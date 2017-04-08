All CATEGORIES
☰ Menu

High school scores, summaries and schedules —

Published: April 8, 2017 - 10:43 PM

MORE IN SPORTS

tribe10cutweb Rick Scuteri - AP
Diamondbacks 3, Indians 2: Indians’ rally falls short as Diamondbacks complete sweep - 11:12 PM

PHOENIX: Patrick Corbin threw six scoreless innings, Chris Owings homered and had three hits and the Arizona Diamondbacks completed a three-game sweep of the Cleveland Indians with a 3-2 victory Sunday.

cavs10cutweb
Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss - 11:12 PM
Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick - 11:11 PM
The Masters: Sergio Garcia wins the Masters, ends drought at the majors - 11:11 PM
High school notebook: Stephen White reaches out to union rep to try to regain position as Buchtel boys basketball coach - 11:10 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next