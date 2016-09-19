Published: September 19, 2016 - 10:56 PM
High school scores, summaries and schedules — September 20,2016 03:09 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJB TEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVs ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQ4LS0+PHA+V2VlayA1PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPihB bGwgZ2FtZXMgNyBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk8L3N0 cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkNp dHkgU2VyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPkdhcmZpZWxkICgxLTMsIDAtMSkgYXQgRWxsZXQgKDQtMCwgMS0wKTwvcD48cD48 c3Ryb25nPkZyaWRheTwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9uLWxlYWd1ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICgzLTEpIHZzLiBTdC4g VmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoMi0yKSwgYXQgSW5mb0Npc2lvbiBTdGFkaXVtPC9wPjxwPkFzaHRh YnVsYSBMYWtlc2lkZSAoMS0zKSBhdCBTb3V0aGVhc3QgKDItMik8L3A+PHA+Q2FudG9uIENlbnRy YWwgQ2F0aG9saWMgKDItMikgYXQgQ2hhcmRvbiBOb3RyZSBEYW1lLUNhdGhlZHJhbCBMYXRpbiAo My0xKTwvcD48cD5DbGVhcnZpZXcgKDEtMykgYXQgQnVja2V5ZSAoMy0xKTwvcD48cD5DbGV2ZWxh bmQgU3QuIElnbmF0aXVzICgzLTEpIGF0IFdhbHNoIEplc3VpdCAoMS0zKTwvcD48cD5Db2x1bWJp YSAoMy0xKSBhdCBCbGFjayBSaXZlciAoMy0xKTwvcD48cD5Db2x1bWJpYW5hIENyZXN0dmlldyAo Mi0yKSBhdCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlICg0LTApPC9wPjxwPkNvbHVtYnVzIFN0LiBDaGFybGVzICgy LTIpIGF0IEhpZ2hsYW5kICgzLTEpPC9wPjxwPkNyZXN0d29vZCAoNC0wKSBhdCBTdC4gVGhvbWFz IEFxdWluYXMgKDMtMSk8L3A+PHA+R2FyYXdheSAoNC0wKSBhdCBTYW5keSBWYWxsZXkgKDMtMSk8 L3A+PHA+THVjYXMgKDMtMSkgYXQgV2F0ZXJsb28gKDItMik8L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgKDQtMCkg YXQgTG91ZG9udmlsbGUgKDAtNCk8L3A+PHA+TmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoMy0xKSBhdCBOb3J0 aHdlc3QgKDMtMSk8L3A+PHA+UGVycnkgKDItMikgYXQgQm9hcmRtYW4gKDItMik8L3A+PHA+Umlk Z2V3b29kICg0LTApIGF0IEVhc3QgQ2FudG9uICgyLTIpPC9wPjxwPlRvbGVkbyBCb3dzaGVyICgw LTQpIGF0IE1hc3NpbGxvbiAoMi0yKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5DaXR5IFNlcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5GaXJlc3RvbmUgKDEtMywgMS0w KSB2cy4gTm9ydGggKDAtNCwgMC0xKSwgYXQgRWxsZXQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkZlZGVyYWwgTGVhZ3VlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkdyZWVuIDItMiwgMC0xKSBh dCBHbGVuT2FrICgzLTEsIDEtMCk8L3A+PHA+TGFrZSAoNC0wLCAwLTApIGF0IEphY2tzb24gKDQt MCwgMS0wKTwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyICgzLTEsIDAtMSkgdnMuIENhbnRvbiBN Y0tpbmxleSAoMy0xLCAxLTApLCBhdCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9ydGhlYXN0ZXJuIEJ1Y2tl eWUgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD5DYW50b24gU291dGggKDEtMywgMS0wKSBhdCBBbGxpYW5jZSAoMS0zLCAw LTEpPC9wPjxwPk1hcmxpbmd0b24gKDQtMCwgMS0wKSBhdCBTYWxlbSAoMi0yLCAwLTEpPC9wPjxw Pk1pbmVydmEgKDAtNCwgMC0xKSBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlICgyLTIsIDEtMCk8L3A+PHA+V2VzdCBC cmFuY2ggKDItMiwgMS0wKSBhdCBDYXJyb2xsdG9uICgzLTEsIDAtMSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5j ZSAmIzgyMTI7ICYjODIzMjtNZXRybyBEaXZpc2lvbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5DbG92ZXJsZWFmICgwLTQsIDAtMSlhdCBO b3J0b24gKDItMiwgMS0wKTwvcD48cD5GaWVsZCAoMi0yLCAwLTEpIGF0IENvdmVudHJ5ICgyLTIs IDEtMCk8L3A+PHA+U3ByaW5nZmllbGQgKDEtMywgMC0xKWF0IFJhdmVubmEgKDEtMywgMC0xKTwv cD48cD5Xb29kcmlkZ2UgKDQtMCwgMS0wKSBhdCBTdHJlZXRzYm9ybyAoMy0xLCAxLTApPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5QQUMtNzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5GYWlybGVz cyAoMC00LCAwLTEpIGF0IE1hbmNoZXN0ZXIgKDEtMywgMS0wKTwvcD48cD5PcnJ2aWxsZSAoMi0y LCAxLTApIGF0IENWQ0EgKDAtNCwgMC0xKTwvcD48cD5UdXNreSBWYWxsZXkgMy0xLCAxLTApIGF0 IFRyaXdheSAoMy0xLCAwLTEpPC9wPjxwPlR1c2xhdyAoMC00LCAwLTEpIGF0IEluZGlhbiBWYWxs ZXkgKDEtMywgMS0wKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJl LS0+PHA+U3VidXJiYW4gTGVhZ3VlICYjODIxMjsgJiM4MjMyO0FtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2U8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ QmFyYmVydG9uICgzLTEsIDAtMSkgYXQgQXVyb3JhICgzLTEsIDEtMCk8L3A+PHA+UmV2ZXJlICgz LTEsIDAtMSkgYXQgQ29wbGV5ICgzLTEsIDEtMCk8L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlICgyLTIsIDAtMCkg YXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQgKDAtNCwgMC0xKSA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSAmIzgyMTI7ICYjODIzMjtOYXRp b25hbCBDb25mZXJlbmNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzICgxLTMsIDAtMSkgYXQgV2Fkc3dvcnRoICgx LTMsIDAtMSk8L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgKDItMiwgMC0xKSBhdCBTdG93ICg0LTAsIDEtMCk8L3A+ PHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gKDEtMywgMC0xKSBhdCBIdWRzb24gKDMtMSwgMS0wKTwvcD48cD5U d2luc2J1cmcgKDEtMywgMS0wKSBhdCBCcmVja3N2aWxsZSAoNC0wLCAxLTApPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5HcmVhdGVyIENsZXZlbGFuZCBD b25mZXJlbmNlIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5CcnVuc3dpY2sgKDEtMywgMC0xKSBhdCBFbHlyaWEgKDItMiwgMC0wKTwvcD48 cD5FdWNsaWQgKDMtMSwgMS0wKSBhdCBTb2xvbiAoMy0xLCAxLTApPC9wPjxwPk1lZGluYSAoNC0w LCAwLTApIGF0IFN0cm9uZ3N2aWxsZSAoMS0zLCAwLTEpPC9wPjxwPlNoYWtlciBIZWlnaHRzICgz LTEsIDEtMCkgYXQgTWVudG9yICgxLTMsIDAtMSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPldheW5lIENvdW50eSBBdGhsZXRpYyBMZWFndWU8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q2hpcHBl d2EgKDMtMSwgMC0xKSBhdCBXYXluZWRhbGUgKDAtNCwgMC0xKTwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4g KDQtMCwgMS0wKSBhdCBIaWxsc2RhbGU8L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgKDMtMSwgMS0wKSBhdCBEYWx0 b24gKDMtMSwgMS0wKTwvcD48cD5SaXR0bWFuICgyLTIsIDAtMSkgYXQgU21pdGh2aWxsZSAoMy0x LCAwLTEpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5P dGhlcjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD5Bc2hsYW5kICgyLTIpIGF0IFdvb3N0ZXIgKDQtMCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlNhdHVyZGF5PC9wPjxwPkNpdHkgU2VyaWVzPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkVh c3QgKDEtMykgYXQgS2VubW9yZSAoMC00KSwgbm9vbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9uLWxlYWd1ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5MYWtld29vZCBTdC4gRWR3YXJkICgz LTEpYXQgQnVjaHRlbCAoMS0zKSwgMiBwLm0uPC9wPjxwPkNvbHVtYnVzIFJlaWduaW5nIFNwb3J0 cyBBY2FkZW15ICgzLTEpIGF0IFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBY2FkZW15ICg0LTApLCAyIHAubS48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+VEVOTklT PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+R1JFRU4g NSwgT1VSIExBRFkgT0YgVEhFIEVMTVMgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlNpbmdsZXM6IE0uIFppdmljayAoRykgZC4gV3lzemtvd3NraSA2 LTQsIDYtMTsgQS4gWml2aWNrIChHKSBkLiBLaXJrIDYtNCwgNi0yOyBDYXZhbGllciAoRykgZC4g QmVuc29uIDYtMCwgNi0xLjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBDYXBldGEtS2VzdG5lciAoRykgZC4gQXhs ZWxsLVJvYmluc29uIDYtNCwgNi0zOyBHcmlmZmluLVdhbGxhY2UgKEcpIGQuIEFybXN0cm9uZy1C b3lsZXIgNi0zLCA2LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IEdyZWVuIDExLTUuPC9wPjxw Lz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlJFVkVSRSA1 LCBCQVJCRVJUT04gMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPlNpbmdsZXM6IENyaXNhbGxpIChSKSBkLiBCdW5kYWxvIDYtMSwgNi0zOyBMYXpiaW4g KFIpIGQuIEZldGhlcnN0b24gNi0wLCA2LTA7IEZlZSAoUikgZC4gUmF5IDYtMSwgNi0yLjwvcD48 cD5Eb3VibGVzOiBIYW5zZW4tQ2Fyc29uIChSKSBkLiBNLiBPd2Vucy1PLiBPd2VucyA2LTAsIDYt MDsgV2hpdGxhbS1IYWdhcnR5IChSKSBkLiBSdXNzby1SYW1ueXR6IDYtMSwgNi0yLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHAvPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Q0FOVE9OIFNPVVRIIDUsIE1B U1NJTExPTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+U2luZ2xlczogUGhpbGxpcHBpIChDKSBkLiBNYXhoZWltZXIgNi0xLCA2LTA7IE11bGxpbnMg KEMpIGQuIFByZWlzcyA2LTEsIDYtMDsgU2NvdHQgKEMpIGQuIEhlc3MgNi0wLCA2LTAuPC9wPjxw PkRvdWJsZXM6IFJ1c2gtQW5kcmV3cyAoQykgZC4gTG9ra2VuLVIuIFR1cmxleSA2LTAsIDYtMDsg VGVuZGVyLUJyb3duIChDKSBkLiBIYW1pbHRvbi1BLiBUdXJsZXkgNi00LCA2LTQuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlJl Y29yZHM6PC9zdHJvbmc+IE1hc3NpbGxvbiA3LTUsIDUtNDsgQ2FudG9uIFNvdXRoIDEwLTMsIDct MS48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+ Q1ZDQSA0LCBCRUFDSFdPT0QgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPlNpbmdsZXM6IEJlZWJlIChDKSBkLiBSYW1hZGFuIDYtMywgMy02LCAxMC04 OyBNY0NvbGx1bSAoQykgZC4gWWVuIDYtMiwgNi0yOyBZZWUgKEMpIGQuIE93ZW5zIDYtMywgNi0w LjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBCeWVybHktTmd1eWVuIChDKSBkLiBNYWNodGF5LU9wcmUgNi0zLCA2 LTQ7IFJvZHJpZ3Vlei1CcnVlbmluZyAoQikgZC4gUG9saWRvcm8tTWlsbGlzb3IgNi0wLCA2LTMu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk1B UkxJTkdUT04gNSwgJiM4MjMyO0tJRFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElBTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogTWl0Y2hlbGwg KE0pIGQuIFJ1cHAgNi0xLCA2LTI7IExvY2tlIChNKSBkLiBSZXNzbGVyIDYtMSwgNy01OyBTYW5v ciAoTSkgZC4gQ2VudHJhbCBGb3JmZWl0LjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBBbnN0aW5lLUNhcnIgKE0p IGQuIE11cnJheS1DYXJyIDYtMiwgNi0yOyBGcmFua3MtTGFuZSAoTSkgZC4gTS4gS2xpbmUtSi4g S2xpbmUgNi0zLCA2LTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IEtpZHJvbiBDZW50cmFsIENo cmlzdGlhbiAxLTEyLCAxLTguPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNBTlRPTiBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDIDMsJiM4MjMyO1NULiBUSE9N QVMgQVFVSU5BUyAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+U2luZ2xlczogQmVsb3QgKEMpIGQuIE5hZGxlciA2LTAsIDYtMDsgSi4gQW5kZXJzb24g KEMpIGQuIExvZ3Nkb24gNi0wLCA2LTA7IEEuIEFuZGVyc29uIChDKSBkLiBSb3JpZSA2LTAsIDYt MC48L3A+PHA+RG91YmxlczogUnVzcy1Cb25kIChTKSBkLiBTbWl0aC1EaW1vcyA3LTYsIDctNTsg TmVlbHktQmVuZWRldHRpIChTKSBkLiBCYWNodGVyLUZpc2NoZXIgNi00LCA2LTEuPC9wPjxwLz48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNMT1ZFUkxFQUYg MywgTk9SVE9OIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5TaW5nbGVzOiBEdW5iYXIgKEMpIGQuIFMuIENsYXJrIDYtMCwgNi0wOyBIdWZmIChDKSBk LiBDLiBDbGFyayA3LTUsIDYtMTsgTGltYXMgKEMpIGQuIFN0b3JhZCA2LTAsIDYtMC48L3A+PHA+ RG91YmxlczogU21pdGgtV2hpdGFrZXIgKE4pIGQuIEFuZHJld3MtVmFyZ28gNi0yLCA2LTM7IENy ZWlnaHRvbi1UaG9tYXMgKE4pIGQuIERpZW5lcy1Eb25uZWxseSA2LTIsIDYtMy48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+UmVj b3Jkczo8L3N0cm9uZz4gTm9ydG9uIDE1LTEsIDEzLTEuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkdSRUVOIDUsIE9VUiBMQURZIE9GIFRIRSBF TE1TIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5T aW5nbGVzOiBNLiBaaXZpY2sgKEcpIGQuIFd5c3prb3dza2kgNi00LCA2LTE7IEEuIFppdmljayAo RyksZC4gS2lyayA2LTMsIDYtMTsgQ2F2YWxpZXIgKEcpIGQuIEt1c2huZXItQmVuc29uIDYtMCwg Ni0xLjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBDYXBldGEtS2VzdG5lciAoRykgZC4gQXh0ZWxsLVJvYmluc29u IDYtNCwgNi0zOyBHcmlmZmluLVdhbGxhY2UgKEcpIGQuIEFybXN0cm9uZy1Cb3lsZW4gNi0zLCA2 LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IE91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zIDYtMy48L3A+ PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+SElHSExB TkQgNSwgS0VOVCBST09TRVZFTFQgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlNpbmdsZXM6IEhhZGxlciAoSCkgZC4gUGZlaWZmZXIgNi0wLCA2LTM7 IFIuIEZhbm5pbiAoSCkgZC4gWmllbGF3c2tpIDYtMCwgNi0wOyBQZXRlayAoSCkgZC4gV2FsaGEg Ni0wLCA2LTAuPC9wPjxwPkRvdWJsZXM6IEZlcmd1c29uLVMuIEZhbm5pbiAoSCkgZC4gS2lyYmFi ZXMtU2NhcnBpdHRpIDYtMCwgNi0xOyBKYXJvc2thLUFyYWJ1Y2tsZSAoSCkgZC4gTmllYnNjaC1L b2hsIDYtMiwgNi00LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu SW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBIaWdobGFuZCAxMC0zLCA1LTAu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkxP VUlTVklMTEUgNSwgR0xFTk9BSyAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczpQdWt5cyAoTCkgZC4gQy4gRm9sdHogNi0xLCA2LTA7IFBv Y2h1YmF5IChMKSBkLiBKb25lcyA2LTIsIDYtMTsgV2VuZHQgKEwpIGQuIEdhc3RpbiA2LTMsIDct Ni48L3A+PHA+RG91YmxlczogRXNwb3NpdG8tVHVwcHkgKEwpIGQuIEcuIEZvbHR6LVNoYWhlZW4g Ni0yLCAzLTYsIDYtMTI7IFBlcmV6LU1pbGxlciAoTCkgZC4gQ29tbXVuZS1EdWZmaWUgNi0yLCA2 LTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IExvdWlzdmlsbGUgOC01LCA1LTAuPC9wPjxwLz48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk1BTkNIRVNURVIg NSwgQ09WRU5URVJZIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBCZWxsIChNKSBkLiBNY0dyYXcgNi0zLCA2LTA7IENocmlzdHkgKE0p IGQuIFdlaWRsaWNoIDYtMSwgNi0wOyBLZXkgKE0pIGQuIENhcm1lbiA2LTAsIDYtMS48L3A+PHA+ RG91YmxlczogTmVzdGxlcm9kZS1GYXVzdCAoTSkgZC4gRmxvd2VyLUhvbGxpbmdzd29ydGggNi00 LCA2LTQ7IEdlcnN0ZW5zbGFnZXItTWV0emdlciAoTSkgZC4gQm9yZ2RvcnMtU2hvY2tleSA2LTMs IDMtNiwgNi0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5k ZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBNYW5jaGVzdGVyIDctNy48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5SQVZFTk5BIDMsIEZJ RUxEIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5T aW5nbGVzOiBLbmFwcCAoUikgZC4gRG91dmlrYXMgNy01LCA2LTE7IEZhbmtoYXVzZXIgKFIpIGQu IFN0YWNleSA2LTEsIDYtMTsgQ2FydmVyIChSKSBkLiBNb29yZSA2LTEsIDYtMS48L3A+PHA+RG91 YmxlczogUm9iaW5zb24tQnJpZ2h0IChGKSBkLiBDb2xsaW5zLUtlbGxpbmcgNi0yLCA2LTE7IE1j TGVvZC1XYXJkIChGKSBkLiBNY0NsaW50b2NrLUJvbm5lciA2LTMsIDYtMy48L3A+PHAvPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FEU1dPUlRIIDUsIE5P UkRPTklBIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5TaW5nbGVzOiBPJiM4MjE3O0JyaWVuIChXKSBkLiBXZW5kZWwgNi0wLCA2LTA7IEhlaWRlbWFu IChXKSBkLiBNYXJjayA2LTAsIDYtMDsgQi4gTXVycGh5IChXKSBkLiBQZWFyc29uIDYtMiwgNi0x LjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBKYXJvbGltLVRpdHRsZSAoVykgZC4gS29wbmlza2UtRGVsZ3VpZGlj byA2LTAsIDYtMDsgRS4gTXVycGh5LUtsYXRrYSAoVykgZC4gU2Fuc3NhdXZlci1DZXJtYWtsIDYt MCwgNi0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50 LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBXYWRzd29ydGggNi00LCA1LTIuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FMU0ggSkVTVUlUIDUsIEpBQ0tT T04gMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlNp bmdsZXM6IENhcm1pY2hhZWwgKFdKKSBkLiBUaG9tYXMgNi0zLCA0LTYsIDYtMzsgQ29zdGFudGlu aSAoV0opIGQuIE0uIFJlZXNlIDYtMiwgNi0zOyBIaXNzb25nIChXSikgZC4gVGEgNi0wLCA2LTEu PC9wPjxwPkRvdWJsZXM6IERpY2tpbnNvbi1IYXJ3b29kIChXSikgZC4gWmVyZW1lbnQtTC4gUmVl c2UgNi0zLCA2LTcsIDYtMjsgRGV2aW5lLUpveWNlIChXSikgZC4gVGFtaWwtQ2FyZGkgNi0yLCA2 LTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IFdhbHNoIDgtNDsgSmFja3NvbiAxMy00PC9wPjxw Lz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPktFTlNUT04g MywgR1JFRU4gKEIpIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBEZXBldyAoSykgZC4gU3BlbmNlciA2LTQsIDYtMzsgSGlwcGljaCAo SykgZC4gQWRhbXMgNi0xLCA2LTE7IExhbW0gKEcpIGQuIFdpbm92aWNoIDYtNCwgNi0yLjwvcD48 cD5Eb3VibGVzOiBLdXNzb3ctUmlja2VuYmFja2VyIChHKSBkLiBNYWRlbC1NYWNrZW5zaWUgNi0y LCA3LTY7IENoYWxtZXJzLVN0ZWlubWV0eiAoSykgZC4gU3BhaWQtQ2hyaXN0b3BoZXIgNC02LCA3 LTYsIDEtMCAoMTAtMykuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxl LS0+PHA+U09DQ0VSPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5C T1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+TUFO Q0hFU1RFUiAzLCBGQUlSTEVTUyAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHA+PHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogV2h5dGUgKE0pIDIsIFNoYXJy b2NrIChNKSwgTGFuZGlzIChGKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBNYW4u LCAyMC04LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogTWFuLiwgMi0xLjwvcD48cD5S ZWNvcmRzOiBGYWlybGVzcyAyLTUtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT0kSUQvTm9ybWFsUGFyYWdyYXBo U3R5bGUtLT48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5UVVNDQVJBV0FTIFZBTExFWSA1LCBPUlJWSUxMRSAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IFR1c2NhcmF3YXMgVmFsbGV5LCAy LTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IFJ1aXogKFQpIDIsIFNhbGFwYWNrIChUKSwgV29s ZiAoVCksIFJhZ29uIChUKS4gIFNob3RzOiBUViwgMTctMTYuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tz PC9zdHJvbmc+OiBPcnIuLCA1LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEV5bGVyIChPKSAx MTsgQm95ZCAoVCkgMTAuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQx MC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD48cD4oQWxsIGdhbWVzIDcg cC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD48cD5DYXJyb2xsdG9uIGF0IEFsbGlhbmNlPC9wPjxwPkNv cGxleSBhdCBBdXJvcmE8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIGF0IE5vcnRoLCA2IHAubS48L3A+PHA+R2Fy ZmllbGQgYXQgRnVjaHMgTWl6cmFjaGksIDU6NDUgcC5tLjwvcD48cD5HbGVuT2FrIGF0IExha2U8 L3A+PHA+SmFja3NvbiBhdCBHcmVlbjwvcD48cD5LaWRyb24gQ2VudHJhbCBDaHJpc3RpYW4gYXQg TWFuc2ZpZWxkIENocmlzdGlhbiwgMzoxNSBwLm0uPC9wPjxwPktpbmdzd2F5IENocmlzdGlhbiBh dCBTYW5keSBWYWxsZXksIDUgcC5tLjwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IENhbnRvbiBTb3V0aDwv cD48cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3QgYXQgTm9ydG9u PC9wPjxwPlBlcnJ5IGF0IENhbnRvbiBNY0tpbmxleTwvcD48cD5TdG93IGF0IEh1ZHNvbjwvcD48 cD5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgYXQgQ2xldmVsYW5kIEJlbmVkaWN0aW5lLCA1IHAubS48L3A+ PHA+VGFsbG1hZGdlIGF0IEJhcmJlcnRvbjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggYXQgVHdpbnNidXJnPC9w PjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYywgNSBwLm0uPC9wPjxwPiYj ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD48cD4o QWxsIGdhbWVzIDcgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD48cD5UdXNsYXcgYXQgVHVza3kgVmFs bGV5LCA1IHAubS48L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE9ycnZpbGxlPC9wPjxwPkNWQ0EgYXQgRmFpcmxl c3MsIDYgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lS TFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5DT1ZF TlRSWSA0LCBSQVZFTk5BIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogQ292ZW50cnksIDMtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25n PjogUmFmZmVydHkgKEMpIDIsIE1vbGVhIChDKSwgTXVuZ28gKEMpLCBGaW5jaCAoUikuIDxzdHJv bmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IE5vcnRodXAgKEMpIDQuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNBTlRPTiBTT1VUSCAzLCBTUFJJTkdGSUVM RCAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFs ZnRpbWU6IENhbnRvbiBTb3V0aCwgMy0xLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBPbGVma3kg KFMpLCBQaXJyaSAoUyksIFNtaXRoIChTKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBPbGVm a3kgKFMpLCBSb2RlbmR1Y2hlciAoUykuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4g U3ByLiwgMTgtMTUuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBTcHIuLCA5LTcuIDxz dHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IExhcnVlIChTKSAxMy48L3A+PHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5n ZmllbGQgMS02LTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9JElEL05vcm1hbFBhcmFncmFwaFN0eWxlLS0+PHAv PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QVZPTiBMQUtF IDEsIFdBRFNXT1JUSCAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IDAtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogSGVzY2hlbCAo QSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQ2FyciAoQSkuIFNob3RzOiBXYWQuLCAxNy0x MS4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEF2by4sIDUtMS4gPHN0cm9uZz5TYXZl czwvc3Ryb25nPjogRGVsR3VpZGljZSAoQSkgMzsgQmFybmhhcnQgKFcpIDMuIDxzdHJvbmc+SlYg U2NvcmU6PC9zdHJvbmc+IEF2b24gTGFrZSwgMy0wLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBBdm9uIExha2Ug Ny0xOyBXYWRzd29ydGggNi01LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPSRJRC9Ob3JtYWxQYXJhZ3JhcGhTdHls ZS0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNM T1ZFUkxFQUYgMywgQlVDS0VZRSAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IENsb3ZlcmxlYWYsIDItMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwv c3Ryb25nPjogR3JheSAoQykgMiwgQnJvb2tlIChDKSwgR2xhbmN5IChCKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Np c3RzPC9zdHJvbmc+OiBXb2xmZSAoQyksIFZhbiBNZXRlciAoQyksIFRob21hcyAoQiksIENhcnR3 cmlnaHQgKEMpLiBTaG90czogNC00LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogQnVj LiwgMi0wLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBZb3VuZyAoQykgMzsgRmlubGV5IChCKS48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CQVJCRVJU T04gMiwgTk9SVEhXRVNUIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogMC0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBQb21lcm95 IChCKSwgVGhvbWFzIChCKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBLZWxsZXkgKEIpLCBN YWxkb25hZG8gKEIpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEJhci4sIDIxLTE2 LiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEJhci4sIDgtNi4gPHN0cm9uZz5Db3Ju ZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEJhci4sIDQtMi4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogV29v ZCAoTikgNzsgSGF5bmVzIChCKSA3LiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25nPiBCYXJiZXJ0 b24sIDMtMS48L3A+PHA+UmVjb3JkczogTm9ydGh3ZXN0IDUtNDsgQmFyYmVydG9uIDMtNS48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT0kSUQvTm9ybWFsUGFyYWdyYXBoU3R5bGUtLT48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5DT1ZFTlRSWSA0LCBSQVZFTk5BIDE8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTog Q292ZW50cnksIDMtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogUmFmZmVydHkgKEMpIDIsIE1v bGVhIChDKSwgTXVuZ28gKEMpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFZpcmFnIChDKSAy LCBNdW5nbyAoQyksIE1vbGVhIChDKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBD b3YuLCAxMi01LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogUmF2LiwgMy0xLiA8c3Ry b25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBOb3J0aHVwIChDKSA0OyBSYXZlbm5hIDYuIDwvcD48cD5SZWNv cmRzOiBDb3ZlbnRyeSA1LTItMS48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V09PRFJJREdFIDEsIFNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTog V29vZHJpZGdlLCAxLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IE11bGxpbnMgKFcpLiA8c3Ry b25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEJyb2R6aW5za2kgKFcpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdv YWw6PC9zdHJvbmc+IFdvb2QuLCA5LTIuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBX b29kLiwgMi0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBCYXRlcyAoVykgMjsgTHViZXMgKFMp IDguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1 bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxwPihBbGwgZ2FtZXMgNyBwLm0uLCB1bmxlc3Mg bm90ZWQpPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSBhdCBDb3ZlbnRyeTwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBhdCBCZWRm b3JkPC9wPjxwPk1hcGxldG9uIGF0IEtpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbiwgNiBwLm0uPC9w PjxwPlNhbmR5IFZhbGxleSBhdCBEb3ZlciwgNSBwLm0uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4 MjEyOzwvcD48cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD48cD4oQWxsIGdhbWVzIDcgcC5t LiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgVGFsbG1hZGdlPC9wPjxwPkNhbnRv biBNY0tpbmxleSBhdCBQZXJyeTwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBhdCBOb3Jkb25pYTwvcD48 cD5HcmVlbiBhdCBKYWNrc29uPC9wPjxwPkhpZ2hsYW5kIGF0IENvcGxleTwvcD48cD5IdWRzb24g YXQgU3RvdzwvcD48cD5MYWtlIGF0IEdsZW5PYWs8L3A+PHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gYXQgQnJl Y2tzdmlsbGU8L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIGF0IEdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgVHJp bml0eSwgNSBwLm0uPC9wPjxwPlNhbmR5IFZhbGxleSBhdCBSaWRnZXdvb2QsIDYgcC5tLjwvcD48 cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgV2Fkc3dvcnRoPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+R09MRjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVk LS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0t PjxwPk5PUlRPTiAxNzAsIFNQUklOR0ZJRUxEIDE4MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IENoZW5vd2V0aCBHb2xmIENvdXJzZSwgJiM4MjMy O0Frcm9uLiBQYXIgMzUpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+Tm9ydG9uOiBKdWVyc2l2aWNoIDM5LCBXaXRocm93IDM5LCBNdXJyYXkgNDMsIERv YmJpbnMgNDkuPC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkOiBKb3JkYW4gMzksIFNjaHVsdHogNDYsIEhveHdv cnRoIDQ2LCBIZWRyaWNrIDUxLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCA2LTYsIDctODsg Tm9ydG9uIDExLTIsIDEzLTIuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPldPT0RSSURHRSAxNjAsIENPVkVOVFJZIDE3ODwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEJyYW5keXdpbmUgR29sZiBD bHViLCAmIzgyMzI7UGVuaW5zdWxhLiBQYXI6IDM2KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkNvdmVudHJ5OiBUaG9tbWFjaGFjayA0MiwgV2hpdGUg NDMsIE1vcnJpc29uIDQ2LCBTaG9uZWRlbCA0Ny48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlOiBOZWxzZW4gMzcs IE1pbHVzaCA0MCwgS2VlbmVyIDQxLCBIb3Nmb3JkIDQyLCBQYXR0ZXJzb24gNDIuPC9wPjxwPlJl Y29yZHM6IENvdmVudHJ5IDExLTUsICA5LTU7IFdvb2RyaWRnZSAxMC00LCAxMC00LjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5QVEMgVE9VUk5BTUVOVDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEtTVSBHb2xmIENv dXJzZSwgS2VudC4pPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBDbG92ZXJsZWFmIDM2MDsgMi4gTm9ydG9uIDM3ODsgMy4g R2FycmV0dHN2aWxsZSAzODU7IDQuIFNvdXRoZWFzciAzOTI7IDUuIFNwcmluZ2ZpZWxkIDM5Njsg Ni4gTGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIDQxMzsgNy4gQ3Jlc3R3b29kIDQyMDsgOC4gV29vZHJp ZGdlIDQyMS48L3A+PHA+Q2xvdmVybGVhZjogSGFubmEgODAsIEpvcmRhbiA5MCwgSWxsaWcgOTIs IFNoZXR0ZXJseSA5OC48L3A+PHA+Tm9ydG9uOiBIb3dlbGwgOTEsIEp1ZXJzaXZpY2ggOTIsIFJv Y2tob2xkIDk0LCBDYXJwZXIsR2FibGUgMTAxLjwvcD48cD5HYXJyZXR0c3ZpbGxlOiBQZmlsZSA4 OSwgTW9yZ2FuIDkzLCBKb25lcyA5NiwgVGFib3IgMTA3LjwvcD48cD5Tb3V0aGVhc3Q6IE1jQ2x1 cmUgOTUsIENoYW5leSA5NiwgU2hhdWxpcyA5OSwgTWlsbGVyLFRlc3NlYW4gMTAxLjwvcD48cD5T cHJpbmdmaWVsZDogRGFubmVyIDkyLCBLbGluZSA5OSwgRGVWYW5leSAxMDAsIFJvYmluc29uIDEw NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5MYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW46IDwvc3Ryb25nPkp1c3RpY2Ug ODIsIFp1ZXJjaGVyIDk3LCBHYWxsZXR0YSAxMTcsIFN0YWx0ZXIgMTE3LjwvcD48cD48c3Ryb25n PkNyZXN0d29vZDogPC9zdHJvbmc+RG9ja2VyeSAxMDIsIFBpZXRyb2NpbmkgMTAzLCBKZWZmcmV5 IDEwNywgUmlsZXkgMTA4LjwvcD48cD48c3Ryb25nPldvb2RyaWRnZTogPC9zdHJvbmc+S2Vhcm5z IDk1LCBSaWNrZW5iYWNoZXIgMTA2LCBLZWFybnMgMTA4LCBQcmVzbGV5IDExMi48L3A+PHAvPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+TUVOVE9SIDE5OSwg QlJVTlNXSUNLIDIwMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJl LS0+PHA+KEF0IEJsYWNrYnJvb2sgR29sZiBHb2xmIENvdXJzZSwgJiM4MjMyO01lbnRvci4gUGFy OiAzNSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5C cnVuc3dpY2s6IE1lcnJpbGwgNDgsIE1hcmFubyA1MSwgTHV0Y2ggNTEsIE1hdHNvbiA1Mi48L3A+ PHA+TWVudG9yOiBEdXBsZXNzaXMgNDksIEJsZWNrIDUwLCBCZXR6IDUwLCBNYWxuYXIgNTAuPC9w PjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlNUT1cg MTgyLCBCUkVDS1NWSUxMRSAxOTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9s ZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBGb3ggRGVuIEdvbGYgQ291cnNlLCBTdG93LiBQYXI6IDM2KTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxl OiBEZXNjYW50aXMgNDMsIFplbGlzIDQ5LCBTdHJvbmdvc2t5IDUwLCBNaXJoZWxsIDUxLjwvcD48 cD5TdG93OiBTaW1wc29uIDM3LCBGbGFzY28gNDcsIENvbGUgNDgsIFBldGl0IDUwLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPSRJRC9Ob3JtYWxQYXJhZ3JhcGhTdHlsZS0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk1PR0FET1JFIDI1LTI1LTI1JiM4MjMyO0FSQ0hC SVNIT1AgSE9CQU4gMTgzLCYjODIzMjtTVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSAxODU8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBGaXJlc3RvbmUgUHVi bGljIEdvbGYgQ291cnNlLCAmIzgyMzI7QWtyb24uIFBhcjogMzUpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbjogRmlubGV5 IDM2LCBIYXJkaW5nIDQ2LCBIdXRoIDUwLCBTdHViYmVuZGllY2sgNTEuPC9wPjxwPlN0LiBWaW5j ZW50LVN0LiBNYXJ5OiBLbm94IDQ1LCBTb3ZhY29vbCA0NiwgSGVuZGVyc29uIDQ2LCBIb2ZhY2tl ciA0OC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgMTItNS48L3A+PHAvPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+S0VOVCBST09TRVZF TFQgMTYxLCBDT1BMRVkgMjI0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRD ZW50cmUtLT48cD4oQXQgVHdpbiBMYWtlcyBHb2xmIENvdXJzZSwgJiM4MjMyO0tlbnQuIFBhcjog MzYpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+Q29w bGV5OiBNYXRoZXkgNDcsIEtpbWJlcmx5IDU2LCBCbGFjaGVuaWVjIDU4LCBEYXJyIDYzLjwvcD48 cD5LZW50IFJvb3NldmVsdDogTmllbHNlbiAzNiwgV2lzZSAzOCwgVGhvbXBzb24gNDIsIEdhcm5l ciA0NS48L3A+PHA+UmVjb3JkczogS2VudCBSb29zZXZlbHQgNy0wLCA0LTAuPC9wPjxwLz48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVIZWQmUnVsZS0tPjxwPlZPTExFWUJBTEw8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5PVVIgTEFE WSBPRiBUSEUgRUxNUyA5LTgtMTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogQnV0bGVyIChNKSA3LCBCbGFrZWx5IChFKSA2LiA8c3Ryb25n PkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IExhbWFyIChNKSBCdXJucyAoRSkgNy4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9z dHJvbmc+OiBKb2huc29uIChNKSAxMywgTWFnYWFuIChFKSAxMjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5NQU5DSEVTVEVSIDI1LTI1LTI1LCAm IzgyMzI7U1BSSU5HRklFTEQgMTYtMTktMTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogSGFsbCAoUykgNi4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ry b25nPiBIYWxsIChTKSA1LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogU2t5bGFyIChTKSAxLiA8 c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFNlbmV2b3Jhdm9uZyAoUykgOS4gPHN0cm9uZz5TZXJ2 aWNlIFBvaW50czwvc3Ryb25nPjogRWl0bmVyIChTKSAxMi48L3A+PHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5n ZmllbGQgMy05LCAxLTUuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMjUtMjUtMjUsIENPVkVOVFJZIDE2LTIy LTExPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2ls bHM6IEFrZXJzIChDKSA3OyBQb3BhIChIKSAxMC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBLaW12 ZXNraSAoQykgMTU7IENyb3BwZXIgKEgpIDE4LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogQWtl cnMgKEMpIDE7IFN0b25lIChIKSA1LiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhvcm4gKEMp IDEzOyBUaG9tYXMgKEgpIDI2LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBIb3Ju IChDKSA5OyBQb3BhIChIKSAxMy4gSlYgU2NvcmU6IEhvb3ZlciwgMjUtMjEsIDI1LTE3LjwvcD48 cD5SZWNvcmRzOiBDb3ZlbnRyeSA3LTQsIDQtMjsgSG9vdmVyIDExLTMsIDQtMS48L3A+PHAvPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+RUFTVCAyNS0xOS0y NS0yNSwgJiM4MjMyO1dBUlJFTlNWSUxMRSBIRUlHSFRTIDE1LTI1LTE0LTEzPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2lsbHM6IE0uIFdoaXRlaGVh ZCAoRSkgMTIuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gSmFja3NvbiAoRSkgMTQuIDxzdHJvbmc+ QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBNLiBXaGl0ZWhlYWQgKEUpIDcuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ry b25nPjogS2lya3NleSAoRSkgMTguIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IEtp cmtzZXkgKEUpIDIxLiBKViBTY29yZTogV2FycmVuc3ZpbGxlIDItMC48L3A+PHA+UmVjb3Jkczog RWFzdCA2LTMuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPkJMQUNLIFJJVkVSIDI1LTE1LTI1LTI2LCAmIzgyMzI7S0VZU1RPTkUgMTgtMjUtMjAt MjQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxs czogTHV0eiAoQikgMTIuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gWW91bmcgKEIpIDIyLiA8c3Ry b25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogTHV0eiAoQikgNi4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+ OiBCZW5zb24gKEIpIDI1LiBKViBTY29yZTogS2V5c3RvbmUuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IEJsYWNr IFJpdmVyIDYtNSwgMy00LjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmVXUnVsZXMtLT48cD5NQUxWRVJOIDI1LTI1LTI0LTI5LCAmIzgyMzI7TEFLRSBDRU5URVIgQ0hS SVNUSUFOIDIxLTEzLTI2LTI3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+S2lsbHM6IE11bmdvIChMKSAxNi4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+ OiBWYXJnbyAoTCkgMzcuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPkJFQVVNT05UIDI1LTI1LTI1LCAmIzgyMzI7QkVSRUEtTUlEUEFSSyAyMy0x My0yMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktp bGxzOiBHdWRlbCAoQmVhKSA1eC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBDdW1taW5ncyhCZWEp IDEyLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBIYXJyaXMgKEJlYSkgMi4gSlYg U2NvcmU6IEJlYXVtb250LCAyNS0yMiwgMTgtMjUsIDI1LTE2LjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5SQVZFTk5BIDI1LTIyLTI1LTE2LTE1 LCAmIzgyMzI7QlVDSFRFTCAxOS0yNS0yMS0yNS0xMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBGcmFtZSAoUikgNS4gPHN0cm9uZz5CbG9j a3M8L3N0cm9uZz46IENvZ2RlbGwsRnJhbWUgKFIpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25n PjogU2FtYmxhbmV0IChSKSA2LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBGcmFt ZSAoUikgMTAuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDE4LTI1LTI1LTI1LCBXT09EUklER0UgMjUtMjMt MTktMjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5L aWxsczogV2Fsa2VyIChTKSAxNC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBUYXZvbGllciAoUykg MTQuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBNZWxsaW5nZXIgKFMpIDMuIDxzdHJvbmc+QXNz aXN0czwvc3Ryb25nPjogV2Fsa2VyIChTKSAyMy4gPHN0cm9uZz5TZXJ2aWNlIFBvaW50czwvc3Ry b25nPjogQ2F2YW5hdWdoIChTKSAxOC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1h cnkgNi01LjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.