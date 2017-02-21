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High school scores, summaries and schedules —

Published: February 21, 2017 - 10:47 PM

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Cavaliers opt to not re-sign Derrick Williams to second 10-day contract — for now - 11:30 PM

Derrick Williams is a free agent again. The Cavaliers did not re-sign him to a second 10-day contract after his first one expired during the All-Star break, although that could still happen after Thursday’s 3 p.m. trade deadline passes.

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