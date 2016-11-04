Published: November 4, 2016 - 11:13 PM
High school scores, summaries and schedules — November 05,2016 03:27 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5QbGF5b2ZmIFNj b3JlYm9hcmQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5k ZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+RElWSVNJT04gSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U29sb24gMzksIEdsZW5PYWsgMTA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TGFrZXdv b2QgU3QuIEVkd2FyZCA0MiwgRXVjbGlkIDc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdG93IDM1LCBDYW50b24g TWNLaW5sZXkgMTA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIFN0LiBJZ25hdGl1cyAzNSwgSmFj a3NvbiAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+T2xlbnRhbmd5IExp YmVydHkgMjQsIE9sZW50YW5neSBPcmFuZ2UgMTc8L3A+PHA+RHVibGluIEplcm9tZSA0MiwgRmlu ZGxheSA3PC9wPjxwPkxvcmFpbiAzNCwgTGV3aXMgQ2VudGVyIE9sZW50YW5neSAxNDwvcD48cD5N ZWRpbmEgMzgsIFRvbGVkbyBXaGl0bWVyIDMxPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDM8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+SHViZXIgSGVpZ2h0cyBXYXluZSA1MiwgTGFuY2FzdGVyIDc8L3A+PHA+UGlja2Vy aW5ndG9uIE5vcnRoIDQ5LCBIaWxsaWFyZCBCcmFkbGV5IDIxPC9wPjxwPlBpY2tlcmluZ3RvbiBD ZW50cmFsIDM1LCBTcHJpbmdmaWVsZCAxNDwvcD48cD5EdWJsaW4gQ29mZm1hbiAyNCwgSGlsbGlh cmQgRGF2aWRzb24gMzwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNpbmNp bm5hdGkgQ29sZXJhaW4gMzUsIFNwcmluZ2Jvcm8gMTQ8L3A+PHA+Q2luY2lubmF0aSBTeWNhbW9y ZSA0MiwgTGViYW5vbiAyMDwvcD48cD5NYXNvbiAyMSwgQ2luY2lubmF0aSBFbGRlciAyMDwvcD48 cD5DaW5jaW5uYXRpIFN0LiBYYXZpZXIgMzUsIEZhaXJmaWVsZCAxNDwvcD48cD48c3Ryb25nPiYj ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdXJv cmEgNDAsIEJhcmJlcnRvbiAxMzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DaGFyZG9uIDU2LCBCZWRmb3JkIDY8 L3A+PHA+V2FycmVuIEhhcmRpbmcgNTYsIEJyZWNrc3ZpbGxlIDQ4PC9wPjxwPkh1ZHNvbiAyOSwg Q29wbGV5IDI1PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXZvbiBMYWtl IDI3LCBBdm9uIDI2PC9wPjxwPldlc3RsYWtlIDQ4LCBIb2xsYW5kIFNwcmluZ2ZpZWxkIDQxIChP VCk8L3A+PHA+T2xtc3RlZCBGYWxscyAzMSwgR3JhZnRvbiBNaWR2aWV3IDI4PC9wPjxwPldoaXRl aG91c2UgQW50aG9ueSBXYXluZSAyMSwgQ2xldmVsYW5kIEdsZW52aWxsZSA3PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+UmVnaW9uIDc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5QZXJyeSAyMSwgTGFrZSA3PC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPkR1YmxpbiBTY2lvdG8gMzEsIE1hc3NpbGxvbiAyMTwvcD48cD5OZXcgQWxiYW55 IDMxLCBDb2x1bWJ1cyBXZXN0IDA8L3A+PHA+Q29sLiBGcmFua2xpbiBIZWlnaHRzIDQwLCBQYXRh c2thbGEgTGlja2luZyBIZWlnaHRzIDMyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDg8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+VHJveSA0MSwgQ2luY2lubmF0aSBBbmRlcnNvbiAzNTwvcD48cD5DaW5jaW5uYXRpIFR1 cnBpbiA0MCwgSGFycmlzb24gMTQ8L3A+PHA+Q2luLiBMYSBTYWxsZSAyMywgVHJlbnRvbiBFZGdl d29vZCAyMTwvcD48cD5NaWFtaXNidXJnIDI4LCBLaW5ncyBNaWxscyBLaW5ncyAyNDwvcD48cD48 c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklT SU9OIElWPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlBl cnJ5IChMYWtlIENvLikgNDksIFBhcm1hIEhlaWdodHMgSG9seSBOYW1lIDM1PC9wPjxwPkNoYXJk b24gTkRDTCAyOCwgQ3Jlc3R3b29kIDI3PC9wPjxwPllvdW5nLiBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgMjcs IEh1YmJhcmQgOTwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgMTgsIFN0cnV0aGVycyA2PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ UmVnaW9uIDE0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlBvcnQgQ2xpbnRvbiA0MSwgQmVsbGVmb250YWluZSBC ZW5qYW1pbiBMb2dhbiAyODwvcD48cD5PdHRhd2EtR2xhbmRvcmYgNDksIEJlbGxldnVlIDM0PC9w PjxwPkxld2lzdG93biBJbmRpYW4gTGFrZSAzNCwgQ2FsZWRvbmlhIFJpdmVyIFZhbGxleSA3PC9w PjxwPkNvbC4gQmlzaG9wIEhhcnRsZXkgMzUsIFBsYWluIENpdHkgSm9uYXRoYW4gQWxkZXIgMjE8 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RHVuY2FuIEZhbGxzIFBoaWxv IDQyLCBIZWF0aCA3PC9wPjxwPlN0ZXViZW52aWxsZSAzNCwgV2ludGVyc3ZpbGxlIEluZGlhbiBD cmVlayAxNDwvcD48cD5Kb2huc3Rvd24tTW9ucm9lIDQ0LCBDYW1icmlkZ2UgMTc8L3A+PHA+U2hl bGJ5IDU2LCBDYXJyb2xsIEJsb29tLUNhcnJvbGwgMTM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTY8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2luLiBXeW9taW5nIDU2LCBDaGlsbGljb3RoZSBVbmlvdG8gMDwvcD48 cD5DbGFya3N2aWxsZSBDbGludG9uLU1hc3NpZSAyNiwgQ2luLiBUYWZ0IDEyPC9wPjxwPktldHRl cmluZyBBbHRlciA1NCwgQ2luLiBJbmRpYW4gSGlsbCAyODwvcD48cD5HZXJtYW50b3duIFZhbGxl eSBWaWV3IDM0LCBXYXZlcmx5IDA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBWSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25n PlJlZ2lvbiAyMTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkN1eWFob2dhIEhlaWdodHMgMjQsIEhp bGxzZGFsZSA3PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNvbHVtYmlhIFN0YXRpb24gQ29sdW1iaWEgMzMsIE5l dyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkIDI3IChPVCk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5LaXJ0bGFuZCAy MSwgRGFsdG9uIDA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIDIxLCBMaXNib24g RGF2aWQgQW5kZXJzb24gMTg8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ SGFtbGVyIFBhdHJpY2sgSGVucnkgMzksIERlZmlhbmNlIFRpbm9yYSAwPC9wPjxwPkJ1Y3lydXMg V3luZm9yZCAyMiwgR2lic29uYnVyZyA2PC9wPjxwPkRlZmlhbmNlIEF5ZXJzdmlsbGUgNDksIEF0 dGljYSBTZW5lY2EgRWFzdCAwPC9wPjxwPkxpYmVydHkgQ2VudGVyIDI4LCBOb3J0aCBSb2JpbnNv biBDb2xvbmVsIENyYXdmb3JkIDIwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDIzPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPkNvbC4gQmlzaG9wIFJlYWR5IDI4LCBIYW5uaWJhbCBSaXZlciAyMTwvcD48cD5CZXZlcmx5 IEZvcnQgRnJ5ZSA0NCwgQ2VudGVyYnVyZyA2PC9wPjxwPkJhcm5lc3ZpbGxlIDQxLCBDaGVzYXBl YWtlIDIyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1hcmlhIFN0ZWlu IE1hcmlvbiBMb2NhbCAzNCwgV2VzdCBMaWJlcnR5LVNhbGVtIDc8L3A+PHA+RGVscGhvcyBKZWZm ZXJzb24gNDEsIENpbi4gU3VtbWl0IENvdW50cnkgRGF5IDEwPC9wPjxwPk1lY2hhbmljc2J1cmcg MzksIENhc3N0b3duIE1pYW1pIEVhc3QgMDwvcD48cD5TdC4gSGVucnkgMzcsIFNwZW5jZXJ2aWxs ZSAyMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3Jp bmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ RGl2aXNpb24gSSwgUmVnaW9uIDEgUmVnaW9uYWwgUXVhcnRlcmZpbmFsJiM4MjMyO1NUT1cgMzUs IENBTlRPTiBNQ0tJTkxFWSAxMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5DYW50b24gTWNLaW5sZXkJMwkwCTcJMAkmIzgyMTI7CTEwPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlN0b3cJNwk3CTcJMTQJ JiM4MjEyOwkzNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5NY0suOiBGRyBTbnlkZXIgMzQ8L3A+PHA+U3RvdzogR29iYmxlIDEgcnVuIChC dXJuaGFtIGtpY2spPC9wPjxwPlN0b3c6IEFuZHJhc2V5IDI1IHBhc3MgZnJvbSBWYW50cmVhc2Ug KEJ1cm5oYW0ga2ljayk8L3A+PHA+TWNLLjogTm9yd29vZCBwYXNzIGZyb20gQ3VydGlzIChTbnlk ZXIga2ljayk8L3A+PHA+U3RvdzogR29iYmxlIDIgcnVuIChCdXJuaGFtIGtpY2spPC9wPjxwPlN0 b3c6IExpbmRzYXkgMTggcGFzcyBmcm9tIFZhbnRyZWFzZSAoQnVybmhhbSBraWNrKTwvcD48cD5T dG93OiBXcmF5IDEgcnVuIChCdXJuaGFtIGtpY2spPC9wPjxwPglNY0tpbmxleQlTdG93PC9wPjxw PkZpcnN0IGRvd25zCTExCTIyPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMzUtMTAzCTQ3LTE5ODwvcD48cD5QYXNz aW5nCTUtMTItOTYtMQkxMi0xOC0xNzMtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTYtNQk5LTI8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJLCBSZWdpb24gMSBS ZWdpb25hbCBRdWFydGVyZmluYWwmIzgyMzI7Q0xFVkVMQU5EIFNULiBJR05BVElVUyAzNSwgSkFD S1NPTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxw PkphY2tzb24JMAkwCTAJMAkmIzgyMTI7CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+U3QuIElnbmF0aXVzIAk3CTE0CTE0CTAJJiM4MjEyOwkzNTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5J Z24uOiBCb2JpbnNraSAxMiBydW4gKFRyaWNrZXR0IGtpY2spPC9wPjxwPklnbi46IFJ5YW4gNSBy dW4gKFRyaWNrZXR0IGtpY2spPC9wPjxwPklnbi46IEJvYmluc2tpIDIgcnVuIChUcmlja2V0dCBr aWNrKTwvcD48cD5JZ24uOiBTdG93ZXJzIDMgcnVuIChUcmlja2V0dCBraWNrKTwvcD48cD4JSmFj a3NvbglTdC4gSWduYXRpdXM8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk3LTQJMTAtMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIEksIFJlZ2lvbiAxIFJlZ2lvbmFs IFF1YXJ0ZXJmaW5hbCYjODIzMjtTT0xPTiAzOSwgR0xFTk9BSyAxMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5HbGVuT2FrCTAJMTAJMAkwCSYjODIx MjsJMTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+ U29sb24JMTIJMAk2CTIxCSYjODIxMjsJMzk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+U29sLjogU2luY2xhaXIgODgga2lja29mZiByZXR1 cm4gKHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPlNvbC46IFNpbmNsYWlyIDggcGFzcyBmcm9tIEJ1Ym9uaWNz IChwYXNzIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+R086IEJpbGxpbmdzIDI3IHBhc3MgZnJvbSBSaG9hZHMgKFNh cnJpcyBraWNrKTwvcD48cD5HTzogRkcgU2FycmlzIDI1PC9wPjxwPlNvbC46IFdpbGtzIDEwIHJ1 biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPlNvbC46IFphdmFyZWxsYSAyMiBwYXNzIGZyb20gQnVib25p Y3MgKEJhZWsga2ljayk8L3A+PHA+U29sLjogV2lsa3MgMyBydW4gKEJhZWsga2ljayk8L3A+PHA+ U29sLjogTWFzb24gNzQgaW50ZXJjZXB0aW9uIHJldHVybiAoQmFlayk8L3A+PHA+CUdsZW5PYWsJ U29sb248L3A+PHA+UmVjb3JkcwkxMS00CTktMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gNSBSZWdpb25hbCYjODIzMjtRdWFy dGVyZmluYWwmIzgyMzI7QVVST1JBIDQwLCBCQVJCRVJUT04gMTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+QmFyYmVydG9uCTAJMAk3CTYJJiM4MjEy OwkxMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5B dXJvcmEJMAkxMwkyMAk3CSYjODIxMjsJNDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QXVyLjogQmx1bnQgNDIgcGFzcyBmcm9tIEZyb213 aWxsZXIgKEFsYnJlY2h0IGtpY2spPC9wPjxwPkF1ci46IEZHIEFsYnJlY2h0IDMyPC9wPjxwPkF1 ci46IEZHIEFsYnJlY2h0IDIxPC9wPjxwPkF1ci46IFZhbnpvIDIgcnVuIChBbGJyZWNodCBraWNr KTwvcD48cD5CYXIuOiBUdXJuYmF1Z2ggMjAgcGFzcyBmcm9tIFJlaXMgKEJyb3duIGtpY2spPC9w PjxwPkF1ci46IEJsdW50IDkwIGtpY2tvZmYgcmV0dXJuIChBbGJyZWNodCBraWNrKTwvcD48cD5B dXIuOiBWYW56byAxMiBydW4gKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5BdXIuOiBBcnNsYW5pYW4gMzMg cnVuIChBbGJyZWNodCBraWNrKTwvcD48cD5CYXIuOiBCb29rZXIgMzYgcGFzcyBmcm9tIFJlaXMg KHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPglCYXJiZXJ0b24JQXVyb3JhPC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTEw CTEzPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMjQtNQkzNi0yMjU8L3A+PHA+UGFzc2luZwkxNi0yMy0xNTMtMQkx MC0xMi0xMjAtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTgtMwkxMC0xPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UmVnaW9uIDUgRGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9uYWwgUXVhcnRl cmZpbmFsJiM4MjMyO0hVRFNPTiAyOSwgQ09QTEVZIDI1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNvcGxleQkzCTE1CTcJMAkmIzgyMTI7CTI1PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkh1ZHNvbgk2 CTkJMAkxNAkmIzgyMTI7CTI5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz UGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNvcC46IEZHIE1hbHBhc3MgMjg8L3A+PHA+SHVkLjogRkcgR29u eWEgMzA8L3A+PHA+SHVkLjogRkcgR29ueWEgMzI8L3A+PHA+Q29wLjogS2VueW9uIDY1IHBhc3Mg ZnJvbSBCcmVubmVyIChNYWxwYXNzIGtpY2spPC9wPjxwPkh1ZC46IFNhZmV0eTwvcD48cD5IdWQu OiBTd2VldCBmdW1ibGUgcmVjb3ZlcnkgaW4gZW5kIHpvbmUgKFdpZWxhbmQga2ljayk8L3A+PHA+ Q29wLjogQnJlbm5lciA1OCBydW4gKEJyaWRnZXMgcnVuKTwvcD48cD5Db3AuOiBCcmVubmVyIDUg cnVuIChNYWxwYXNzIGtpY2spPC9wPjxwPkh1ZC46IFdyaWdodCAxOSBwYXNzIGZyb20gUGFsbGF5 IChXaWVsYW5kIGtpY2spPC9wPjxwPkh1ZC46IE1haWxleSA0NyBwYXNzIGZyb20gUGFsbGF5IChX aWVsYW5kIGtpY2spPC9wPjxwPglDb3BsZXkJSHVkc29uPC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTIwCTIz PC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMzYtMTY0CTM0LTEyNTwvcD48cD5QYXNzaW5nCTEyLTI2LTMwMi0xCTE4 LTM0LTI3My0wPC9wPjxwPlJlY29yZHMJOC0zCTktMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gNyBSZWdpb25hbCAmIzgyMzI7 UXVhcnRlcmZpbmFsJiM4MjMyO1BFUlJZIDIxLCBMQUtFIDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+TGFrZQkwCTAJMAk3CSYjODIxMjsJNzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5QZXJyeQkwCTcJ Nwk3CSYjODIxMjsJMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+UGVyLjogQ2xldmVsYW5kIDMgcnVuIChCcm93biBraWNrKTwvcD48cD5Q ZXIuOiBDbGV2ZWxhbmQgMTcgZnVtYmxlIHJldHVybiAoQnJvd24ga2ljayk8L3A+PHA+UGVyLjog U3RyaWNrbGFuZCAxMSBydW4gKEJyb3duIGtpY2spPC9wPjxwPkxha2U6IFN0dXJtaWUgMTkgcGFz cyBmcm9tIEdvb2RoZWFydCAoQ29sZHNub3cga2ljayk8L3A+PHA+CUxBa2UJUGVycnk8L3A+PHA+ Rmlyc3QgZG93bnMJMTUJMTQ8L3A+PHA+UnVzaGluZwkzOS05OQk0OC0yMDM8L3A+PHA+UGFzc2lu ZwkxMS0xNC0xMTQtMQkxLTItOS0wPC9wPjxwPlJlY29yZHMJNi01CTktMjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gNyBSZWdp b25hbCAmIzgyMzI7UXVhcnRlcmZpbmFsJiM4MjMyO0RVQkxJTiBTQ0lPVE8gMzEsIE1BU1NTSUxM T04gMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+ U2Npb3RvCTE0CTcJMAkxMAkmIzgyMTI7CTMxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPk1hc3NzaWxsb24JMTQJNwkwCTAJJiM4MjEyOwkyMTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5NYXMu OiAgSmFzaW5za2kgODkgcGFzcyBmcm9tIEJsYW5rZW5zaGlwIChHcmVnZyBraWNrKSA8L3A+PHA+ U2NpLjogRGVuc2VsIDE3IHBhc3MgZnJvbSBQZW5uIChDcm9zYSBraWNrKSA8L3A+PHA+TWFzLjog S3VzY2hlciAxNCBwYXNzIGZyb20gQmxhbmtlbnNoaXAgKEdyZWdnIGtpY2spIDwvcD48cD5TY2ku OiBQZW5uIDQ5IHBhc3MgZnJvbSBEZW5zZWwgKENyb3NhIGtpY2spIDwvcD48cD5TY2kuOiBOb2xh biA2NSBydW4gKENyb3NhIGtpY2spIDwvcD48cD5NYXMuOiBKYXNpbnNraSA1NSBwYXNzIGZyb20g QmxhbmtlbnNoaXAgKEdyZWdnIGtpY2spPC9wPjxwPlNjaS46IFRhbGVudGlubyAyNSBwYXNzIGZy b20gRGVuc2VsIChDcm9zYSBraWNrKTwvcD48cD5TY2kuOiAgRkcgQ3Jvc2EgMjE8L3A+PHA+CVNj aW90bwlNYXNzaWxsb248L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMjAJMTQ8L3A+PHA+UnVzaGluZwkzOS0y NTMJNDAtMTQyPC9wPjxwPlBhc3NpbmcJMTItMjItMTQ3LTAJNy0xNS0yMDMtMTwvcD48cD5SZWNv cmRzCTgtMwk4LTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5E aXZpc2lvbiBJViwgUmVnaW9uIDEzIFJlZ2lvbmFsJiM4MjMyO1F1YXJ0ZXJmaW5hbCYjODIzMjtX T09EUklER0UgMTgsIFNUUlVUSEVSUyA2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlN0cnV0aGVycwkwCTAJNgkwCSYjODIxMjsJNjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Xb29kcmlkZ2UJNgk1CTAJ NwkmIzgyMTI7CTE4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5O b0luZGVudC0tPjxwPldvby46IEhvd2FyZCAzMCBwYXNzIGZyb20gTHlkaWMgKGtpY2sgZmFpbGVk KTwvcD48cD5Xb28uOiBGRyBIb3dhcmQgMTk8L3A+PHA+V29vLjogU2FmZXR5PC9wPjxwPlN0ci46 IE11c29saW5vIDI4IHJ1biAocnVuIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+V29vLjogTWFyZ3JvZmYgNTAgcGFz cyBmcm9tIEx5ZGljIChIb3dhcmQga2ljayk8L3A+PHA+CVN0cnV0aGVycwlXb29kcmlkZ2U8L3A+ PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTQJMTU8L3A+PHA+UnVzaGluZwk0NC0xODEJMzEtOTY8L3A+PHA+UGFz c2luZwk3LTEzLTQyLTEJMTgtMjYtMTk3LTE8L3A+PHA+UmVjb3JkcwkzLTEJMTEtMDwvcD48cD48 c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIFZJLCBSZWdpb24gMjEgUmVnaW9uYWwgUXVhcnRlcmZpbmFsJiM4MjMy O0NVWUFIT0dBIEhFSUdIVFMgMjQsIEhJTExTREFMRSA3PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkhpbGxzZGFsZQkwCTAJMAk3CSYj ODIxMjsJNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48 cD5DdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzCTcJMwkxNAkwCSYjODIxMjsJMjQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q3V5LjogRCYjODIxNztPcmF6 aW8gNSBydW4gKFNoYWZlciBraWNrKTwvcD48cD5DdXkuOiBGRyBTaGFmZXIgMjI8L3A+PHA+Q3V5 LjogSGFycmlzIDYyIHBhc3MgZnJvbSBMb3d0aGVyIChTaGFmZXIga2ljayk8L3A+PHA+Q3V5Ljog RCYjODIxNztPcmF6aW8gMSBydW4gKFNoYWZlciBraWNrKTwvcD48cD5IaWwuOiBFbGxpb3QgNCBy dW4gKFZpbnNhY2sga2ljayk8L3A+PHA+CUhpbGxzZGFsZQlDdXkuIEhlaWdodHM8L3A+PHA+Rmly c3QgZG93bnMJOQkxMzwvcD48cD5SdXNoaW5nCTI2LTI1CTM3LTEzMDwvcD48cD5QYXNzaW5nCTIw LTMxLTE0Ny0zCTctMTMtMTg3LTA8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk3LTQJMTEtMDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIFZJLCBSZWdpb24gMjEgUmVn aW9uYWwmIzgyMzI7UXVhcnRlcmZpbmFsJiM4MjMyO1NULiBUSE9NQVMgQVFVSU5BUyAyMSwgJiM4 MjMyO0xJU0JPTiBEQVZJRCBBTkRFUlNPTiAxODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5EYXZpZCBBbmRlcnNvbgkwCTYJNgk2CSYjODIxMjsJMTg8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+U3QuIFRo b21hcyBBcXVpbmFzCTMJMAk3CTExCSYjODIxMjsJMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+U1RBOiBGRyBKZW5raW5zIDMxPC9wPjxw PkRBOiBTd2VlbmV5IDQ1IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkRBOiBUaG9tcHNvbiAxMCBy dW4gKHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPlNUQTogUmljaCAxIHJ1biAoSmVua2lucyBraWNrKTwvcD48 cD5TVEE6IFJpY2ggMzcgcnVuIChQYWxlayBydW4pPC9wPjxwPkRBOiBUaG9tcHNvbiAxIHJ1biAo cGFzcyBmYWlsZWQpPC9wPjxwPlNUQTogRkcgSmVua2lucyAxODwvcD48cD4JQW5kZXJzb24JQXF1 aW5hczwvcD48cD5SZWNvcmRzCTktMgk5LTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Nl bnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5QbGF5b2ZmIFNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7 cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNyBwLm0uLCB1bmxlc3Mg bm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSUlJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IEVhc3QgKDctMykgYXQg MSBNYXJsaW5ndG9uICgxMC0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICg3LTMp IGF0IDxzdHJvbmc+MiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICg5LTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+NiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoNi00KTwvc3Ryb25nPiBhdCAzIERvdmVyICg3LTMp PC9wPjxwPjUgTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoOC0yKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgQnVja2V5ZSAoOS0x KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IEJheSBW aWxsYWdlIEJheSAoNy0zKSBhdCAxIFRvbGVkbyBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICgxMC0wKTwvcD48 cD43IEFzaGxhbmQgKDctMykgYXQgMiBTYW5kdXNreSAoOS0xKTwvcD48cD42IExleGluZ3RvbiAo Ny0zKSBhdCAzIENseWRlICg4LTIpPC9wPjxwPjUgSHVudGluZyBWYWxsZXkgVW5pdmVyc2l0eSBT Y2hvb2wgKDctMykgYXQgNCBCb3dsaW5nIEdyZWVuICg3LTMpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9u IDExPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggVGhvcm52aWxsZSBTaGVyaWRhbiAoOC0yKSBhdCAxIENvbHVt YnVzIFN0LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMgKDEwLTApPC9wPjxwPjcgV2hpdGVoYWxsLVllYXJsaW5n ICg4LTIpIGF0IDIgQ29sdW1idXMgQmV4bGV5ICgxMC0wKTwvcD48cD42IENoaWxsaWNvdGhlICg4 LTIpIGF0IDMgQ29sdW1idXMgSGFtaWx0b24gVG93bnNoaXAgKDgtMik8L3A+PHA+NSBDb2x1bWJ1 cyBCZWVjaGNyb2Z0ICg5LTEpIGF0IDQgQ29sdW1idXMgRWFzdG1vb3IgQWNhZGVteSAoOC0yKTwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IFRpcHAgQ2l0eSBUaXBwZWNh bm9lICg3LTMpIGF0IDEgRnJhbmtsaW4gKDEwLTApPC9wPjxwPjcgVHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiAo OC0yKSBhdCAyIFdhcGFrb25ldGEgKDktMSk8L3A+PHA+NiBDaW5jaW5uYXRpIE1vdW50IEhlYWx0 aHkgKDgtMikgYXQgMyBOZXcgUmljaG1vbmQgKDktMSk8L3A+PHA+NSBEYXl0b24gQmVsbW9udCAo Ny0yKSBhdCA0IFN0LiBNYXJ5cyBNZW1vcmlhbCAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFY8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IEdhcnJldHRz dmlsbGUgKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQgMSBDYW5maWVsZCBTb3V0aCBSYW5nZSAoOS0xKTwvcD48 cD48c3Ryb25nPjcgQmxhY2sgUml2ZXI8L3N0cm9uZz4gKDctMykgYXQgMiBPcndlbGwgR3JhbmQg VmFsbGV5ICg5LTEpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBNYW5jaGVzdGVyICg3LTMpIGF0IDMgQ2FudG9u IENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDYtMyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NSBXaWNrbGlmZmUgKDgtMikg YXQgNCBMZWF2aXR0c2J1cmcgTGFicmFlICg3LTMpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE4PC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjggR2Vub2EgQXJlYSAoNy0zKSBhdCA8c3Ryb25nPjEgTm9yd2F5bmUgKDkt MSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NyBNYXJpb24gUGxlYXNhbnQgKDgtMikgYXQgMiBQZW1iZXJ2aWxs ZSBFYXN0d29vZCAoOS0xKTwvcD48cD42IENvbC4gQWNhZGVteSAoOC0yKSBhdCAzIE1pbGFuIEVk aXNvbiAoOS0xKTwvcD48cD41IFN3YW50b24gKDktMSkgYXQgPHN0cm9uZz40IE5vcnRod2VzdGVy biAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxOTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44 IFdlc3QgTGFmYXlldHRlIFJpZGdld29vZCAoOS0xKSBhdCAxIFdoZWVsZXJzYnVyZyAoMTAtMCk8 L3A+PHA+NyBCYWx0aW1vcmUgTGliZXJ0eSBVbmlvbiAoNy0zKSBhdCAyIFN1Z2FyY3JlZWsgR2Fy YXdheSAoMTAtMCk8L3A+PHA+NiBJcm9udG9uICg3LTMpIGF0IDMgQ29zaG9jdG9uICg4LTEpPC9w PjxwPjUgQ2hpbGxpY290aGUgWmFuZSBUcmFjZSAoOC0yKSBhdCA0IE5lbHNvbnZpbGxlLVlvcmsg KDgtMik8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+OCBCbGFuY2hlc3Rl ciAoNy0zKSBhdCAxIENpbmNpbm5hdGkgSGlsbHMgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXkgKDEwLTApPC9w PjxwPjcgQnJvb2t2aWxsZSAoNS01KSBhdCAyIENvbGR3YXRlciAoOS0xKTwvcD48cD42IEphbWVz dG93biBHcmVlbmV2aWV3ICg4LTIpIGF0IDMgQ2FybGlzbGUgKDgtMik8L3A+PHA+NSBDaW5jaW5u YXRpIEFpa2VuICg3LTMpIGF0IDQgV2VzdCBNaWx0b24gTWlsdG9uLVVuaW9uICg3LTMpPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElW SVNJT04gVkk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ NSBOZXdhcmsgQ2F0aG9saWMgKDYtNCkgYXQgNCBCZWxsYWlyZSAoNi00KSwgMTozMCBwLm0uPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ RElWSVNJT04gVklJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI1PC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjxzdHJvbmc+OCBFYXN0IENhbnRvbiAoNi00KTwvc3Ryb25nPiBhdCAxIE5vcndhbGsgU3Qu IFBhdWwgKDEwLTApPC9wPjxwPjcgTm9ydGggSmFja3NvbiBKYWNrc29uLU1pbHRvbiAoNy0zKSBh dCA8c3Ryb25nPjIgTW9nYWRvcmUgKDgtMik8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NiBUb3JvbnRvICg4LTIp IGF0IDMgV2FycmVuIEpvaG4gRi4gS2VubmVkeSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjUgV2luZGhh bSAoNy0zKTwvc3Ryb25nPiBhdCA0IE1vbnJvZXZpbGxlICg5LTEpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVn aW9uIDI2PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggTGFrZXNpZGUgRGFuYnVyeSAoNy0zKSBhdCAxIE1jQ29t YiAoOS0xKTwvcD48cD43IEx1Y2FzICg3LTMpIGF0IDIgQXJsaW5ndG9uICg3LTMpPC9wPjxwPjYg Q29udm95IENyZXN0dmlldyAoNy0zKSBhdCAzIFRpZmZpbiBDYWx2ZXJ0ICg2LTMpPC9wPjxwPjUg TGVpcHNpYyAoNy0zKSBhdCA0IEhpY2tzdmlsbGUgKDctMyk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24g Mjc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+OCBaYW5lc3ZpbGxlIEJpc2hvcCBSb3NlY3JhbnMgKDctMykgYXQg MSBXYXRlcmZvcmQgKDktMSk8L3A+PHA+NyBDYW5hbCBXaW5jaGVzdGVyIEhhcnZlc3QgUHJlcGFy YXRvcnkgKDctMykgYXQgMiBTaGFkeXNpZGUgKDgtMik8L3A+PHA+NiBEYW52aWxsZSAoNy0zKSBh dCAzIFBvcnRzbW91dGggU2Npb3RvdmlsbGUgQ29tbXVuaXR5ICgxMC0wKTwvcD48cD41IFJhY2lu ZSBTb3V0aGVybiAoOC0yKSBhdCA0IEdsb3VzdGVyIFRyaW1ibGUgKDgtMik8L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5SZWdpb24gMjg8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+OCBDaW5jaW5uYXRpIEhpbGxjcmVzdCBBY2FkZW15 ICg4LTIpIGF0IDEgQ292aW5ndG9uICgxMC0wKTwvcD48cD43IE1jR3VmZmV5IFVwcGVyIFNjaW90 byBWYWxsZXkgKDctMykgYXQgMiBUcm95IENocmlzdGlhbiAoOS0xKTwvcD48cD42IFNpZG5leSBM ZWhtYW4gQ2F0aG9saWMgKDctMykgYXQgMyBNaW5zdGVyICg2LTQpPC9wPjxwPjUgRm9ydCBSZWNv dmVyeSAoNi00KSBhdCA0IEFkYSAoNy0zKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2Vu dGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRpc3RpY3M8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+KFRocnUgV2VlayAxMCBHYW1lcyk8L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5SVVNISU5HPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TmFtZSwgc2Nob29sCUF0dAlZZHMJ QXZnLglURDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaHV0LCBDcmVzdHdvb2QJMjYyCTI0MDUJOS4yCTQwPC9w PjxwPkJyaWRnZXMsIEVsbGV0CTI0OAkyMDQwCTguMgkyNTwvcD48cD5CcmlkZ2VzLCBDb3BsZXkJ MjIxCTE2MjMJNy4zCTI5PC9wPjxwPk1hdGhpcywgV29vc3RlcgkxOTMJMTQ1Ngk3LjUJMTY8L3A+ PHA+UmljaCwgQXF1aW5hcwkyMjQJMTM0OQk2LjAJMTc8L3A+PHA+TWNBbGVlc2UsIEdyZWVuCTI0 MQkxMzI4CTUuNQkxMzwvcD48cD5TdWdncywgRWFzdAkxNDIJMTMyNgk5LjcJMTQ8L3A+PHA+TGV3 aXMsIFR1c2t5IFZhbGxleQkyMDkJMTIxMAk1LjgJODwvcD48cD5TYW5kZXJzLCBXb29kcmlkZ2UJ MTUxCTExMzQJNy41CTE4PC9wPjxwPkhpbWVzLCBUdXNsYXcJMjAwCTExMTcJNS42CTE3PC9wPjxw PkxvemllciwgV2VzdCBCcmFuY2gJMTU1CTEwNDUJNi43CTEzPC9wPjxwPldhdHNvbiwgTWFzc2ls bG9uCTE4NQkxMDIzCTkuNQkxMDwvcD48cD5TbWl0aCwgRmllbGQJMTUxCTEwMTQJNi43CTEyPC9w PjxwPkNsZXZlbGFuZCwgUGVycnkgCTE0MQk4ODEJNi4yCTY8L3A+PHA+V2lsbGlhbXMsIFNUVk0J MTk1CTg0Mwk0LjMJNzwvcD48cD5Xb29kcywgVHVzbGF3CTEwNgk4MDkJNy42CTk8L3A+PHA+TWFy dGluLCBCcnVuc3dpY2sJMTM2CTc5Mgk1LjgJODwvcD48cD5MZXdpcy4gTWNLaW5sZXkJMTIxCTc1 Nwk2LjMJNjwvcD48cD5Sb2JpbnNvbiwgTWNLaW5sZXkJMTUwCTcwNQk0LjcJNzwvcD48cD5UaG9t cHNvbiwgQmFyYmVydG9uCTEwOQk2ODUJNi4zCTc8L3A+PHA+U2libGV5LCBDb3ZlbnRyeQk3NAk2 MTAJOC4yCTEwPC9wPjxwPkNsaW5lLCBIaWxsc2RhbGUJMTA3CTU3NQk1LjQJOTwvcD48cD5SRUNF SVZJTkc8L3A+PHA+TmFtZSwgc2Nob29sCVJlYy4JWWRzCUF2Zy4JVEQ8L3A+PHA+RGF2aXMsIFRy aXdheQk5Mgk3NDEJOC4xCTQ8L3A+PHA+QnV0Y2hlciwgV2VzdCBCcmFuY2gJNzYJODY1CTExLjQJ MTE8L3A+PHA+TGltZXJpY2ssIEdyZWVuCTc0CTczMgk5LjkJNDwvcD48cD5Kb25lcywgU3RyZWV0 c2Jvcm8JNjIJNzI4CTExLjcJNjwvcD48cD5DYXJ0ZXIsIFN0cmVldHNib3JvCTUxCTY0MQkxMi42 CTk8L3A+PHA+TW9yZ2FuLCBXb29zdGVyCTQ2CTc1NQkxNi40CTEwPC9wPjxwPkZpbm4sIFNhbmR5 IFZhbGxleQk0Mgk3MjYJMTcuMwk5PC9wPjxwPk1jQWxlZXNlLCBHcmVlbgk0MgkyOTkJNy4yCW5h PC9wPjxwPldvbGYsIEhpbGxzZGFsZQk0Mgk3NzcJMTguNQkxMTwvcD48cD5CaWdncywgVHJpd2F5 CTQyCTYzMwkxMy41CTY8L3A+PHA+QnVya2hhcnQsIENvdmVudHJ5CTQxCTc2MgkxOC42CTQ8L3A+ PHA+Qmlzc2xlciwgRy1WaWxsZQk0MAk2MTYJMTUuNAk2PC9wPjxwPlR1cm5iYXVnaCwgQmFyYmVy dG9uCTQwCTU5MgkxNC44CTc8L3A+PHA+TW9yZ2FuLCBHLXZpbGxlCTM5CTY0OAkxNi42CTY3PC9w PjxwPk1haWxleSwgSHVkc29uCTM5CTY1MQkxNi43CTc8L3A+PHA+QW1tb24sIE5ydGh3c3Rybgkz OAk2OTQJMTguMwk2PC9wPjxwPlN0ZXdhcmQsIE4uUm95YWx0b24JMzgJNjEwCTE2LjEJMzwvcD48 cD5TdHJhdXNzZXIsIENWQ0EJMzcJNDA0CTEwLjkJMDwvcD48cD5QQVNTSU5HPC9wPjxwPk5hbWUs IHNjaG9vbAlDb20uCUF0dC4JWWRzLglURAlJbnQuPC9wPjxwPlNwYXJyLCBUcml3YXkJMjI3CTM0 MQkyMjU2CTIxCTEyPC9wPjxwPkRlU2hpZWxkcywgV0IJMTgwCTI3OQkyMDYzCTE3CTU8L3A+PHA+ VGh1dCwgTi53ZXN0ZXJuCTEwMgkxNzUJMjA2MAkyNAk2PC9wPjxwPlN0YXVkdCwgR3JlZW4JMTk1 CTMyNwkyMDI1CTIwCTExPC9wPjxwPkZhbGwsIEdhcnJldHRzdmlsbGUJMTM2CTIyNwkyMDA3CTI4 CTY8L3A+PHA+UmllcywgQmFyYmVydG9uCTEyOAkxOTgJMTg3MwkxOAk2PC9wPjxwPkJ1dGxlciwg U3RyZWV0c2Jvcm8JMTU5CTI4NAkxODY0CTIzCTEzPC9wPjxwPkJlbm5pbmd0b24sIFdvb3MuCTEy OQkyMjAJMTgwOAkyMwk1PC9wPjxwPkJsYW5rZW5zaGlwLCBNYXMuCTEzNAkyMjcJMTc0NAkxOAkx NDwvcD48cD5Mb2NoZXIsIENvdmVudHJ5CTEwNgkyMjEJMTYwNQkxMgk3PC9wPjxwPlBhbGVrLCBB cXVpbmFzCTk2CTE2MgkxNTkwCTE3CTY8L3A+PHA+RG9tZXIsIE9ycnZpbGxlCTExMgkyMjAJMTUz OAkxNwkxMTwvcD48cD5MeWRpYywgV29vZHJpZGdlCTgyCTEzMQkxNTEyCTI0CTI8L3A+PHA+TXVy cGh5LCBDQ0MJOTEJMTYxCTEzMjgJMTMJNzwvcD48cD5NYXJvdXNlaywgTi5Sb3kuCTk2CTE3OQkx MzA5CTgJODwvcD48cD5XaWxsaWFtcywgSGlsbHNkYWxlCTEwMgkxODUJMTI5NAkxNQk2PC9wPjxw PlJvYmluc29uLCBNY0tpbmxleQk5NQkxOTAJMTIzOQk5CTk8L3A+PHA+TW96ZGVuLCBTYW5keSBW YWwuCTEwMAkxNzQJMTExNAkxMQk3PC9wPjxwPlBheW5lLCBDVkNBCTkyCTE4NQkxMTA2CTUJNzwv cD48cD5TQ09SSU5HPC9wPjxwPk5hbWUsIHNjaG9vbAlURAkyLVB0LglGRwlYUAlQdHMuPC9wPjxw PlRodXQsIENyZXN0d29vZAk0MgkxNAkwCTAJMjg0KjwvcD48cD5CcmlkZ2VzLCBDb3BsZXkJMzAJ MAkwCTAJMTgwPC9wPjxwPkJyaWRnZXMsIEVsbGV0CTI5CTEJMAkwCTE3NjwvcD48cD5NYXRoaXMs IFdvb3N0ZXIJMjMJMAkwCTAJMTM4PC9wPjxwPkZhcm1lciwgTm9ydG9uCTE4CTAJMAkwCTEwODwv cD48cD5Mb3ppZXIsIFdlc3QgQnJhbmNoCTE4CTAJMAkwCTEwODwvcD48cD5TYW5kZXJzLCBXb29k cmlkZ2UJMTgJMAkwCTAJMTA4PC9wPjxwPlJpY2gsIEFxdWluYXMJMTcJMAkwCTAJMTAyPC9wPjxw PkhpbWVzLCBUdXNsYXcJMTcJMAkwCTAJMTAyPC9wPjxwPiogaW5jbHVkZXMgc2FmZXR5PC9wPjxw PiYjODIxMjsgQ29tcGlsZWQgYnkgRGFuIENveDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf MTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1l czwvcD48cD5IdWRzb24gRGl2aXNpb24gSSBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgSHVkc29u IEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkJyZWNrc3ZpbGxlPC9zdHJvbmc+IHZzLiA8c3Ryb25nPkph Y2tzb248L3N0cm9uZz4sIDIgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvcD48 cD4oQXQgQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPk9ycnZpbGxlPC9zdHJvbmc+IHZz LiBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXksIDIgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+TG9nYW4gRGl2aXNpb24gSUlJIFJlZ2lvbmFs IEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBMb2dhbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdXNreSBWYWxsZXk8 L3N0cm9uZz4gdnMuIEZyYW5rZm9ydCBBZGVuYSwgMiBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5VbmlvbnRvd24gRGl2aXNpb24gSVYgUmVnaW9u YWwgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IExha2UgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U3QuIFRob21hcyBB cXVpbmFzIHZzLiBEYWx0b248L3N0cm9uZz4sIDIgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIEdh bWVzIGF0IFdyaWdodCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRo dXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPkR1YmxpbiBDb2ZmbWFuLUdhaGFubmEgTGluY29sbiB3aW5uZXIgdnMuIENp bmNpbm5hdGkgTW91bnQgTm90cmUgRGFtZS1Ub2xlZG8gU3QuIFVyc3VsaW5lIEFjYWRlbXkgd2lu bmVyLCA0IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CcmVja3N2aWxsZTwvc3Ryb25nPi08c3Ryb25nPkph Y2tzb248L3N0cm9uZz4sIHdpbm5lciB2cy4gVG9sZGVvIFN0LiBKb3NlcGggQWNhZGVteS1Ub2xl ZG8gTm90cmUgRGFtZSBBY2FkZW15IHdpbm5lciwgNiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNp b24gSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q29sdW1idXMgQmlzaG9wIEhhcnRsZXktTmV3IENvbmNvcmQg Sm9obiBHbGVubiB3aW5uZXIgdnMuIEJpc2hvcCBGZW53aWNrLUxvZ2FuIEVsbSB3aW5uZXIsIG5v b24uPC9wPjxwPk1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljLUNsZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzIEJlYXVtb250 IHdpbm5lciB2cy4gUGFybWEgUGFkdWEtTm9yd2FsayB3aW5uZXIsIDIgcC5tLjwvcD48cD48c3Ry b25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPk5vdi4gMTE8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5UdXNreSBWYWxsZXk8L3N0cm9uZz4tRnJhbmtmb3J0IEFkZW5hIHdpbm5lciB2cy4gSHVyb24t U3ByaW5nZmllbGQgSGlnaGxhbmQgd2lubmVyLCA0IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5PcnJ2aWxs ZTwvc3Ryb25nPi1HaWxtb3VyIEFjYWRlbXkgd2lubmVyIHZzLiBVdGljYS1NaWFtaSBFYXN0IHdp bm5lciwgNiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMtRGFsdG9uPC9zdHJvbmc+IHdpbm5lciB2cy4gTmV3IEJy ZW1lbi1KYWNrc29uIENlbnRlciB3aW5uZXIsIG5vb24uPC9wPjxwPk1jQ29tYi1Ob3J3YWxrIFN0 LiBQYXVsIHdpbm5lciB2cy4gTGFuY2FzdGVyIFJlZ2lvbmFsIHdpbm5lciwgMiBwLm0uPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm92 LiAxMjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIEZp bmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCAxMSBhLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+RGl2aXNpb24gSUlJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCA1 IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJViBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TZW1p ZmluYWwgd2lubmVycywgMyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdh dGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPnNvY2NlcjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRz SGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0t PjxwPlRvdXJuYW1lbnQgU2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl Qm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+PHA+RGl2aXNpb24gSSwg UmVnaW9uIDEgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IE5vcmRvbmlhKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkphY2tzb24gdnMuIDwv c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBTdC4gSWduYXRpdXMsIG5vb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIEksIFJlZ2lvbiAyIEZpbmFsPC9w PjxwPihBdCBTYW5kdXNreSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5NZWRpbmE8L3N0cm9uZz4gdnMu IFN5bHZhbmlhIE5vcnRodmlldywgbm9vbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RGl2aXNpb24gSUksIFJlZ2lvbiA1IEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBT b2xvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZXZlcmUgPC9zdHJvbmc+dnMuIE1lbnRvciBMYWtl IENhdGhvbGljLCBub29uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50 cmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJSUksIFJlZ2lvbiA5IEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBXYWRzd29ydGgg QXJ0IFdyaWdodCBTdGFkaXVtKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPktpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbiA8L3N0 cm9uZz52cy4gS2lydGxhbmQsIG5vb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkMTAtLT48cD5TdGF0ZSBUb3VybmFtZW50PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3Mg R2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEF0IFRCQSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KYWNrc29uLTwvc3Ryb25nPkNs ZXZlbGFuZCBTdC4gSWduYXRpdXMgd2lubmVyIHZzLiA8c3Ryb25nPk1lZGluYTwvc3Ryb25nPi1T eWx2YW5pYSBOb3J0aHZpZXcgd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEJBKTwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5TcHJpbmdib3JvLUJlYXZlciBDcmVlayB3aW5uZXIgdnMuIER1YmxpbiBD b2ZmbWFuLVN0LiBDaGFybGVzIHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24g SUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEJBKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25n PlJldmVyZS08L3N0cm9uZz5NZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyB3aW5uZXIgdnMuIENlbGluYS1P YWsgSGFyYm9yIHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRCQSk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+VGlwcGVjYW5vZS1LZXR0ZXJpbmcgQXJjaGJpc2hvcCBBbHRlciB3aW5uZXIgdnMuIFN0 LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMtQ2hpbGxpY290aGUgd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5EaXZpc2lvbiBJSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEJBKTwvc3Ryb25nPjwv cD48cD48c3Ryb25nPktpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbi08L3N0cm9uZz5LaXJ0bGFuZCB3 aW5uZXIgdnMuIEFyY2hib2xkLU1hbnNmaWVsZCBDaHJpc3RpYW4gd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEJBKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DaW5jaW5uYXRpIFJvZ2VyIEJhY29u LUNpbmNpbm5hdGkgQ291bnRyeSBEYXkgd2lubmVyIHZzLiBCaXNob3AgUm9zZWNyYW5zLUdyYW5k dmlldyBIZWlnaHRzIHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm IzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm92LiAxMzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPihBbGwgR2FtZXMgYXQgTUFQRlJFIFN0YWRpdW0sIENvbHVtYnVzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5l cnMsIFRCQTwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNl bWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCBUQkE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUkgRmluYWw8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIFRCQTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Nl bnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50IFNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxw PkRpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uIDEgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IFNvbG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48 c3Ryb25nPldhbHNoIEplc3VpdDwvc3Ryb25nPiB2cy4gTWF5ZmllbGQ8c3Ryb25nPiw8L3N0cm9u Zz4gMyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48 cD5EaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbiAyIEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBTYW5kdXNreSBQZXJraW5zIEhp Z2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkJydW5zd2ljazwvc3Ryb25nPiB2cy4gVG9sZWRvIE5vdHJlIERh bWUgQWNhZGVteSwgMyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRD ZW50cmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9uIDEwIEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBMZXhpbmd0 b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+Q2hpcHBld2E8L3N0cm9uZz4gdnMuIEZpbmRsYXkgTGli ZXJ0eS1CZW50b24sIDMgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRI ZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ KEF0IFRCQSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XYWxzaCBKZXN1aXQtPC9zdHJvbmc+TWF5 ZmllbGQgd2lubmVyIHZzLiA8c3Ryb25nPkJydW5zd2ljazwvc3Ryb25nPi1Ub2xlZG8gTm90cmUg RGFtZSBBY2FkZW15IHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRCQSk8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+TG92ZWxhbmQtU3ByaW5nYm9ybyB3aW5uZXIgdnMuIEdhaGFubmEgTGluY29sbi1Q aWNrZXJpbmd0b24gTm9ydGggd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJ STwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBUQkEpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJheSBWaWxs YWdlIEJheS1PbnRhcmlvIHdpbm5lciB2cy4gQ2hhZ3JpbiBGYWxscy1TaGFrZXIgSGVpZ2h0cyBI YXRoYXdheSBCcm93biB3aW5uZXIsIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBUQkEpPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPkNpbmNpbm5hdGkgQXJjaGJpc2hvcCBOaWNob2xhcy1LZXR0ZXJpbmcgQXJjaGJp c2hvcCBBbHRlciB3aW5uZXIgdnMuIEdyYW52aWxsZS1CZWF2ZXIgd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEJBKTwv c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNoaXBwZXdhLTwvc3Ryb25nPkZpbmRsYXkgTGliZXJ0eS1C ZW50b24gd2lubmVyIHZzLiBBc2hsYW5kIE1hcGxlb24tR2F0ZXMgTWlsbHMgR2lsbW91ciBBY2Fk ZW15IHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRCQSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ Q2luY2lubmF0aSBNYWRlaXJhLUNpbmNpbm5hdGkgQ291bnRyeSBEYXkgd2lubmVyIHZzLiBCaXNo b3AgUm9zZWNyYW5zLUx5bmNoYnVyZyBDbGF5IHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm92LiAxMjwvc3Ry b25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgR2FtZXMgYXQgTUFQRlJFIFN0YWRpdW0sIENvbHVtYnVz KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIFRCQTwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIEZpbmFsPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCBUQkE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lv biBJSUkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIFRCQTwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.