Published: November 28, 2016 - 11:15 PM
High school scores, summaries and schedules — November 29,2016 04:15 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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