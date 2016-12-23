Published: December 23, 2016 - 10:48 PM
High school scores, summaries and schedules — December 24,2016 04:14 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0tFVEJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yZWJvYXJk PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9w IEhvYmFuIDg4LCBXYXJyZW5zdmlsbGUgSGVpZ2h0cyA1NjwvcD48cD5IaWxsc2RhbGUgNTEsIERh bHRvbiA0ODwvcD48cD5IdWRzb24gNTIsIEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2ggNDY8L3A+PHA+S2lkcm9u IENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIDQ3LCBNYW5zZmllbGQgQ2hyaXN0aWFuIDMwPC9wPjxwPkxha2Ug NzMsIE1hc3NpbGxvbiA0NjwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIDU0LCBUdXNreSBWYWxsZXkgNDA8L3A+ PHA+TWFwbGUgSGVpZ2h0cyA2NywgSGlnaGxhbmQgNjI8L3A+PHA+TWVkaW5hIDg2LCBFdWNsaWQg NjA8L3A+PHA+TWluZXJ2YSA1MiwgTWFybGluZ3RvbiA1MTwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSA3NywgTWF5 ZmllbGQgNjY8L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIDY2LCBDaGlwcGV3YSAzOTwvcD48cD5Ob3J3YXlu ZSA2NywgUml0dG1hbiA2MzwvcD48cD5PcnJ2aWxsZSA1MiwgRmFpcmxlc3MgNDA8L3A+PHA+U29s b24gNjksIEJydW5zd2ljayA2NTwvcD48cD5UdXNsYXcgNjMsIFRyaXdheSA2MCAoT1QpPC9wPjxw PldhZHN3b3J0aCA4MSwgRWxsZXQgNzY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gODgsJiM4MjMyO1dBUlJFTlNWSUxF IEhJRUdIVFMgNTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w LS0+PHA+V2FycmVuc3ZpbGxlCTE5CTgJMTUJMTQJJiM4MjEyOwk1NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Ib2JhbgkxNQkyOAkxNQkzMAkmIzgy MTI7CTg4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48 cD5XQVJSRU5TVklMTEUgSEVJR0hUUyAoMS02KSAmIzgyMTI7IFJ1c2ggOC0xLTIxLCBMYXRoYW0g Ny0yLTIwLCBWYWxsZXJ5IDAtMi0yLCBKb2huc29uIDEtMC0yLCBUb3JpYW4gMS0wLTMsIEZvcmQg Mi0wLTQsIE1vb3JlIDAtMS0xLCBIZW5kZXJzb24gMS0xLTMuIFRvdGFsczogMjAgNy0xMCA1Ni48 L3A+PHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAoNS0xKSAmIzgyMTI7IEd1cmxleSAxMC0wLTIxLCBIb3Vz ZXIgNS0yLTEzLCBDdXBwZXR0IDYtMy0xNSwgVGF5bG9yIDQtMC05LCBTYWxvcGVrIDEtMi01LCBK YWNrc29uIDItMC02LCBCaWNrbGV5IDMtNC0xMCwgUmVlY2UgMC0xLTEsIFNueWRlciAyLTEtNiwg RWFzdGVybGluZyAwLTItMi4gVG90YWxzOiAzMyAxNS0yNiA4OC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSdXNoIDQsIExh dGhhbSA0LCBKYWNrc29uIDIsIFRvcmlhbiwgR3VybGV5LCBUYXlsb3IsIEhvdXNlciwgU2Fsb3Bl aywgU255ZGVyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBXSCwgMjAtMTMuIDxzdHJvbmc+UmVi b3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFdILiwgMjAgKExhdGhhbSA2KTsgSG9iLiwgMzAgKFNueWRlciA2KS4g PHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFdILCAxNy05LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8 L3N0cm9uZz5Ib2JhbiwgNjQtNTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlLS0+PHA+SElMTFNEQUxFIDUxLCBEQUxUT04gNDg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RGFsdG9uCTE4CTgJNQkxNwkmIzgyMTI7CTQ4PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkhpbGxzZGFs ZQk2CTEzCTE4CTE0CSYjODIxMjsJNTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkRBTFRPTiAmIzgyMTI7IENsYXJrIDUtMS0xMiwgSGVyc2hiZXJn ZXIgMy00LTEwLCBLYW5kZWwgMy0wLTgsIERhbGVzc2FuZHJvIDMtMS04LCBTY2hsYWJhY2ggMi0w LTUsIEJhZXIgMS0wLTMsIE51c3NiYXVtIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE4IDYtMTEgNDguPC9wPjxw PkhJTExTREFMRSAmIzgyMTI7IFdpbGxpYW1zIDgtMy0yMSwgV29sZiAzLTctMTQsIFZpbnNhY2sg My0wLTgsIFJvZ2VycyAyLTItNiwgTWFraSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNyAxMi0xNiA1MS48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdv YWxzOiBXaWxsaWFtcyAyLCBWaW5zYWNrIDIsIEthbmRlbCAyLCBDbGFyaywgRGFsZXNzYW5kcm8s IFNjaGxhYmFjaCwgQmFlciwgV29sZi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogRGFsLiwgMTgt MTEuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IERhbC4sIDI1IChIZXJzaGJlcmdlciA4KTsg SGlsLiwgMTggKFJvZ2VycyA1KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IERhbC4sIDE1 LTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+SFVEU09OIDUy LCBBVVNUSU5UT1dOIEZJVENIIDQ2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkh1ZHNvbgk5CTIxCTExCTExCSYjODIxMjsJNTI8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+QXVzdGludG93biBGaXRjaAkx Nwk5CTcJMTMJJiM4MjEyOwk0NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+SFVEU09OICgxLTMpICYjODIxMjsgV2FsbGFjZSAwLTEtMSwgTWVoZWxp YyAyLTMtNywgQmVjayA1LTQtMTQsIE1haWxleSAzLTAtOSwgTWNDbHVyZSA1LTItMTMsIFBhcmtl ciAxLTAtMiwgTWNCcmlkZSAxLTAtMiwgU3BpdHogMi0wLTQuIFRvdGFsczogMTkgMTAtMTcgNTIu PC9wPjxwPkFVU1RJTlRPV04gRklUQ0ggKDAtNikgJiM4MjEyOyBTbWl0aCA0LTUtMTUsIEJydWZm IDEtMi01LCBDb25zdGFuY2UgMS0wLTIsIEJlYW15IDYtMS0xMywgSGVycmluZ3RvbiAzLTAtNiwg THVtc2RlbiAxLTItNCwgSmFja3NvbiAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAxNiAxMS0yMCA0Ni48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBNYWlsZXkgMywgU21pdGggMiwgTWNDbHVyZSwgQnJ1ZmYuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9u Zz46IEh1ZC4sIDE3LTEzLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogMTQtMTQuIDxzdHJv bmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkF1c3RpbnRvd24gRml0Y2gsIDUyLTUwLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktJRFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElB TiA0NywmIzgyMzI7TUFOU0ZJRUxEIENIUklTVElBTiAzMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5NYW5zZmllbGQJNAk2CTE0CTYJJiM4MjEyOwkz MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5LaWRy b24JOAkxMgkxNgkxMQkmIzgyMTI7CTQ3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5NQU5TRklFTEQgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgQ3lwaGVycyAx LTAtMiwgS3VydHogMy0wLTgsIE1jUGVlayA0LTItMTAsIEtpbGlhbnkgMi0wLTQsIEJlcnJ5IDEt MC0yLCBUcnVlYmxvb2QgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMTMtMi0zMC48L3A+PHA+S0lEUk9OICYjODIx MjsgU3RlZmZlbiA2LTEtMTUsIFNjaHJvY2sgMS0wLTIsIFJhbXNleWVyIDQtMS0xMCwgTWlsbGVy IDUtMS0xMSwgRnVsbGVyIDEtMS0zLCBNdWxsZXQgMi0yLTYuIFRvdGFsczogMTktNi00Ny48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdv YWxzOiBLdXJ0eiAyLCBTdGVmZmVuIDIsIFJhbXNleWVyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+ OiBNYW4uLCAxNS0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTWFuLiwgMjY7IEtDQywg MzAuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBNYW4uLCAxOS0xMy48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5MQUtFIDczLCBNQVNTSUxMT04gNDY8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+TGFrZQkxNQkx NAkxOAkyNgkmIzgyMTI7CTczPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdC0tPjxwPk1hc3NpbGxvbgk3CTEyCTE0CTEzCSYjODIxMjsJNDY8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkxBS0UgKDUtMSkgJiM4MjEy OyBLaXJ2ZW4gMy00LTEyLCBNY0JyaWRlIDUtNC0xNSwgSGFyb2xkIDEtMC0zLCBNYXJhbnZpbGxl IDMtMC03LCBIdXRjaGVyc29uIDUtMC0xMCwgTWkuIFNwb3RsZXNvbiA1LTMtMTMsIEhvbGwgMS0w LTIsIENhc2V5IDAtMi0yLCBFdmFucyAwLTEtMSwgTWEuIFNwb3RsZXNvbiAyLTAtNCwgU2NodWx6 IDItMC00LiBUb3RhbHM6IDI3IDE0LTE5IDczLjwvcD48cD5NQVNTSUxMT04gKDQtMykgJiM4MjEy OyBQb3BlIDEtMC0yLCBCYWxsYXJkIDEtMC0yLCBCZXJyeSAzLTItOCwgU3RyZWV0ZXIgMy0wLTks IEtpcmtzZXkgNS02LTE2LCBNYW5ud2llbGxlciAxLTEtMywgRmVybmFuZGV6IDItMC00LCBNdW5m b3JkIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE3IDktMTYgNDYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU3RyZWV0ZXIgMywgS2lydmVu IDIsIE1jQnJpZGUsIEhhcm9sZCwgTWFyYW52aWxsZS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjog TGFrZSwgMTgtMTYuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBMYWtlLCAxMS0xMC4gPHN0 cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWFzc2lsbG9uLCA0Mi0zOS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5NQU5DSEVTVEVSIDU0LCBUVVNLWSBWQUxMRVkg NDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+VHVz a3kgVmFsbGV5CTUJMTEJMTMJMTEJJiM4MjEyOwk0MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5NYW5jaGVzdGVyCTEyCTExCTYJMjUJJiM4MjEyOwk1 NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+VFVT S1kgVkFMTEVZICYjODIxMjsgRnJhbmtzIDItNC05LCBLaWVuemxlIDEtMC0yLCBMZXdpcyA1LTAt MTQsIExvdmUgMS0xLTMsIFNhbHZvIDItMS03LCBUaG9tcHNvbiAyLTEtNS4gVG90YWxzOiAxMyA3 LTE1IDQwLjwvcD48cD5NQU5DSEVTVEVSICYjODIxMjsgV3JpZ2h0IDItMC00LCBTY2h1bGVyIDEt MC0yLCBGcmFuY2UgNi0xLTE3LCBHcml6ZXIgNS0yLTE0LCBIZXR0aWNoIDEtMC0yLCBXYWxicm93 biA0LTAtOSwgQmVhbnMgMi0xLTYuIFRvdGFsczogMjEgNC02IDU0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEZyYW5jZSA0 LCBMZXdpcyA0LCBHcml6ZXIgMiwgU2Fsdm8gMiwgV2FsYnJvd24sIEJlYW5zLCBGcmFua3MuIDxz dHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk1hbmNoZXN0ZXIsIDQ2LTQwLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk1BUExFIEhFSUdIVFMgNjcsIEhJR0hMQU5E IDYyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk1h cGxlIEhlaWdodHMJMTUJMTQJMTcJMjEJJiM4MjEyOwk2NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5IaWdobGFuZAkyMAkxMwkxMgkxNwkmIzgyMTI7 CTYyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5N QVBMRSBIRUlHSFRTICg1LTEpICYjODIxMjsgR2FybmVyIDMtMC02LCBIYXJyaXMgOS0yLTIxLCBI YWxlIDUtMi0xMywgS2ltbWllIDMtNS0xMSwgQ3lsaW1vcmUgMS0wLTMsIFJpY2hhcmRzb24gNC0x LTksIE1lbmVmaWVsZCAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyNy0xMC02Ny48L3A+PHA+SElHSExBTkQgKDUt MSkgJiM4MjEyOyBSb2dlcnMgMy0wLTYsIE1hbGwgMi0wLTQsIE1henphY2NvIDMtNS0xMSwgRnJl ZGVyaWNrIDItMS02LCBTbWl0aCAxLTAtMywgTXllcnMgMi00LTgsIFJpdHRtYW4gMTAtNC0yNC4g VG90YWxzOiAyMy0xNC02Mi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBIYXJyaXMsIEhhbGUsIEN5bGltb3JlLCBGcmVkZXJp Y2ssIFNtaXRoLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBNSC4sIDE3LTE2LiA8c3Ryb25nPlJl Ym91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBNSCwgMjkgKEhhcnJpcyAxMik7IEhpZy4sIDI2IChNYXp6YWNjbyAx MCkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBNSC4sIDE3LTE2LiA8c3Ryb25nPkpWIHNj b3JlOiA8L3N0cm9uZz5IaWdobGFuZCwgNjYtMzMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUVESU5BIDg2LCBFVUNMSUQgNjA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RXVjbGlkCTE2CTE0CTEzCTE3CSYjODIx MjsJNjA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+ TWVkaW5hCTE3CTMxCTIzCTE1CSYjODIxMjsJODY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkVVQ0xJRCAmIzgyMTI7IENsYXJrIDUtNS0xNiwgQWRh bXMgNS0wLTExLCBNYXJrcyA1LTAtMTEsIFZlYXNsZXkgMi0yLTcsIFdpbGxpYW1zIDQtMC04LCBT YW5kZXJzIDEtMC0yLCBXeW5uIDEtMS0zLCBKb2huc29uIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI0LTgtNjAu PC9wPjxwPk1FRElOQSAmIzgyMTI7IFNhcnRhaW4gNy0zLTIyLCBTY2hhZWZlciA2LTUtMTcsIEdl c2Noa2UgMy0wLTksIEZ1bHR6IDMtMC02LCBEYXcgMS0wLTIsIEMuIFN6dW1za2kgMi0wLTQsIEZy ZWlkcmljayAxLTAtMiwgS2VpdGggMS0wLTMsIEsuIFN6dW1za2kgMS0wLTIsIE1jS2VlIDMtMS03 LCBNZXJjdXJpbyAxLTAtMiwgS2FtaW5za2kgMi0wLTYsIEN1bGxlbiAxLTItNC4gVG90YWxzOiAz Mi0xMS04Ni48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTYXJ0YWluIDUsIEdlc2Noa2UgMywgS2FtaW5za2kgMiwgS2VpdGgs IENsYXJrLCBBZGFtcywgTWFya3MsIFZlYXNsZXkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUlORVJWQSA1MiwgTUFSTElOR1RPTiA1MTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5NaW5lcnZhCTExCTYJMjEJMTQJ JiM4MjEyOwk1MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qt LT48cD5NYXJsaW5ndG9uCTEyCTYJMTcJMTYJJiM4MjEyOwk1MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+TUlOVkVSQSAoNS0xLCAzLTApICYjODIx MjsgV3JpZ2h0IDYtMy0xNiwgTXllcnMgNS0wLTEwLCBDcm9zdG9uIDQtMC05LCBIYW5sZXkgMi0w LTYsIEdyb3NzIDItMC01LCBMb3dlIDEtMC0zLCBSdXNzZWxsIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDIxIDQt NSA1Mi48L3A+PHA+TUFSTElOR1RPTiAoMy0yLCAyLTEpICYjODIxMjsgQW4uIEJyYWR5IDYtNC0x NiwgQnIuIEhpbW1lbGhlYmVyIDUtMi0xMywgQWRhbXMgNC0xLTEwLCBDb29sZXkgMy0wLTcsIEJs LiBIaW1tZWxoZWJlciAwLTMtMywgSHViZXJ0eSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxOSAxMC0xNSA1MS48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50 IGdvYWxzOiBIYW5sZXkgMiwgV3JpZ2h0LCBDcm9zdG9uLCBHcm9zcywgTG93ZSwgQnIuIEhpbW1l bGhlYmVyLCBBZGFtcywgQ29vbGV5LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBNaW4uLCAz MDsgTWFyLiwgMzMgKEJyYWR5IDE1KS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWFybGlu Z3RvbiwgNTEtNDguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ Tk9SRE9OSUEgNzcsIE1BWUZJRUxEIDY2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk5vcmRvbmlhCTE0CTIxCTE3CTI1CSYjODIxMjsJNzc8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+TWF5ZmllbGQJMjAJ MjEJMgkyMwkmIzgyMTI7CTY2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz TG9uZ0Rhc2gtLT48cD5OT1JET05JQSAmIzgyMTI7IFBpb3Ryb3NraSA3LTQtMjMsIEFsZGVycyAx LTQtNiwgUGV0cm9zIDQtMS0xMSwgU21pdGggNS0zLTEzLCBKb25lcyAzLTktMTUsIEV2YW5zIDIt MS01LCBOL0EgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjQtMjItNzcuPC9wPjxwPk1BWUZJRUxEICYjODIxMjsg Si4gSGlja3MgMy0xMC0xNiwgQS4gSGlja3MgNC0zLTExLCBTdHVyZGl2YW50IDQtMS0xMiwgRWFy bHkgMy0yLTEwLCBIdWdoZXMgMy0wLTYsIEdpYnNvbiA0LTAtOCwgQ2FzdGVsbGFyaW4gMS0wLTMu IFRvdGFsczogMjItMTYtNjYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUGlvdHJvc2tpIDUsIFBldHJvcyAyLCBTdHVyZGl2 YW50IDMsIEVhcmx5IDIsIENhc3RlbGxhcmluLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk5PUlRIV0VTVEVSTiA2NiwgQ0hJUFBFV0EgMzk8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Tm9ldHJod2VzdGVybgkxMwkx OQkxNgkxOAkmIzgyMTI7CTY2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTYJMTUJMTEJNwkmIzgyMTI7CTM5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gJiM4MjEy OyBTbWl0aCA4LTEtMTksIENhcmx0b24gMS0zLTUsIFBldGVyc29uIDItMC00LCBLbGluZSAxLTAt MywgV2lsaGVsbXkgMS0wLTIsIEFsYmVydHMgNS0wLTEwLCBLb2NoIDExLTEtMjMuIFRvdGFsczog MjkgNS04IDY2LjwvcD48cD5DSElQUEVXQSAoMy0zLCAwLTMpICYjODIxMjsgSGVuZWdlciA0LTAt MTIsIER1cmJpbiAxLTAtMywgUm9zZSAyLTAtNCwgTGluZGVtYW4gMC0yLTIsIEh1dHplbGwgMS0w LTIsIEJhaWxleSA0LTItMTIsIEVwbGluZy4yLTAtNC4gVG90YWxzOiAxNCA0LTkgMzkuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2Fs czogSGVuZWdlciA0LCBCYWlsZXkgMiwgU21pdGggMiwgRHVyYmluLCBLbGluZS4gPHN0cm9uZz5G b3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ2hpLiwgMTEtOS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ2hp LiwgMTkgKEJhaWxleSA3KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENoaS4sIDExLiA8 c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gNTYtMzIuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9SV0FZTkUgNjcsIFJJVFRNQU4gNjM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Tm9yd2F5 bmUJMjAJMTYJMTMJMTgJJiM4MjEyOwk2NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5SaXR0bWFuCTI2CTExCTE0CTEyCSYjODIxMjsJNjM8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk5PUldBWU5FICYj ODIxMjsgV2Vpbm1hbiAxMi0zLTI3LCBXaWRtZXIgNi0xLTE1LCBSb2hyYnJhdWdoIDUtMC0xMCwg SGFycmlzIDQtMS05LCBIaWxlcyAxLTItNCwgSGFydmV5IDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDI4LTQ5IDkt MTIgNjcuPC9wPjxwPlJJVFRNQU4gJiM4MjEyOyBadWNoYWsgNy0zLTE4LCBCYXVtYW4gNi0yLTE2 LCBTd2FydHogNS0wLTEyLCBSYW1zaWVyIDQtMC0xMCwgSi4gU3R1YXJ0IDEtMC0yLCBDLiBTdHVh cnQgMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjUtNDggNS0xNSA2My48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCYXVtYW4gMiwgU3dhcnR6 IDIsIFJhbXNpZXIgMiwgV2lkbWVyIDIsIFp1Y2hhaywgQy4gU3R1YXJ0LiA8c3Ryb25nPkZvdWxz PC9zdHJvbmc+OiBSaXQuLCAxMS0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwg MzIgKFdlaW5tYW4sIDE4KSwgUml0LiAyMiAoQmF1bWFuIDcpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwv c3Ryb25nPjogTm9yLiwgNy01LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5Ob3J3YXluZSB3 b248c3Ryb25nPi48L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5PUlJWSUxMRSA1MiwgRkFJUkxFU1MgNDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RmFpcmxlc3MJMTEJNwk3CTE1CSYjODIxMjsJNDA8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+T3Jydmls bGUJMTgJNwkxNAkxMwkmIzgyMTI7CTUyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5GQUlSTEVTUyAmIzgyMTI7IEtpbmcgNC0yLTEyLCBQYXZsaWsg NC0zLTExLCBMYW5leSAyLTItNiwgRGVnbGVyIDEtMy02LCBOaWNvbGlubyAxLTMtNS4gVG90YWxz OiAxMi0zMiAxMy0xOCA0MC48L3A+PHA+T1JSVklMTEUgJiM4MjEyOyBCZW5qYW1pbiA3LTAtMTgs IFJvYmluc29uIDMtNi0xMiwgRG9tZXIgMy0zLTksIENvbndheSAzLTItOCwgR2lic29uIDEtMC0y LCBNY0NsdXJlIDAtMS0xLCBTaW1wc29uIDAtMS0xLCBIYXJyaXNvbiAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAx Ny00NSAxNC0yNSA1Mi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCZW5qYW1pbiA0LCBLaW5nIDIsIERlZ2xlci4gPHN0cm9u Zz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogT3JyLiwgMTYtMTUuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46 IEZhaS4sIDE5IChQYXZsaWsgNik7IE9yci4sIDMzIChSb2JpbnNvbiAxMikuIDxzdHJvbmc+VHVy bm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBGYWkuLCAxNC0xMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TT0xPTiA2OSwgQlJVTlNXSUNLIDY1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNvbG9uCTE1CTE2CTIwCTE4CSYjODIx MjsJNjk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+ QnJ1bnN3aWNrCTEzCTEwCTE3CTI1CSYjODIxMjsJNjU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlNPTE9OICYjODIxMjsgQ2FycnkgNi01LTE3LCBH dWxsZXkgNS0zLTE3LCBTdGVlbGUgNS0yLTE0LCBXaWxsaWFtcyAxLTAtMywgTWFyYnVyeSAxLTAt MiwgQmVrZWxqYSAxLTQtNywgQmVyZ2VuIDQtMC05LiBUb3RhbHM6IDIzLTE0LTY5LjwvcD48cD5C UlVOU1dJQ0sgJiM4MjEyOyBTaW1tb25zIDktNC0yNSwgR29lc3NsZXIgNC0wLTExLCBGZWxpY2Fp biAzLTAtNiwgTWFja2V5IDEtMC0zLCBQaXJpZSAzLTAtNywgU3Nhc2xhIDItMC00LCBab2dyYWZv cyA0LTAtOS4gVG90YWxzOiAyNi00LTY1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEd1bGxleSA0LCBTaW1tb25zIDMsIEdv ZXNzbGVyIDMsIFN0ZWVsZSAyLCBXaWxsaWFtcywgQmVrZWxqYSwgQmVyZ2VuLCBNYWNrZXksIFBp cmllLCBab2dyYWZhcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48 cD5UVVNMQVcgNjMsIFRSSVdBWSA2MCAoT1QpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlR1c2xhdwk2CTE2CTE4CTEyCTExCSYjODIxMjsJNjM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+VHJpd2F5CTE2 CTE2CTEyCTgJOAkmIzgyMTI7CTYwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5UVVNMQVcgJiM4MjEyOyBGcmllZGx5IDEtMC0yLCBXb29kcyAyLTAt NCwgTWNDb3JtaWNrIDItMi02LCBMYW1wIDMtMi05LCBaLiBZb3N0IDYtMC0xNSwgSi4gWW9zdCA2 LTEtMTYsIE1jRmFycmVuIDEtMC0yLCBQYXR0ZXJzb24gNC0xLTkuIFRvdGFsczogMjUgNi05IDYz LjwvcD48cD5UUklXQVkgJiM4MjEyOyBGbGlubmVyIDItMC01LCBIaXNzb25nIDEtMi00LCBTcGFy ciA0LTUtMTYsIFdhbGtlciAxMC00LTI0LCBCaWdncyA1LTAtMTEuIFRvdGFsczogMjIgMTEtMjAg NjAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w b2ludCBnb2FsczogU3BhcnIgMywgWi4gWW9zdCAzLCBKLiBZb3N0IDMsIEZsaW5uZXIsIExhbXAs IEJpZ2dzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBUdXMuLCAyMC0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJv dW5kczwvc3Ryb25nPjogVHVzLiwgMjQgKFBhdHRlcnNvbiA5KTsgVHJpLiwgNDEgKFdhbGtlciAx MSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBUcmkuLCAxOS04LjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldBRFNXT1JUSCA4MSwgRUxMRVQgNzY8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+V2Fkc3dvcnRo CTIwCTIzCTE0CTI0CSYjODIxMjsJODE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl TGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RWxsZXQJMTgJMTUJMTgJMjUJJiM4MjEyOwk3NjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+V0FEU1dPUlRIICg0LTMp ICYjODIxMjsgQmxhY2tidXJuIDAtMi0yLCBTemFsYXkgNS03LTE5LCBIZXdpdHQgMS0xLTQsIEp1 c3RpY2UgOC02LTMwLCBTaW1tb25zIDItMi03LCBIYXJkeSAxLTAtMywgR3JpZmZpbiAxLTAtMiwg Q2FzZXkgMS0wLTIsIEJsYWNrIDYtMC0xMi4gVG90YWxzOiAyNCAxNy0yMCA4MS48L3A+PHA+RUxM RVQgKDYtMSkgJiM4MjEyOyBaYW1wZWxsaSAyLTAtNSwgQnJpZGdlcyAxLTEtNCwgS2xpbmUgMS0w LTMsIFdpbGxpYW1zIDItMC01LCBOYW5jZSAxLTAtMiwgSm9uZXMgNS0wLTEyLCBTbWl0aCA0LTQt MTIsIEdhcmVyaSA4LTE0LTMzLiBUb3RhbHM6IDI0IDE5LTI4IDc2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEp1c3RpY2Ug OCwgR2FyZXJpIDMsIFN6YWxheSAyLCBKb25lcyAyLCBIZXdpdHQsIFNpbW1vbnMsIEhhcmR5LCBa YW1wZWxsaSwgQnJpZGdlcywgS2xpbmUsIFdpbGxpYW1zLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+ OiAyMS0yMS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV2FkLiwgMjcgKEhld2l0dCAxMCk7 IEVsbC4sIDIyIChHYXJlcmkgNikuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBXYWQuLCAx Ny03LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5FbGxldCwgNTEtNDQuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVz ZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAg cC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29sdW1idXMg RGVTYWxlcywgNiBwLm0uPC9wPjxwPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIHZzLiBTdC4gVGhv bWFzIEFxdWluYXMsIGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHk8L3A+PHA+Q2xheW1vbnQgYXQgVHVza3kg VmFsbGV5PC9wPjxwPkNvbGxpbndvb2QgYXQgTm9ydGg8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgYXQgUm9vdHN0 b3duPC9wPjxwPkNWQ0EgdnMuIFdvb2RyaWRnZSwgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFz IFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD48cD5EdWJsaW4gQ29mZm1hbiBhdCBQZXJyeSwgNjozMCBw Lm0uPC9wPjxwPkdhcnJldHRzdmlsbGUgYXQgQ3Jlc3R3b29kPC9wPjxwPkdyZWVuIGF0IFN0cnV0 aGVycywgNjoxNSBwLm0uPC9wPjxwPkxha2UgdnMuIEVsbGV0LCBhdCBNb3VudCBVbmlvbiwgMzox NSBwLm0uPC9wPjxwPkxvdWlzdmlsbGUgYXQgQXVzdGludG93biBGaXRjaDwvcD48cD5NYW5zZmll bGQgQ2hyaXN0aWFuIGF0IEhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5NYXBsZXRvbiBhdCBCbGFjayBSaXZlcjwv cD48cD5NaW5lcnZhIGF0IE1hbHZlcm48L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgdnMuIFNlYnJpbmcgTWNLaW5s ZXksIGF0IE1vdW50IFVuaW9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+TmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSB2cy4gQWxs aWFuY2UsIGF0IE1vdW50IFVuaW9uPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgYXQgRWFzdCwg NyBwLm0uPC9wPjxwPk5vcnRvbiBhdCBNYW5jaGVzdGVyPC9wPjxwPk5vcndheW5lIGF0IE9ycnZp bGxlPC9wPjxwPlJhdmVubmEgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+PHA+UmV2ZXJlIHZzLiBDbGUu IEpvaG4gSGF5LCBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5vcnRo d2VzdDwvcD48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJu YW1lbnQ8L3A+PHA+V2luZGhhbSBhdCBXYXRlcmxvbzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT SERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5DaGFncmluIEZhbGxzIDUwLCBXb29kcmlkZ2UgMzM8L3A+PHA+S2lkcm9u IENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIDYyLCBNYW5zZmllbGQgQ2hyaXN0aWFuIDIwPC9wPjxwPk1lbnRv ciA2OCwgQnJ1bnN3aWNrIDM1PC9wPjxwPk5vcmRvbmlhIDUzLCBGaXJlc3RvbmUgMzM8L3A+PHA+ Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA3NywgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgNTM8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNIQUdSSU4gRkFMTFMg NTAsIFdPT0RSSURHRSAzMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AtLT48cD5DaGFncmluIEZhbGxzCTEyCTkJMTYJMTMJJiM4MjEyOwk1MDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Xb29kcmlkZ2UJMTIJOQk3 CTUJJiM4MjEyOwkzMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+Q0hBR1JJTiBGQUxMUyAmIzgyMTI7IE93ZW5zIDQtMS0xMSwgTWlyYWxpYSAxLTEt MywgQmVuY2tvIDEtMC0yLCBEYWxlc3NhbmRybyAzLTEtOCwgV2VzdG9uIDUtMS0xMSwgSWFubWFy aW5vIDMtMS03LCBNY0NhbW9uIDMtMi04LiBUb3RhbHM6IDIwIDctMTYgNTAuPC9wPjxwPldPT0RS SURHRSAmIzgyMTI7IFJhZHdhbnkgMy0wLTYsIEZyYW5jaXMgMi0xLTYsIEFydGljZSAyLTEtNiwg QmF0ZXMgMS0wLTIsIERlQm9yZCA2LTEtMTMuIFRvdGFsczogMTQgMy05IDMzLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE93 ZW5zIDIsIERhbGVzc2FuZHJvLCBGcmFuY2lzLCBBcnRpY2UuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9u Zz46IFdvby4sIDEzLTkuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNoYWdyaW4gRmFsbHMs IDI2LTIxLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktJRFJP TiBDRU5UUkFMIENIUklTVElBTiA2MiwmIzgyMzI7TUFOU0ZJRUxEIENIUklTVElBTiAyMDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5NYW5zZmllbGQJ NQk1CTQJNgkmIzgyMTI7CTIwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdC0tPjxwPktpZHJvbgkxNQkyMQkxMAkxNgkmIzgyMTI7CTYyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5NQU5TRklFTEQgQ0hSSVNUSUFO ICYjODIxMjsgU21pdGggMy00LTEwLCBNYXllciAwLTEtMSwgUy4gTW93cnkgMS0wLTIsIEwuIE1v d3J5IDAtMS0xLCBNYWl5ZXIgMy0wLTYuIFRvdGFsczogNyA2LTEyIDIwLjwvcD48cD5LSURST04g JiM4MjEyOyBOdXNzYmF1bSAxLTAtMiwgVHJveWVyIDQtMC04LCBNaWxsZXIgNS0wLTEzLCBPdHRv IDUtMC0xMywgQ2FyciAyLTAtNCwgSGFtc2hlciA0LTAtOCwgQnJlY2tiaWxsIDYtMC0xMiwgT3Jy IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI4LTAtNjIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWlsbGVyIDMsIE90dG8gMy4gPHN0cm9u Zz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ2VuLiwgMTMtMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjog TWFuLiwgNDA7IEtDQywgNDYgKFRyb3llciA5LCBIYW1zaGVyIDkpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVy czwvc3Ryb25nPjogTUMsIDE2LTguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlLS0+PHA+TUVOVE9SIDY4LCBCUlVOU1dJQ0sgMzU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+TWVudG9yCTIyCTIxCTE4CTcJJiM4MjEyOwk2ODwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5CcnVuc3dp Y2sJNAkxMAk5CTEyCSYjODIxMjsJMzU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk1FTlRPUiAmIzgyMTI7IE1veWVyIDgtMC0yMywgRmlsbGVyIDAt Mi0yLCBIZWludHogMS0wLTIsIFBlZ29yYXJvIDYtMS0xMywgU3dpZGVyIDEtMS00LCBIZWZmaW5n dG9uIDgtMy0yMSwgUG93ZXJzIDAtMS0xLCBTYW1hYyAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyNS04LTY4Ljwv cD48cD5CUlVOU1dJQ0sgJiM4MjEyOyBHYWxhaWRhIDEtMC0zLCBGaW5rIDQtMC04LCBHcmFib3dz a2kgMS0wLTIsIFN0ZWlua2FtcCAxLTAtMiwgQW5kcmV3IDMtMC03LCBUb2JlbCAxLTAtMiwgU2Fs aXNidXJ5IDEtMC0zLCBCaWxsZXR6IDQtMC04LiBUb3RhbHM6IDE2LTAtMzUuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTW95 ZXIgNywgSGVmZmluZ3RvbiAyLCBTd2lkZXIsIEdhbGFpZGEsIEFuZHJldywgU2FsaXNidXJ5Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk5PUkRPTklBIDUzLCBG SVJFU1RPTkUgMzM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w LS0+PHA+RmlyZXN0b25lCTgJMTMJOAk0CSYjODIxMjsJMzM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Tm9yZG9uaWEJMTcJOQkxMQkxNgkmIzgyMTI7 CTUzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5G SVJFU1RPTkUgJiM4MjEyOyBXaWxsaWFtcyAxLTAtMiwgV2FoaWQgMS0xLTMsIFdoYXJ0b24gMi0w LTQsIEJsYWNrd2VsbCA0LTUtMTMsIFdhbGxhY2UgMS0wLTIsIEJvb25lIDEtMC0yLCBNY0Fkb28g My0wLTcuIFRvdGFsczogMTMgNi0xNyAzMy48L3A+PHA+Tk9SRE9OSUEgKDYtMikgJiM4MjEyOyBU dXJsZXkgNi0zLTE3LCBJbXJpZSAxLTAtMiwgTWFjaWVqb3dza2kgNC0wLTgsIEJhcm5lcyA0LTAt OSwgU3BlbGxtYW4gNC0wLTEwLCBSb2JpbnNvbiAxLTEtMywgWmFtYmFjaCAyLTAtNC4gVG90YWxz OiAyMiA0LTYgNTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogVHVybGV5IDIsIFNwZWxsbWFuIDIsIEJhcm5lcywgTWNBZG9v LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCAxNy0xMi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTog PC9zdHJvbmc+Tm9yZG9uaWEgd29uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgNzcsJiM4MjMyO1NULiBWSU5DRU5ULVNULiBN QVJZIDUzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxw PlNUVk0JMTQJOQkxOAkxMgkmIzgyMTI7CTUzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkhvb3ZlcgkxOQkxOQkxNQkyNAkmIzgyMTI7CTc3PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5TVC4gVklOQ0VO VC1TVC4gTUFSWSAoMS01KSAmIzgyMTI7IE1pbGxlciAyLTAtNCwgRi4gV2lsbGlhbXMgNS0zLTEz LCBQb29sZXIgMi0wLTQsIEhhaW5lcyAyLTAtNCwgRG9ic29uIDUtMC0xMCwgS29yaW5layAxLTAt MiwgUy4gV2lsbGlhbXMgMi00LTgsIE1hcnNoIDMtMi04LiBUb3RhbHM6IDIyIDktMTUgNTMuPC9w PjxwPkhPT1ZFUiAoOC0xKSAmIzgyMTI7IEJseWVyIDMtMy05LCBDb29rIDAtMi0yLCBLaWVzbGlu ZyA5LTItMjAsIEdyZWVuIDQtMy0xMiwgRHJhYmljayAxMS0xLTIzLCBSb3NoYWsgNC0zLTExLiBU b3RhbHM6IDMxIDE0LTI0IDc3LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEdyZWVuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+ OiBTVFZNLCAxOC0xMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAt LT48cD5TY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ Tm9yd2F5bmUgYXQgU3RyYXNidXJnLCA3IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7 PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXJj aGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgMjozMCBwLm0uPC9w PjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gQ29sLiBCZWVjaGNyb2Z0LCBhdCBDb2wuIFN0LiBGcmFuY2lzIERl U2FsZXMgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA0OjE1IHAubS48L3A+PHA+Q2hhZ3JpbiBGYWxscyBh dCBTdHJlZXRzYm9ybywgNjozMCBwLm0uPC9wPjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE1hbnNmaWVsZCBDaHJp c3RpYW4sIDMgcC5tLjwvcD48cD5SYXZlbm5hIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0PC9wPjxwPlJldmVy ZSBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIFRCQTwvcD48cD5TdG93IHZzLiBDYXJyb2xsdG9uLCBhdCBKYWNr c29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNiBwLm0uPC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyB2cy4g Q2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMsIGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHksIDYgcC5tLjwvcD48 cD5XYXJyZW4gSG93bGFuZCBhdCBKYWNrc29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNzo0NSBwLm0uPC9w PjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.