High school scores, summaries and schedules — Dec. 26

PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H
ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5
IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5
IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3Ig
YW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1
bHQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPk5P
TUlOQVRFICYjODIzMjtBVEhMRVRFUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT
dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Db2FjaGVzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHN1Ym1pdCBu
b21pbmF0aW9ucyBmb3IgdGhlIEhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodCBieSBub29uIG9uIE1vbmRh
eXMuIFBsZWFzZSBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiB3aXRoIHRoZSBub21pbmVl
JiM4MjE3O3MgbmFtZSwgc2Nob29sLCBncmFkZSwgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGZvciB0aGUgd2Vl
ayBhbmQgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoanBlZykuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz
YVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5IT0NLRVk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl
M2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUIDIsIEFWT04gMjwv
cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Bdm9uCTAm
IzgxOTU7MiYjODE5NTswJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0
cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5LZW50IFJvb3NldmVsdAkyJiM4MTk1OzAm
IzgxOTU7MCYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5Hb2FsczogSmFnZ2VycyAoSyksIEhhcnJvZCAoSykuIDxz
dHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSGFycm9kIChLKS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25n
PjogSGFycGVyIChLKTsgRmllbGRpbmcgKEEpIDE2LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBLZW50IFJvb3Nl
dmVsdCA5LTYtMiwgMC0zLTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9JElEL05vcm1hbFBhcmFncmFwaFN0eWxl
LS0+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+S0VOVCBST09T
RVZFTFQgMywgU09MT04gMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv
cmVUb3AtLT48cD5LZW50IFJvb3NldmVsdAkxJiM4MTk1OzEmIzgxOTU7MSYjODE5NDsmIzgyMTI7
JiM4MTk0OzM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+
PHA+U29sb24JMSYjODE5NTsxJiM4MTk1OzAmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsyPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+R29hbHM6IEtyZXN0YW5k
IChLKSwgSGlsbGVicmVjaHQgKEspLCBBbnRhbGVrLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46
IEhpbGxlYnJlY2h0IChLKSwgS2FkZXJsZSAoSyksIEhhcnJvZCAoSykuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8
L3N0cm9uZz46IFNoYW5ub24gKFMpIDMwOyBQZmVpZmZlciAoSykgMjUuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6
IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDktNi0xLCAwLTMtMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNI
RF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJl
ZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh
dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29sdW1idXMgRGVTYWxlcywgNiBwLm0uPC9wPjxwPkNh
bnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIHZzLiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIGF0IFdhbHNoIFVu
aXZlcnNpdHk8L3A+PHA+Q2xheW1vbnQgYXQgVHVza3kgVmFsbGV5PC9wPjxwPkNsZS4gQ29sbGlu
d29vZCBhdCBOb3J0aDwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSBhdCBSb290c3Rvd248L3A+PHA+Q1ZDQSB2cy4g
V29vZHJpZGdlLCBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBDaHJpc3RtYXMgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0u
PC9wPjxwPkR1YmxpbiBDb2ZmbWFuIGF0IFBlcnJ5LCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+R2FycmV0dHN2
aWxsZSBhdCBDcmVzdHdvb2Q8L3A+PHA+R3JlZW4gYXQgU3RydXRoZXJzLCA2OjE1IHAubS48L3A+
PHA+TGFrZSB2cy4gRWxsZXQsIGF0IE1vdW50IFVuaW9uLCAzOjE1IHAubS48L3A+PHA+TG91aXN2
aWxsZSBhdCBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoPC9wPjxwPk1hbnNmaWVsZCBhdCBTdC4gVmluY2VudC1T
dC4gTWFyeTwvcD48cD5NYW5zZmllbGQgQ2hyaXN0aWFuIGF0IEhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5NYXBs
ZXRvbiBhdCBCbGFjayBSaXZlcjwvcD48cD5NaW5lcnZhIGF0IE1hbHZlcm48L3A+PHA+TW9nYWRv
cmUgdnMuIFNlYnJpbmcgTWNLaW5sZXksIGF0IE1vdW50IFVuaW9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+TmV3
IFBoaWxhZGVscGhpYSB2cy4gQWxsaWFuY2UsIGF0IE1vdW50IFVuaW9uPC9wPjxwPk5vcnRoIENh
bnRvbiBIb292ZXIgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPk5vcnRvbiBhdCBNYW5jaGVzdGVyPC9w
PjxwPk5vcndheW5lIGF0IE9ycnZpbGxlPC9wPjxwPlJhdmVubmEgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8
L3A+PHA+UmV2ZXJlIHZzLiBDbGUuIEpvaG4gSGF5LCBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCBUQkE8
L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgYXQgQ3V5YWhvZ2Eg
RmFsbHMgQ2hyaXN0bWFzIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+PHA+V2luZGhhbSBhdCBXYXRlcmxvbzwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBH
YW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mg
bm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gTWVudG9yLCBhdCBDb2x1bWJ1cyBE
ZVNhbGVzLCA2IHAubS48L3A+PHA+Q1ZDQSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBDaHJpc3RtYXMgVG91
cm5hbWVudDwvcD48cD5IdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA2IHAubS48L3A+PHA+S2Vu
dCBSb29zZXZlbHQgYXQgUmF2ZW5uYTwvcD48cD5TdG93IGF0IFNvbG9uPC9wPjxwPlN0cmVldHNi
b3JvIGF0IEh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD48cD5Ucml3YXkgYXQgTm9y
dGh3ZXN0PC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSB2cy4gV2Fsc2ggSmVzdWl0LCBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxs
cyBDaHJpc3RtYXMgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNI
RF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVy
ZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0
YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25n
PjwvcD48cD5Ob3J3YXluZSBhdCBTdHJhc2J1cmcsIDcgcC5tLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIGF0IENsZXZlbGFuZCBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLCAyOjMw
IHAubS48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIHZzLiBDb2wuIEJlZWNoY3JvZnQsIGF0IENvbC4gU3QuIEZy
YW5jaXMgRGVTYWxlcyBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIDQ6MTUgcC5tLjwvcD48cD5DaGFncmlu
IEZhbGxzIGF0IFN0cmVldHNib3JvLCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+T3JydmlsbGUgYXQgTWFuc2Zp
ZWxkIENocmlzdGlhbiwgMyBwLm0uPC9wPjxwPlJhdmVubmEgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+
PHA+UmV2ZXJlIGF0IFdhbHNoIEplc3VpdCwgVEJBPC9wPjxwPlN0b3cgdnMuIENhcnJvbGx0b24s
IGF0IEphY2tzb24gSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVp
bmFzIHZzLiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgYXQgV2Fsc2ggVW5pdmVyc2l0eSwgNiBw
Lm0uPC9wPjxwPldhcnJlbiBIb3dsYW5kIGF0IEphY2tzb24gSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCA3OjQ1
IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5
JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5t
LiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29sLiBTdC4gRnJh
bmNpcyBEZVNhbGVzIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgR3Jl
ZW48L3A+PHA+Q2FuZmllbGQgYXQgVGFsbG1hZGdlPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBSaG9kZXMgYXQg
RWFzdCBIb2xpZGF5IFRvdXJuZXk8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgYXQgTm9ydGgsIDY6MzAgcC5tLjwv
cD48cD5DVkNBIGF0IEluZGlhbiBWYWxsZXk8L3A+PHA+RmllbGQgYXQgTW9nYWRvcmUsIDYgcC5t
LjwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzIHZzLiBTcHJpbmdmaWVsZCwgYXQgRWFzdCBIb2xpZGF5
IFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD48cD5HcmFudmlsbGUgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1h
cnk8L3A+PHA+TWFuY2hlc3RlciBhdCBGYWlybGVzczwvcD48cD5NZWRpbmEgYXQgTGFrZXdvb2Q8
L3A+PHA+TWVudG9yIGF0IFdhZHN3b3J0aCBCUkMgSW52aXRhdGlvbmFsPC9wPjxwPk5ld3RvbiBG
YWxscyBhdCBDcmVzdHdvb2Q8L3A+PHA+Tm9ydG9uIHZzLiBDaGlwcGV3YSwgYXQgV2Fkc3dvcnRo
IEJSQyBJbnZpdGF0aW9uYWw8L3A+PHA+T3JydmlsbGUgYXQgVHJpd2F5PC9wPjxwPlJldmVyZSBh
dCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIFRCQTwvcD48cD5Sb290c3Rvd24gYXQgV29vZHJpZGdlPC9wPjxwPlNh
bGVtIGF0IEFsbGlhbmNlPC9wPjxwPlR1c2xhdyBhdCBUdXNreSBWYWxsZXk8L3A+PHA+V2VzdCBC
cmFuY2ggYXQgTWFybGluZ3RvbjwvcD48cC8+PHAvPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.