Published: December 17, 2016 - 10:36 PM
RELATED STORIES
High school scores, summaries and schedules — December 18,2016 04:13 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+QkFTS0VUQkFM TDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9u Zz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgNTMsIFdp bGxhcmQgNDk8L3A+PHA+TWFzc2lsbG9uIDYwLCBMYWtld29vZCA1NCAoT1QpPC9wPjxwPk9ycnZp bGxlIDM2LCBEYWx0b24gMzU8L3A+PHA+U2FuZHkgVmFsbGV5IDczLCBCdWNrZXllIFRyYWlsIDY2 PC9wPjxwPkV2YW5zdG9uIChJbGwuKSA3MiwgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgNjY8L3A+PHA+ VHJpd2F5IDU0LCBIaWxsc2RhbGUgNDg8L3A+PHA+VHVza3kgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyA2Nywg VHVza3kgVmFsbGV5IDY0IChPVCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVk SGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNISVBQRVdBIDUzLCBXSUxMQVJEIDQ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldpbGxhcmQJMTAJOQkxNQkxNQkmIzgy MTI7CTQ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxw PkNoaXBwZXdhCTcJMTQJMTQJMTgJJiM4MjEyOwk1MzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+V0lMTEFSRCAmIzgyMTI7IFBvbGFjaGVyIDItMC00 LCBCLiBCYWlsZXkgNC0wLTksIENvZmVyIDQtMC04LCBEYXViIDctNy0yMSwgU2l2b25nc2FrIDEt MS0zLCBTb3dlcnMgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjAgOC05IDQ5LjwvcD48cD5DSElQUEVXQSAoMy0y KSAmIzgyMTI7IEhlbmVnYXIgNi0zLTE3LCBSb3NlIDMtMi0xMCwgTGluZGVtYW4gMS00LTYsIFMu IEJhaWxleSAzLTUtMTIsIEV0bGluZyA0LTAtOC4gVG90YWxzOiAxNyAxNC0xNiA1My48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBIZW5lZ2FyIDIsIFJvc2UgMiwgQi4gQmFpbGV5LCBTLiBCYWlsZXkuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8 L3N0cm9uZz46IFdpbC4sIDE4LTEwLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBDaGkuLCAx MCAoUm9zZSAzLCBFdGxpbmcgMykuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNoaXBwZXdh LCAzMy0xMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5UaGUg TGVCcm9uIEphbWVzIENsYXNzaWMmIzgyMzI7RVZBTlNUT04gKElsbC4pIDcyLCYjODIzMjtTVC4g VklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSA2NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5FdmFuc3RvbgkxNQkyMQkxNQkyMQkmIzgyMTI7CTcyPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlNUVk0JMTQJMTQJMTEJMjcJ JiM4MjEyOwk2NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNo LS0+PHA+RVZBTlNUT04gKDUtMSkgJiM4MjEyOyBIb2xkZW4gNC0yLTEwLCBUb3duc2VsIDUtMi0x MiwgTC4gSm9uZXMgMi0wLTQsIFVrdWNodWt1dyAxLTAtMiwgRWFzdGVybiAyLTMtNywgV2lsbGlh bXMgOC0xLTE3LCBCb3N0IDUtMi0xNSwgSGFtaWwgMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjkgMTAgNzIuPC9w PjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZICgyLTEpICYjODIxMjsgR3JhdmVzIDEzLTUtMzgsIFBh aW50ZXIgMS0wLTIsIE1jRGF5IDQtNi0xNiwgU2FtcHNvbiAzLTAtNiwgSy4gSm9uZXMgMS0wLTIs IEFkZHlzdG9uIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIzIDExIDY2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEdyYXZlcyA3LCBCb3N0 IDMsIE1jRGF5IDIsIEhhbWlsLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTVFZNLCAxNi0xNS4g PHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogRXZhLiwgMzg7IFNUVk0sIDI2IChNY0RheSA2KS4g PHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEV2YS4sIDI0LTEyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldRS1QgU3RldmUgU21pdGggQ2xhc3NpYyYjODIz MjtUUklXQVkgNTQsIEhJTExTREFMRSA0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5IaWxsc2RhbGUJMTMJOAkxOAk5CSYjODIxMjsJNDg8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+VHJpd2F5CTgJMTYJ MTEJMTkJJiM4MjEyOwk1NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xv bmdEYXNoLS0+PHA+SElMTFNEQUxFICYjODIxMjsgV29sZiA3LTAtMTcsIE1jRmFkZGVuIDEtMC0y LCBWaW5zYWsgMi0xLTYsIFJvZ2VycyA0LTUtMTMsIFdpbGxpYW1zIDMtNC0xMC4gVG90YWxzOiAx Ny0xMC00OC48L3A+PHA+VFJJV0FZICYjODIxMjsgV2Fsa2VyIDUtMC0xNCwgQmlnZ3MgNS0wLTEy LCBTcGFyciA0LTQtMTQsIFN0b2tlcyAzLTAtOCwgSGlzc29uZyAxLTAtMywgRmxpbm5lciAxLTAt My4gVG90YWxzOiAxOS00LTU0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFdhbGtlciA0LCBXb2xmIDMsIEJpZ2dzIDIsIFNw YXJyIDIsIFN0b2tlcyAyLCBIaXNzb25nLCBGbGlubmVyLCBWaW5zYWsuIDxzdHJvbmc+UmVib3Vu ZHM8L3N0cm9uZz46IEhpbC4sIDIwIChSb2dlcnMgMTQpOyBUcmkuLCAyNCAoV2Fsa2VyIDcpLjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxhdGUgRnJpZGF5 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUFOU0ZJRUxEIFNU LiBQRVRFUiYjODIxNztTIDc2LCYjODIzMjtLSURST04gQ0VOVFJBTCBDSFJJU1RJQU4gNTY8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+S0NDCTE3CTYJ MjEJMTIJJiM4MjEyOwk1NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVCb3QtLT48cD5TdC4gUGV0ZXImIzgyMTc7cwkyMQkxOAkyMgkxNQkmIzgyMTI7CTc2PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5LSURST04gQ0VO VFJBTCBDSFJJU1RJQU4mIzgyMTI7IFBhc2hvIDYtMC0xMiwgUmFtc2V5ZXIgNS0xLTEyLCBKLiBN dWxsZXR0IDQtMi0xMCwgU3RlZmZlbiAzLTEtOSwgU2Nocm9jayAyLTItNiwgRnVsbGVyIDItMC00 LCBNLiBNdWxsZXR0IDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDIzLTYtNTYuPC9wPjxwPk1BTlNGSUVMRCBTVC4g UEVURVImIzgyMTc7UyAmIzgyMTI7IEpha3ViaWNrIDUtMy0yMiwgQ2FtcGJlbGwgNy0yLTE4LCBD b2JiIDUtMS0xNSwgS2VudCA1LTAtMTMsIEd1cnNrIDEtMi00LCBSYWxsIDItMC00LiBUb3RhbHM6 IDI1LTgtNzYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSmFrdWJpY2sgOSwgQ29iYiA0LCBLZW50IDMsIENhbXBiZWxsIDIs IFN0ZWZmZW4gMiwgUmFtc2V5ZXIsIE0uIE11bGxldC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjog S0NDLCAxNy0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogS0NDIDI1LCBTdCBQLiwgMjUu IDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBLQ0MsIDE2LTE1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4 MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TWFuc2ZpZWxkIFN0LiBQZXRlciYjODIxNztzIHZz LiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHksIDI6MzAgcC5tLjwvcD48 cD5TdGV1YmVudmlsbGUgYXQgQnVjaHRlbCwgNTozMCBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5MZUJyb24gSmFtZXMgQ2xhc3NpYzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5FdmFuc3Rv biAoSWxsLikgdnMuIFBpY2tlcnRvbiBOb3J0aCwgbm9vbjwvcD48cD5TdC4gVmluY2VudC1TdCBN YXJ5IHZzLiBXYXJyZW4gSGFyZGluZywgNiBwLm0uPC9wPjxwPkJydW5zd2ljayB2cy4gV2Fsc2gg SmVzdWl0LCA4IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxw PkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2Nv cmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRl bnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5C YXJiZXJ0b24gNDcsIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDQyPC9wPjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSA2MSwg R3JlZW4gNTA8L3A+PHA+Q2Fycm9sbHRvbiA2MiwgQWxsaWFuY2UgMjU8L3A+PHA+Q2hpcHBld2Eg NTEsIFJldmVyZSA0NzwvcD48cD5GYWlybGVzcyA0OSwgVHVzbGF3IDQwPC9wPjxwPkdhcmF3YXkg NjksIFNhbmR5IFZhbGxleSA0NjwvcD48cD5HbGVuT2FrIDY2LCBMYWtlIDMzPC9wPjxwPktpZHJv biBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbiA1NywgTGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIDM4PC9wPjxwPkxv dWlzdmlsbGUgNzAsIE1hcmxpbmd0b24gNTU8L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgNTUsIE5vcnRoIFJveWFs dG9uIDQ4PC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgNTUsIFdhcnJlbiBIb3dsYW5kIDQxPC9w PjxwPk5vcndheW5lIDU0LCBMdWNhcyAxNTwvcD48cD5PcnJ2aWxsZSA1MiwgQ1ZDQSAzODwvcD48 cD5QZXJyeSA0NywgSmFja3NvbiA0MTwvcD48cD5SaXR0bWFuIDU1LCBDb3ZlbnRyeSAxNjwvcD48 cD5Tb3V0aGVhc3QgNTksIFJhdmVubmEgNDE8L3A+PHA+U3ByaW5nZmllbGQgMzIsIE5vcnRoIDI1 PC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyA0OCwgR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyBUcmluaXR5IDM3 PC9wPjxwPlN0b3cgNTUsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDI5PC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSA2MCwgSGln aGxhbmQgNTQ8L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIDcxLCBIdWRzb24gMjg8L3A+PHA+VHVza3kgVmFsbGV5 IDY1LCBUcml3YXkgMzY8L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIDU4LCBCcmVja3N2aWxsZSAyMzwvcD48cD5X YWxzaCBKZXN1aXQgNjEsIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gNTk8L3A+PHA+V2F5bmVkYWxlIDQ3LCBD YW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyA0MzwvcD48cD5XZXN0IEJyYW5jaCA1NywgU2FsZW0gMzE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1 bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkJBUkJF UlRPTiA0NywgS0VOVCBST09TRVZFTFQgNDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+QmFyYmVydG9uCTkJMTEJMTUJMTIJJiM4MjEyOwk0NzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5LZW50IFJvb3Nl dmVsdAkxMQkxMQk1CTE1CSYjODIxMjsJNDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJBUkJFUlRPTiAmIzgyMTI7IEtlbGxleSA4LTEzLTMyLCBT dGlubmV0dCAwLTctNywgUmVpcyAyLTItNiwgU3RpZmZlcmx5IDEtMC0yLCBUaG9tYXMgMC0wLTAu IFRvdGFsczogMTEtMjItNDcuPC9wPjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUICYjODIxMjsgQnVzaCA0LTAt MTIsIFdyaWdodCAyLTYtMTEsIEZpc2NoZXIgMy0yLTgsIEZhY2UgMi0wLTUsIFd5Y29mZiAyLTAt NCwgS3VwZmVyIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE0LTgtNDIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQnVzaCA0LCBLZWxsZXkg MywgV3JpZ2h0LCBGYWNlLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBCYXIuLCA0MjsgS1Is IDQzLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogS2VudCBSb29zZXZlbHQsIDIyLTIxLjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNBTlRPTiBNQ0tJTkxF WSA2MSwgR1JFRU4gNTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wLS0+PHA+TWNLaW5sZXkJMTQJMTEJMTcJMTkJJiM4MjEyOwk2MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5HcmVlbgkxNQkyMQk1CTkJJiM4MjEy Owk1MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+ Q0FOVE9OIE1DS0lOTEVZICg1LTIsIDItMSkgJiM4MjEyOyBZb3VuZyA2LTEtMTcsIFRlcnJlbGwg MS0wLTIsIEJlbGwgNi00LTE4LCBULiBMZWUgMy0xLTcsIEQuIExlZSAzLTQtMTEsIE1hcnNoYWwg Mi0wLTYuIFRvdGFsczogMjEtMTAtNjEuPC9wPjxwPkdSRUVOICg1LTMsIDEtMykgJiM4MjEyOyBN Y0NhdXNsYW5kIDEtMC0yLCBUcmFpbmVyIDItMy03LCBMb3ZlbGwgMi0wLTQsIFBlYXJjZSA3LTMt MTgsIEdsYXNzIDUtMS0xNiwgTWF5bmFyZCAxLTEtMy4gVG90YWxzOiAxOC04LTUwLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6 IEdsYXNzIDUsIFlvdW5nIDQsIEJlbGwgMiwgTWFyc2hhbGwgMiwgUGVhcmNlLCBELiBMZWUuIDxz dHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkdyZWVuLCA0My0zNi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5DSElQUEVXQSA1MSwgUkVWRVJFIDQ3PC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTgJMTUJ MTMJMTUJJiM4MjEyOwk1MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVCb3QtLT48cD5SZXZlcmUJMjQJNQk4CTEwCSYjODIxMjsJNDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkNISVBQRVdBICg1LTEpICYjODIxMjsg S2Fyb3ZpYyA1LTQtMTYsIFJpY2hhcmRzIDUtMC0xMSwgS29uY3ogNC0xLTksIFJpY2hhcmRzb24g My0wLTgsIENsYXJrIDMtMS03LiBUb3RhbHM6IDIwIDYtMTUgNTEuPC9wPjxwPlJFVkVSRSAoNS0x KSAmIzgyMTI7IEhldGUgNS0wLTExLCBSaW5uIDQtMS05LCBCcm9jayAzLTAtOCwgTmFqamFyIDIt Mi02LCBGYXJpYW4gMS0yLTQsIFZhcmkgMi0wLTQsIExhbmdlbmZlbGQgMS0xLTMsIEQmIzgyMTc7 QW1pY28gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTkgNi0xMCA0Ny48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCcm9jayAyLCBSaWNoYXJk c29uIDIsIEthcm92aWMgMiwgUmljaGFyZHMsIEhldGUuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9u Zz46IENoaS4sIDE4IChLYXJvdmljIDYpLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBSZXYuLCAx OC0xNC4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENoaS4sIDYuIDxzdHJvbmc+SlYgc2Nv cmU6IDwvc3Ryb25nPkNoaXBwZXdhLCAzNC0yOC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HTEVOT0FLIDY2LCBMQUtFIDMzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkdsZW5vYWsJMTIJMTkJMjcJOAkmIzgyMTI7 CTY2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkxh a2UJOQk5CTcJOAkmIzgyMTI7CTMzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5HTEVOT0FLICg1LTAsIDQtMCkgJiM4MjEyOyAgUG9sayA2LTQtMTYs IE11Y2NpIDMtMC03LCBSb3ppZXIgMS0wLTMsIFNoZWx0b24gMS0yLTUsIENhc2huZXIgMS0wLTIs IFZhbmNlIDMtMC05LCBMZW1pcmUgMS0wLTMsIEFiZHVsbGEgMS02LTksIFJob2RlcyAxLTEtNCwg U21pdGggNC0wLTguIFRvdGFsczogMjIgMTMtMjEgNjYuPC9wPjxwPkxBS0UgKDAtNSwgMC0zKSAm IzgyMTI7IEJ1dGxlciAzLTItOSwgTGVCZWF1IDMtMC04LCBIYW5jZSAxLTEtMywgQ2hhbXBhZ25l IDItMC01LCBMZWlzaW5nIDEtMi01LCBTLiBNaWxsZXIgMC0xLTEsIFNtaXRoIDAtMi0yLiBUb3Rh bHM6IDEwIDgtMTcgMzMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogVmFuY2UgMywgTGVCZWF1IDIsIE11Y2NpLCBSb3ppZXIs IFNoZWx0b24sIEFiZHVsbGEsIFJob2RlcywgQnV0bGVyLCBDaGFtcGFnbmUsIExlbWlyZSwgTGVp c2luZy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogR2xlLiwgMjAtMTYuIDxzdHJvbmc+UmVib3Vu ZHM8L3N0cm9uZz46IEdsZS4sIDI0IChTbWl0aCA3KTsgTGFrZSwgMjMgKEJ1dGxlciA0KS4gPHN0 cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IExha2UsIDMzLTE0LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8 L3N0cm9uZz5HbGVub2FrLCAzMC0yOS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U2NvcmUtLT48cD5LSURST04gQ0VOVFJBTCBDSFJJU1RJQU4gNTcsJiM4MjMyO0xBS0UgQ0VOVEVS IENIUklTVElBTiAzODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AtLT48cD5LQ0MJMTUJMTIJMjEJOQkmIzgyMTI7CTU3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkxDQwk3CTEwCTYJMTUJJiM4MjEyOwkzODwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+S0lEUk9OIENF TlRSQUwgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgUGFzbm8gMS0wLTIsIFN0ZWZmZW4gMS0wLTIsIFRyb3ll ciAyLTAtNCwgTWlsbGVyIDgtMC0yMiwgT3R0byAyLTAtNCwgQ2FyciAyLTAtNCwgSGFtc2hlciAz LTAtNiwgQnJlY2tiaWxsIDYtMS0xMy4gVG90YWxzOiAyNS0xLTU3LjwvcD48cD5MQUtFIENFTlRF UiBDSFJJU1RJQU4gKDMtNSkgJiM4MjEyOyBTb21tZXJzIDUtMy0xNSwgTW9vcmUgMi0yLTgsIEJh aWxleSAyLTAtNCwgSGFya2VyIDMtMC02LCBIYXViZXJ0IDItMC01LiBUb3RhbHM6IDE0LTUtMzgu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2lu dCBnb2FsczogTWlsbGVyIDYsIE1vb3JlIDIsIFNvbW1lcnMgMiwgSGF1YmVydC4gPHN0cm9uZz5S ZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogS0NDLCAzNjsgTENDLCAzMC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25n PjogS0NDLCAxMC01LiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogTENDLCAxNS0xMi48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5MT1VJU1ZJTExFIDcwLCBN QVJMSU5HVE9OIDU1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRv cC0tPjxwPk1hcmxpbmd0b24JMTMJMTYJMTMJMTMJJiM4MjEyOwk1NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlCTE2CTIwCTE0CTIw CSYjODIxMjsJNzA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPk1BUkxJTkdUT04gJiM4MjEyOyBDYW1wYmVsbCA3LTQtMjAsIExlcGxleSAzLTItMTAs IEhvb3BlcyAzLTAtOCwgRmVycmV0IDItMC02LCBIZXJtYW5uIDEtMi01LCBEdWdhbiAyLTAtNCwg QnJvZHppbnNraSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxOS04LTU1LjwvcD48cD5MT1VJU1ZJTExFICYjODIx MjsgTGFpcnNvbiA3LTItMTYsIE9iZXJzdGVyIDUtMy0xNCwgV2FsdGVyIDUtMC0xNCwgQWIuIEJl YXZlciA0LTUtMTQsIEphY2tzb24gMy0wLTYsIEFsLiBCZWF2ZXIgMi0wLTQsIEhhaG4gMC0yLTIu IFRvdGFsczogMjYtMTItNzAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogV2FsdGVyIDQsIENhbXBiZWxsIDIsIExlcGxleSAy LCBIb29wZXMgMiwgRmVycmV0IDIsIEhlcm1hbm4sIE9iZXJzdGVyLCBBYi4gQmVhdmVyLiA8c3Ry b25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBMb3UuLCAxMS0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25n PjogTWFyLiwgMjYgKFNwcmluZ2VyIDkpOyBMb3UuLCAzNSAoT2JlcnN0ZXIgMTIpLiA8c3Ryb25n PlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogTWFyLiwgMTQtMTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9SRE9OSUEgNTUsIE5PUlRIIFJPWUFMVE9OIDQ4PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk5vcmRvbmlhCTkJ MTYJMTMJMTcJJiM4MjEyOwk1NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QtLT48cD5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbgkxOAk4CTExCTExCSYjODIxMjsJNDg8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk5PUkRPTklBICYj ODIxMjsgQmFybmVzIDYtNy0xOSwgU3BlbGxtYW4gNC0wLTExLCBJbXJpZSA1LTItMTIsIFJvYmlu c29uIDMtMC02LCBUdXJsZXkgMS0wLTIsIEV2YW5zIDItMS01LiBUb3RhbHM6IDIxLTEwLTU1Ljwv cD48cD5OT1JUSCBST1lBTFRPTiAmIzgyMTI7IFdoaXRlIDEyLTMtMjgsIEdyb3NwaXRjaCAxLTEt MywgQm9ja2xtYW4gMi0wLTQsIFBsYWdlbnMgMi0wLTUsIEp1cmNldmljIDItMC00LCBTcHJ1bmdl ciAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyMS00LTQ4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNwZWxsbWFuIDMsIFdoaXRlLCBQbGFn ZW5zPHN0cm9uZz4uPC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlLS0+PHA+Tk9SV0FZTkUgNTQsIExVQ0FTIDE1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkx1Y2FzCTIJNwkyCTQJJiM4MjEyOwkxNTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Ob3J3YXluZQkxNAkx NQkxMQkxNAkmIzgyMTI7CTU0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz TG9uZ0Rhc2gtLT48cD5MVUNBUyAmIzgyMTI7IFNhbmRlciAxLTAtMiwgS2Vpc2VyIDEtMC0yLCBT d2VhdCAxLTAtMiwgSGlnbml0ZSAyLTMtNywgR3JvdmVyIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDYtMy0xNS48 L3A+PHA+Tk9SV0FZTkUgKDQtMikgJiM4MjEyOyBOb3JtYW4gMi0xLTUsIEdpbGwgMS0yLTQsIEhl c3MgMi0wLTQsIEhhbnNoYXcgMS0xLTMsIEhhcmJhdWdoIDAtMS0xLCBQZXJyeSAyLTAtNCwgRGVN YXNzaW1vIDItMy05LCBCb2xleSA4LTQtMjAsIERlaW90dGUgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjAtMTIt NTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w b2ludCBnb2FsczogRGlNYXNzaW1vIDIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IDE0LTE0Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk9SUlZJTExFIDUyLCBD VkNBIDM4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxw Pk9ycnZpbGxlCTEzCTE4CTEwCTExCSYjODIxMjsJNTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q1ZDQQkxMgkxMAk3CTkJJiM4MjEyOwkzODwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+T1JSVklMTEUg JiM4MjEyOyBIYW1zaGVyIDQtMi0xMywgR29kZGFyZCA0LTMtMTEsIFdhbHRlcnMgNi0wLTEyLCBT dXBwYW4gMi0yLTYsIENhcnBlbnRlciA0LTItMTAuIFRvdGFsczogMjAtOS01Mi48L3A+PHA+Q1ZD QSAmIzgyMTI7IFdyaWdodCA0LTUtMTMsIE1pdGNoZWxsIDQtNC0xNSwgRm9ndXRoIDEtMS0zLCBC ZXZpbmd0b24gMS0wLTIsIEp1ZGdlIDItMS01LiBUb3RhbHM6IDEyLTExLTM4LjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhh bXNoZXIgMywgTWl0Y2hlbGwgMy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogT3JyLiAyNCwg Q1ZDQSAyMS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+T3JydmlsbGUsIDU3LTE5 LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlJJVFRNQU4gNTUs IENPVkVOVFJZIDE2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRv cC0tPjxwPlJpdHRtYW4JMTMJMTEJMTgJMTMJJiM4MjEyOwk1NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Db3ZlbnRyeQk1CTUJMQk1CSYjODIxMjsJ MTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlJJ VFRNQU4gJiM4MjEyOyBMZWF0aGVybWFuIDUtMC0xMiwgR2Fzc2VyIDMtMC02LCBCdXNpZSAzLTAt NiwgU21pdGggMS0wLTMsIFNpc291cGhhaG4gMS0wLTMsIFdpbHNvbiAxLTUtNywgSGFydHpsZXIg NC0xLTksIFJ1cHAgMS0wLTIsIFZhbGUgMS0wLTIsIENvbGVtYW4gMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjIg Ni04IDU1LjwvcD48cD5DT1ZFTlRSWSAmIzgyMTI7IE5vcmlzIDItMi02LCBBcm5vbGQgMS0xLTMs IEZhc3N0IDAtMS0xLCBIdWRzb24gMC0xLTEsIE1jR29uaWdhbCAxLTEtMywgUGllcmkgMS0wLTIu IFRvdGFsczogNSA2LTEwIDE2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IExlYXRoZXJtYW4gMiwgQ29sZW1hbiwgU21pdGgs IFNpc291cGhhaG4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ U09VVEhFQVNUIDU5LCBSQVZFTk5BIDQxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNvdXRoZWFzdAkxNgkyNQkxMQk3CSYjODIxMjsJNTk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+UmF2ZW5uYQk0CTEw CTE1CTEyCSYjODIxMjsJNDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNM b25nRGFzaC0tPjxwPlNPVVRIRUFTVCAmIzgyMTI7IEphbWVzIDYtMS0xNSwgRC4gTm9ycXVlc3Qg Ni02LTIwLCBSLiBOb3JxdWVzdCA0LTAtOSwgU2NoaWxsIDItMC01LCBSaWZmbGUgMC0yLTIsIFJh ZGNsaWZmIDQtMC04LiBUb3RhbHM6IDIyLTktNTkuPC9wPjxwPlJBVkVOTkEgJiM4MjEyOyBKLiBD YXBsZXMgMS0wLTIsIFNlbGxpbmcgMi0wLTYsIFJvYmluc29uIDEtMC0zLCBDYWxob3VuIDUtNy0x OCwgRC4gQ2FwbGVzIDMtMC04LCBGcmFtZSAxLTAtMiwgRXJ2aW4gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTQt Ny00MS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4z LXBvaW50IGdvYWxzOiBTZWxsaW5nIDIsIEphbWVzIDIsIEQuIE5vcnF1ZXN0IDIsIEQuIENhcGxl cyAyLCBSb2JpbnNvbiwgQ2FsaG91biwgUi4gTm9ycXVlc3QsIFNjaGlsbC48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TUFJJTkdGSUVMRCAzMiwgTk9SVEggMjU8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Tm9ydGgJ NAk5CTgJNAkmIzgyMTI7CTI1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdC0tPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkCTcJMTAJOAk3CSYjODIxMjsJMzI8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk5PUlRIICYjODIxMjsgUHJp bW0gNS0yLTEyLCBNZWFkb3dzIDItMi02LCBDb29rIDItMC00LCBCaWxlcyAxLTAtMywgR29yZG9u IDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDEwLTQtMjUuPC9wPjxwPlNQUklOR0ZJRUxEICgxLTYpICYjODIxMjsg S2xpbmUgNC0wLTgsIFRob21wc29uIDEtMC0yLCBTZW5ldm9yYXZvbmcgMS0xLTQsIFJvZGVuYnVj aGVyIDMtMS03LCBNaWxsZXIgMC0xLTEsIEthcmFzIDItMC00LCBQaGlsbGlwcyAxLTAtMiwgTGFu Y2UgMS0wLTIsIFdhbHNoIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE0LTMtMzIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQmlsZXMsIFNl bmV2b3Jhdm9uZy4gRm91bHM6IE5vci4sIDEzLTExLiBSZWJvdW5kczogTm9yLiAxNzsgU3ByLiAz MCAoUm9kZW5idWNoZXIgNikuIFR1cm5vdmVyczogMjktMjkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U1QuIFRIT01BUyBBUVVJTkFTIDQ4LCYjODIzMjtHQVJG SUVMRCBIRUlHSFRTIFRSSU5JVFkgMzc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl TGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+VHJpbml0eQk2CTQJMTMJMTQJJiM4MjEyOwkzNzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5BcXVpbmFzCTEyCTEyCTEx CTEzCSYjODIxMjsJNDg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25n RGFzaC0tPjxwPlRyaW5pdHkgJiM4MjEyOyBGcmFuY2lzIDYtNC0xNiwgRm9sZXkgMi0yLTYsIEJ1 cmEgMi0wLTUsIEhhcnJpcyAxLTEtNCwgV2lsbGlhbXMgMS0wLTMsIEF0aGVydG9uIDEtMC0zLiBU b3RhbHM6IDEzIDctOCAzNy48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzICgzLTQpICYjODIxMjsg TWVhZG93Y3JvZnQgNC0zLTEyLCBIaWVzdGFuZCA1LTEtMTEsIFdlYmIgMi0zLTksIER1cGxpbiAy LTItNiwgUm9yaWUgMi0xLTUsIEh1YmJzIDEtMC0zLCBIYXJiZXJ0IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE3 IDEwLTE2IDQ4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0t PjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFdlYmIgMiwgSHViYnMsIE1lYWRvd2Nyb2Z0LCBCdXJhLCBBdGhl cnRvbiwgV2lsbGlhbXMsIEhhcnJpcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogVHJpLiwgMTIt NS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+VHJpbml0eSwgMzctMjEuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U1RPVyA1NSwgQ1VZQUhPR0EgRkFMTFMg Mjk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+U3Rv dwk5CTE3CTE0CTE1CSYjODIxMjsJNTU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl TGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJNQk2CTgJMTAJJiM4MjEyOwkyOTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+U1RPVyAoNC0x LCA0LTEpICYjODIxMjsgUGFyciA3LTMtMTgsIFBldGl0IDItMC00LCBNb2xuYXIgMi0xLTYsIE1j RG93ZWxsIDAtMi0yLCBBbmRyYXNzeSAyLTAtNSwgU3RlZmFub3YgMy0yLTksIFR1cnNoYWNrIDIt My03LCBQaGlscG90IDItMC00LiBUb3RhbHM6IDIwIDExLTE1IDU1LjwvcD48cD5DVVlBSE9HQSBG QUxMUyAoNC00LCAxLTQpICYjODIxMjsgQy4gSHVmZm1hbiAzLTMtMTAsIFNhd3llciAxLTAtMiwg Sy4gSHVmZm1hbiAyLTAtNCwgRnJlZW1hbiAxLTAtMiwgQnJvb2tzIDItMS03LCBNdXJ0b24gMS0w LTIsIEhhbXJpYyAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxMCA2LTExIDI5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJyb29rcyAyLCBD LiBIdWZmbWFuLCBNb2xuYXIsIFBhcnIsIEFuZHJhc3N5LCBTdGVmYW5vdi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vs czwvc3Ryb25nPjogQ0YsIDE2LTE0LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TdG93LCA0 My0xNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5UVVNLWSBW QUxMRVkgNjUsIFRSSVdBWSAzNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5UdXNreSBWYWxsZXkJMjEJMjAJMTMJMTEJJiM4MjEyOwk2NTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Ucml3YXkJOQk4CTEw CTkJJiM4MjEyOwkzNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+VFVTS1kgVkFMTEVZICg3LTEsIDEtMSkmIzgyMTI7IFN0ZXdhcnQgNy01LTE5LCBN Y0tpbm5leSA0LTItMTAsIEhhbGwgMy00LTEwLCBLdXlrZW5kYWxsIDQtMC04LCBQZXRlcnNvbiA0 LTAtOCwgRnJhbmtzIDItMC01LCBFcm5zdCAxLTAtMywgRGlsbG9uIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI2 LTExLTY1LjwvcD48cD5UUklXQVkgKDItNSwgMC0zKSYjODIxMjsgTWFsb25nIDQtMC04LCBXaXJ0 aCAyLTItNywgTGFuZyAyLTEtNiwgRWxhbXBvb3JhbmFzIDEtNC02LCBMYWNleSAxLTAtMywgQW1v cyAxLTAtMiwgU2hlcnJpZWIgMS0wLTIsIE4vQSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxMy03LTM2LjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29h bHM6IEZyYW5rcywgRXJuc3QsIFdpcnRoLCBMYW5nLCBMYWNleS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ry b25nPjogVFYsIDEyLTEwLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBUViwgMzYgKFN0ZXdh cnQgMTEpLCBUcmkuIDI3IChMYW5nIDgpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogVHJp LiwgMTctMTIuIEpWIFNjb3JlOiBUdXNreSBWYWxsZXksIDQzLTE4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlRXSU5TQlVSRyA3MSwgSFVEU09OIDI4PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkh1ZHNvbgk3CTEx CTcJMwkmIzgyMTI7CTI4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29y ZUJvdC0tPjxwPlR3aW5zYnVyZwkxNwkyMQkxNwkxNgkmIzgyMTI7CTcxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5IVURTT04gJiM4MjEyOyBNZXNz aW5hIDQtMS0xMiwgRS4gSGlua2xlIDItMS01LCBDcmlzdG9mb2xpIDMtMC02LCBTdGV3YXJkIDEt MS0zLCBNYXJxdWV6IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDExLTMtMjguPC9wPjxwPlRXSU5TQlVSRyAmIzgy MTI7IEFuZGVyc29uIDQtNS0xNSwgQmlzaG9wIDUtMi0xMywgUmVpZCAzLTMtMTAsIEJ1dGxlciAz LTAtOC4gRWxsaXMgMS0wLTIsIFdhc2hpbmd0b24gMS0wLTIsIEJ1c3NleSAzLTAtNywgSm9uZXMg MC0xLTEsIFdpbGxpYW1zIDAtMi0yLCBKb2xseSAzLTEtNywgQ2FydGhlbiAyLTAtNC4gVG90YWxz OiAyNS0xNC03MS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNZXNzaW5hIDMsIEFuZGVyc29uIDIsIEJ1dGxlciAyLCBCaXNo b3AsIFJlaWQsIEJ1c3NleS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUt LT48cD5XQURTV09SVEggNTgsIEJSRUNLU1ZJTExFIDIzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlCTUJMgkxMgk0CSYjODIxMjsJ MjM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+V2Fk c3dvcnRoCTEzCTIwCTEzCTEyCSYjODIxMjsJNTg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJSRUNLU1ZJTExFICYjODIxMjsgTGVzZWt5IDItMC02 LCBTdWtvbG93c2tpIDEtMC0zLCBCdWVobGVzZWxkIDMtMi04LCBEcmlua28gMS0wLTIsIExhYmFz IDEtMC0yLCBHcmVlbiAxLTAtMi4gVG90YWxzOiA5LTItMjMuPC9wPjxwPldBRFNXT1JUSCAoMy0z LCAzLTIpICYjODIxMjsgV29uIDItMC00LCBCdXNzb24gNS0zLTEzLCBDaGFuZXkgMS0wLTIsIE1v dnNlc2lhbiAxLTItNCwgTS4gQmFua3MgMS0wLTIsIFBhbGVjZWsgMC0xLTEsIEV2YW5zIDYtMC0x MiwgUC4gQmFua3MgNy00LTIwLiBUb3RhbHM6IDIzLTUyIDEwLTE2IDU4LjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IExlc2Vr eSAyLCBQLiBCYW5rcyAyLCBTdWtvbG93c2tpLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBCcmUu LCAxNS0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQnJlLiwgMTcgKEdyZWVuIDQpOyBX YWQsIDQ0IChFdmFucyAxMSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBCcmUuLCAyNi0y MC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2Fkc3dvcnRoLCA1OC0yNy48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgNjEsJiM4MjMy O0FSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNTk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGlu ZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0CTE2CTEyCTEwCTIzCSYjODIxMjsJNjE8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+SG9iYW4JMTUJMTcJ MTAJMTcJJiM4MjEyOwk1OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xv bmdEYXNoLS0+PHA+V0FMU0ggSkVTVUlUICgxLTYsIDEtMSkgJiM4MjEyOyBBbGVzc2lvIDQtMC05 LCBCb3VjaHkgMy0wLTgsIFJvZ2VycyAxLTAtMiwgSHVzY3JvZnQgMi0xLTYsIEJhY2htYW4gMS0w LTIsIENsYXJrIDYtNi0xOSwgU2FwcCA1LTMtMTUuIFRvdGFsczogMjItMTAtNjEuPC9wPjxwPkFS Q0hCSVNIT1AgSE9CQU4gKDMtMywgMS0xKSAmIzgyMTI7IFRlY2NhIDEtNy05LCBOLiBSb2JlcnRz IDEtMC0yLCBIYWxsIDEtMC0yLCBDaGVzc2FyIDUtMC0xNCwgRmxhbm5lcnkgMy0wLTcsIEJlbnRs ZXkgMS0xLTMsIEouIFJvYmVydHMgMi0yLTYsIEJyZXdlciA4LTAtMTYuIFRvdGFsczogMjItMTAt NTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w b2ludCBnb2FsczogQ2hlc3NhciA0LCBCb3VjaHkgMiwgU2FwcCAyLCBDbGFyaywgSHVzY3JvZnQs IEZsYW5uZXJ5LCBBbGVzc2lvLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogSG9iLiwgMjIt OC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2Fsc2ggSmVzdWl0LCA1My00Ni48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XQVlORURBTEUgNDcsJiM4MjMy O0NBTlRPTiBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDIDQzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldheW5lZGFsZQkxMAkxMwk2CTE4CSYjODIxMjsJNDc8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q0NDCTgJMTcJ OQk5CSYjODIxMjsJNDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25n RGFzaC0tPjxwPldBWU5FREFMRSAoNS0zKSAmIzgyMTI7IENvYmxlbnR6IDgtOC0yNCwgV2VhdmVy IDUtMy0xMywgUmhhbXkgMS0wLTIsIEhlcnNoYmVyZ2VyIDEtMC0yLCBDYW5ub24gMi0wLTQsIFRy b3llciAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxOC0xMS00Ny48L3A+PHA+Q0FOVE9OIENFTlRSQUwgQ0FUSE9M SUMgKDEtNSkgJiM4MjEyOyBCbGFrZW5leSA0LTUtMTMsIEZhcmV5IDQtMS0xMCwgV2luZGVtdXRo IDMtMi0xMCwgU2Nob3R0IDEtMy02LCBLZWFuZSAxLTEtNC4gVG90YWxzOiAxMy0xMi00My48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdv YWxzOiBXaW5kZW11dGggMiwgU2Nob3R0LCBLZWFuZSwgRmFyZXkuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0 cm9uZz46IFdheS4sIDE2LTE0LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBXYXkuLCAzMDsg Q0NDLCAyNiAoQmxha2VuZXkgOCkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlLS0+PHA+V0VTVCBCUkFOQ0ggNTcsIFNBTEVNIDMxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNhbGVtIAkxMAk3CTUJOQkmIzgyMTI7CTMxPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPldlc3QgQnJh bmNoCTE0CTIwCTExCTEyCSYjODIxMjsJNTc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlNBTEVNICgyLTQsIDEtMykgJiM4MjEyOyBEYXZpZHNvbiA0 LTItMTIsIENoZXJlc25lIDMtMi0xMSwgU2xvY3VtIDAtMi0yLCBLdXJ0eiAwLTItMiwgTWVuZWdv cyAyLTAtNC4gVG90YWxzOiA5IDgtMTUgMzEuPC9wPjxwPldFU1QgQlJBTkNIICg0LTIsIDItMSkg JiM4MjEyOyBadWNob3dza2kgNS0yLTEyLCBCLiBSaXRvIDQtMS0xMCwgSGVhdGggMi0yLTcsIFJp ZGd3YXkgMC0xLTEsIFJhbmtpbiA0LTEtMTIsIEQuIFJpdG8gMS0wLTIsIEhvdm9ya2EgMi0wLTUs IFRlbm5lZm9zIDEtMi00LCBBbGF6YXVzIDAtMi0yLCBXb2xmZSAxLTAtMiBUb3RhbHM6IDIwIDEx LTE3IDU3LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFJhbmtpbiAzLCBDaGVyZW5zZSAzLCBEYXZpZHNvbiAyLCBIb3Zvcmth LCBIZWF0aCwgQi4gUml0by4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU2FsLiwgMTgtMTcuIDxz dHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFNhbC4sIDMxIChXb2xmZSA4KTsgV0IsIDIzIChNZW5l Z29zIDcpLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TYWxlbSwgMzAtMjQuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5T dW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldlc3RlcnZpbGxlIFNvdXRoIGF0IFN0 LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IExlQnJvbiBKYW1lcyBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Tk9SVEggQ0FOVE9O IEhPT1ZFUiBJTlZJVEFUSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gV2Fkc3dvcnRoIDI0MjsgVDIuIENh cnJvbGx0b24gMTQ3LCBUdXNsYXcgMTQ3OyA0LiBMYWtlIENhdGhvbGljIDEzNTsgNS4gQ1ZDQSAx Mjc7IDYuIER1YmxpbiBDb2ZmbWFuIDEyMy41OyA3LiBPcmVnb24gQ2xheSAxMTE7IDguIE5vcnRo IENhbnRvbiBIb292ZXIgMTA3OyA5LiBTdGV1YmVudmlsbGUgMTA0OyAxMC4gSG9sdCwgTWljaC4g MTAzOyAxMS4gTG91aXN2aWxsZSAxMDAuNTsgMTIuIEh1bnRpbmd0b24sIFdWIDkzOyAxMy4gSmFj a3NvbiA4NzsgMTQuIE9sZW50YW5neSA4NS41OyAxNS4gV2F0a2lucyBNZW1vcmlhbCA4MTsgMTYu IFdoZWVsaW5nIFBhcmssIFdWIDc5OyAxNy4gUmlwbGV5LCBXViA3ODsgMTguIExha2UgNzA7IDE5 LiBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyA2ODsgMjAuIFdlc3QgQnJhbmNoIDYyLjU7IDIxLiBUcmktVmFsbGV5 IDU0OyAyMi4gTWluZXJ2YSA0OS41OyAyMy4gQmVyZWEtTWlkcGFyayA0NzsgMjQuIENlbnRyYWwg Q3Jvc3NpbmcgNDQ7IFQyNS4gR3JlZW4gMzksIE1hcmxpbmd0b24gMzk7IDI3LiBVbml2ZXJzaXR5 IFNjaG9vbCAzNTsgVDI4LiBBdm9uIDMxLCBEdWJsaW4gSmVyb21lIDMxOyAzMC4gTG9yYWluIDMw OyAzMS4gTG9nYW4gMjY7IDMyLiBOb3J0aHdlc3QgMTMuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD48 cD4xMDY6IEphLiBEZWNhdHVyIChDVkNBKSBkZWMuIEdyYWhhbSAoTG91aXN2aWxsZSksIDItMS4g MTEzOiBZb3VuZyAoU3RldWJlbnZpbGxlKSBkZWMuIFNoZXJtYW4gKE9sZW50YWd5KSwgNy0wLiAx MjA6IENhcmRlbGxvIChDVkNBKSBkZWMuIENhbWluc2tpIChHcmVlbiksIDktNS4gMTI2OiBOb3J0 aCAoV2Fkc3dvcnRoKSBkLiBMb25nIChTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyksIDUtMy4gMTMyOiBKby4gRGVj YXR1ciAoQ1ZDQSkgZGVjLiBFbGxpb3R0IChUdXNsYXcpLCAxMS00LiAxMzg6IEhlbm5lbWFuIChP cmVnb24gQ2xheSkgcGluIEplZmZlcnMgKEhvbHQpLCAzOjAzLiAxNDU6IEZyZWVtYW4gKE1lbnRv ciBMYWtlIENhdGhvbGljKSBwaW4gU3RhcmtleSAoUmlwbGV5KSwgMjo0MC4gMTUyOiBEZW1hcyAo RHVibGluIENvZmZtYW4pIHRlY2guIGZhbGwgTGFuaGFtIChIdW50aW5ndG9uKSwgMjMtNy4gMTYw OiBTdXJyYXR0IChXYWRzd29ydGgpIGRlYy4gTHlyZXIgKEhvbHQpLCA0LTAuIDE3MDogUmVpY29z a3kgKEhvb3ZlcikgZGVjLiBWb3ZrIChKYWNrc29uKSwgMy0xIChPVCkuIDE4MjogUGFzaXVrIChD YXJyb2xsdG9uKSBkZWMuIEpvbmVzIChXYWRzd29ydGgpLCAxLTAuIDE5NTogSGFsbCAoVHVzbGF3 KSBkZWMuIExlb25hcmQgKExvdWlzdmlsbGUpLCAzLTEuIDIyMDogSGF5bmVzIChSaXBsZXkpIGRl Yy4gU21pdGggKEhvb3ZlciksIDItMS4gMjg1OiBGcnllIChEdWJsaW4gQ29mZm1hbikgZGVjLiBT aGFycCAoV2VzdCBCcmFuY2gpLCAzLTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRoaXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IEZyYXppZXIgKE1lbnRvciBM YWtlIENhdGhvbGljKSBkZWMuIEF2ZXJpbGwgKFVuaXZlcnNpdHkgU2Nob29sKSwgOS03LiAxMTM6 IENhcm1hbnkgKFdhZHN3b3J0aCkgZGVjLiBXYXl0IChXZXN0IEJyYW5jaCksIDMtMC4gMTIwOiBI b3NzYW4gKER1YmxpbiBDb2ZmbWFuKSBtYWouIGRlYy4gQWRraW5zIChIdW50aW5ndG9uKSwgMTIt My4gMTI2OiBTb21tZXJzIChMYWtlKSBwaW4gTWNGYWRkZW4gKEhvbHQpLCA0OjEyLiAxMzI6IEJh dWdobWFuIChXYWRzd29ydGgpIGRlYy4gUGFzaXVrIChDYXJyb2xsdG9uKSwgNi01LiAxMzg6IEhl cm5hbmRleiAoVHJpLVZhbGxleSkgZGVjLiBTY2hhdyAoT3JlZ29uIENsYXkpLCA5LTQuIDE0NTog R29yZSAoT2xlbnRhbmd5KSBkZWMuIFNoYXcgKENhcnJvbGx0b24pLCA0LTMuIDE1MjogSGFsbCAo SG9sdCkgZGVjLiBMYW5nZXIgKE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljKSwgNS0xLiAxNjA6IE1pbGxl ciAoQ2Fycm9sbHRvbikgcGluIEpvaG4gTmFzaCAoV2hlZWxpbmcgUGFyayksIDI6MjEuIDE3MDog QmxhbmtlbnNoaXAgKFdhZHN3b3J0aCkgZGVjLiBXZXJ0ZW5iZXJnZXIgKE1lbnRvciBMYWtlIENh dGhvbGljKSwgMi0wLiAxODI6IExhc3NuaWNrIChNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYykgd2luIGJ5 IGluai4gTWF4IEJveWQgKFdhdGtpbnMgTWVtb3JpYWwpLiAxOTU6IFNtaXRoIChIb292ZXIpIHBp biBCcmFkeSBHYXJyZW4gKExvZ2FuKSwgMzozNi4gMjIwOiBNY0NvbWFzIChXYWRzd29ydGgpIHBp biBIYW1yaWNrIChUdXNsYXcpLCAzOjM5LiAyODU6IEVhcm5lc3QgKFdhZHN3b3J0aCkgcGluIFBo aWxsaXBzIChUdXNsYXcpLCA0OjEwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkRBVkUgUk9IUiBDTEFTU0lDPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIENhbnRvbiBN Y0tpbmxleSAyOTM7IDIuIE1vbnJvZXZpbGxlIDE2NzsgMy4gUml0dG1hbiAxNTQ7IDQuIFNlbmVj YSBFYXN0IDE1MjsgNS4gQ2xlYXJ2aWV3IDE0MTsgNi4gTWFwbGV0b24gMTI1OyA3LiBXaWxsYXJk IDEwMjsgOC4gTHVjYXMgNTMuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD48cD4xMDY6IEZyZWRlcmlj ayAoTWFwbGV0b24pIHBpbiBCaXZlbnMgKFNlbmVjYSBFYXN0KSwgMDo1My4gMTEzOiBUdWNrZXIg KE1jS2lubGV5KSBwaW4gTWFyZ3JhZiAoU2VuZWNhIEVhc3QpLCAwOjQ0LiAxMjA6IE5hc2ggKE1j S2lubGV5KSBtYWouIGRlYy4gUmlzaW5nIChNYXBsZXRvbiksIDE2LTguIDEyNjogVHVybmVyIChN Y0tpbmx5KSBwaW4gRGF1Y2ggKEx1Y2FzKSwgMDoyMS4gMTMyOiBEZUJvbGQgKFNlbmVjYSBFYXN0 KSBwaW4gUmFtc2llciAoUml0dG1hbiksIDQ6MjkuIDEzODogUG9zdG9uIChXaWxsYXJkKSBwaW4g TWVkaW5hIChXaWxsYXJkKSwgMjo1NS4gMTQ1OiBNY011bGxlbiAoTWNLaW5sZXkpIHBpbiBTbG9u ZSAoV2lsbGFyZCksIDE6MDguIDE1MjogTWF1bmQgKE1hcGxldG9uKSBwaW4gTWlsbGlzIChNb25y b2V2aWxsZSksIDQ6MzguIDE2MDogU2ltcHNvbiAoTWNLaW5sZXkpIGRlZmF1bHQgQmFrZXIgKEx1 Y2FzKS4gMTcwOiBHYXJ6YSAoUml0dG1hbikgcGluIFJvZWRlciAoTW9ucm9ldmlsbGUpLCAzOjQx LiAxODI6IENsZW1zb24gKE1jS2lubGV5KSBkZWMuIEJhcm5ldHQgKFJpdHRtYW4pLCAxMC03LiAx OTU6IFBvb3JtYW4gKE1jS2lubGV5KSBwaW4gTWFydGluIChTZW5lY2EgRWFzdCksIDM6NTkuIDIy MDogS29haCAoTWNLaW5sZXkpIHBpbiBXYWxscyAoTW9ucm9ldmlsbGUpLCA1OjI2LiAyODU6IE1j Q2FyZGxlIChDbGVhcnZpZXcpIHBpbiBMZXJvdXggKE1vbnJvZXZpbGxlKSwgMDo0OC48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5MT1VET05WSUxMRSBS RURCSVJEIElOVklUQVRJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBMb3Vkb252aWxsZSAyMTA7IDIuIFRy aXdheSAxNDQ7IDMuIExpYmVydHkgMTQwOyA0LiBGYWlybGVzcyAxMTA7IDUuIENoaXBwZXdhIDc4 OyA2LiBEYW52aWxsZSA2OTsgNy4gTm9ydGggNjg7IDguIEtlbm1vcmUgNDc7IDkuIEpvaG5zdG93 bi1Nb25yb2UgMzY7IDEwLiBFdWNsaWQgMC48L3A+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjEwNjog S2lqb3dza2kgKExpYmVydHkpIG1hai4gZGVjLiBIYXJkaW1hbiwgMTAtMS4gMTEzOiBSdWVnZyAo VykgZGVjLiBELkZvcmJlcywgNy01LiAxMjA6IFNjb3ZpbGxlIChMaWJlcnR5KSBwaW4gUHJldywg MDozNC4gMTI2OiBCYWdpbGEgKENoaXBwZXdhKSBwaW4gUHluZSwgMDo1OC4gMTMyOiBZYWNhcHJh cm8gKFRyaXdheSkgcGluIFJhbWV5ICkgMDozNS4gMTM4OiBZb3VuZyAoTG91ZG9udmlsbGUpIHBp biBIb2RnZXMsIDM6MDcuIDE0NTogUGVyc2luZ2VyIChUcml3YXkpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAx NTI6ICBULkZvcmJlcyAoTG91ZG9udmlsbGUpIGRlYy4gRWxvdWFkZGksIDUtMC4gMTYwOiBEYXZp cyAoTG91ZG9udmlsbGUpIGRlYy4gRG9hbiwgMTQtOS4gMTcwOiAgU3dpbmRhbGwgKExvdWRvbnZp bGxlKSBwaW4gVGhvbWFuIDE6MjUuIDE4MjogQmVyZ2VyIChEYW52aWxsZSkgZGVjLiBTdGFudG9u LCAzLTIuIDE5NTogU2hlcGhhcmQgKEZhaXJsZXNzKSBwaW4gU3BpdmV5LCAwOjQ3LiAyMjA6IFNh bmNoZXogKExvdWRvbnZpbGxlKSB0ZWNoLiBwaW4gU2Nob2xleSwgMDo1Ny4gMjg1OiBTY2hsYWJh Y2ggKFRyaXdheSkgZGVjLiBXaWxzb24sIDMtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5QT1RURVIgQ0xBU1NJQyBUUkktU1RBVEUmIzgyMzI7VE9V Uk5BTUVOVDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50 LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBBbGxpYW5jZSAyODk7IDIuIFR3aW5zYnVyZyAyMjMuNTsg My4gV2Fkc3dvcnRoIDIwMC41OyA0LiBTbWl0aHZpbGxlIDE4Mi41OyA1LiBLZXlzZXIgMTUyOyA2 LiBDcmVzdHZpZXcgMTMxOyA3LiBIb3BlIG9mIEh5bmRtYW4gMTE4OyA4LiBOb3Jkb25pYSAxMDY7 IDkuIFdlaXIgOTUuNTsgMTAuIEhvcGV3ZWxsIDk0OyAxMS4gRWFzdCBMaXZlcnBvb2wgODQ7IDEy LiBCZXJrc2hpcmUgNjY7IDEzLiBCcmlkZ2Vwb3J0IDYyLjU7IDE0LiBMZXhpbmd0b24gNDkuNTsg MTUuIFRvcm9udG8gNDguPC9wPjxwPjFzdCBQbGFjZSBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+PHA+MTA2OiBL dW1oZXIgKEJlcmtzaGlyZSkgcGluLiBTdGFnZ3MgKEtleXNlciksIDA6MTguIDExMzogQ2xpbmUg KFdhZHN3b3J0aCkgcGluIERpbGxpb24gKExleGluZ3RvbiksIDA6NTUuIDEyMDogV2FpbnVza2lz IChBbGxpYW5jZSkgZGVjLiBCcmVubmVtYW4gKE5vcmRvbmlhKSwgNy01LiAxMjY6IFJlYSAoV2Vp cikgZGVjLiBQYXVzaCAoVHdpbnNidXJnKSwgOC0yLiAxMzI6IEt1bmVmZiAoQnJpZGdlcG9ydCkg ZGVjLiBDdXJyeSAoQWxsaWFuY2UpLCA4LTQuIDEzODogVXRsZXkgKEFsbGlhbmNlKSBtYWouIGRl Yy4gV2lsdCAoS2V5c2VyKSwgOC0wLiAxNTI6IFNtdWNrZXIgKFNtaXRodmlsbGUpIHBpbiBLdXNp YyAoQnJpZGdlcG9ydCksIDI6NTYuIDE2MDogS2VtcHBlbCAoV2Fkc3dvcnRoKSBkZWMuIE15bGVy IChBbGxpYW5jZSksIDMtMi4gMTgyOiBKb2huc29uIChBbGxpYW5jZSkgbWFqLiBkZWMuIFN0cmF0 dG9uIChDcmVzdHZpZXcpLCAxNC00LiAxOTU6IFBlcnJpbmUgKE5vcmRvbmlhKSBkZWMuIEtlbGJs eSAoU21pdGh2aWxsZSksIDMtMi4gMjg1OiBTdGV3YXJ0IChLZXlzZXIpIGRlYy4gQWRhbXMgKExl eGludG9uKSwgMy0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1 bGUtLT48cD5CT1dMSU5HPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48 cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+ S0VOVCBST09TRVZFTFQgMiw1MjIsJiM4MjMyO05PUlRIIFJPWUFMVE9OIDEsODk4PC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD4oQXQgS2VudCBMYW5l cywgS2VudCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5IaWdoIEdhbWVzOiBPJiM4MjE3O0JyaWVuIChOUikgMzY1OyBUaGlncGVuIChLUikgMjQ4IC4g PHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQm9kdXN6ZWsgKE5SKSAzNjU7IFNheHRvbiAo S1IpIDQzMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxT PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+TGF0ZSBGcmlk YXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CUlVO U1dJQ0sgMSw3NTcsIFNPTE9OIDEsNDcxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD4oQXQgRGljayBIb292ZXImIzgyMTc7cyBMYW5lcywgQnJ1bnN3 aWNrKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhp Z2ggR2FtZXM6IEJlYWwgKEIpIDE3OC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQmVh bCAoQikgMzQ0LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBCcnVuc3dpY2sgMy0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlJBVkVOTkEgMiwwNDksIFNUUkVFVFNC T1JPIDEsNDk3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD4oQXQgS2VudCBMYW5lcywgS2VudCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IaWdoIEdhbWVzOiBNZWxsbyAoUykgMjI2OyBCb2xlbiAoUikg MjQ1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBNYXJ0aW4gKFMpIDI3NTsgQm9sZW4g KFIpIDQyOC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+ PHA+SE9DS0VZPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+ U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+ PHA+Q09MVU1CVVMgQklTSE9QIFdBVFRFUlNPTiA4LCYjODIzMjtLRU5UIFJPT1NFVkVMVCA3PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldhdHRlcnNv bgkyCTMJMiYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0Ozg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJMAk0CTMmIzgxOTQ7JiM4MjEy OyYjODE5NDs3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+R29hbHM6IEhpbGxlYnJlY2h0IChLUikgMywgSmFnZ2VycyAoS1IpIDIsIEthZGVybGUgKEtS KSAyLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhlcnJvZCAoS1IpIDQsIEhpbGxlYnJlY2h0 IChLUikgMiwgTWFjb21iZXIgKEtSKSwgQ29sbGllciAoS1IpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdv YWw8L3N0cm9uZz46IFdhdC4sIDMwLTIzLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBHcmFoYW0g KFcpIDIzOyBQZmVpZmZlciAoS1IpIDE0LCBIYXJwZXIgKEtSKSAxLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5TV0lNTUlORzwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNBTlRPTiBDSFJJU1RNQVMgSU5WSVRBVElPTkFM PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4y MDAteWFyZCBtZWRsZXkgcmVsYXkmIzgyMTI7MS4gQm9hcmRtYW4gKEx1bkxhbnksIEtpbWVyZXIs IEJhc2lzdGEsIEF1bGl6aWEpIDE6MzguMDIuIDIwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gR3VzdGFm c29uIChTaGFrZXIpIDE6NDQuNDUuIDIwMCBpbmRpdmlkdWFsIG1lZGxleSYjODIxMjsxLiBLdWJh Y2tpIChBdXN0aW50b3duLUZpdGNoKSAxOjU1LjAxLiA1MCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gTXVs bGVucyAoSG9vdmVyKSAyMS4wOS4gMTAwIGJ1dHRlcmZseSYjODIxMjsxLiBLaW1lcmVyIChCb2Fy ZG1hbikgNTEuNTAuIDEwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gQWd1bGl6aWEgKEJvYXJkbWFuKSA0 Ni43Mi4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBGYWxsb24gKFN0LlhhdmllcikgNDo0MS4wNS4g MjAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBIb292ZXIgKE11bGxlbnMsIFN0ZXZlbnMsIFdh dHNvbiwgQnJvd24pIDE6MjguMzcuIDEwMCBiYWNrc3Ryb2tlJiM4MjEyOzEuIEt1YmFja2kgKEF1 c3RpbnRvd24tRmluY2gpIDUxLjIwLiAxMDAgYnJlYXN0c3Ryb2tlJiM4MjEyOzEuIEJhc2lzdGEg KEJvYXJkbWFuKSA1OS41NS4gNDAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBTdC4gWGF2aWVy IChGcm9hc3MsIFBmZWlmZXIsIEtob3V6YW0sIEZhbGxvbikgMzoxNS4wOS4gRGl2aW5nJiM4MjEy OzEuIFdhc3phayAoSG9vdmVyKSA0NzMuNTUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9T cG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPkNBTlRPTiBDSFJJU1RNQVMgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4yMDAteWFyZCBtZWRsZXkg cmVsYXkmIzgyMTI7MS4gSG9vdmVyIChLLkxvY2hyaWRnZSwgQS5Mb2NocmlkZ2UsIFBhbHV0c2lz LCBUaW1rZW4pIDE6NDYuNjMuIDIwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gQmxvZWJhdW0gKE1hc29u KSAxOjUyLjYwLiAyMDAgaW5kaXZpZHVhbCBtZWRsZXkmIzgyMTI7MS4gRHllciAoRmlyZXN0b25l KSAyOjEwLjQ5LiA1MCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gUGFsdXRzaXMgKEhvb3ZlcikgMjMuNjEu IDEwMCBidXR0ZXJmbHkmIzgyMTI7MS4gTmd1eWVuIChNYXNvbikgNTguNjMuIDEwMCBmcmVlc3R5 bGUmIzgyMTI7MS4gUGFsdXRzaXMgKEhvb3ZlcikgNTEuNTMuIDUwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7 MS4gQmxvZWJhdW0gKE1hc29uKSA0OjU3LjIzLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEu IE1hc29uIChUaG9tYXMsIFl1LCBCbG9lYmF1bSwgVm9scGVuaGVpbikgMTozOC40NS4gMTAwIGJh Y2tzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gS2VpbmVyIChDaW5uIENocmlzdGlhbikgNTcuNDkuIDEwMCBicmVh c3RzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gRHllciAoRmlyZXN0b25lKSAxOjA0LjI2LiA0MDAgZnJlZXN0eWxl IHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIEhvb3ZlciAoUGFsdXRzaXMsIExvY2hyaWRnZSwgRXZhbnMsIFRpbWtl bikgMzozMi4yNC4gRGl2aW5nJiM4MjEyOzEuIERvYWsgKEhhdGhhd2F5IEJyb3duKSA0MzkuMzAu PC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.