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High school scores, summaries and schedules —

Published: February 23, 2017 - 10:56 PM

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High school notebook: Ellet, CVCA head into wrestling sectional tournaments confident - 11:00 PM

The Ellet and Cuyahoga Valley Christian Academy wrestling teams will enter their respective sectional tournaments feeling pretty good after victories last weekend.

Ellet won the City Series title with a 4-0 dual record against Firestone, host Kenmore, Buchtel and North, and host CVCA topped rivals St. Vincent-St. Mary and Walsh Jesuit.

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