V2aWxsZSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE8L3N0
cm9uZz48L3A+PHA+MSBTb2xvbiAzOSwgOCA8c3Ryb25nPkdsZW5PYWsgMTA8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+MiBMYWtld29vZCBTdC4gRWR3YXJkIDQyLCA3IEV1Y2xpZCA3PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+MyBT
dG93IDM1LCA2IENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAxMDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD40IENsZXZlbGFuZCBT
dC4gSWduYXRpdXMgMzUsIDxzdHJvbmc+NSBKYWNrc29uIDA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5SZWdpb24gMjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD4xIE9sZW50YW5neSBMaWJlcnR5IDI0LCA4IE9sZW50
YW5neSBPcmFuZ2UgMTc8L3A+PHA+MiBEdWJsaW4gSmVyb21lIDQyLCA3IEZpbmRsYXkgNzwvcD48
cD4zIExvcmFpbiAzNCwgNiBMZXdpcyBDZW50ZXIgT2xlbnRhbmd5IDE0PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
NSBNZWRpbmEgMzgsPC9zdHJvbmc+IDQgVG9sZWRvIFdoaXRtZXIgMzE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJSTwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA1PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+MSBB
dXJvcmEgNDAsIDggQmFyYmVydG9uIDEzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjIgQ2hhcmRvbiA1NiwgNyBC
ZWRmb3JkIDY8L3A+PHA+MyBXYXJyZW4gRy4gSGFyZGluZyA1NiwgPHN0cm9uZz42IEJyZWNrc3Zp
bGxlIDQ4PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NCBIdWRzb24gMjksIDUgQ29wbGV5IDI1PC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4xIFBl
cnJ5IDIxLCA4IExha2UgNzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IER1YmxpbiBTY2lvdG8gMzE8c3Ryb25n
PiwgMiBNYXNzaWxsb24gMjE8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+MyBOZXcgQWxiYW55IDMxLCA2IENvbHVt
YnVzIFdlc3QgMDwvcD48cD40IENvbHVtYnVzIEZyYW5rbGluIEhlaWdodHMgNDAsIDUgUGF0YXNr
YWxhIExpY2tpbmcgSGVpZ2h0cyAzMjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEy
Ozwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElWPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+UmVnaW9uIDEzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjEgUGVycnkgNDksIDggUGFybWEgSGVpZ2h0cyBI
b2x5IE5hbWUgMzU8L3A+PHA+NyBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIDI4
LCA8c3Ryb25nPjIgQ3Jlc3R3b29kIDI3PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjMgWW91bmdzdG93biBDYXJk
aW5hbCBNb29uZXkgMjcsIDYgSHViYmFyZCA5PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NCBXb29kcmlkZ2UgMTgs
IDwvc3Ryb25nPjUgU3RydXRoZXJzIDY8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBWSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPlJlZ2lvbiAyMTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD4xIEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMgMjQsIDxzdHJv
bmc+OCBIaWxsc2RhbGUgNzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD4yIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2Zp
ZWxkIDQwLCA3IENvbHVtYmlhIFN0YXRpb24gQ29sdW1iaWEgMzkgKDIgT1QpPC9wPjxwPjMgS2ly
dGxhbmQgMjEsIDxzdHJvbmc+NiBEYWx0b24gMDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPjQgU3Qu
IFRob21hcyBBcXVpbmFzIDIxLCA8L3N0cm9uZz41IExpc2JvbiBEYXZpZCBBbmRlcnNvbiAxODwv
cD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.