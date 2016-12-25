PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9w
PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVz
ZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAg
cC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29sdW1idXMg
RGVTYWxlcywgNiBwLm0uPC9wPjxwPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIHZzLiBTdC4gVGhv
bWFzIEFxdWluYXMsIGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHk8L3A+PHA+Q2xheW1vbnQgYXQgVHVza3kg
VmFsbGV5PC9wPjxwPkNsZS4gQ29sbGlud29vZCBhdCBOb3J0aDwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSBhdCBS
b290c3Rvd248L3A+PHA+Q1ZDQSB2cy4gV29vZHJpZGdlLCBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBDaHJp
c3RtYXMgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0uPC9wPjxwPkR1YmxpbiBDb2ZmbWFuIGF0IFBlcnJ5LCA2
OjMwIHAubS48L3A+PHA+R2FycmV0dHN2aWxsZSBhdCBDcmVzdHdvb2Q8L3A+PHA+R3JlZW4gYXQg
U3RydXRoZXJzLCA2OjE1IHAubS48L3A+PHA+TGFrZSB2cy4gRWxsZXQsIGF0IE1vdW50IFVuaW9u
LCAzOjE1IHAubS48L3A+PHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoPC9wPjxwPk1h
bnNmaWVsZCBhdCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeTwvcD48cD5NYW5zZmllbGQgQ2hyaXN0aWFu
IGF0IEhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5NYXBsZXRvbiBhdCBCbGFjayBSaXZlcjwvcD48cD5NaW5lcnZh
IGF0IE1hbHZlcm48L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgdnMuIFNlYnJpbmcgTWNLaW5sZXksIGF0IE1vdW50
IFVuaW9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+TmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSB2cy4gQWxsaWFuY2UsIGF0IE1v
dW50IFVuaW9uPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPjxw
Pk5vcnRvbiBhdCBNYW5jaGVzdGVyPC9wPjxwPk5vcndheW5lIGF0IE9ycnZpbGxlPC9wPjxwPlJh
dmVubmEgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+PHA+UmV2ZXJlIHZzLiBDbGUuIEpvaG4gSGF5LCBh
dCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD48cD5X
YWxzaCBKZXN1aXQgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+PHA+
V2luZGhhbSBhdCBXYXRlcmxvbzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwg
Z2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2
cy4gTWVudG9yLCBhdCBDb2x1bWJ1cyBEZVNhbGVzLCA2IHAubS48L3A+PHA+Q29wbGV5IGF0IEZp
cmVzdG9uZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkNWQ0EgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRv
dXJuYW1lbnQ8L3A+PHA+SHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0uPC9wPjxwPktl
bnQgUm9vc2V2ZWx0IGF0IFJhdmVubmE8L3A+PHA+U3RvdyBhdCBTb2xvbjwvcD48cD5TdHJlZXRz
Ym9ybyBhdCBIdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5v
cnRod2VzdDwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgdnMuIFdhbHNoIEplc3VpdCwgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
Q2FuZmllbGQgQXQgUGVycnksIDcgcC5tLjwvcD48cD5Db2wuIEJpc2hvcCBIYXJ0bGV5IHZzLiBN
YXJsaW5ndG9uLCBhdCBUQ0MgSG9saWRheSBTaG9vdG91dCwgMjo0NSBwLm0uPC9wPjxwPkhpZ2hs
YW5kLCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBhdCBSdXNoIEZvciBBIENhdXNlIEJlYXJzIEhvbGlkYXkgVG91
cm5hbWVudCwgYXQgTm9ydGggUm95YWx0b24sIDYgcC5tLjwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBhdCBHcmVl
bjwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gYXQgQmVybGluIEhpbGFuZCBIb2xpZGF5IFNob3djYXNlPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdh
bWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBu
b3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QWxsaWFuY2UgYXQgQ2Fycm9sbHRvbjwvcD48cD5CcmlzdG9s
IGF0IFdpbmRoYW08L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgYXQgRGFsdG9uLCA3OjE1IHAubS48L3A+PHA+Q29s
LiBCaXNob3AgUmVhZHkgYXQgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiwgNTozMCBwLm0uPC9wPjxwPkNvbC4g
SGFydmVzdCBQcmVwIHZzLiBNYXJsaW5ndG9uLCBhdCBUdXNreSBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIFNo
b290b3V0LCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgYXQgRGFsdG9uPC9wPjxwPkNsZXZlbGFu
ZCBNTEsgYXQgQnVjaHRlbCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkVhc3QgYXQgTGFrZTwvcD48cD5FYXN0IENh
bnRvbiBhdCBTYW5keSBWYWxsZXk8L3A+PHA+RmFpcmVzcyBhdCBXYXRlcmxvbzwvcD48cD5HbGVu
T2FrIGF0IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljPC9wPjxwPkh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJu
YW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD48cD5KYWNrc29uIGF0IENhbnRvbiBNY0tpbmxleTwvcD48cD5LaWRy
b24gQ2VudHJhbCBDaHJpc3RpYW4gYXQgRGFudmlsbGUgPC9wPjxwPkxha2UgQ2VudGVyIENocmlz
dGlhbiBhdCBZb3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leTwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IElu
ZGlhbiBWYWxsZXk8L3A+PHA+TWluZXJ2YSBhdCBDYW50b24gU291dGg8L3A+PHA+TW9nYWRvcmUg
YXQgVGFsbG1hZGdlPC9wPjxwPk5vcnRoIGF0IE5ldyBQaGlsYWRlbHBoaWE8L3A+PHA+Tm9ydGh3
ZXN0ZXJuIGF0IFNtaXRodmlsbGU8L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgYXQgSGlsbHNkYWxlPC9wPjxwPk9y
cnZpbGxlIGF0IFR1c2xhdzwvcD48cD5Sb290c3Rvd24gYXQgUmF2ZW5uYTwvcD48cD5TYWxlbSBh
dCBXZXN0IEJyYW5jaDwvcD48cD5Tb3V0aGVhc3QgYXQgRmllbGQ8L3A+PHA+U3ByaW5nZmllbGQg
YXQgQ3Jlc3R3b29kPC9wPjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IEh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1l
bnQsIFRCQTwvcD48cD5Ucml3YXkgYXQgQ1ZDQTwvcD48cD5XYXluZWRhbGUgYXQgUml0dG1hbjwv
cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNU
WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPk1v
bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgYXQgU3RyYXNidXJnLCA3
IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYj
ODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4s
IHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBDbGV2ZWxh
bmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gQ29sLiBC
ZWVjaGNyb2Z0LCBhdCBDb2wuIFN0LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50
LCA0OjE1IHAubS48L3A+PHA+Q2hhZ3JpbiBGYWxscyBhdCBTdHJlZXRzYm9ybywgNjozMCBwLm0u
PC9wPjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE1hbnNmaWVsZCBDaHJpc3RpYW4sIDMgcC5tLjwvcD48cD5SYXZl
bm5hIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0PC9wPjxwPlJldmVyZSBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIFRCQTwv
cD48cD5TdG93IHZzLiBDYXJyb2xsdG9uLCBhdCBKYWNrc29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNiBw
Lm0uPC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyB2cy4gQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMs
IGF0IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHksIDYgcC5tLjwvcD48cD5XYXJyZW4gSG93bGFuZCBhdCBKYWNr
c29uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNzo0NSBwLm0uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEy
OzwvcD48cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
QmFyYmVydG9uIGF0IENvbC4gU3QuIEZyYW5jaXMgRGVTYWxlcyBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQs
IFRCQTwvcD48cD5CdWNodGVsIGF0IEdyZWVuPC9wPjxwPkNhbmZpZWxkIGF0IFRhbGxtYWRnZTwv
cD48cD5DbGV2ZWxhbmQgUmhvZGVzIGF0IEVhc3QgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50PC9wPjxwPkNv
dmVudHJ5IGF0IE5vcnRoLCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+Q1ZDQSBhdCBJbmRpYW4gVmFsbGV5PC9w
PjxwPkZpZWxkIGF0IE1vZ2Fkb3JlLCA2IHAubS48L3A+PHA+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyB2cy4g
U3ByaW5nZmllbGQsIGF0IEVhc3QgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA2IHAubS48L3A+PHA+R3Jh
bnZpbGxlIGF0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5PC9wPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgYXQgRmFpcmxl
c3M8L3A+PHA+TWVkaW5hIGF0IExha2V3b29kPC9wPjxwPk1lbnRvciBhdCBXYWRzd29ydGggQlJD
IEludml0YXRpb25hbDwvcD48cD5OZXd0b24gRmFsbHMgYXQgQ3Jlc3R3b29kPC9wPjxwPk5vcnRv
biB2cy4gQ2hpcHBld2EsIGF0IFdhZHN3b3J0aCBCUkMgSW52aXRhdGlvbmFsPC9wPjxwPk9ycnZp
bGxlIGF0IFRyaXdheTwvcD48cD5SZXZlcmUgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCBUQkE8L3A+PHA+Um9v
dHN0b3duIGF0IFdvb2RyaWRnZTwvcD48cD5TYWxlbSBhdCBBbGxpYW5jZTwvcD48cD5UdXNsYXcg
YXQgVHVza3kgVmFsbGV5PC9wPjxwPldlc3QgQnJhbmNoIGF0IE1hcmxpbmd0b248L3A+PHA+JiM4
MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQp
PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNhbnRvbiBTb3V0aCB2cy4gTW9nYWRvcmUgYXQgUXVpY2tlbiBMb2Fu
cyBBcmVuYSwgNCBwLm0uPC9wPjxwPkNoaXBwZXdhIHZzLiBSb2NreSBSaXZlciBNYWduaWZpY2F0
LCBhdCBXYWRzd29ydGggQlJDIEludml0YXRpb25hbCwgNiBwLm0uPC9wPjxwPkRhbHRvbiBhdCBX
YXluZWRhbGU8L3A+PHA+R2FyZmllbGQgYXQgV2F0ZXJsb288L3A+PHA+SGlnaGxhbmQgYXQgUnVj
aCBmb3IgYSBDYXVzZSBCZWFycyBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIDEyOjAwIHAubS48L3A+PHA+
S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgTGFrZTwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBCcnVuc3dpY2sgSG9saWRh
eSBIb29wcyBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIGF0IE5vcndheW5lPC9w
PjxwPlJleW5vbGRzYnVyZyBhdCBXYWRzd29ydGggQlJDIEludml0YXRpb25hbDwvcD48cD5TcHJp
bmdmaWVsZCwgR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cywgQ2xldmVsYW5kIFJob2RlcyBhdCBFYXN0IEhvbGlk
YXkgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ry
b25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1l
cyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXVyb3JhIGF0IENyZXN0
d29vZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gTm9ydG9uLCBhdCBCYXJiZXJ0b24g
TWFnaWMgTWF5aGVtLCAxOjQ1IHAubS48L3A+PHA+Q29sdW1idXMgQmlzaG9wIFJlYWR5IGF0IEFy
Y2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDQgcC5tLjwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgTm9ydGh3ZXN0LCAyOjMw
IHAubS48L3A+PHA+R3JlZW4gdnMuIFJhdmVubmEgYXQgTWFnaWMgTWF5aGVtIDM6MzAgcC5tLjwv
cD48cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IEJhcmJlcnRvbiBNYWdpYyBNYXloZW0sIG5vb248L3A+PHA+Tm9y
ZG9uaWEgYXQgQnJ1bnN3aWNrIEhvbGlkYXkgSG9vcHMgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPjxwPlN0
LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IHZzLiBQZXJyeSwgYXQgQmFyYmVydG9uIE1hZ2ljIE1heWhlbSwg
NToxNSBwLm0uPC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZyBhdCBIYXRoYXdheSBCcm93biwgNiBwLm0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.