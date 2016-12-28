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High school scores, summaries and schedules — Dec. 28

Published: December 28, 2016 - 10:48 PM | Updated: December 29, 2016 - 09:27 AM
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Ohio State 62, Nebraska 3 - 8:38 PM
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Ohio State 17, Michigan State 16 - 8:38 PM
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Ohio State 24, Northwestern 20 - 8:38 PM
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