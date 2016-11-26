High school football Saturday night scoreboard

PHA+U3RhdGUgU2VtaWZpbmFsczwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0
czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gMjMsIDwvc3Ryb25nPkNvbC4gU3QuIEZyYW5jaXMgRGVTYWxl
cyAxNDwvcD48cD5Ucm90d29vZC1NYWRpc29uIDM2LCBUb2xlZG8gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyAw
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+RGl2aXNpb24gVjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhv
bGljIDI0LCA8L3N0cm9uZz4gTWlsYW4gRWRpc29uIDE0PC9wPjxwPkNvbGR3YXRlciAzMywgQ29z
aG9jdG9uIDE0PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gVklJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhcnJlbiBKRksgNDgsIENh
bmFsIFdpbmNoZXN0ZXIgSGFydmVzdCBQcmVwYXJhdG9yeSA3PC9wPjxwPk1pbnN0ZXIgMjcsIE1j
Q29tYiAyMzwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5E
aXZpc2lvbiBJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNsZS4gU3QuIElnbmF0aXVzIDI0LCBQb3dlbGwgT2xl
bnRhbmd5IExpYmVydHkgMTQ8L3A+PHA+Q2luLiBTdC4gWGF2aWVyIDI5LCBQaWNrZXJpbmd0b24g
Q2VudHJhbCAyNzwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGVycnkgMTQs
IEh1ZHNvbiAzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNpbmNpbm5hdGkgTGEgU2FsbGUgMzUsIFdoaXRlaG91
c2UgQW50aG9ueSBXYXluZSAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3RldWJlbnZp
bGxlIDUxLCBQZXJyeSAyNzwvcD48cD5Db2wuIEJpc2hvcCBIYXJ0bGV5IDE0LCBLZXR0ZXJpbmcg
QWx0ZXIgNzwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIFZJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEhlaWdodHMgMzAs
IE5ld2FyayBDYXRob2xpYyAxNDwvcD48cD5NYXJpYSBTdGVpbiBNYXJpb24gTG9jYWwgMzYsIEhh
bWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5IDc8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.