Published: February 25, 2017 - 10:53 PM
RELATED STORIES
High school scores, summaries and schedules — February 26,2017 04:12 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3Ig YW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1 bHQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+QmFza2V0 YmFsbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yZWJvYXJkPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxz dHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgRGl2 aXNpb24gSUlJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbHM8L3A+PHA+VHVzbGF3IDYzLCBXYXluZWRhbGUgNDY8 L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgNjAsIFRyaXdheSAyODwvcD48cD5GYWlybGVzcyA2NSwgTG91ZG9udmls bGUgNTI8L3A+PHA+U3RydXRoZXJzIERpdmlzaW9uIElJSSBTZWN0aW9uYWwgRmluYWw8L3A+PHA+ WW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgNDIsIENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIDMz PC9wPjxwPlJhdmVubmEgRGl2aXNpb24gSUlJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbHM8L3A+PHA+R2FycmV0 dHN2aWxsZSA1MCwgTGVhdml0dHNidXJnIExhQnJhZSAzNjwvcD48cD5FYXN0IERpdmlzaW9uIElJ SSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PHA+VHVzY2FyYXdhcyBWYWxsZXkgNTgsIE1hcnRpbnMgRmVycnkgMzU8 L3A+PHA+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJViBTZWN0aW9uYWwgRmluYWxzPC9wPjxwPkxha2UgUmlk Z2UgQWNhZGVteSA4MywgUm9vdHN0b3duIDI3PC9wPjxwPlJpdHRtYW4gMzksIE1vZ2Fkb3JlIDMw PC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyA1NCwgS2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIDQ4 PC9wPjxwPkRhbHRvbiA1MSwgRWFzdCBDYW50b24gMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldvb3N0ZXIgRGl2aXNpb24gSUkgU2VjdGlvbmFs JiM4MjMyO1RVU0xBVyA2MywgV0FZTkVEQUxFIDQ2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldheW5lZGFsZQkxMwkxMgkxMgk5CSYjODIxMjsJNDY8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+VHVzbGF3 CTgJMTUJMjYJMTQJJiM4MjEyOwk2MzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+V0FZTkVEQUxFICYjODIxMjsgQ2Fubm9uIDItNS05LCBTLk1pbGxl ciAxLTAtMywgVHJveWVyIDMtMC04LCBXZWF2ZXIgMy0xLTgsIFJhYmVyIDAtMC0wIENvYmxlbnR6 IDQtMC0xMCwgSGVyc2hiZXJnZXIgMC0yLTIsIEViZXJ0IDItMC02LiBUb3RhbHM6IDE1LTgtNDYu PC9wPjxwPlRVU0xBVyAoMjEtMykgJiM4MjEyOyBTdGV3YXJ0IDEtMC0yLCBMZWVkeSAyLTAtNSwg TWFqLlNhbGVzIDItMC02LCBNdW1tZXJ0eiAxLTAtMywgS29obGVyIDItMC02LCBILk1pbGxlciA2 LTMtMjEsIE1heS5TYWxlcyAxNi00LTIwLiBUb3RhbHM6IDMwIDcgNjMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSC5NaWxs ZXIgNiwgVHJveWVyIDIsIEtvaGxlciAyLCBFYmVydCAyLCBDb2JsZW50eiAyLCBNYWouU2FsZXMg MiwgTXVtbWVydHosIExlZWR5LCBTLk1pbGxlciwgV2VhdmVyLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5Xb29zdGVyIERpdmlzaW9uIElJSSBTZWN0aW9u YWwmIzgyMzI7Q0hJUFBFV0EgNjAsIFRSSVdBWSAyODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ucml3YXkJOAk3CTMJMTAJJiM4MjEyOwkyODwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5DaGlwcGV3YQkx NgkxMgkxOAkxNAkmIzgyMTI7CTYwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5UUklXQVkgKDgtMTYpICYjODIxMjsgTWFsb25lIDEtMS0zLCBDYXJt aWNoYWVsIDEtMC0yLCBMYW5nIDQtMS0xMCwgV2lydGggMy0yLTEwLCBHYXloZWFydCAwLTItMiwg QW1vcyAgMC0xLTEuIFRvdGFsczogNS02LTI4LjwvcD48cD5DSElQUEVXQSAoMTktNCkgJiM4MjEy OyBCYXJuZXMgMi0wLTYsIEZlcnJlbGwgIDEtMS0zLCBLb25jeiA0LTItMTIsIExpbmRxdWlzdCAx LTItNCwgS2Fyb3ZpYyAxLTEtNCwgQ2xhcmsgMi0yLTYsIFJpY2hhcmRzIDktMy0yNCwgUm9zZSAw LTEtMS4gVG90YWxzOiAyMC0xMS02MC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSaWNoYXJkcyAzLCBXaXJ0aCwgS29uY3og MiwgQmFybmVzIDIsIEthcm92aWMsIExhbmcuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFRyaS4s IDE3LTE2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlN0cnV0 aGVycyBEaXZpc2lvbiBJSUkgU2VjdGlvbmFsJiM4MjMyO1lPVU5HU1RPV04gQ0FSRElOQUwgTU9P TkVZIDQyLCBDQU5UT04gQ0VOVFJBTCBDQVRIT0xJQyAzMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5DQ0MJNwk1CTE0CTcJJiM4MjEyOwkzMzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Nb29uZXkJNQkx NAk5CTE0CSYjODIxMjsJNDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNM b25nRGFzaC0tPjxwPkNBTlRPTiBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDICg5LTEyKSAmIzgyMTI7IE9rcmVz cyAxLTAtMywgS3J1cGFyIDItMS01LCBLZWFuZSAxLTAtMiwgU2NoaWxsaW5nIDItMS02LCBGYXJl eSA2LTMtMTcuIFRvdGFsczogMTItNS0zMy48L3A+PHA+WU9VTkdTVE9XTiBDQVJESU5BTCBNT09O RVkgKDEyLTEwKSAmIzgyMTI7IEtheSAyLTItNywgTWFydGluIDItMC00LCBIZXJnZW5icm90aGVy IDMtNC0xMSwgV2lsbGlhbXMgMi0xLTYsIFJpbmFsZGkgNC02LTE0LiBUb3RhbHM6IDEzLTEzLTQy LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9p bnQgZ29hbHM6IEZhcmV5IDIsIFNjaGlsbGluZywgT2tyZXNzLCBLYXksIEhlcmdlbmJyb3RoZXIs IFdpbGxpYW1zLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBDQ0MsIDIwLTE1LiA8L3A+PHAvPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RWFzdCBEaXZpc2lvbiBJSUkg U2VjdGlvbmFsPC9wPjxwPlRVU0NBUkFXQVMgVkFMTEVZIDU4LCAmIzgyMzI7TUFSVElOUyBGRVJS WSAzNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5N YXJ0aW5zIEZlcnJ5CTIJMTYJNAkxMwkmIzgyMTI7CTM1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlR1c2NhcmF3YXMgVmFsbGV5CTEzCTEzCTIxCTEx CSYjODIxMjsJNTg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPk1BUlRJTlMgRkVSUlkgJiM4MjEyOyBDb2xlbWFuIDQtNC0xMiwgSm9obnNvbiA0LTAt OCwgQnJpZGdlcyAzLTAtNiwgU3V0dG9uIDMtMC01LCBTcGllbHZvZ2FsIDEtMC0yLCBHaW5nIDEt MC0yLiBUb3RhbHM6IDE2LTQtMzUuPC9wPjxwPlRVU0NBUkFXQVMgVkFMTEVZICYjODIxMjsgTWNr aW5uZXkgOC0wLTEzLCBTdGV3YXJ0IDYtMC0xMiwgSGFsbCA2LTAtMTIsIEhvcnN0bWFuIDQtMC03 LCBQZXRlcnNvbiAxLTMtNSwgRGlsbG9uIDItMC00LCBGcmFua3MgMS0xLTMsIEt1eWtlbmRhbGwg MS0wLTIuIFRvdGFsczogMjktNC01OC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNY2tpbm5leSAzLCBTdXR0b24sIEhvcnN0 bWFuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBNYXJ0LiwgNy03LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRz PC9zdHJvbmc+OiBNYXJ0LiwgMTkgKEpvaG5zb24gNik7IFR1c2MuLCAyMCAoTWNraW5uZXkgNSwg U3Rld2FydCA1KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IE1hcnQuLCAxNy0xMC48L3A+ PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q3Jlc3RvbiBEaXZp c2lvbiBJViBTZWN0aW9uYWwgJiM4MjMyO1JJVFRNQU4gMzksIE1PR0FET1JFIDMwPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk1vZ2Fkb3JlCTE4CTIJ Mgk4CSYjODIxMjsJMzA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl Qm90LS0+PHA+Uml0dG1hbgkxMAk2CTE0CTkJJiM4MjEyOwkzOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+TU9HQURPUkUgJiM4MjEyOyBQaWVyY2Ug My0wLTcsIEh1Z2cgMi0wLTYsIEpvaG5zb24gMi0wLTUsIFBhLkhhbGxpd2lsbCAxLTEtMywgTXVy cGh5ICAxLTAtMiwgUHIuSGFsbGl3aWxsICAwLTItMiwgT2xpdmVyIDItMS01LiBUb3RhbHM6IDkt My0zMC48L3A+PHA+UklUVE1BTiAoMTctNykgJiM4MjEyOyBXaWxzb24gNi03LTE5LCBHYXNzZXIg Mi0yLTYsIFNpc291cGhhbmggMy0wLTYsIFNtaXRoIDEtMC0zLCBSdXBwIDEtMC0zLCBMZWF0aGVy bWFuIDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDEzLTExLTM5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEh1Z2cgMiwgUGllcmNlLCBKb2hu c29uLCBTbWl0aCwgUnVwcC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTUtMTUuIDxzdHJvbmc+ UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDIzOyBSaXQuLCA0MSAoR2Fzc2VyIDkpLiA8c3Ryb25n PlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogTW9nLiwgMTYtMTIuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNyZXN0b24gRGl2aXNpb24gSVYgU2VjdGlvbmFsJiM4 MjMyO1NULiBUSE9NQVMgQVFVSU5BUyA1NCwgJiM4MjMyO0tJRFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElB TiA0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5L Q0MgCTE4CTIJMTIJMTYJJiM4MjEyOwk0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5BcXVpbmFzCTE1CTEyCTEyCTE1CSYjODIxMjsJNTQ8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPktJRFJPTiBDRU5U UkFMIENIUklTVElBTiAmIzgyMTI7IFRyb3llciAzLTAtNiwgTWlsbGVyIDMtNy0xNSwgT3R0byAz LTItOSwgQnJlY2tiaWxsIDAtNC00LCBIYW1zaGVyIDQtMi0xMCwgQ2FyciAxLTItNC4gVG90YWxz OiAxMy0xNS00OC48L3A+PHA+U1QuIFRIT01BUyBBUVVJTkFTICYjODIxMjsgRHVwbGluIDMtMy0x MCwgV2ViYiAgMi0yLTcsIFJvcmllIDItNS05LCBIZWlzdGFuZCA3LTktMjQsIE1lYWRvd2Nyb2Z0 IDEtMi00LiBUb3RhbHM6IDE1LTIxLTU0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1pbGxlciAyLCBPdHRvLCBEdXBsaW4s IFdlYmIsIEhlaXN0YW5kLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5DcmVzdG9uIERpdmlzaW9uIElWIFNlY3Rpb25hbCYjODIzMjtEQUxUT04gNTEsIEVB U1QgQ0FOVE9OIDI4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRv cC0tPjxwPkVhc3QgQ2FudG9uCTUJNAkxMQk4CSYjODIxMjsJMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RGFsdG9uCTIwCTE5CTEwCTIJJiM4MjEy Owk1MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+ RUFTVCBDQU5UT04gJiM4MjEyOyBLbmlnaHQgMy0yLTgsIFlhY2tsaW4gMy0yLTgsIFJlaWNoYXJk IDMtMC03LCBGZXJuYW5kZXogMS0wLTIsIE11cnBoeSAgMC0xLTEsIE1vc2VseSAgMS0wLTIuIFRv dGFsczogMTEtNS0yOC48L3A+PHA+REFMVE9OICYjODIxMjsgSHV0aCAxLTAtMiwgTWFydGluZXog IDItMC02LCBIaWNrcyAxLTItNCwgR2Vpc2VyIDUtMy0xNSwgS2UuU2hvdXAgMi0wLTUsIEtpLlNo b3VwIDctNS0xOS4gVG90YWxzOiAxOC0xMC01MS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNYXJ0aW5leiAyLCBHZWlzZXIg MiwgUmVpY2hhcmQsIEtlLlNob3VwLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBFQywgMTEtOC4g PHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogRUMsIDMxOyBEYWwuLCAyNy4gPHN0cm9uZz5UdXJu b3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEVDLCAyMC0xMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Nl bnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc2NoZWR1 bGVkIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgRGl2aXNpb24gSUlJIFNlY3Rpb25hbCBG aW5hbHM8L3A+PHA+T3JydmlsbGUgYXQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuLCBUQkE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FEU1dPUlRIIERJVklTSU9O IEkgU0VDVElPTkFMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5J bmRlbnQtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIFdhZHN3b3J0aCAzMTcuNTsgMi4gTWVkaW5hIDE5 MzsgMy4gQnJ1bnN3aWNrIDE5MC41OyA0LiBCYXJiZXJ0b24gMTUwOyA1LiBDb3BsZXkgMTIzOyA2 LiBIaWdobGFuZCAxMTg7IDcuIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDk1OyA4LiBXb29zdGVyIDY4OyA5LiBG aXJlc3RvbmUgNDY7IDEwLiBOb3J0aCA4LjwvcD48cD5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD48c3Ryb25nPihUb3AgZm91ciBp bmRpdmlkdWFscyBhZHZhbmNlIHRvIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgRGlzdHJpY3QpPC9zdHJv bmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD4xMDY6IERyZXNzbGVyIChNZWQuKSBkZWMuIEtlbGxleSAoQmFyLiksIDUtMi4gMTEzOiBDYXJt YW55IChXYWQuKSB0ZWNoLiBmYWxsIExhbmdlIChCYXIuKSwgMTctMC4gMTIwOiBIZWlsIChCcnUu KSBtYWouIGRlYy4gTWF0LiBNY01pbGxlbiAoV2FkLiksIDgtMC4gMTI2OiBOb3J0aCAoV2FkLikg ZGVjLiBSLiBXaXNzZWwgKE1lZC4pLCA1LTAuIDEzMjogTC4gQmF1Z2htYW4gKFdhZC4pIGRlYy4g VC4gV2lzc2VsIChNZWQuKSwgMy0yLiAxMzg6IENhc3RhbmVkYSAoQnJ1LikgZGVjLiBTZW56IChN ZWQuKSwgMy0xLiAxNDU6IFB1Z2ggKENvcC4pIGRlYy4gQ2xhcmsgKFdhZC4pLCA4LTEuIDE1Mjog Q2hyaXNtYW4gKE1lZC4pIHRlY2guIGZhbGwgUGxldnJpcyAoSGlnLiksIDI2LTExLiAxNjA6IEtp dXNzaXMgKEJydS4pIGRlYy4gU3VycmF0dCAoV2FkLiksIDUtMy4gMTcwOiAgSi4gQmF1Z2htYW4g KFdhZC4pIGRlYy4gV29rb2phbmNlIChCYXIuKSwgMy0wLiAxODI6IEpvbmVzIChXYWQuKSBkZWMu IFNhZG93c2t5IChNZWQuKSwgMy0yLiAxOTU6IE5hcGxlcyAoV2FkLikgcGluIFN1YXJleiAoV2Fk LiksIDI6NDUuIDIyMDogTWNDb21hcyAoV2FkLikgcGluIFRpbGxleSAoRmlyLiksIDE6NDIuIDI4 NTogRWFybmVzdCAoV2FkLikgd2luIGJ5IGZvcmZlaXQgU2F2aWxsZSAoQnJ1LikuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRoaXJkIFBs YWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD4xMDY6IEdyaWZmaW4gKFdhZC4pIGRlYy4gQm92YSAoSGlnLiksIDctMi4gMTEzOiBQb3R0ZXIg KE1lZC4pIGRlYy4gTHlvbnMgKENGKSwgOC0yLiAxMjA6IEJyeXNvbjxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25n PihIaWcuKSBkZWMuIEthcHBsZXIgKENvcC4pLCA1LTAuIDEyNjogWXUgKEhpZy4pIGRlYy4gTWls b3JhZG92aWMgKEJydS4pLCA3LTMuIDEzMjogU2NhbGYgKEJhci4pIGRlYy4gU3Rhcm9uIChIaWcu KSwgMy0yLiAxMzg6IFRpdHRsZSAoV2FkLikgbWFqLiBkZWMuIEVhc3RtYW4gKENGKSwgMTAtMi4g MTQ1OiBTaWx2aXMgKE1lZC4pIGRlYy4gTGVhbCAoV29vLiksIDYtMi4gMTUyOiBNYXMuIE1jTWls bGFuIChXYWQuKSBkZWMuIFdpc3NpbmdlciAoQnJ1LiksIDMtMC4gMTYwOiBLZWR6aW9yIChIaWcu KSBwaW4gU21pdGgsIDQ6MTQuIDE3MDogIERlRnJhaW5lIChNZWQuKSBwaW4gTXVycmF5IChDb3Au KSwgMjoyOS4gMTgyOiBLbmFiZSAoQ29wLikgZGVjLiBaZW50aXNrYSAoQmFyLiksIDQtMy4gMTk1 OiBCcm93biAoQ29wLikgcGluIE1vc3MgKEZpci4pLCAzOjEzLiAyMjA6IFB1Y2hhamRhIChDRikg cGluIEhvbGlkYXkgKFdvby4pLCAyOjQ4LiAyODU6IEJ1cm5zIChXb28uKSBkZWMuIEdhbGllbiAo Q29wLiksIDYtNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0t PjxwPkZJRlRIIFBMQUNFPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IFdhY2hzIChDb3AuKSBkZWMuIENoYXJ2ZXQgKEJydS4pLCA1LTEu IDExMzogVmlsYXZvbmcgKENvcC4pIGRlYy4gU2Fma28gKEJhcikuLCA4LTQuIDEyMDogV2VzdGFs bCAoQmFyLikgZGVjLiBXb29kcyAoV29vLiksIDctMi4gMTI2OiBTcGFya3MgKENGKSBwaW4gVHJh bnRoZW0gKEJhci4pLCAxOjM1LiAxMzI6IE5lZG9sYXN0IChDb3AuKSBkZWMuIFJvaHJlIChDRiks IDItMS4gMTM4OiBMaW5kZXIgKEhpZy4pIGluai4gZGVmLiBMZWFsIChXb28uKS4gMTQ1OiBGaXR6 c2ltbW9ucyAoQmFyLikgZGVjLiBLaXVzc2lzIChCcnUuKSwgNi00LiAxNTI6IFNhZ2UgKENGKSBk ZWMuIFNlciAoTm9yLiksIDctMy4gMTYwOiBFcHBsaW4gKE1lZC4pIGRlYy4gSGVyYmVyZ2VyIChX b28uKSwgNi00LiAxNzA6ICBGZXJyYW50ZSAoQnJ1LikgZGVjLiBIb2xvd2Vja3kgKEhpZy4pLCAx MS03LiAxODI6IEhlbG1hbiAoQnJ1LikgcGluIEhpbmtsZSAoQmFyLiksIDI6MjAuIDE5NTogUG9s aWNrIChIaWcuKSBkZWMuIFBhZ2UgKENGKSwgMy0yLiAyMjA6IFNwZWVkeSAoQmFyLikgcGluIEhl bHRvbiAoSGlnLiksIDozMC4gMjg1OiBGaWd1ZXJvYSAoQ0YpIGRlYy4gTW9zZWx5IChCYXIuKSwg Mi0wLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5QRVJSWSBESVZJU0lPTiBJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gUGVycnkgMjYzLjU7IDIuIExv dWlzdmlsbGUgMTgwLjU7IDMuIEhvb3ZlciAxMzYuMDsgNC4gVW5pb250b3duIExha2UgMTMxLjU7 IDUuIERvdmVyIDEyMy41OyA2LiBNYXNzaWxsb24gSmFja3NvbiAxMjIuMDsgNy4gQ2FudG9uIE1j S2lubGV5IDExNy4wOyA4LiBFbGxldCA4Ny41OyBHbGVub2FrIDcwLjA7IDEwLiBNYXNzaWxsb24g MzcuMDsgMTEuIEdyZWVuIDI5LjAuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+MTA2OiBTYW1wc2VsIChQZXIuKSBkZWMuIEdyYWhhbSAoTG91 LiksIDMtMS4gMTEzOiBQZXRydWxsbyAoRG92LikgZGVjLiBHcnViZXIgKFBlci4pIDExLTcuIDEy MDogVHVybmVyIChDYW4uKSBkZWMuIE11cnBoeSAoV2FzLiksIDctNS4gMTI2OiBTb21tZXJzIChM YWtlKSBwLiBTY2hyYW1tIChFbGwuKSwgMDo1Mi4gMTMyOiBTLiBEZWNhdHVyIChFbGwuKSBwLiBN aWNrbGV5IChMb3UuKSwgMToyNi4gMTM4OiBEZWZpbmUgKFBlci4pIGRlYy4gSmEuIExlb25hcmQg KExvdS4pLCA1LTQuIDE0NTogU3RyaWNrbGFuZCAoUGVyLikgd2luIGJ5IGZvcmZlaXQuIE11cnBo eSAoRG92LikuIDE1MjogQ2FyciAoUGVyLikgdGVjaCBmYWxsLiBGcmVlbWFuIChKYWMuKSwgMjIt Ni4gMTYwOiBLb29udHogKFBlci4pIHAuIEtlbmRyaWNrIChMb3UuKSwgMToxMy4gMTcwOiAgU29l aG5sZW4gKFBlci4pIG1hai4gZGVjLiBSZWljb3NreSAoSG9vLiksIDE3LTcuIDE4MjogTWFyY2Vs bGkgKEphYy4pIGRlYy4gQmxhY2tpc3RvbiAoUGVyLiksIDYtMy4gMTk1OiBKaS4gTGVvbmFyZCAo TG91Likgd2luIGJ5IGZvcmZlaXQuIEIuIFNtaXRoIChIb28uKS4gMjIwOiBELiBTbWl0aCAoSG9v LikgcC4gV2FybmVyIChEb3YuKS4gMjg1OiBDYXJyaWNrIChQZXIuKSBwLiBDbGVtc29uIChDYW4u KSA1OjA0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+ VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbklu ZGVudC0tPjxwPjEwNjogVHVja2VyIChDYW4uKSBwLiBTY2hyYW1tIChFbGwuKSwgMTItNi4gMTEz OiBHcmFiZXIgKEdyZS4pIGRlYy4gQm9zdGljIChKYWMuKSA5LTIuIDEyMDogSmFrdWJpYWsgKExv dS4pIGRlYy4gVGF1c2NoIChQZXIuKSwgNy00LiAxMjY6IFdha3NlciAoSG9vLikgbWFqLiBkZWMu IFdpY2tsaW5lIChHbGUuKSwxNC00LiAxMzI6IEFsYXphdXMgKEdsZS4pIGRlYy4gRGF2aXMgKEdy ZS4pLCA0LTEuIDEzODogSHVnaWxsIChIb28uKSBwLiBDb3NhdmFnZSAoRWxsLiksIDQ6MzAuIDE0 NTogR2FpbmV5IChMYWtlKSBkZWMuIEZsYWdnIChKYWMuKSwgNy0wLiAxNTI6IFN0cmlja21ha2Vy IChMb3UuKSBwLiBDb21wdG9uIChHbGUuKSwgMjoxNC4gMTYwOiBKYW1lcyAoTGFrZSkgZGVjLiBD b250aW5pIChEb3YuKSwgNC0yLiAxNzA6ICBWb3ZrIChKYWMuKSBkZWMuIE11cnBoeSAoRG92Liks IDgtNS4gMTgyOiBSb2JpbiAoRG92LikgbWFqLiBkZWMuIFN6ZXJva21hbiAoR2xlLiksIDEwLTEu IDE5NTogUG9vcm1hbiAoQ2FuLikgZGVjLiBDdXJ0aXMgKFBlci4pLCAxLTAuIDIyMDogTHVzdGVy IChQZXIuKSBkZWMuIFlvdW5nIChFbGwuKSwgOC0zLiAyODU6IE1hdGhlciAoTGFrZSkgcC4gV29s ZmYgKEhvby4pLCA0OjE4LiA8L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QlJFQ0tTVklMTEUgRElWSVNJT04gSSBTRUNUSU9OQUw8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0 czogMS4gU3QuIElnbmF0aXVzIDI3Ni41OyAyLiBCcmVja3N2aWxsZSAyNzAuNTsgMy4gTWFwbGUg SGVpZ2h0cyAxNDY7IDQuIFNoYWtlciBIZWlnaHRzIDEzMDsgNS4gUGFybWEgMTIzOyA2LiBCZWRm b3JkIDEwMjsgNy4gR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyA3OTsgOC4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgNjcu NTsgOS4gTm9yZG9uaWEgNjUuNTsgMTAuIFZhbGxleSBGb3JnZSA0MzsgMTEuIE5vcm1hbmR5IDEx LjU7IDEyLiBMaW5jb2xuIFdlc3QgMC48L3A+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjEwNjogSi4g VGFnZyAoQnJlY2tzdmlsbGUpIHRlY2guIGZhbGwgTm92YWsgKFN0LiBJZ25hdGl1cyksIDE3LTIu IDExMzogRy4gVGFnZyAoQikgdGVjaC4gZmFsbCBKb25lcyAoU2hha2VyKSwgMTUtMC4gMTIwOiBM b25nIChTaGFrZXIpIGRlYy4gUGVyZWxrYSAoQnJlY2tzdmlsbGUpLCAxMS00LiAxMjY6IEphbWVz IChCZWRmb3JkKSBkZWMuIEZyZW5jaCAoU3QuIElnbmF0aXVzKSwgMTItNS4gMTMyOiBSZWdhbGJ1 dG8gKEJyZWNrc3ZpbGxlKSBwaW4gUmFzaGVlZCAoTWFwbGUpLCA1OjAyLiAxMzg6IEZyYXppZXIg KFNoYWtlcikgZGVjLiBIb2xsb3dheSAoTWFwbGUpLCA4LTMuIDE0NTogTXVoYW1tZWQgKFNoYWtl cikgZGVjLiBCcm9uc3RydXAgKEJyZWNrc3ZpbGxlKSwgOC0xLiAxNTI6IExvY2tldHQgKFN0LiBJ Z25hdGl1cykgZGVjLiBFLiBIYXRjaGVyIChCcmVja3N2aWxsZSksIDgtNy4gMTYwOiBUb3RoIChT dC4gSWduYXRpdXMpIHBpbiBXaWxsaWFtcyAoTWFwbGUpLCAxOjI2LiAxNzA6IE1pbGxlciAoU3Qu IElnbmF0aXVzKSBwaW4gU2VsbCAoQnJlY2tzdmlsbGUpLCAyOjQ2LiAxODI6IFJ1c3NlbGwgKFN0 LiBJZ25hdGl1cykgcGluIEJsYW5jaCAoQ0gpLCAzOjI4LiAxOTU6IFBlcnJpbmUgKE5vcmRvbmlh KSBkZWMuIERyb2JuaWNrIChTdC4gSWduYXRpdXMpLCA2LTEuIDIyMDogR2lsbCAoU3QuIElnbmF0 aXVzKSBkZWMuIEJyb3duIChCZWRmb3JkKSwgNi0zLiAyODU6IEQmIzgyMTc7QW5uYSAoQnJlY2tz dmlsbGUpIHBpbiBIYXJkZ2VzIChDSCksIDI6NDMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRoaXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IEhvd2FyZCAoTWFw bGUpIHRlY2guIGZhbGwgRmF1c3QgKFNoYWtlciksIDE2LTAuIDExMzogV2hpcGtleSAoU3QuIEln bmF0aXVzKSBkZWMuIFByaW1vdXMgKE1hcGxlKSwgMy0yLiAxMjA6IE1jR3JhdyAoU3QuIElnbmF0 aXVzKSBkZWMuIEJyZW5uZW1hbiAoTm9yZG9uaWEpLCA3LTEuIDEyNjogV29jaG5hIChCcmVja3N2 aWxsZSkgcGluIFNodW1uZXkgKFBhcm1hKSwgNDowOC4gMTMyOiBNYXN0ZWxsZXIgKE5vcmRvbmlh KSBwaW4gTW9yZ2FuIChTdC4gSWduYXRpdXMpLCAwOjM5LiAxMzg6IFJpbGV5IChHYXJmaWVsZCkg ZGVjLiBHYWxsYWdoZXIgKFN0LiBJZ25hdGl1cyksIDYtMi4gMTQ1OiBSYXNtdXNzZW4gKFN0LiBJ Z25hdGl1cykgcGluIFJvc3MgKE1hcGxlKSwgMjowNi4gMTUyOiBNdXNjZW50aSAoTWFwbGUpIGRl Yy4gWmlvbCAoUGFybWEpLCA4LTQuIDE2MDogV29sZGFyZWsgKFBhcm1hKSBkZWMuIEJvb3NlIChD SCksIDYtMi4gMTcwOiBEb3cgKEJlZGZvcmQpIGRlYy4gV2luZ2xlciAoUGFybWEpLCA0LTMuIDE4 MjogRnJhbmtzIChCcmVja3N2aWxsZSkgcGluIE1laW5oYXJkIChTaGFrZXIpLCAzOjIxLiAxOTU6 IE1lcnJpdHQgKE1hcGxlKSBkZWMuIFdlYmIgKEdhcmZpZWxkKSwgNi01LiAyMjA6IFIuIEhhdGNo ZXIgKEJyZWNrc3ZpbGxlKSBwaW4gU2F5cmUgKFBhcm1hKSwgMjowMy4gMjg1OiBIaWxsIChCZWRm b3JkKSBwaW4gTWFkaXNvbiAoUGFybWEpLCAxOjU3LjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5LRU5TVE9OIERJVklTSU9OIEkgU0VDVElPTkFM PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5U ZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIEZpdGNoIDIyMy41OyAyLiBBdXJvcmEgMjE4OyAzLiBLZW5zdG9uIDE1 MTsgNC4gVHdpbnNidXJnIDE0MS41OyA1LiBXYWxzaCBKZXN1aXQgMTM5LjU7IDYuIEh1ZHNvbiAx MzcuNTsgNy4gQm9hcmRtYW4gMTE1LjU7IDguIFNvbG9uIDk1OyA5LiBTdG93IDgyOyAxMC4gSm9o biBBZGFtcyAzMDsgMTEuIFJvb3NldmVsdCAxNC48L3A+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjEw NjogTmFzdGFzaSAoS2VuLikgZGVjLiBQZXRlcnNlbiAoQXVyLiksIDYtMy4gMTEzOiBIaXJzY2gg KFNvbC4pIG1hai4gZGVjLiBSb3RoIChLZW4uKSwgOS0wLiAxMjA6IEdvcm1hbiAoQXVyLikgZGVj LiBTdXR0b24gKEZpdGNoKSwgNS0zLiAxMjY6IEZpZWxkcyAoV0opIG1hai4gZGVjLiBCb3lzZWwg KEh1ZC4pLCAxNi0zLiAxMzI6IEJyZXpvdmVjIChBdXIuKSBtYWouIGRlYy4gUGF2b25lIChLZW4u KSwgMTAtMS4gMTM4OiBGYWlyYmFua3MgKEZpdGNoKSB0ZWNoLiBmYWxsIEpvbmVzIChUd2kuKSwg MTUtMC4gMTQ1OiBTY2htaWR0IChXSikgcGluIFN3ZWV0IChIdWQuKSwgNTo1My4gMTUyOiBKb2hu c29uIChXSikgcGluIFZlcmJpYyAoS2VuLiksIDQ6MjAuIDE2MDogQW5kcmFzc3kgKFN0b3cpIHBp biBGZXJyZWUgKEZpdGNoKSwgNDo0NC4gMTcwOiBNY05hbWFyYSAoQXVyLikgZGVjLiBDZWZhcnJh dGkgKFR3aS4pLCAzLTEuIDE4MjogTWlub3IgKEh1ZC4pIGRlYy4gRGVOaXJvIChCb2EuKSwgOC0y LiAxOTU6IEJpemphayAoQXVyKSBwaW4gSGFpcnN0b24gKFNvbC4pLCA0OjUzLiAyMjA6IEFyc2xh bmlhbiAoQXVyLikgcGluIEtpbWJsZSAoRml0Y2gpLCAwOjUzLiAyODU6IFBldHJleSAoRml0Y2gp IGRlYy4gTW9ycm9jY28gKFN0b3cpLCAyLTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRoaXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IERpdHVybm8gKFR3aS4p IGRlYy4gSGVsbWluaWFrIChGaXRjaCksIDQtMi4gMTEzOiBCYWdsYW1hIChCb2EuKSBkZWMuIFJp Y2hhcmRzIChGaXRjaCksIDctNS4gMTIwOiBaYWhvcmFuc2t5IChXSikgZGVjLiBHcmFmIChIdWQu KSwgNS0xLiAxMjY6IFJpY2h0ZXIgKEtlbi4pIGRlYy4gUGFycnkgKEZpdGNoKSwgNS0wLiAxMzI6 IENvbGxpY2EgKFdKKSBtYWouIGRlYy4gVHJvdXRlbiAoVHdpLiksIDktMS4gMTM4OiBUaG9tYXMg KEpBKSBkZWZhdWx0IFNhbGVrIChXSikuIDE0NTogU3R1YmVyIChBdXIuKSBkZWZhdWx0IFNvc25v d3NreSAoS2VuLikuIDE1MjogTWNHaGVlIChBdXIuKSBkZWMuIFZvbHR6IChUd2kuKSwgNy0wLiAx NjA6IEtvcGxvdyAoS2VuLikgZGVjLiBNdWxsZW4gKEh1ZC4pLCA5LTMuIDE3MDogTyYjODIxNztI b3JvIChCb2EuKSBwaW4gQ2FuaWdsaWEgKEh1ZC4pLCAyOjAzLiAxODI6IERvdWdsYXMgKEZpdGNo KSBwaW4gTG91ZG9uIChBdXIuKSwgMTozNS4gMTk1OiBLb3RjaCAoRml0Y2gpIHBpbiBLeWxlcyAo SkEpLCAzOjU1LiAyMjA6IEVkd2FyZHMgKFR3aS4pIGRlYy4gQ2FyYWJhbGxvIChCb2EuKSwgMy0y LiAyODU6IFJ1c3NlbGwgKFNvbC4pIHBpbiBOb3JkIChIdWQuKSwgMDozNi48L3A+PHAvPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QUtST04gRElWSVNJT04g SUkgU0VDVElPTkFMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+KEF0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48cD48c3Ryb25n PlRlYW0gUmVzdWx0czogPC9zdHJvbmc+MS4gU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgIDIxMS41OyAy LiBDVkNBIDI4MC4wOyAzLiBXb29kcmlkZ2UgMTYyLjU7IDQuIENyZXN0d29vZCAxNDUuNTsgNS4g UmV2ZXJlIDEzOS4wOyA2LiBTdHJlZXRzYm9ybyAxMjAuNTsgNy4gQ2xlLiBCZW5lZGljdGluZSA3 Ni4wOyA4LiBDaGFncmluIEZhbGxzIDUzLjA7IE9yYW5nZSA0NS41OyAxMC4gQ2xldmVsYW5kIENl bnRyYWwgQ2F0aG9saWMgNDMuMC4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjEwNjogSmEuIERlY2F0dXIgKENWQ0EpIGRlYy4gT2xzb24gKFNUVk0pLCA3LTQuIDEx MzogQ2FyZGVsbG8gKENWQ0EpIGRlYy4gQ2Fyb25lIChTdHIuKSAxMi02LiAxMjA6IFJlZXZlcyAo V29vLikgZGVjLiBTaW5jaG9rIChDVkNBKSwgMTEtNi4gMTI2OiBKby4gRGVjYXR1ciAoQ1ZDQSkg cGluIE1hc3NleSAoV29vLiksIDM6NDIuIDEzMjogV3ltZXIgKFNUVk0pIG1hai4gZGVjLiBHZW5v dmVzZSAoV29vLiksIDE3LTEuIDEzODogWW9obyAoV29vLikgZGVjLiBXZXN0IChDVkNBKSwgOC0y LiAxNDU6IE11c2NpIChTVFZNKSBkZWMuIEZhaXJpYW4gKFJldi4pLCA5LTYuIDE1MjogVmVzcHVj Y2kgKENyZS4pIGRlYy4gTS4gQ2FyZXksIDgtMi4gMTYwOiBNY2ludGlyZSAoU1RWTSkgcC4gSC4g Q2FyZXksIDM6MDkuIDE3MDogIEhlYWx0aCAoU1RWTSkgZGVjLiBSb2JpbnNvbiAoV29vLiksIDgt Mi4gMTgyOiBXYXJkIChTVFZNKSBkZWMuIEZsZW1pbmcgKENoYS4pLCA5LTIuIDE5NTogQ3Jpc3Nt YW4gKFNUVk0pIGRlYy4gTm92b3R5IChDcmUuKSwgOC00LiAyMjA6IFdhbGtlciAoQ1ZDQSkgd2lu IGJ5IGZvcmZlaXQsIFN0ZWN6IChTVFZNKS4gMjg1OiBIb2xtYW4gKENWQ0EpIGRlYy4gSGluZGxl eSAoV29vLikgNS0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJl LS0+PHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD4xMDY6IE5lZmYgKFN0ci4pIHAuIFN6dWhheSAoQ3IuKSwgMjo1My4gMTEzOiBC ZWdhbiAoT3JhLikgZGVjLiBTYXZvY2EgKENyZS4pIDMtMi4gMTIwOiBCZXJkeXN6IChCZW4uKSBk ZWMuIE9uZGFzaCAoQ3JlLiksIDMtMS4gMTI2OiBTdG91ZmZlciAoQmVuLikgZGVjLiBGZXJyYXIg KFJldi4pLCA0LTIuIDEzMjogQW5kZXJzb24gKFN0ci4pIGRlYy4gUmF5bmVyIChDaGEuKSwgMy0x LiAxMzg6IE11aXItSm9obnNvbiAoUmV2LikgZGVjLiBSb2RnZXJzIChTdHIuKSwgNS0zLiAxNDU6 IEJydW50eSAoQ3JlLikgZGVjLiBQYXR0ZXJzb24gKE9yYS4pLCAzLTIuIDE1MjogVmxhc2VrIChS ZXYuKSBkZWMuIE1vcmFsZXMtUm9kcmlndSAoQ1ZDQSksIDUtMi4gMTYwOiBDYXJzb24gKENyZS4p IGRlYy4gV2VpbGFuZCAoUmV2LiksIDQtMC4gMTcwOiAgWW91bmcgKFN0ci4pIGRlYy4gQWxmb25z byAoQ0NDKSwgNS0yLiAxODI6IE1jZ2VlIChCZW4uKSBkZWMuIEZhbnQgKFJldi4pLCAxMC0yLiAx OTU6IEJha2VyIChPcmEuKSBkZWMuIEdvbG92YW4gKE9yYS4pLCA5LTEuIDIyMDogV2Fsa2VyIChD Q0MpIHAuIERlcHAgKFJldi4pLCAyOjA1LiAyODU6IEtlbGx5IChSZXYuKSBkZWMuIERhd3NvbiAo Q2hhLiksIDMtMi48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+QlJPT0tTSURFIERJVklTSU9OIElJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBQ YWR1YSAxOTEuNTsgMi4gQmF5IDE3NzsgMy4gQnVja2V5ZSAxNzQuNTsgNC4gRmlyZWxhbmRzIDE0 NzsgNS4gRmFpcnZpZXcgMTM3LjU7IDYuIENsb3ZlcmxlYWYgMTEyOyA3LiBLZXlzdG9uZSAxMDA7 IDguIEJyb29rc2lkZSA4NDsgOS4gUm9ja3kgUml2ZXIgNDQ7IDEwLiBDbGVhcnZpZXcgMjQ7IDEx LiBQYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkgTmFtZSAxNi48L3A+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjEw NjogQmFsYXp5IChQYWQuKSBkZWMuIEJ1cmdkb3JmIChGaXJlLiksIDMtMS4gMTEzOiBIdWhuIChC cm8uKSBwaW4gVGluIChGYWlyLiksIDI6NDguIDEyMDogQmFydG9zIChCdWMuKSB0ZWNoLiBmYWxs IFNoYXcgKFBhZC4pLCAxOC0zLiAxMjY6IENsYXJrIChCdWMuKSBwaW4gRmVuZGVyIChQYWQuKSwg MDoyNC4gMTMyOiBMb0Zhc28gKFBhZC4pIHBpbiBCYXJ0aW5lbGxpIChCdWMuKSwgMTozMy4gMTM4 OiBNY051bHR5IChQYWQuKSBkZWMuIFRvZGQgKEtleS4pLCA1LTEuIDE0NTogQmFycnkgKEJheSkg cGluIENvbmZlciAoQnVjLiksIDQ6MjQuIDE1MjogQ29lIChLZXkuKSBkZWMuIENhc3MgKENsby4p LCA0LTIuIDE2MDogS2Vvd24gKEZpcmUuKSBtYWouIGRlYy4gQy4gU3RhbGxpbmdzIChDbG8uKSwg OS0xLiAxNzA6IEouIEJhcnIgKEJheSkgcGluIEhhcnQgKENsby4pLCAwOjU2LiAxODI6IENvdmVy IChCYXkpIGRlYy4gT2NoZWx0cmVlIChLZXkuKSwgNC0wLiAxOTU6IFAuIEFicmFoYW0gKFBhZC4p IGRlYy4gRGEuIE1jQ3VsbG91Z2ggKEtleS4pLCA1LTIuIDIyMDogUGFja2FyZCAoQnJvLikgZGVj LiBDaGlsZGVycyAoRmlyZS4pLCA2LTUuIDI4NTogRWRnZXJseSAoQmF5KSBkZWMuIExpcHNjb21i IChGaXJlLiksIDgtNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjEwNjogS2F1ZmZtYW4gKEZhaXIuKSB0ZWNoLiBmYWxs IEhhcnRsZSAoS2V5LiksIDE5LTQuIDExMzogTWNDYXJ0eSAoQmF5KSBwaW4gVHVzaWNrIChQYWQu KSwgMzo0OC4gMTIwOiBFZHdhcmRzIChGYWlyLikgcGluIERlcmhhbW1lciAoQ2xvLiksIDQ6NDUu IDEyNjogSmV3aXR0IChGYWlyLikgcGluIEJlcmdpbiAoUlIpLCAzOjUyLiAxMzI6IEIuIFN0YWxs aW5ncyAoQ2xvLikgZGVjLiBadWNob3dza3kgKFBISE4pLCAzLTIuIDEzODogTG93cnkgKEJ1Yy4p IGRlYy4gU3RvZWhyIChCcm8uKSwgNy0yLiAxNDU6IE1pbm5pY2ggKEZhaXIuKSBwaW4gUmFuc29t IChGaXJlLiksIDM6MDUuIDE1MjogQnJvd24gKEJ1Yy4pIHBpbiBULiBCYXJyIChCYXkpLCAyOjE1 LiAxNjA6IFNldGxpZmYgKEJ1Yy4pIGRlYy4gTS4gQWJyYWhhbSAoUGFkLiksIDYtMi4gMTcwOiBT YW5nZXIgKEJ1Yy4pIGRlYy4gV2lsbGFyZCAoUGFkLiksIDktMy4gMTgyOiBEdS4gTWNDdWxsb3Vn aCAoQnVjLikgZGVjLiBBZGFtcyAoUlIpLCAxMS01LiAxOTU6IFBhY2h1dGEgKEZhaXIuKSBkZWMu IFBsYWNlayAoQ2xvLiksIDEwLTMuIDIyMDogQ2FybWljaGFlbCAoUGFkLikgbWFqLiBkZWMuIEVj a3N0ZWluIChDbG8uKSwgMTAtMi4gMjg1OiBNY0NhcmRsZSAoQ2xlLikgcGluIEdyZWVyIChSUiks IDI6MTUuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0t PjxwPkRJVklTSU9OIElJIFdFU1QgQlJBTkNIIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBBbGxp YW5jZSAyMzI7IDIuIENhbmZpZWxkIDIyOS41OyAzLiBHaXJhcmQgMTczOyA0LiBXZXN0IEJyYW5j aCAxNTAuNTsgNS4gU291dGhlYXN0IDExMS41OyA2LiBSYXZlbm5hIDEwNC41OyA3LiBIb3dsYW5k IDY0OyA4LiBIdWJiYXJkIDUxOyA5LiBTYWxlbSA0NzsgMTAuIFBvbGFuZCAyNS48L3A+PHA+Q2hh bXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjEwNjogV2F5dCAoV0IpIHRlY2guIGZhbGwgTmFqZHVzYWsgKEh1Yi4p LCAxOS0zLiAxMTM6IEEuIERlbGdhcmJpbm8gKEdpci4pIHBpbiBOaWNvbGlubyAoU0UpLCAwOjQ1 LiAxMjA6IFdhaW51c2tpcyAoQWxsLikgZGVjLiBNY0Nsb3NrZXkgKEdpci4pLCAzLTEuIDEyNjog Um9nZXJzIChBbGwuKSBwaW4gRmxpY2tlbmdlciAoV0IpLCAyOjQyLiAxMzI6IEJhaWxleSAoU0Up IGRlYy4gRWwtSGF5ZWsgKENhbi4pLCAzLTIuIDEzODogVXRsZXkgKEFsbC4pIG1hai4gZGVjLiBE dW5mZWUgKFJhdi4pLCAxNC00LiAxNDU6IE1pbGxlciAoV0IpIGRlYy4gTGV3aXMgKFJhdi4pLCAx LTAuIDE1MjogRCYjODIxNztBbGVzaW8gKENhbi4pIGRlYy4gTWFydGlnIChXQiksIDUtMi4gMTYw OiBQb3VsbGFzIChDYW4uKSBkZWZhdWx0IE15bGVyIChBbGwuKS4gMTcwOiBDcmF3Zm9yZCAoQ2Fu LikgcGluIERhdmlzIChBbGwuKSwgMzozNC4gMTgyOiBDb29wZXIgKENhbi4pIGRlYy4gSm9obnNv biAoQWxsLiksIDMtMS4gMTk1OiBTdGVpbiAoQ2FuLikgbWFqLiBkZWMuIFQuIERvaHNlIChTRSks IDktMC4gMjIwOiBKLiBEZWxnYXJiaW5vIChHaXIuKSBwaW4gWW91bmcgKEFsbC4pLCAxOjAzLiAy ODU6IFNoYXJwIChXQikgZGVjLiBHaW9yZGFubyAoQ2FuLiksIDUtMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjEwNjog THlsZXMgKEhvdy4pIGRlYy4gRnJvc3QgKFNhbC4pLCA1LTEuIDExMzogQ29tcGVsaSAoUmF2Likg ZGVjLiBDaHJpc3R5IChIdWIuKSwgMy0xLiAxMjA6IE1hcnRpbiAoU0UpIGRlYy4gV2F0a2lucyAo Q2FuLiksIDUtNC4gMTI2OiBCdXJzY2FrIChDYW4uKSBwaW4gV3JpZ2h0IChTRSksIDE6NDAuIDEz MjogU21pdGggKFJhdi4pIGRlYy4gRm9yZCAoQWxsLiksIDUtMi4gMTM4OiBLLiBEb2hzZSAoU0Up IGRlYy4gRW5nbGlzaCAoQ2FuLiksIDgtNi4gMTQ1OiBKb3NlcGggKENhbi4pIGRlYy4gTGlnaHRu ZXIgKEFsbC4pLCA2LTIuIDE1MjogQmFubmlzdGVyIChHaXIuKSBkZWZhdWx0IFJvZGdlcnMgKEFs bC4pLiAxNjA6IEJlbGNpayAoR2lyLikgZGVjLiBXcmlnaHQgKFJhdi4pLCA3LTIuIDE3MDogSGF6 bGV0dCAoR2lyLikgZGVjLiBHaW5uZXR0aSAoV0IpLCAzLTEuIDE4MjogQ3Jpc2xpcCAoUmF2Likg ZGVjLiBSb3Zpc2NhbmVjIChHaXIuKSwgNi01LiAxOTU6IE1hcnRpbiAoQWxsLikgcGluIEkuIEp1 bGlhbiAoSG93LiksIDQ6NTkuIDIyMDogQy4gSnVsaWFuIChIb3cuKSBkZWMuIFdvb2xmIChXQiks IDctMS4gMjg1OiBNYXRsb2NrIChIb3cuKSBkZWMuIExlYXN1cmUgKEFsbC4pLCAzLTIuPC9wPjxw Lz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk5PUlRIV0VT VCBESVZJU0lPTiBJSSBTRUNUSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gVGFsbG1hZGdlIDE4OTsgMi4g Q2FudG9uIFNvdXRoIDE4NTsgMi4gTWFybGluZ3RvbiAxODU7IDQuIE5vcnRvbiAxODMuNTsgNS4g QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiA5OS41OyA2LiBTcHJpbmdmaWVsZCA5OS41OyA3LiBOb3J0aHdlc3Qg OTEuNTsgOC4gRmllbGQgODguNTsgOS4gQ292ZW50cnkgNjEuNTsgMTAuIEtlbm1vcmUgMTg7IDEx LiBCdWNodGVsIDcuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD48cD4xMDY6IFN1YmVyIChUYWwuKSBw aW4gTWlsbGVyIChDUyksIDA6NDAuIDExMzogSGV3aXR0IChIb2IuKSBwaW4gQmVhbCAoQ292Liks IDU6NDEuIDEyMDogU3RyaWNrZXIgKEhvYi4pIGRlYy4gR2VyYmFjayAoTWFyLiksIDUtMi4gMTI2 OiBLb3NjbyAoTm9ydGh3ZXN0KSB0ZWNoLiBmYWxsIERvbHBoIChDUyksIDE5LTQuIDEzMjogUG90 b2sgKFRhbC4pIGRlYy4gU21pdGggKE5vcnRod2VzdCksIDctNS4gMTM4OiBCYWtlciAoTm9ydG9u KSBkZWMuIFN0ZXdhcnQgKE5vcnRod2VzdCksIDEyLTYuIDE0NTogQmxhY2ttZXIgKENTKSBwaW4g RHVuaGFtIChNYXIuKSwgMDo1My4gMTUyOiBLZWxsZXkgKEhvYmFuKSBwaW4gS2FuYXR6YXIgKFRh bC4pLCAxOjI2LiAxNjA6IEJpZXJ5IChNYXIuKSBkZWMuIEV5cmUgKFRhbC4pLCAxMC03LiAxNzA6 ICBCbGFja21vbmQgKENTKSBkZWMuIFByaW1vdmVybyAoTm9ydG9uKSwgOC0yLiAxODI6IFdlc3Rv dmVyIChGaWUuKSBkZWMuIFdpbGxpYW1zIChOb3J0b24pLCA2LTUuIDE5NTogRXZpbHNpemVyIChO b3J0b24pIG1hai4gZGVjLiBDYXJwZXIgKE1hci4pLCAxMS0yLiAyMjA6IEhvcm5hY2VrIChOb3J0 b24pIG1hai4gZGVjLiBGb3J0c2VyYXMgKFRhbC4pLCAxNC0yLiAyODU6IEZyYW5rcyAoVGFsLikg ZGVjLiBSZWlkIChDUyksIDgtNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9s ZENlbnRyZS0tPjxwPlRoaXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IFNtaXRoIChOb3J0aHdlc3QpIHRlY2guIGZhbGwg R3JheSAoTWFyLiksIDE1LTAuIDExMzogSGFycmlzb24gKFNwci4pIGRlYy4gLiBNY0NhcnR5IChN YXIuKSwgNC0yLiAxMjA6IFdyaWdodCAoQ292LikgZGVjLiBTbWl0aCAoRmllLiksIDYtMy4gMTI2 OiBLaXNzIChOb3J0b24pIHBpbiBTYXZlcmluZyAoRmllLiksIDM6NDAuIDEzMjogSXZ5IChOb3J0 b24pIHBpbiBNY015bGVyIChDUyksIDI6MTEuIDEzODogTXVoYW1tYWQgKENTKSBkZWMuIFNlYXJz LUdvb2RpbmcgKEtlbi4pLCAxMC02LiAxNDU6IFRlZXRzIChUYWwuKSBwaW4gU2F2b2lhIChOb3J0 b24pLCAxOjU3LiAxNTI6IEdpb2Npbm96em8gKEZpZS4pIGRlYy4gQWViaS1NYW5pb24gKE1hci4p LCAxMS02LiAxNjA6IE1vb3JlIChDUykgZGVjLiBSb2dhbiAoU3ByLiksIDUtMy4gMTcwOiAgSGVw bGVyIChUYWwuKSBkZWMuIEtlcm5zIChNYXIuKSwgMTItNi4gMTgyOiBGcmV5IChDUykgcGluIFBv bGVuIChNYXIuKSwgMjowMi4gMTk1OiBFcHBsZXkgKFNwci4pIHBpbiBNYW5uaW5nIChUYWwuKSwg MjoyMC4gMjIwOiBQZXRpdCAoSG9iLikgcGluIFlvdW5nIChNYXIuKSwgNDoyNC4gMjg1OiBDaGVy ZXZrbyAoTWFyLikgbWFqLiBkZWMuIFRob21hcyAoSG9iLiksIDEyLTQuPC9wPjxwLz48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk5PUlRIV0VTVEVSTiAmIzgy MzI7RElWSVNJT04gSUlJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+KEF0IE5vcnRod2VzdGVybiBIaWdoIFNjaG9vbCwgV2Vz dCBTYWxlbSk8L3A+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBTbWl0aHZpbGxlIDIzOC41OyAyLiBXYXlu ZWRhbGUgMTY0OyAzLiBMb3Vkb252aWxsZSAxMTcuNTsgNC4gTWFwbGV0b24gMTEwOyA1LiBPcnJ2 aWxsZSA5NzsgNi4gUml0dG1hbiA5MDsgNy4gTm9yd2F5bmUgODkuNTsgOC4gVHJpd2F5IDgzOyA5 LiBOb3J0aHdlc3Rlcm4gNzYuNTsgMTAuIEhpbGxzZGFsZSA1MjsgMTEuIENoaXBwZXdhIDMyOyAx Mi4gRGFsdG9uIDIyLjwvcD48cD5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+PHA+MTA2OiBGcmVkZXJpY2sgKE1h cC4pIGRlYy4gUy4gVW5rZWZlciAoV2F5LiksIDYtMi4gMTEzOiBXYXJkIChTbWkuKSBkZWMuIEZv cmJlcyAoTG91LiksIDMtMS4gMTIwOiBDbGFyayAoUml0LikgZGVjLiBCZWF2ZXIgKFNtaS4pLCA4 LTIuIDEyNjogRC4gVW5rZWZlciAoU21pLikgcGluIEtpc3NpbmdlciAoTWFwLiksIDM6NTQuIDEz MjogWWFjYXByYXJvIChUcmkuKSBtYWouIGRlYy4gUm93bGFuZCAoTm9ydGh3ZXN0ZXJuKSwgOC0w LiAxMzg6IFN0aWthIChOb3J3YXluZSkgZGVjLiBCcmlhbiBQZXJzaW5nZXIgKFRyaS4pLCA4LTEu IDE0NTogRm9yYmVzIChMb3UuKSBkZWMuIE1hdGhldyAoU21pdC4pLCAzLTEuIDE1MjogU211Y2tl ciAoU21pLikgZGVjLiBNYXVuZCAoTWFwLiksIDUtMS4gMTYwOiBJY2UgKFdheS4pIHBpbiBCbGFp ciAoU21pLiksIDE6NTcuIDE3MDogU3RhbmxleSAoV2F5LikgZGVjLiBHYXJ6YSAoUml0LiksIDEx LTQuIDE4MjogU3RlaW5lciAoTm9yd2F5bmUpIHRlY2guIGZhbGwgSG9zdGV0bGVyIChTbWkuKSwg MjItNy4gMTk1OiBLZWxibHkgKFNtaS4pIG1hai4gZGVjLiBTdHJhaXRzIChXYXkuKSwgMTQtNS4g MjIwOiBOZXdsYW4gKFNtaS4pIGRlYy4gRmFycmFyIChXYXkuKSwgNy0zLiAyODU6IFdhcnJlbiAo U21pLikgcGluIFR5c29uIE1pbGxlciAoV2F5LiksIC40Ny48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4xMDY6IEJhbGxhcmQgKE5v ci4pIGRlYy4gRGF2aXMgKEhpbC4pLCAxMS01LiA8c3Ryb25nPjExMzwvc3Ryb25nPjogUmlzaW5n IChNYXAuKSBwaW4gS29sbGluIChSaXQuKSwgMjo1Mi4gMTIwOiBGbG9yZXMgKE5vcnRod2VzdGVy bikgZGVjLiBNZW5kaW9sYSAoT3JyLiksIDYtMy4gPHN0cm9uZz4xMjY8L3N0cm9uZz46IEJhZ2xp YSAoQ2hpKSBkZWMuIFlvdW5nIChMb3UpLCAzLTEuIDxzdHJvbmc+MTMyPC9zdHJvbmc+OiBIb3N0 ZXRsZXIgKFdheS4pIGRlYy4gU21pbGV5IChIaWwuKSwgMTEtNi4gPHN0cm9uZz4xMzg8L3N0cm9u Zz46IFppbW1lcm1hbiAoT3JyLikgZGVjLiBBYmZhbGwgKE1hcC4pLCA3LTIuIDxzdHJvbmc+MTQ1 PC9zdHJvbmc+OiBMZWZldmVyIChNYXApIGRlYy4gU2hhciAoTm9yLiksIDUtNC4gPHN0cm9uZz4x NTI8L3N0cm9uZz46IER1VmFsbCAoTm9ydGh3ZXN0ZXJuKSB0ZWNoLiBmYWxsIFNoYXcgKFdheS4p LCAxNS0wLiA8c3Ryb25nPjE2MDwvc3Ryb25nPjogVmFuYnJ1bnQgKE9yci4pIGRlYy4gRGF2aXMg KExvdS4pLCAxNS0xMi4gPHN0cm9uZz4xNzA8L3N0cm9uZz46ICBDYXJyYXdheSAoU21pLikgbWFq LiBkZWMuIENoYWZmZWUgKE5vcnRod2VzdGVybiksIDEyLTMuIDxzdHJvbmc+MTgyPC9zdHJvbmc+ OiBTdGFudG9uIChMb3UuKSBtYWouIGRlYy4gQmFjaG1hbm4gKEhpbC4pLCAxNi0yLiA8c3Ryb25n PjE5NTwvc3Ryb25nPjogQmFybmV0dCAoUml0LikgbWFqLiBkZWMuIEF1c3RpbiBBcm1zdHJvbmcg KE9yci4pLCAxMy00LiA8c3Ryb25nPjIyMDwvc3Ryb25nPjogQXVibGUgKE9yci4pIGRlYy4gSXNh YWMgKFJpdC4pLCAzLTIuIDxzdHJvbmc+Mjg1PC9zdHJvbmc+OiBTY2hsYWJhY2ggKFRyaS4pIGRl Yy4gUml0dGVyIChIaWwuKSwgNS0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmVXUnVsZXMtLT48cD5ST09UU1RPV04gRElWSVNJT04gSUlJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRz OiAxLiBUdXNsYXcgMjk0LjU7IDIuIFJvb3RzdG93biAyMjc7IDMuIENyZXN0dmlldyAxMTI7IDQu IFdhdGVybG9vIDEwNTsgNS4gTGliZXJ0eSAxMDAuNTsgNi4gQ29sdW1iaWFuYSA5NjsgNy4gSmFj a3Nvbi1NaWx0b24gODEuNTsgOC4gRmFpcmxlc3MgNjc7IDkuIFNvdXRoZXJuIDUyOyAxMC4gU291 dGggUmFuZ2UgNTE7IDExLiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyAzNjsgMTIuIE5ldyBNaWRk bGV0b24gU3ByaW5nZmllbGQgMzE7IDEzLiBXZWxsc3ZpbGxlIDMwOyAxNC4gV2VzdGVybiBSZXNl cnZlIDYuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD48cD4xMDY6IEtlZW5hbiAoU1IpIGRlYy4gS3Vo bGlucyAoVHVzLiksIDgtNi4gMTEzOiBHYWJiYXJkIChUdXMuKSBtYWouIGRlYy4gUnVlZ2cgKEZh aS4pLCAxMy01LiAxMjA6IExlaWdodG5lciAoUm9vLikgZGVjLiBNYXJ0aGV5IChUdXMuKSwgMy0w LiAxMjY6IENoaWxzb24gKFJvby4pIHBpbiBCcmVubmFuIChUdXMuKSwgMDo1NS4gMTMyOiBUcmVz Y290dCAoUm9vLikgZGVjLiBFbGxpb3R0IChUdXMuKSwgMy0yLiAxMzg6IEV6em8gKENDQykgZGVj LiBTaGlybGV5IChUdXMuKSwgNi00LiAxNDU6IFJ5ZGVyIChUdXNsYXcpIHBpbiBEdXZhbGwgKFJv by4pLCAxOjU4LiAxNTI6IFNrZWVucyAoVHVzLikgbWFqLiBkZWMuIFp1cnpvbG8gKFJvby4pLCAx MS0xLiAxNjA6IFNvcmJvcm8gKFJvby4pIGRlYy4gQ29ua2xlIChUdXMuKSwgOC0zLiAxNzA6IExh bmdndXRoIChSb28uKSBwaW4gV2hpdGVoZWFkIChDb2wuKSwgNTo0Ni4gMTgyOiBTaGVwaGFyZCAo RmFpLikgbWFqLiBkZWMuIFJ1cGVydCAoQ29sLiksIDEzLTMuIDE5NTogSGFsbCAoVHVzLikgZGVj LiBCb2xhbnogKFdhdC4pLCA0LTAuIDIyMDogQm95bGUgKFJvby4pIGRlYy4gSGFtcmljayAoVHVz LiksIDExLTcuIDI4NTogRGF2aW4gKENvbC4pIHBpbiBQaGlsbGlwcyAoVHVzLiksIDE6MjUuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRo aXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRl bnQtLT48cD4xMDY6IEZvc3RlciAoV2F0LikgcGluIFN0ZXBob24gKEZhaS4pLCAyOjEwLiAxMTM6 IFNla2EgKEotTSkgcGluIFRpY2UgKFdlbC4pLCAwOjI4LiAxMjA6IEhvdXNlciAoQ3JlLikgZGVj LiBDaWFuY2lvbGEgKENDQyksIDEtMC4gMTI2OiBEYS4gTWV0aGVuZXkgKFdhdC4pIGRlYy4gU3Rh dG9uIChKLU0pLCAxMS05LiAxMzI6IEhhcmRlbmJyb29rIChDcmUuKSBkZWMuIFBpenp1dG8gKEot TSksIDgtNC4gMTM4OiBKZW5raW5zIChSb28uKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTQ1OiBFbG91YWRk aSAoTGliLikgcGluIERlYW4gKENyZS4pLCAyOjEyLiAxNTI6IFZlcmdhbGxpdG8gKEotTSkgbWFq LiBkZWMuIER5LiBNZXRoZW5leSAoV2F0LiksIDktMC4gMTYwOiBNYXRsb2NrIChMaWIuKSBwaW4g Q3J1dGUgKFNvdS4pLCAyOjI2LiAxNzA6IExvYXIgKFR1cy4pIGRlYy4gU2NhcmwgKEotTSksIDIt MC4gMTgyOiBQb3dlbGwgKFR1cy4pIHBpbiBNb3JnYW4gKENyZS4pLCAyOjQ4LiAxOTU6IEN6YXAg KFNvdXRoIFJhbmdlKSBkZWMuIFNjaGx1ZXRlciAoQ29sLiksIDctMC4gMjIwOiBUYWxiZXJ0IChD cmUuKSBwaW4gVGhvbXBzb24gKE5NUyksIDI6MTYuIDI4NTogU2NobXVja2VyIChXYXQuKSBkZWMu IEdvZm9ydGggKFJvby4pLCAzLTEuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkJFQUNIV09PRCBESVZJU0lPTiBJSUkgU0VDVElPTkFMPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4oQXQgQmVh Y2h3b29kIEhpZ2ggU2Nob29sKSA8L3A+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBQeW1hdHVuaW5nIFZh bGxleSAxNzQ7IDIuIE5ld2J1cnkgMTY2OyAzLiBHcmFuZCBWYWxsZXkgMTQ5OyA0LiBBc2h0YWJ1 bGEgU3QuIEpvaG4gMTE4OyA1LiBNaWRkbGVmaWVsZCBDYXJkaW5hbCAxMDI7IDYuIEJ1cnRvbiBC ZXJrc2hpcmUgOTg7IDcuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgODk7IDguIEdhdGVzIE1pbGxzIEhhd2tlbiA3 NTsgOS4gQnJvb2tmaWVsZCA2MS41OyAxMC4gS2lydGxhbmQgNjA7IDExLiBXYXJyZW5zdmlsbGUg SGVpZ2h0cyA1Ny41OyAxMi4gQmVhY2h3b29kIDU1LjU7IDEzLiBDbGV2ZWxhbmQgSG9yaXpvbiBT Y2llbmNlIEFjYWRlbXkgMjM7IDE0LiBXaWNrbGlmZmUgMTMuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwv cD48cD4xMDY6IEt1bWhlciAoQmVyLikgcGluIEVkZWxtYW4gKFBWKSwgMjoyNC4gMTEzOiBIbGlm a2EgKEhhdy4pIHBpbiBDYW1wYmVsbCAoUFYpLCAzOjEyLiAxMjA6IEx1Y2FyaWxsaSAoQ2FyZGlu YWwpIHBpbiBTdXJhY2UgKEJlci4pLCAzOjA4LiAxMjY6IENhbXBiZWxsIChQVikgZGVjLiBOZXZp c29uIChDYXIuKSwgNS00LiAxMzI6ICBLaXNzZWxsIChHYXIuKSB3byBieSBmb3JmZWl0LiAxMzg6 IEJ1cmdhcmQgKFNKKSBkZWMuIFllYXJ5IChQViksIDctMiAuIDE0NTogUmhvYWRzIChHVikgbWFq LiBkZWMuIFdlc3RvbiAoTmV3LiksIDgtMC4gMTUyOiBMYWdvYSAoU0opIHBpbiBMYW1wZXJ0IChO ZXcuKSwgMTo0MS4gMTYwOiBDdW1iZXJsZWRnZSAoU0opIGRlYy4gU2N1cnJ5IChXSCksIDE3LTEz LiAxNzA6ICBSYW5kYWxsIChCcm8uKSBwaW4gQmxhbmsgKFNKKSwgMzoyMy4gMTgyOiBSYW5kYWxs IChCcm8uKSBwaW4gQmxhbmsgKFNKKSwgMzoyMy4gMTk1OiBXaWxsaXMgKFBWKSBwaW4gVHVybmVy IChHViksIDM6MTIuIDIyMDogTWFya2VyIChOZXcuKSBwaW4gVWRlbGwgKFBWKSwgNTo0OS4gMjg1 OiBNYXRoaXMgKEdWKSBkZWMuIEJlYW4gKFBWKSwgMy0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5JTkRFUEVOREVOQ0UgRElWSVNJT04gSUlJIFNFQ1RJ T05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+ PHA+KEF0IEluZGVwZW5kZW5jZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBX ZWxsaW5ndG9uIDE0MTsgMi4gTWFuY2hlc3RlciAxMzc7IDMuIFJvY2t5IFJpdmVyIEx1dGhlcmFu IFdlc3QgMTEyOyA0LiBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzIDExMDsgNS4gQ29sdW1iaWEgMTAyOyA2LiBC cm9va2x5biA5Ni41OyA3LiBCbGFjayBSaXZlciA5NTsgOC4gSW5kZXBlbmRlbmNlIDk0OyA5LiBD bGV2ZWxhbmQgVmlsbGEgQW5nZWxhLVN0LiBKb3NlcGggNzY7IDEwLiBFbHlyaWEgQ2F0aG9saWMg NjcuNTsgMTEuIE1vZ2Fkb3JlIDY2OyAxMi4gR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyBUcmluaXR5IDM5OyAx My4gT2JlcmxpbiA3LjwvcD48cD5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+PHA+MTA2OiBXaGl0ZSAoTWFuLikg ZGVjLiBMYWhvb2QgKEJSKSwgNy00LiAxMTM6IExhcnVlIChNYW4uKSBwaW4gUGlua2llIChMVyks IDE6MzQuIDEyMDogWmFyaW5zIChCcm8uKSBkZWMuIEhvcGtpbnMgKENIKSwgNi0xLiAxMjY6IE1h amV3c2tpIChCcm8uKSBkZWMuIE5ld21hbiAoQ29sLiksIDQtMi4gMTMyOiBXYXRzb24gKExXKSBt YWouIGRlYy4gRGV2ZW50dXJlIChNYW4uKSwgMTYtNC4gMTM4OiBXcmlnaHQgKFdlbC4pIGRlYy4g Q29tYnMgKENIKSwgMy0xLiAxNDU6IEJsZWljaCAoRUMpIHBpbiBHdWN3YSAoQnJvLiksIDI6NDMu IDE1MjogTW9ocm1hbiAoV2VsLikgcGluIExvdmVsbCAoQ29sLiksIDA6MDcuIDE2MDogTXJvY3p5 bnNraSAoSW5kLikgZGVjLiBEZW1hc3NpbW8gKFRyaS4pLCA0LTAuIDE3MDogTWlsbGVyIChXZWwu KSBwaW4gTWNEYW5pZWwgKENIKSwgMDo0Ny4gMTgyOiBIYW5kd2VyayAoTFcpIHBpbiBLcnVjZWsg KENIKSwgMDo0MS4gMTk1OiBDYW1wYmVsbCAoQlIpIGRlYy4gRm94IChXZWwuKSwgOS01LiAyMjA6 IFNreWUgKE1vZy4pIHBpbiBEdWNoZSAoQlIpLCAxOjMwLiAyODU6IFNoZXJpZGFuIChWQVNKKSBw aW4gU3Rhc2VrIChJbmQuKSwgNTo1MS48L3A+PHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+PHA+MTA2OiBEdXJh biAoTFcpIHBpbiBDYXZlciAoVHJpLiksIDE6MTMuIDExMzogTWVhZGUgKENIKSBwaW4gT3JlbGxh bm8gKEJSKSwgMjoxNy4gMTIwOiBGZXJndXNvbiAoRUMpIHBpbiBTaGFmZmVyIChDb2wuKSwgMjoz MC4gMTI2OiBUaG9tYXMgKExXKSBkZWMuIFBhcnRsb3cgKE1vZy4pLCA3LTEgLiAxMzI6IFdpbGZv bmcgKFdlbC4pIGRlYy4gU2V5b3UgKFZBU0opLCA1LTEuIDEzODogQ29iYiAoRUMpIHBpbiBIdW50 IChNYW4uKSwgMzoyNi4gMTQ1OiBCb29zZSAoV2VsLikgbWFqLiBkZWMuIFJvc3NpIChJbmQuKSwg MTgtNS4gMTUyOiBCb2NrIChNYW4uKSBtYWouIGRlYy4gTWNMZWVzb24gKExXKSwgMTYtNi4gMTYw OiBCYXJ0b2xvdmljaCAoV2VsLikgZGVjLiBNYWxsb3MgKENIKSwgNS0wLiAxNzA6IEdyYXNrYSAo TW9nLikgZGVjLiBKYWNvYnVjY2kgKENvbC4pLCA1LTIuIDE4MjogQ2x5bWVyIChJbmQuKSB3b24g YnkgZGVmYXVsdC4gMTk1OiBLaWphdXNrYXMgKFZBU0opIHBpbiBQYWluZSAoQ29sLiksIDE6NTIu IDIyMDogS2lqYXVza2FzIChWQVNKKSBwaW4gUGFpbmUgKENvbC4pLCAxOjUyLiAyODU6IFNocmFu a28gKEJSKSBwaW4gV2luc2xvdyAoTFcpLCAwOjQwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVIZWQmUnVsZS0tPjxwPkhPQ0tFWTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktlbnQgRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCYjODIzMjtVTklWRVJTSVRZ IFNDSE9PTCA3LCBIVURTT04gMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5IdWRzb24JMCYjODE5NTswJiM4MTk1OzAmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5 NDswPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlVu aXZlcnNpdHkgU2Nob29sCTImIzgxOTU7NCYjODE5NTsxJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7Nzwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkdvYWxzOiBD bGVtZW5zIChVKSAyLCBNdWhhIChVKSAyLCBCcmlubiAoVSksIEhveWVuIChVKSwgV2hldHN0b25l IChVKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBTYWFkYSAoVSkgNCwgTXVoYSAoVSkgMiwg QnJpbm4gKFUpIDIsIENsZW1lbnMgKFUpLCBXaGV0c3RvbmUgKFUpLCBHb3JtYW4gKFUpLCBOb29r IChVKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsPC9zdHJvbmc+OiBVbmkuLCAzNi0yNC4gPHN0cm9u Zz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogUG9saXNoIChVKSAyNDsgQ29yciAoSCkgMjkuPC9wPjxwLz48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAzLCAmIzgy MzI7U0hBS0VSIEhFSUdIVFMgMiAoT1QpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldhbHNoIEplc3VpdAkxJiM4MTk1OzAmIzgxOTU7MSYjODE5NTsx JiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7MzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5TaGFrZXIgSGVpZ2h0cwkxJiM4MTk1OzAmIzgxOTU7MSYjODE5NTsw JiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkdvYWxzOiBDYXJyZWwgKFdKKSwgUm9tYW5za2kgKFdKKSwgTWlvdGtl IChXSiksIFdoZWVsZXIgKFNIKSwgUG9sbGFjayAoU0gpLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Bc3Npc3Rz PC9zdHJvbmc+OiBNaW90a2UgKFdKKSwgQmFja28gKFdKKSwgUm9tYW5za2kgKFdKKSwgTGVWYXNz ZXVyIChXSiksIEVpc2VuIChTSCksIFJpY2hhcmRzIChTSCkuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29h bDwvc3Ryb25nPjogV2FsLiwgMzAtMjYuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFNpd2lrIChT SCkgMzA7IERlc3BoeSAoV0opIDI0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVI ZWQmUnVsZS0tPjxwPlNXSU1NSU5HPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNI ZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVz LS0+PHA+RElWSVNJT04gSSBTVEFURSBDSEFNUElPTlNISVBTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oQXQgQy5ULiBCcmFuaW4gTmF0YXRvcml1bSwg Q2FudG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50 LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBVcHBlciBBcmxpbmd0b24gMjQ2OyAyLiBNYXNvbiAyMzA7 IDMuIENpbmNpbm5hdGkgU3QuIFVyc3VsYSAxNjcuNTsgNC4gSG9vdmVyIDE1MC41OyA1LiBDaW5j aW5uYXRpIFVyc3VsaW5lIDEzODsgNi4gS2luZ3MgTWlsbHMgS2luZ3MgMTM3OyA3LiBIdWRzb24g MTAzOyA4LiBOZXcgQWxiYW55IDk5OyA5LiBXYWxzaCBKZXN1aXQgOTY7IDEwLiBDZW50ZXJ2aWxs ZSA3Ni41LjwvcD48cD5Mb2NhbCBUZWFtcyBSZXN1bHRzOiAxMy4gQnJ1bnN3aWNrIDY3OyAyMS4g SGlnaGxhbmQgMjk7IDI5LiBGaXJlc3RvbmUgMTY7IDQyLiBBdXJvcmEgNS48L3A+PHA+MjAwLXlh cmQgbWVkbGV5IHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIENpbmNpbm5hdGkgU3QuIFhhdmllciAxOjI5LjY2OyA4 LiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKFNtZXNrbywgS3VybGljaCwgQSwgVGVsZXJpY28sIExlbnopOyAxMi4g SmFja3NvbiAoV2Vyc3RsZXIsIER5ZSwgU2hldywgRmVobG1hbik7IDE0LiBHcmVlbiAoQXRraW5z b24sIFJvaHdlZGVyLCBEb2VycmVyLCBNaWxsZXIpLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIEhv dXNlIChDaW5jaW5uYXRpIFN0LiBYYXZpZXIpIDE6MzQuNTk7IDcuIERvZXJyZXIgKEdyZWVuKS4g MjAwIGluZGl2aWR1YWwgbWVkbGV5JiM4MjEyOzEuIFBlcmVyYSAoQ2luY2lubmF0aSBTdC4gWGF2 aWVyKSAxOjQ4Ljk0OyA2LiBLdXJsaWNoIChXYWxzaCBKZXN1aXQpOyAxMS4gU2F1bSAoRmlyZXN0 b25lKS4gNTAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIE11bGxlbnMgKEhvb3ZlcikgMjAuNDU7IDYuIEpv aG5zb24gKEh1ZHNvbikuIDEwMCBidXR0ZXJmbHkmIzgyMTI7MS4gU29ib2xld3NraSAoQ2luY2lu bmF0aSBTdC4gWGF2aWVyKSA0OC4zMDsgMTIuIEt1cmxpY2ggKFdhbHNoIEplc3VpdCkuIDEwMCBm cmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gTWFkZWogKEJyZWNrc3ZpbGxlKSA0NC4xNzsgNi4gRG9lcnJlciAo R3JlZW4pOyA4LiBNdWxsZW5zIChIb292ZXIpOyAxMC4gSm9obnNvbiAoSHVkc29uKTsgMTQuIENs YXJrZSAoSHVkc29uKS4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBIb3VzZSAoQ2luY2lubmF0aSBT dC4gWGF2aWVyKSA0OjE5LjE1OyAxNC4gQy4gVHVja2VybWFuIChIdWRzb24pLiAyMDAgZnJlZXN0 eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIENpbmNpbm5hdGkgU3QuIFhhdmllciAxOjIxLjQ0OyA5LiBKYWNr c29uIChLaW5uZXksIEZlaGxtYW4sIFJlYW0sIFNoZXcpOyAxMC4gTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3Zl ciAoU3RldmVucywgV2F0c29uLCBCcm93biwgTXVsbGVucyk7IDExLiBIdWRzb24gKENsYXJrZSwg Sm9obnNvbiwgSi4gVHVja2VybWFuLCBNYXJ0aW5leikuIDEwMCBiYWNrc3Ryb2tlJiM4MjEyOzEu IFNvYm9sZXdza2kgKENpbmNpbm5hdGkgU3QuIFhhdmllcikgNDguMjMuIDEwMCBicmVhc3RzdHJv a2UmIzgyMTI7MS4gTWF0aGV3cyAoUGlja2VyaW5ndG9uIE5vcnRoKSA1NC45MTsgNy4gUGF2bGFr IChXYWRzd29ydGgpLiA0MDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIENpbmNpbm5hdGkgU3Qu IFhhdmllciAyOjU4LjEzOyAxMC4gSHVkc29uIChKb2huc29uLCBKLiBUdWNrZXJtYW4sIEMuIFR1 Y2tlcm1hbiwgQ2xhcmtlKTsgMTMuIEphY2tzb24gKFdlcnN0bGVyLCBLaW5uZXksIFRvbmRyYSwg UmVhbSkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkRJVklTSU9O IEkgU1RBVEUgQ0hBTVBJT05TSElQUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEMuVC4gQnJhbmluIE5hdGF0b3JpdW0sIENhbnRvbik8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPlRlYW0gUmVz dWx0czogMS4gQ2luY2lubmF0aSBTdC4gWGF2aWVyIDQzNDsgMi4gU3QuIElnbmF0aXVzIDE3Mzsg My4gU3QuIENoYXJsZXMgJiM4MjMyO1ByZXBhcmF0b3J5IDE3MTsgNC4gVXBwZXIgQXJsaW5ndG9u IDExNDsgNS4gJiM4MjMyO0JyZWNrc3ZpbGxlIDEwNTsgNi4gRHVibGluIEplcm9tZSA5OTsgNy4g U3QuIEZyYW5jaXMgRGUgU2FsZXMgODk7IDguIER1YmxpbiBDb2ZmbWFuIDc3OyA5LiBDaW5jaW5u YXRpIEFyY2hiaXNob3AgTW9lbGxlciA3MTsgMTAuIEJvYXJkbWFuIDY4LiA8L3A+PHA+TG9jYWwg VGVhbXM6IDEzLiBIb292ZXIgNjE7IDE0LiBIdWRzb24gNTI7IDE2LiBXYWxzaCBKZXN1aXQgNDI7 IDE5LiBKYWNrc29uIDM2OyAyMC4gR3JlZW4gMzU7IDMzLiBXYWRzd29ydGggMTI7IDQ1LiBGaXJl c3RvbmUgNS41LiA8L3A+PHA+MjAwLXlhcmQgbWVkbGV5IHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIFVwcGVyIEFy bGluZ3RvbiAxOjQxLjg4OyA0LiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKEdyZXNzZXIsIEhhcnQsIEthY3ptYXIs IFJlbnVhcnQpOyA4LiBIdWRzb24gKEhhbSwgTWNDb3JtaWNrLCBQYWxhenpvLCBIYW5uYW4pOyA5 LiBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIChTYXlyZSwgQS4gTG9jaHJpZGdlLCBLLiBMb2NocmlkZ2Us IEVobGVycyk7IDEzLiBGaXJlc3RvbmUgKENoZWxvdml0eiwgRHllciwgU3R1bXAsIEJhaXRoKS4g MjAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBCbG9lYmF1bSAoTWFzb24pIDE6NDcuNjU7IDYuIEd1bmRs aW5nIChIdWRzb24pOyAxMy4gSGFubmFuIChIdWRzb24pLiAyMDAgaW5kaXZpZHVhbCBtZWRsZXkm IzgyMTI7MS4gRWxsaW90dCAoVXBwZXIgQXJsaW5ndG9uKSAyOjAwLjU3OyAyLiBHcmVzc2VyIChX YWxzaCBKZXN1aXQpOyA0LiBIYXJ0IChXYWxzaCBKZXN1aXQpOyA1LiBGLiBQYXNhZHluIChCcnVu c3dpY2spOyA3LiBNY0Nvcm1pY2sgKEh1ZHNvbik7IDEzLiBBLiBMb2NocmlkZ2UgKEhvb3Zlcik7 IDE1LiBDYXBwYWJpYW5jYSAoV2Fsc2ggSmVzdWl0KTsgMTYuIER5ZXIgKEZpcmVzdG9uZSkuIDUw IGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBTaWNodGVybWFuIChLaW5ncyBNaWxscyBLaW5ncykgMjMuMDQ7 IDMuIFBhbHV0c2lzIChIb292ZXIpOyA1LiBUaW1rZW4gKEhvb3Zlcik7IDEyLiBFaGxlciAoSG9v dmVyKTsgMTUuIFRyYXR0bmVyIChIdWRzb24pLiAxMDAgYnV0dGVyZmx5JiM4MjEyOzEuIEdsYXNz IChDaW5jaW5uYXRpIFVyc3VsaW5lIEFjYWRlbXkpIDUzLjM0OyA3LiBNZW5uZW5nYSAoSGlnaGxh bmQpOyA5LiBDLiBQYXNhZHluIChCcnVuc3dpY2spOyAxNi4gSy4gTG9jaHJpZGdlIChIb292ZXIp LiAxMDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIFZvbHBlbmhlaW4gKE1hc29uKSA1MC4yNDsgNi4gUGFs dXRzaXMgKEhvb3Zlcik7IDcuIFRpbWtlbiAoSG9vdmVyKTsgMTQuIFRyYXR0bmVyIChIdWRzb24p OyAxNS4gS2V0b25lbiAoQXVyb3JhKS4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBCbG9lYmF1bSAo TWFzb24pIDQ6NTAuMTU7IDMuIE1jQ29ybWljayAoSHVkc29uKTsgMTIuIEd1bmRsaW5nIChIdWRz b24pLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiAxOjM0LjUx OyAzLiBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIChQYWx1dHNpcywgRWhsZXJzLCBLLiBMb2NocmlkZ2Us IFRpbWtlbik7IDguIEh1ZHNvbiAoVHJhdHRuZXIsIEhhbSwgR3VuZGxpbmcsIFBhbGF6em8pLiAx MDAgYmFja3N0cm9rZSYjODIxMjsxLiBDLiBQYXNhZHluIChCcnVuc3dpY2spIDU0LjQ5OyAyLiBN ZW5uZW5nYSAoSGlnaGxhbmQpOyAxMC4gSy4gTG9jaHJpZGdlIChIb292ZXIpLiAxMDAgYnJlYXN0 c3Ryb2tlJiM4MjEyOzEuIEJhaWxleSAoRHVibGluIENvZmZtYW4pIDE6MDEuNzY7IDIuIEdyZXNz ZXIgKFdhbHNoIEplc3VpdCk7IDQuIEhhcnQgKFdhbHNoIEplc3VpdCk7IDEwLiBEeWVyIChGaXJl c3RvbmUpOyAxMi4gQS4gTG9jaHJpZGdlIChIb292ZXIpLiA0MDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4 MjEyOzEuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiAzOjI0LjkzOyA2LiBIdWRzb24gKEhhbm5hbiwgTWNDb3Jt aWNrLCBHdW5kbGluZywgVHJhdHRuZXIpOyA3LiBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIChQYWx1dHNp cywgRXZhbnMsIEEuIExvY2hyaWRnZSwgVGlta2VuKTsgMTEuIEJydW5zd2ljayAoQy4gUGFzYWR5 biwgQ29zdGFuem8sIEV5c3NlbiwgRi4gUGFzYWR5bikuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50 ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HUkVFTiA1NiwgU1RPVyA0NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5TdG93CTE0CTYJNQkyMAkmIzgyMTI7CTQ1 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkdyZWVu CTkJMTIJMTcJMTgJJiM4MjEyOwk1NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+PHN0cm9uZz5TVE9XPC9zdHJvbmc+ICgxNy01KSAmIzgyMTI7IFJp Y2UgMy0wLTksIExpbmRzYXkgMi0wLTYsIE1jTXVycmF5IDktMS0yMywgQmFpbmJyaWRnZSAyLTAt NSwgSGFydmV5IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE3LTEtNDUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R1JFRU48L3N0 cm9uZz4gKDExLTExKSAmIzgyMTI7IFNpbW1lciAyLTAtNSwgRGF1Z2hlcnR5IDAtMS0xLCBNYXJ0 aW4gMi0xNS0yMCwgU3RhdWR0IDUtMC0xNCwgUGhpbGxpcHMgNS0wLTEwLCBEZU11ZXN5IDMtMC02 LiBUb3RhbHM6IDE3LTE2LTU2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0YXVkdCA0LCBNY011cnJheSA0LCBSaWNlIDMs IExpbmRzYXkgMiwgQmFpbmJyaWRnZSwgU2ltbWVyLCBNYXJ0aW4uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0 cm9uZz46IFN0b3csIDIwLTEwLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBTdG93LCAyMiAo TWNNdXJyYXkgOSk7IEdyZS4sIDI3IChTaW1tZXIgOSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJv bmc+OiAxNS0xNS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+U3RvdywgMzctMzEuPC9wPjxw Lz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.