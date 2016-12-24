PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H
ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5
IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5
IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo
b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz
dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k
IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu
PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O
T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl
U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg
bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k
YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l
ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl
ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48
L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB
U0tFVEJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8
L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5MYXRlIEZyaWRh
eTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkJVQ0hURUwgODgs
IFNURVVCRU5WSUxMRSA0OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv
cmVUb3AtLT48cD5TdGV1YmVudmlsbGUJOAkxMgkxMgkxNwkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkJ1Y2h0ZWwJMjMJMjEJMjcJ
MTYJJiM4MjEyOwk4NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE
YXNoLS0+PHA+U1RFVUJFTlZJTExFICgxLTIpICYjODIxMjsgUGV0dGV3YXkgMi0yLTYsIEdyYW5h
dGkgMi0wLTQsIFJlZXZlcyA0LTAtOCwgU21pdGggNC0wLTEwLCBNYXJ4IDEtMC0yLCBHdWxlbiAz
LTEtNywgRGF2aXMgMy0wLTYsIFJvdW5kdHJlZSAyLTItNi4gVG90YWxzOiAyMSA1LTEyIDQ5Ljwv
cD48cD5CVUNIVEVMICg0LTIpICYjODIxMjsgTWNHaW5uaXMgMS0wLTIsIEhlbmRlcnNvbiAyLTAt
NCwgU29sb21vbiAxMy0wLTMwLCBDcmFpZyA0LTAtOCwgUm9nZXJzIDQtMS05LCBWYWxlcmllIDIt
MC00LCBWaW5jZW50IDYtMy0xNSwgUm9iaW5zb24gMS0wLTIuIEtpbmcgMy0xLTcsIEJyb3duIDIt
MC00LCBDYXJyIDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDM4IDctMTIgODcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz
JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU29sb21vbiA0LCBT
bWl0aCAyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBCdWMuLCAxMi0xMS4gPHN0cm9uZz5KViBz
Y29yZTogPC9zdHJvbmc+QnVjaHRlbCwgNTAtMzUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS
TF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2Ft
ZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5v
dGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29sdW1idXMgRGVTYWxlcywgNiBwLm0u
PC9wPjxwPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIHZzLiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIGF0
IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHk8L3A+PHA+Q2xheW1vbnQgYXQgVHVza3kgVmFsbGV5PC9wPjxwPkNv
bGxpbndvb2QgYXQgTm9ydGg8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgYXQgUm9vdHN0b3duPC9wPjxwPkNWQ0Eg
dnMuIFdvb2RyaWRnZSwgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQsIDYg
cC5tLjwvcD48cD5EdWJsaW4gQ29mZm1hbiBhdCBQZXJyeSwgNjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkdhcnJl
dHRzdmlsbGUgYXQgQ3Jlc3R3b29kPC9wPjxwPkdyZWVuIGF0IFN0cnV0aGVycywgNjoxNSBwLm0u
PC9wPjxwPkxha2UgdnMuIEVsbGV0LCBhdCBNb3VudCBVbmlvbiwgMzoxNSBwLm0uPC9wPjxwPkxv
dWlzdmlsbGUgYXQgQXVzdGludG93biBGaXRjaDwvcD48cD5NYW5zZmllbGQgQ2hyaXN0aWFuIGF0
IEhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5NYXBsZXRvbiBhdCBCbGFjayBSaXZlcjwvcD48cD5NaW5lcnZhIGF0
IE1hbHZlcm48L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgdnMuIFNlYnJpbmcgTWNLaW5sZXksIGF0IE1vdW50IFVu
aW9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+TmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSB2cy4gQWxsaWFuY2UsIGF0IE1vdW50
IFVuaW9uPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPk5v
cnRvbiBhdCBNYW5jaGVzdGVyPC9wPjxwPk5vcndheW5lIGF0IE9ycnZpbGxlPC9wPjxwPlJhdmVu
bmEgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+PHA+UmV2ZXJlIHZzLiBDbGUuIEpvaG4gSGF5LCBhdCBH
YXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD48cD5XYWxz
aCBKZXN1aXQgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+PHA+V2lu
ZGhhbSBhdCBXYXRlcmxvbzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2Vu
dHJlLS0+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdh
bWVzPC9wPjxwPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2
cy4gTWVudG9yLCBhdCBDb2x1bWJ1cyBEZVNhbGVzLCA2IHAubS48L3A+PHA+Q29wbGV5IGF0IEZp
cmVzdG9uZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkNWQ0EgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRv
dXJuYW1lbnQ8L3A+PHA+SHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0uPC9wPjxwPktl
bnQgUm9vc2V2ZWx0IGF0IFJhdmVubmE8L3A+PHA+U3RvdyBhdCBTb2xvbjwvcD48cD5TdHJlZXRz
Ym9ybyBhdCBIdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5v
cnRod2VzdDwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgdnMuIFdhbHNoIEplc3VpdCwgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT
SERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl
cmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT
dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgYXQgU3RyYXNidXJnLCA3IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIx
MjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgMjoz
MCBwLm0uPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gQ29sLiBCZWVjaGNyb2Z0LCBhdCBDb2wuIFN0LiBG
cmFuY2lzIERlU2FsZXMgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA0OjE1IHAubS48L3A+PHA+Q2hhZ3Jp
biBGYWxscyBhdCBTdHJlZXRzYm9ybywgNjozMCBwLm0uPC9wPjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE1hbnNm
aWVsZCBDaHJpc3RpYW4sIDMgcC5tLjwvcD48cD5SYXZlbm5hIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0PC9w
PjxwPlJldmVyZSBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIFRCQTwvcD48cD5TdG93IHZzLiBDYXJyb2xsdG9u
LCBhdCBKYWNrc29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNiBwLm0uPC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1
aW5hcyB2cy4gQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMsIGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHksIDYg
cC5tLjwvcD48cD5XYXJyZW4gSG93bGFuZCBhdCBKYWNrc29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNzo0
NSBwLm0uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2Rh
eSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAu
bS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIGF0IENvbC4gU3QuIEZy
YW5jaXMgRGVTYWxlcyBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD48cD5CdWNodGVsIGF0IEdy
ZWVuPC9wPjxwPkNhbmZpZWxkIGF0IFRhbGxtYWRnZTwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgUmhvZGVzIGF0
IEVhc3QgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50PC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IGF0IE5vcnRoLCA2OjMwIHAu
bS48L3A+PHA+Q1ZDQSBhdCBJbmRpYW4gVmFsbGV5PC9wPjxwPkZpZWxkIGF0IE1vZ2Fkb3JlLCA2
IHAubS48L3A+PHA+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyB2cy4gU3ByaW5nZmllbGQsIGF0IEVhc3QgSG9s
aWRheSBUb3VybmFtZW50LCA2IHAubS48L3A+PHA+R3JhbnZpbGxlIGF0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0
LiBNYXJ5PC9wPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgYXQgRmFpcmxlc3M8L3A+PHA+TWVkaW5hIGF0IExha2V3
b29kPC9wPjxwPk1lbnRvciBhdCBXYWRzd29ydGggQlJDIEludml0YXRpb25hbDwvcD48cD5OZXd0
b24gRmFsbHMgYXQgQ3Jlc3R3b29kPC9wPjxwPk5vcnRvbiB2cy4gQ2hpcHBld2EsIGF0IFdhZHN3
b3J0aCBCUkMgSW52aXRhdGlvbmFsPC9wPjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IFRyaXdheTwvcD48cD5SZXZl
cmUgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCBUQkE8L3A+PHA+Um9vdHN0b3duIGF0IFdvb2RyaWRnZTwvcD48
cD5TYWxlbSBhdCBBbGxpYW5jZTwvcD48cD5UdXNsYXcgYXQgVHVza3kgVmFsbGV5PC9wPjxwPldl
c3QgQnJhbmNoIGF0IE1hcmxpbmd0b248L3A+PHAvPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.