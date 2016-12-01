Published: December 1, 2016 - 10:43 PM
High school scores, summaries and schedules — December 02,2016 04:09 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TdGF0ZSBGaW5h bHM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIEdhbWVzIGF0IE9oaW8gU3RhZGl1bSwgQ29sdW1idXMpPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DaW5jaW5uYXRpIExhIFNhbGxlIDE0LCA8 c3Ryb25nPlBlcnJ5IDc8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJSSBTdGF0ZSBGaW5hbCYjODIzMjtDSU5DSU5OQVRJ IExBIFNBTExFIDE0LCBQRVJSWSA3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkxhIFNhbGxlCTAJMAk3CTcJJiM4MjEyOwkxNDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5QZXJyeQk3CTAJMAkwCSYjODIx MjsJNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD5QZXIuOiBCb3dtYW4gMTcgaW50ZXJjZXB0aW9uIHJldHVybiAoQnJvd24ga2ljayk8L3A+ PHA+TGFTLjogU21pdGggMyBydW4gKFlvdW5nIGtpY2spPC9wPjxwPkxhUy46IFNtaXRoIDEyIHJ1 biAoWW91bmcga2ljayk8L3A+PHA+CUxhIFNhbGxlCVBlcnJ5PC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTE0 CTk8L3A+PHA+UnVzaGluZwk0NS0yMzUJNDAtMTQ3PC9wPjxwPlBhc3NpbmcJMS05LTAtMwk0LTkt MjEtMjwvcD48cD5SZWNvcmRzCTEzLTIJMTItMzwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3 O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBWSUk8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+V2FycmVuIEpGSyB2cy4gTWluc3RlciwgMTAgYS5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJSTwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gPC9zdHJvbmc+dnMuIFRyb3R3b29kLU1h ZGlzb24sIDMgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIFY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24g Q2VudHJhbCBDYXRob2xpYzwvc3Ryb25nPiB2cy4gQ29sZHdhdGVyLCA4IHAubS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkJVQ0hURUwgNjUsIEdBUkZJ RUxEIDM0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxw PkJ1Y2h0ZWwJMzAmIzgxOTU7MTImIzgxOTU7MTMgICYjODE5NTsxMCYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4 MTk0OzI2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxw PkdhcmZpZWxkCTYgICYjODE5NTs1JiM4MTk1OzEwICAmIzgxOTU7MTMmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYj ODE5NDszNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+ PHA+QlVDSFRFTCAoMi0xLCAyLTApICYjODIxMjsgUGFjZSAxLTAtMywgSGF0Y2hlciA2LTItMTQs IFRob21hcyAxLTAtMywgUm9nZXJzIDUtMS0xNCwgVHVjay1IYXlkZW4gMi0wLTQsIEJvd2VucyAx LTEtMywgSmFja3NvbiA3LTctMjEsIEJpdHRpbmdzIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDI0LTEyLTY1Ljwv cD48cD5HQVJGSUVMRCAoMC0yLCAwLTIpICYjODIxMjsgSGFycmlzIDQtMC04LCBKb2huc29uIDQt NC0xMiwgQ2xhcmsgMy0wLTYsIE5lYWwgMS0wLTIsIE1vcnJvdyAxLTQtNi4gVG90YWxzOiAxMi04 LTM0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMt cG9pbnQgZ29hbHM6IFJvZ2VycyAzLCBUaG9tYXMsIFBhY2UuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9u Zz46IEdhci4sIDIwLTE3LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5CdWNodGVsIDQ1LTE1 LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRBTFRPTiA2MSwg SElMTFNEQUxFIDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w LS0+PHA+RGFsdG9uCTE4JiM4MTk1OzE2JiM4MTk1OzE5JiM4MTk1OzgmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYj ODE5NDs2MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48 cD5IaWxsc2RhbGUJMiAgJiM4MTk1OzAgICYjODE5NTswJiM4MTk1OzUgICYjODE5NDsmIzgyMTI7 JiM4MTk0Ozc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0t PjxwPkRBTFRPTiAoMi0wLCAxLTApICYjODIxMjsgSHV0aCA1LTAtMTAsIE1hcnRpbmV6IDItMS02 LCBFbGV0dCAzLTMtOSwgSGlja3MgMi0wLTQsIEdlaXNlciA3LTAtMTYsIEtpLlNob3VwIDUtMi0x MiwgQmVhdHR5IDItMC00LiBUb3RhbHM6IDI2LTYtNjEuPC9wPjxwPkhJTExTREFMRSAmIzgyMTI7 IFRheWxvciAwLTEtMSwgRGFsdG9uIDEtMC0yLCBLZWV0cyAwLTAtMCwgSG9obGVyIDAtMi0yLCBN YXJ0aCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyLTMtNy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBHZWlzZXIgMiwgTWFydGluZXouIDxz dHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEhpbC4sIDEzLTkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9u Zz46IERhbC4sIDM1IChFbGV0dCAxMCk7IEhpbC4sIDEwLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ry b25nPjogSGlsLiwgMjctMTAuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkRhbHRvbiwgMzYt MjQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RUxMRVQgNDcs IEVBU1QgMzc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+ PHA+RWFzdAk4JiM4MTk1OzEyICAmIzgxOTU7MiYjODE5NTsxNSYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0 OzM3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkVs bGV0CTgmIzgxOTU7MTAmIzgxOTU7MTEmIzgxOTU7MTgmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDs0Nzwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+RUFTVCAo MS0xLCAxLTEpICYjODIxMjsgTWF4d2VsbCA0LTAtOCwgQm93ZXJzIDMtMC03LCBXaGl0ZWhlYWQg MC01LTUsIFBhcmlzIDItMC01LCBXYXJkIDEtMC0zLCBIb3Bzb24gMS0wLTIsIEJ1Y2hhbmFuIDEt MC0yLCBFLiBHYWl0ZXIgMS0wLTIsIEJveWVyIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDE0LTYtMzcuPC9wPjxw PkVMTEVUICgxLTEsIDEtMCkgJiM4MjEyOyBEYXJpbyA3LTctMjEsIFdhbGxhY2UgMi0xLTYsIE5v cnJpcyAyLTEtNSwgTWFzb24gMi0xLTUsIFJvcmFyIDEtMS0zLCBTaHVsdHogMS0wLTIsIEtsaW5l IDEtMC0yLCBNYXJ0aW4gMS0wLTIsIENoYW1iZXJzIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDE3LTEyLTQ3Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQg Z29hbHM6IEJvd2VycywgUGFyaXMsIFdhcmQsIFdhbGxhY2UuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9u Zz46IEVhc3QsIDE3LTE2LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBFYXN0LCAzMzsgRWxs LiwgMjUgKERhcmlvIDgpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogRWxsLiwgMzAtMjcu IDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkVsbGV0LCA0MC0xMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5FTFlSSUEgNDgsIFdBTFNIIEpFU1VJVCA0Njwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5XYWxzaCBK ZXN1aXQJMTMmIzgxOTU7MTImIzgxOTU7MTQgICYjODE5NTs3JiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7 NDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RWx5 cmlhCTExICAmIzgxOTU7NCYjODE5NTsxNyYjODE5NTsxNiYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzQ4 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5XYWxz aCBKZXN1aXQgKDAtMikgJiM4MjEyOyBBbGVzc2lvIDMtMi04LCBIdXNoY3JvZnQgMS00LTcsIEJh Y2htYW4gMy0wLTYsIFNhcHAgNC05LTE5LCBWaXRhbnRpb25pbyAxLTQtNi4gVG90YWxzOiAxMi05 LTQ2LjwvcD48cD5FbHlyaWEgKDEtMCkgJiM4MjEyOyBUaHVybWFuIDItMS02LCBIYW1tb25zIDMt My05LCBGYXJyaXMgNi0wLTEyLCBNZWFucyAzLTAtOCwgTGVlIDUtMy0xMy4gVG90YWxzOiAxOS03 LTQ4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMt cG9pbnQgZ29hbHM6IFNhcHAgMiwgTWVhbnMgMiwgSHVzaGNyb2Z0LCBUaHVybWFuLiA8c3Ryb25n PlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBXSiwgMTg7IEVseS4sIDI1LiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwv c3Ryb25nPjogV0osIDIxLTE2LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5XYWxzaCBKZXN1 aXQsIDUzLTM3LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktF Tk1PUkUgNzEsIE5PUlRIIDM5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZVRvcC0tPjxwPktlbm1vcmUJMTUmIzgxOTU7MjAmIzgxOTU7MTEmIzgxOTU7MTgmIzgxOTQ7 JiM4MjEyOyYjODE5NDs0NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVCb3QtLT48cD5Ob3J0aAkxMyYjODE5NTsxMCAgJiM4MTk1OzYmIzgxOTU7MTAmIzgxOTQ7JiM4 MjEyOyYjODE5NDszOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+S0VOTU9SRSAoMS0yLCAxLTEpICYjODIxMjsgUmljaGFyZHNvbiAxOS00LTQyLCBU b2RkIDItMC00LCBTYXVuZGVycyAxLTEtMywgU3RpZ2dlcnMgMS0wLTIsIEJ1cm5leSAxLTItNCwg TW9vcmUgMS0wLTIsIEhvd2VsbCA0LTItMTQuIFRvdGFsczogMjktOS03MS48L3A+PHA+Tk9SVEgg KDAtMywgMC0yKSAmIzgyMTI7IEFrLiBQcmltbSAyLTEtNSwgQmlsZXMgMy0xLTksIFNoLiBNZWFk b3dzIDItMC00LCBDb29rIDItMi03LCBBbS4gUHJpbW0gMy01LTExLCBIdW1waHJpZXMgMS0wLTIs IFNhLiBNZWFkb3dzIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDEzLTEwLTM5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhvd2VsbCA0LCBC aWxlcyAyLCBDb29rLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiAxMi0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJv dW5kczwvc3Ryb25nPjogS2VuLiwgNDIgKFNhdW5kZXJzIDEyKS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5NQU5DSEVTVEVSIDY0LCBGSVJFU1RPTkUgMzI8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RmlyZXN0b25l CTYmIzgxOTU7MTAmIzgxOTU7MTMgICYjODE5NTszJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7MzI8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+TWFuY2hlc3Rl cgk1JiM4MTk1OzE4JiM4MTk1OzIxJiM4MTk1OzIwJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7NjQ8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkZJUkVTVE9O RSAoMC0yKSAmIzgyMTI7IFdpbGxpYW1zIDAtMS0xLCBXaGFydG9uIDMtMy05LCBCbGFja3dlbGwg Mi0zLTcsIFdhbGxhY2UgMS0wLTMsIEJvb25lIDAtMS0xLCBNY0Fkb28gNC0yLTExLiBUb3RhbHM6 IDEwIDEwLTI3IDMyLjwvcD48cD5NQU5DSEVTVEVSICgyLTApICYjODIxMjsgQ2FtcGJlbGwgNC0y LTEwLCBGZXJndXNvbiA1LTktMTksIE1jRmFkZGVuIDItMC00LCBWaW5jZW50IDAtMS0xLCBUaG9y biAyLTEtNiwgWmF2b2RuZXkgMS0wLTIsIFZhbiBTY295IDctNi0yMCwgRm9ycmV0dCAxLTAtMi4g VG90YWxzOiAyMiAxOS0yNyA2NC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBUaG9ybiwgV2FsbGFjZSwgTWNBZG9vLiA8c3Ry b25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiAyMC0yMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTWFu LiwgMjggKEZlcmd1c29uIDE1KS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5NT0dBRE9SRSA4NSwmIzgyMzI7T1VSIExBRFkgT0YgVEhFIEVMTVMgMjY8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RWxtcwk0ICAmIzgx OTU7NiYjODE5NTsxMCAgJiM4MTk1OzYmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsyNjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Nb2dhZG9yZQkyMSYjODE5 NTsxOCYjODE5NTsyMSYjODE5NTsyNSYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0Ozg1PC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5FTE1TICYjODIxMjsgRGFt bSAyLTAtNCwgSG9sY29tYiAyLTAtNCwgQ2FsdmluIDEtMC0zLCBDaGluY2hhciAyLTItNiwgVmFs ZXRpbmUgMi0xLTcsIFJva2lja3kgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTAtMy0yNi48L3A+PHA+TU9HQURP UkUgJiM4MjEyOyBQaWVyY2UgNS0wLTEzLCBSaWNrIDMtMC04LCBKb2huc29uIDItMS01LCBIZW1p bmdlciA0LTAtOSwgTGFtYXIgMy0wLTYsIE9saXZlciA2LTAtMTMsIFBhLiBIYWxsaXdpbGwgNC0x LTksIEtlcnIgNC0wLTgsIFByLiBIYWxsaXdpbGwgNi0wLTEyLCBIdWdnIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6 IDM3LTItODUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUGllcmNlIDMsIFJpY2sgMiwgVmFsZXRpbmUgMiwgSGVtaW5nZXIs IE9saXZlciwgQ2FsdmluLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBNb2cuLCA5LTcuIDxzdHJv bmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDM4IChLZXJyIDEwKS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gNTQsIENISVBQRVdBIDUx PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk5vcnRo d2VzdGVybgkxMCYjODE5NTsxNCYjODE5NTsxNCYjODE5NTsxNiYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0 OzU0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkNo aXBwZXdhCTEwJiM4MTk1OzE0JiM4MTk1OzEzJiM4MTk1OzE0JiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7 NTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk5P UlRIV0VTVEVSTiAmIzgyMTI7IEthbmRlbCA2LTEtMTQsIFN0LiBDbGFpciAyLTItNywgR29yZG9u IDEtMC0yLCBHb3J0bmVyIDItMC02LCBXcmlnaHQgNC00LTEyLCBOYWlybiA2LTEtMTMuIFRvdGFs czogMjEgOC0xMiA1NC48L3A+PHA+Q0hJUFBFV0EgJiM4MjEyOyBGZXJyZWxsIDEtMC0zLCBSaWNo YXJkc29uIDYtMy0xNSwgS29uY3ogMi0yLTcsIEthcm92aWMgMi0wLTQsIENsYXJrIDItMC01LCBS aWNoYXJkcyA2LTUtMTcuIFRvdGFsczogMTkgMTAtMjEgNTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR29ydG5lciAyLCBL YW5kZWwsIFN0LiBDbGFpciwgRmVycmVsbCwgS29uY3osIENsYXJrLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9z dHJvbmc+OiBDaGkuLCAxNS0xNC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMzYg KE5haXJuIDEyKS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuLCA0Ni00 NS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5SSVRUTUFOIDQ0 LCBOT1JXQVlORSAxOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AtLT48cD5SaXR0bWFuCTEyJiM4MTk1OzkmIzgxOTU7MTAmIzgxOTU7MTMmIzgxOTQ7JiM4MjEy OyYjODE5NDs0NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qt LT48cD5Ob3J3YXluZQk2JiM4MTk1OzYgICYjODE5NTsxICAmIzgxOTU7NiYjODE5NDsmIzgyMTI7 JiM4MTk0OzE5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5SSVRUTUFOICgzLTApICYjODIxMjsgR2Fzc2VyIDItMS01LCBTaXNvdXRoYW5oIDQtMC04 LCBMZWF0aGVybWFuIDQtMS0xMiwgV2lsc29uIDMtMTAtMTcsIENvbGVtYW4gMS0wLTIuIFRvdGFs czogMTQgMTItMTggNDQuPC9wPjxwPk5PUldBWU5FICgxLTEpICYjODIxMjsgTm9ybWFuIDAtMS0x LCBHaWxsIDEtMC0yLCBIZXNzIDEtMC0yLCBIYW5zaGF3IDEtMC0yLCBQZXJyeSAxLTAtMiwgRGVN YXNzaW1vIDEtMC0yLCBCb3dsZXkgMS0yLTQsIERlaW90dGUgMS0wLTIsIEJvbmV6emkgMS0wLTIu IFRvdGFsczogOCAzLTEwIDE5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IExlYXRoZXJtYW4gMywgV2lsc29uLiA8c3Ryb25n PkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCAxNS0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjog Uml0LiwgNDI7IE5vci4sIDI3LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZS0tPjxwPlNUUkVFVFNCT1JPIDYyLCBDVkNBIDUyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNWQ0EJOSYjODE5NTsxMyAgJiM4MTk1OzgmIzgxOTU7 MTImIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDs1MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5TdHJlZXRzYm9ybwk5JiM4MTk1OzE0JiM4MTk1OzE4JiM4MTk1 OzIxJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7NjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlNUUkVFVFNCT1JPICgyLTIpICYjODIxMjsgQm9seWFyZCA1 LTctMjEsIFN0YXJrcyA2LTAtMTcsIE1lZWsgNS0wLTEwLCBSaWNlIDItNC04LCBOZXZlbHMgMi0y LTYuIFRvdGFsczogMjAtMTMtNjIuPC9wPjxwPkNWQ0EgJiM4MjEyOyBNaXRjaGVsbCA5LTEtMjEs IFdyaWdodCA0LTMtMTEsIEp1ZGdlIDMtMC04LCBCYXJ0ZWwgMi0xLTUsIEJldmluZ3RvbiAyLTAt NSwgV29vZCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyMS01LTUyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0YXJrcyA1LCBCb2x5YXJk IDQsIEp1ZGdlIDIsIE1pdGNoZWxsIDIsIEJldmluZ3Rvbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25n PjogQ1ZDQSAxNS0xMi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q1ZDQSwgMjYtMTQuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+TGF0ZSBXZWRuZXNk YXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5NQVJMSU5HVE9O IDQ0LCBDVkNBIDI2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRv cC0tPjxwPkNWQ0EJOCAgJiM4MTk1OzQmIzgxOTU7MTMgICYjODE5NTsxJiM4MTk0OyYjODIxMjsm IzgxOTQ7MjY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+ PHA+TWFybGluZ3RvbgkxMSYjODE5NTsxMCYjODE5NTsxMiYjODE5NTsxMSYjODE5NDsmIzgyMTI7 JiM4MTk0OzQ0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5DVkNBICYjODIxMjsgSnVkZ2UgNS0yLTEyLCBXcmlnaHQgMS0yLTQsIE1pdGNoZWxsIDIt MS03LCBCYXJ0ZWwgMS0xLTMsIEpvbmVzIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDkgNy0xMyAyNi48L3A+PHA+ TUFSTElOR1RPTiAmIzgyMTI7IENhbXBiZWxsIDctNS0yMSwgSG9vcGVzIDMtMS03LCBCcm9kemlu c2tpIDItMi02LCBIZXJtYW5uIDItMS01LCBMZXBsZXkgMS0wLTMsIER1Z2FuIDEtMC0yLiBUb3Rh bHM6IDE2IDktMTIgNDQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+PHN0cm9uZz4zLXBvaW50IGdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBNaXRjaGVsbCAyLCBDYW1w YmVsbCAyLCBMZXBsZXkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENWQ0EsIDM4OyBNYXIu LCAyOS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWFybGluZ3RvbiwgMzYtMjEuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJPV0xJTkc8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5LRU5UIFJPT1NFVkVMVCAyLDUx MSwgQ09QTEVZIDIsMTY3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9u Z0Rhc2gtLT48cD4oQXQgUml2aWVyYSBMYW5lcyBMYW5lcywgRmFpcmxhd24pPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGlnaCBHYW1lczogQmVubmV0 dCAoS1IpIDI3NzsgU2hvdmVzdHVsbCAoQykgMjE5LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ry b25nPiBCZW5uZXR0IChLUikgNDM4OyBTaG92ZXN0dWxsIChDKSA0MDkuIEpWIFNjb3JlOiBLZW50 IFJvb3NldmVsdCAxLDc5My0xLDM0Ni48L3A+PHA+UmVjb3JkczogS2VudCBSb29zZXJ2bGV0IDIt MCwgMi0wOyBDb3BsZXkgMS0yLCAxLTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Tk9SVEggMiwxODQsIEtFTk1PUkUgMSw3MTg8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPihBdCBTdG9uZWhlZGdlIExh bmVzLCBBa3Jvbik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCdWNjaWdyb3NzIChOKSAyMzc7IENhcmlsbG9uIChLKSAxNjkuIDxz dHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IEJ1Y2NpZ3Jvc3MgKE4pIDM5NTsgQ2FyaWxsb24g KEspIDMyMi4gPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IE5vcnRoIDItMDsgS2VubW9yZSAwLTEuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U1RPVyAyLDc5MCwgTk9S RE9OSUEgMiw3MDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPihBdCBTdG8tS2VudCBGYW1pbHkgRW50ZXJ0YWlubWVudCwgU3Rvdyk8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBQb3N0 b2xrYSAoTikgMjY3LCBBcmxlcXVlZXV3IChTKSAyNjUuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9z dHJvbmc+IE5vdmFrIChOKSA0OTU7IEFybGVxdWVldXcgKEgpIDQ3MS4gSlYgU2NvcmU6IFN0b3cg MTkxNy0xODAwLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBOb3Jkb25pYSAyLTE7IFN0b3cgMy0wLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAy LDMzNiwgQ1ZDQSAyLDI0OCA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNM b25nRGFzaC0tPjxwPihBdCBFYXN0Z2F0ZSBMYW5lcywgQWtyb24pPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGlnaCBHYW1lczogUHJlc2J5IChXKSAy MDg7IFNlaXBsZSAoQykgMjQyLiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBQcmVzYnkg KFcpIDM5MjsgU2VpcGxlIChDKSA0MDEuIEpWIFNjb3JlOiBDVkNBLCAxLDg1OS0xLDg1MC48L3A+ PHA+UmVjb3JkczogV2Fsc2ggSmVzdWl0IDItMDsgQ1ZDQSAwLTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNPUExFWSAyLDAwMiwgS0VOVCBST09TRVZFTFQgMSw3 MjY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPihB dCBSaXZpZXJhIExhbmVzIExhbmVzLCBGYWlybGF3bik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCeWxlcyAoS1IpIDIzNywgTGFu ZHNrcm9uZXIgKEMpIDE5NS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQnlsZXMgKEtS KSA0NTY7IFN6Y3pvdGthIChDKSAzNzAuIDwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBLZW50IFJvb3NldmVsdCAx LTEsIDEtMTsgQ29wbGV5IDMtMCwgMi0wLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNWQ0EgMSw2NTIsIFdBTFNIIEpFU1VJVCAxLDQ4OTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+KEF0IEVhc3RnYXRl IExhbmVzLCBBa3Jvbik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCcmFkbGV5IChXKSAxNTA7IEdvcmJhY2ggKEMpIDE3MS4gPHN0 cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQnJhZGxleSAoVykgMjcwOyBHb3JiYWNoIChDKSAz MTcuIC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogV2Fsc2ggSmVzdWl0IDAtMjsgQ1ZDQSAxLTAuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+S0VOTU9SRSAxLDc0Miwg Tk9SVEggMSw3MzM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPihBdCBTdG9uZWhlZGdlIExhbmVzLCBBa3Jvbik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCb3NzIChLKSAxOTI7IFJv YmVydHMgKE4pIDIzNC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQm9zcyAoSykgMzYw OyBSb2JlcnMgKE4pIDM5Ni4gSlYgU2NvcmU6IEtlbm1vcmUsIDEsMjA2LTEsMDY3LjwvcD48cD5S ZWNvcmRzOiBLZW5tb3JlIDEtMDsgTm9ydGggMS0xLjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.