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High school scores, summaries and schedules — April 5

Published: April 5, 2017 - 10:43 PM | Updated: April 6, 2017 - 09:23 AM
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