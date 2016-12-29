Published: December 29, 2016 - 10:28 PM
High school scores, summaries and schedules — Dec. 29 December 30,2016 03:47 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+QkFTS0VUQkFM TDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3 O3MgUmVzdWx0czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5Db2wuIEJpc2hvcCBIYXJ0bGV5IDU4LCBNYXJsaW5ndG9uIDQ1PC9wPjxwPkNv cGxleSA5MiwgRmlyc3RvbmUgODY8L3A+PHA+RGV0cm9pdCBKZXN1aXQgNTUsIFN0LiBWaW5jZW50 LVN0LiBNYXJ5IDQ5PC9wPjxwPkdyZWVuIDgxLCBHYXJmaWVsZCA2ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+VHVza3kgQ2VudHJhbCBDYXRob2xp YyBIb2xpZGF5IFNob290b3V0JiM4MjMyO0NPTFVNQlVTIEJJU0hPUCBIQVJURVkgNTgsJiM4MjMy O01BUkxJTkdUT04gNDU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wLS0+PHA+QmlzaG9wIEhhcnRsZXkJMTYJMTAJMTcJMTUJJiM4MjEyOwk1ODwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5NYXJsaW5ndG9uCTE2CTE2 CTMJMTAJJiM4MjEyOwk0NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xv bmdEYXNoLS0+PHA+QklTSE9QIEhBUlRMRVkgKDQtMSkgJiM4MjEyOyBTbWl0aCA3LTMtMTcsIENv bGxpbnMgNS0wLTExLCBTYWZmb3JkIDQtMC05LCBDcm93ZGVyIDMtMS03LCBUaXB0b24gMS01LTcs IFdpZWdpbmcgMi0wLTQsIEtpcmtzZXkgMS0wLTIsIExvd2UgMC0xLTEuIFRvdGFsczogMjMtMTAt NTguPC9wPjxwPk1BUkxJTkdUT04gKDMtMywgMi0xKSAmIzgyMTI7IEJsLiBIaW1tZWxoZWJlciAz LTAtOSwgQWRhbXMgMy0xLTgsIEFuLiBCcmFkeSA0LTAtOCwgQnIuIEhpbW1lbGhlYmVyIDMtMC04 LCBDb29sZXkgMi0wLTYsIEF1LiBCcmFkeSAyLTAtNCwgSHViZXJ0eSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAx OC0xLTQ1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJsLiBIaW1tZWxoZWJlciAzLCBCci4gSGltbWVsaGViZXIgMiwgQ29v bGV5IDIsIEFkYW1zLCBDb2xsaW5zLCBTYWZmb3JkLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNPUExFWSA5MiwgRklSRVNUT05FIDg2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNvcGxleQkyMwkyNAkxNwkyOAkm IzgyMTI7CTkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0t PjxwPkZpcmVzdG9uZQkyNgkxOAkyMwkxOQkmIzgyMTI7CTg2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5DT1BMRVkgKDxzdHJvbmc+Ni0wPC9zdHJv bmc+LCAzLTApICYjODIxMjsgUm9iZXJ0cyAxMi0xNi00NiwgQnJlbm5lciAxMC0xLTIzLCBIaWxs IDMtMC04LCBFbWljaCAxLTAtMiwgV2lsbGlhbXMgMy0xLTcsIFBsZXNjaGVyIDItMi02LiBUb3Rh bHM6IDMxIDIwLTI2IDkyLjwvcD48cD5GSVJFU1RPTkUgKDMtNiwgMy0xKSAmIzgyMTI7IEdyYXkg MTItNy0zNSwgRXZhbnMgNy0zLTIxLCBKb2huc29uIDUtMS0xMSwgSm9uZXMgNC0wLTksIE1vb3Jl IDItMS02LCBSb2JpbnNvbiAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAzMiAxMi0xNSA4Ni48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSb2Jl cnRzIDYsIEV2YW5zIDQsIEdyYXkgNCwgSGlsbCAyLCBCcmVubmVyIDIsIEpvbmVzLCBNb29yZS4g PHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTYtMTYuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25n PkZpcmVzdG9uZSwgNjYtNjMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl LS0+PHA+Q2VudHJhbCBDYXRob2xpYyBJbnZpdGF0aW9uYWwmIzgyMzI7REVUUk9JVCBKRVNVSVQg NTUsJiM4MjMyO1NULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDQ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNUVk0JMTAJMTIJMTcJMTAJJiM4MjEyOwk0OTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5EZXRyb2l0 IEplc3VpdAkxNwkxNQkxMQkxMgkmIzgyMTI7CTU1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5TVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSAoNC0yKSAmIzgy MTI7IFdhbHRlciAxLTQtNiwgR3JhdmVzIDYtMC0xMiwgV2lsbGlhbXMgNC0yLTEzLCBNY0RheSAy LTQtOCwgU2FtcHNvbiA0LTEtMTAuIFRvdGFsczogMTctMTEtNDkuPC9wPjxwPkRFVFJPSVQgSkVT VUlUICg1LTApICYjODIxMjsgRWtlIDEtMi00LCBDb2xsaW5zIDYtMy0xNSwgRG96aWVyIDEtMC0y LCBJdmVsc29uIDMtMS03LCBFYnVueWhvZG9uIDUtMy0xNCwgU2ltcyAxLTAtMywgV2luc3RvbiAy LTAtNiwgRnJpZGF5IDEtMC0yLCBUaG9tYXMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjEtOS01NS48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBXaWxsaWFtcyAzLCBXaW5zdG9uIDIsIEVidW55aG9kb24sIFNpbXMsIFNhbXBzb24uIDxzdHJv bmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IERKLCAxNy0xNi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjog U1RWTSwgMjggKFNhbXBzb24gOSk7IERKLCA0Mi4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46 IERKLCAxOC0xMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5H UkVFTiA4MSwgR0FSRklFTEQgNjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGlu ZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+R2FyZmllbGQJMTMJMTQJMTkJMjIJJiM4MjEyOwk2ODwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5HcmVlbgkyMwkxNwkyMQky MAkmIzgyMTI7CTgxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rh c2gtLT48cD5HQVJGSUVMRCAoMS04KSAmIzgyMTI7IFN1Z2dzIDEtMC0yLCBUaG9tcHNvbiAyLTAt NCwgSGFycmlzIDctMy0xOSwgQ2hlcnJ5IDItMC00LCBKb25lcyAzLTMtOSwgQmxhY2tzaGVhciA4 LTQtMjAsIEJyb3duIDEtMi00LCBSYW5kb2xwaCAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAyNy0xMi02OC48L3A+ PHA+R1JFRU4gKDMtNCkgJiM4MjEyOyBTaW1tZXIgMi0wLTUsIEtlZXNsYXIgMS0wLTMsIE1hcnRp biAxMS0zLTMxLCBTbWl0aCAxLTAtMywgU3RvdXQgNi0yLTE4LCBQaGlsbGlwcyAyLTAtNCwgTGlt ZXJpY2sgMi0wLTQsIE8mIzgyMTc7TmVpbCAxLTMtNSwgUHJpdGNoYXJkIDAtMi0yLCBEZU11ZXN5 IDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDI5LTEwLTgxLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1hcnRpbiA2LCBTdG91dCA0LCBIYXJy aXMgMiwgU2ltbWVyLCBLZWVzbGFyLCBTbWl0aC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogR3Jl LiwgMTMtMTIuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkdyZWVuIDYwLTI1LjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBH YW1lczwvcD48cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5BbGxpYW5jZSBh dCBDYXJyb2xsdG9uPC9wPjxwPkJyaXN0b2wgYXQgV2luZGhhbTwvcD48cD5DaGlwcGV3YSBhdCBE YWx0b24sIDc6MTUgcC5tLjwvcD48cD5Db2wuIEJpc2hvcCBSZWFkeSBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhv YmFuLCA1OjMwIHAubS48L3A+PHA+Q29sLiBIYXJ2ZXN0IFByZXAgdnMuIE1hcmxpbmd0b24sIGF0 IFR1c2t5IENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgSG9saWRheSBTaG9vdG91dCwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxw PkNoaXBwZXdhIGF0IERhbHRvbjwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgTUxLIGF0IEJ1Y2h0ZWwsIDcgcC5t LjwvcD48cD5FYXN0IGF0IExha2U8L3A+PHA+RWFzdCBDYW50b24gYXQgU2FuZHkgVmFsbGV5PC9w PjxwPkZhaXJlc3MgYXQgV2F0ZXJsb288L3A+PHA+R2xlbk9hayBhdCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBD YXRob2xpYzwvcD48cD5IdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA2IHAubS48L3A+PHA+SmFj a3NvbiBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk8L3A+PHA+S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIGF0 IERhbnZpbGxlIDwvcD48cD5MYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gYXQgWW91bmdzdG93biBDYXJk aW5hbCBNb29uZXk8L3A+PHA+TWFuY2hlc3RlciBhdCBJbmRpYW4gVmFsbGV5PC9wPjxwPk1pbmVy dmEgYXQgQ2FudG9uIFNvdXRoPC9wPjxwPk1vZ2Fkb3JlIGF0IFRhbGxtYWRnZTwvcD48cD5Ob3J0 aCBhdCBOZXcgUGhpbGFkZWxwaGlhPC9wPjxwPk5vcnRod2VzdGVybiBhdCBTbWl0aHZpbGxlPC9w PjxwPk5vcndheW5lIGF0IEhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBUdXNsYXc8L3A+PHA+ Um9vdHN0b3duIGF0IFJhdmVubmE8L3A+PHA+U2FsZW0gYXQgV2VzdCBCcmFuY2g8L3A+PHA+U291 dGhlYXN0IGF0IEZpZWxkPC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIGF0IENyZXN0d29vZDwvcD48cD5TdHJl ZXRzYm9ybyBhdCBIdWRzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0 IENWQ0E8L3A+PHA+V2F5bmVkYWxlIGF0IFJpdHRtYW48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50 ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0 czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BdXN0aW50b3duIEZpdGNoIDYzLCBIdWRzb24gNTkgKE9UKTwvcD48 cD5CcnVuc3dpY2sgNTcsIFBhZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gMzk8L3A+PHA+Q29wbGV5IDQyLCBOb3J0 aHdlc3QgNDA8L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgMzksIFJvY2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmljYXQgMzc8L3A+ PHA+RGFsdG9uIDUyLCBXYXluZWRhbGUgNTE8L3A+PHA+S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFu IDQ3LCBMdWNhcyAyNTwvcD48cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCA2NSwgTGFrZSA2MzwvcD48cD5Ob3J0 aHdlc3Rlcm4gNDgsIE5vcndheW5lIDMzPC9wPjxwPlJleW5vbGRzYnVyZyA0OCwgV2Fkc3dvcnRo IDI4PC9wPjxwPldhdGVybG9vIDQ0LCBHYXJmaWVsZCA0MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QVVTVElOVE9XTi1GSVRDSCA2MywmIzgyMzI7 SFVEU09OIDU5IChPVCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wLS0+PHA+Rml0Y2gJMTYJMjAJMTEJMTAJNgkmIzgyMTI7CTYzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkh1ZHNvbgkxMgkxMQkxMwkyMQkyCSYj ODIxMjsJNTk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0t PjxwPkFVU1RJTlRPV04tRklUQ0ggKDctMSkgJiM4MjEyOyBHLiBEaUZyYW5zZWNvIDQtMC0xMCwg SGliYnMgMi0xLTYsIENvbnN0YW5jZSAxLTAtMiwgRS4gRGlGcmFuc2VjbyAxLTAtMiwgTHlubiA2 LTUtMTcsIFNhbGxlZSAyLTEtNiwgSHVudGVyIDctNi0yMC4gVG90YWxzOiAyMy0xMy02My48L3A+ PHA+SFVEU09OICgyLTcpICYjODIxMjsgRS4gSGlua2xlIDQtMC05LCBMYXdsZXIgMS0wLTMsIFN0 ZXdhcmQgMS0wLTIsIE1lc3NpbmEgMy02LTE1LCBDcmlzdG9mb2xpIDctMC0xOSwgUy4gSGlua2xl IDMtMC03LCBXcmlnaHQgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjEtNi01OS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBDcmlzdG9mb2xp IDUsIE1lc3NpbmEgMywgRy4gRGlGcmFuY2VzY28gMiwgSGliYnMsIFNhbGxlZSwgRS4gSGlua2xl IFMuLCBIaW5rbGUsIExhd2xlci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogSHVkLiwgMTktMTEu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QlJVTlNXSUNLIDU3 LCBQQURVQSBGUkFOQ0lTQ0FOIDM5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlBhZHVhIEZyYW5jaXNjYW4JOAkxMAk5CTEyCSYjODIxMjsJMzk8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+QnJ1bnN3aWNr CTE2CTE2CTE1CTEwCSYjODIxMjsJNTc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJSVU5TV0lDSyAoMi02KSAmIzgyMTI7IEFuZHJldyA1LTItMTQs IEJpbGxldHogNC0wLTgsIEZpbmsgOC0wLTE3LCBTYWxpc2J1cnkgNS0xLTEyLCBHYWxhaWRhIDIt MC02LiBUb3RhbHM6IDI0LTMtNTcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UEFEVUEgPC9zdHJvbmc+RlJBTkNJ U0NBTiAoNy0xKSAmIzgyMTI7IEFsLiBDb25yb3kgMC0xLTEsIE1lZGFnbGlhIDEtMC0zLCBQaWxs aW4gNi0zLTE1LCBSYXVoZSA0LTYtMTQsIEFkLiBDb25yb3kgMi0yLTYuIFRvdGFsczogMTMtMTIt MzkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w b2ludCBnb2FsczogQW5kcmV3IDIsIEdhbGFpZGEgMiwgRmluaywgU2FsaXNidXJ5LCBNZWRhZ2xp YS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogUGFkLiwgMzEgKFJhcGFjeiA2LCBSYXVoZSA2 KTsgQnJ1LiwgMzggKEZpbmsgMTEpLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPldhZHN3b3J0aCBCUkMgSW52aXRhdGlvbmFsJiM4MjMyO0NISVBQRVdBIDM5LCYj ODIzMjtST0NLWSBSSVZFUiBNQUdOSUZJQ0FUIDM3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTcJMTEJMTIJOQkmIzgyMTI7CTM5PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPk1hZ25pZmlj YXQJMTAJOQk1CTEzCSYjODIxMjsJMzc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkNISVBQRVdBICggOS0xKSAmIzgyMTI7IFJpY2hhcmRzb24gMS0y LTUsIEtvbmN6IDYtMS0xNSwgS2Fyb3ZpYyAxLTItNSwgQ2xhcmsgMi0wLTQsIFJpY2hhcmRzIDMt Mi0xMC4gVG90YWxzOiAxMy03LTM5LjwvcD48cD5NQUdOSUZJQ0FUICg0LTYpICYjODIxMjsgU3Bp Y2VyIDMtMC03LCBBZGxlciAyLTAtNSwgRmFybWFuIDMtNC0xMSwgV2FpZGtlIDQtMi0xMCwgQmVj a2VyIDEtMC0yLCBNY0F1bGlmZmUgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTQtNi0zNy48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBLb25j eiAyLCBSaWNoYXJkcyAyLCBLYXJvdmljLCBSaWNoYXJkc29uLCBTcGljZXIsIEFkbGVyLCBGYXJt YW4uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE1hZy4sIDktOC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTog PC9zdHJvbmc+TWFnbmlmaWNhdCwgNDMtMjQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q09QTEVZIDQyLCBOT1JUSFdFU1QgNDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Tm9ydGh3ZXN0CTcJMTEJOAkxNAkmIzgy MTI7CTQwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxw PkNvcGxleQkxMwkxMwk0CTEyCSYjODIxMjsJNDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk5PUlRIV0VTVCAmIzgyMTI7IEtlbGllbWFuIDAtMi0y LCBMb3dlciAxLTAtMywgSGVubGllIDMtMC04LCBXeWluYW4gMC0xLTEsIEZvdXR0eSA3LTAtMjAs IFNwcm9kaW5nIDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDE0LTMtNDAuPC9wPjxwPkNPUExFWSAoMy02KSAmIzgy MTI7IEJyZW5uZXIgNS0zLTE1LCBTYWxlcyAxLTItNCwgRGVudGUgMy0wLTgsIEhlYXAgMS0wLTIs IEVzdGVyIDItMC00LCBFbGlhcyAyLTUtOS4gVG90YWxzOiAxNC0xMC00Mi48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGb3V0 dHkgNiwgSGVubGllIDIsIEJyZW5uZXIgMiwgRGVudGUgMiwgTG93ZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8 L3N0cm9uZz46IE5XLCAxNC0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTlcsIDI0OyBD b3AuLCAyMyAoRXN0ZXIgNikuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl LS0+PHA+REFMVE9OIDUyLCBXQVlORURBTEUgNTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+RGFsdG9uCTQJMTMJMTgJMTcJJiM4MjEyOwk1MjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5XYXluZWRhbGUJ OQkxNgkxMgkxNAkmIzgyMTI7CTUxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5EQUxUT04gKDYtMSwgMy0xKSAmIzgyMTI7IEh1dGggNi0wLTEzLCBI aWNrcyAyLTAtNiwgR2Vpc2VyIDUtMy0xNCwgS2UuIFNob3VwIDEtMi00LCBLaS4gU2hvdXAgMy0z LTksIEJlYXR0eSAyLTAtNi4gVG90YWxzOiAxOSA4LTE1IDUyLjwvcD48cD5XQVlORURBTEUgJiM4 MjEyOyBDb2JsZW50eiA3LTAtMTQsIE1pbGxlciAxLTAtMiwgQ2Fubm9uIDUtMS0xMSwgUmllYmUg MS0wLTIsIFRyb3llciAyLTAtNiwgV2VhdmVyIDgtMC0xNi4gVG90YWxzOiAyNCAxLTYgNTEuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBn b2FsczogVHJveWVyIDIsIEhpY2tzIDIsIEJlYXR0eSAyLCBIdXRoLCBHZWlzZXIuIDxzdHJvbmc+ Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFdheS4sIDE0LTEyLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBE YWwuLCAyMSAoS2kuIFNob3VwIDcpOyBXYXkuLCAyMS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9u Zz46IFdheS4sIDE5LTEwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0t PjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUIDY1LCBMQUtFIDYzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0CTkJMjEJMTgJMTcJJiM4MjEy Owk2NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5M YWtlCTE2CTIyCTEwCTE1CSYjODIxMjsJNjM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUICg0LTUpICYjODIxMjsgRmlzY2hl ciAxMC03LTI3LCBIb3JuaWVyIDEtMC0yLCBGYWNlIDMtMC02LCBXcmlnaHQgNC03LTE2LCBCdXNo IDUtMC0xNC4gVG90YWxzOiAyMyAxNC0yNCA2NS48L3A+PHA+TEFLRSAoPHN0cm9uZz4yLTYsPC9z dHJvbmc+IDAtMykgJiM4MjEyOyBIYW5jZSA2LTItMTYsIExlQmVhdSAzLTEtOSwgQnV0bGVyIDYt MS0xMywgQ2hhbXBhZ25lIDUtMC0xMywgTGVpc2luZyAxLTItNCwgS2lydmVuIDEtMC0yLCBNaWxs ZXIgMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjUgNi0xMCA2My48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCdXNoIDQsIENoYW1wYWduZSAz LCBMZUJlYXUgMiwgSGFuY2UgMiwgV3JpZ2h0LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBMYWtl LCAxOS0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogS1IuLCAzMSAoV3JpZ2h0IDE0KTsg TGFrZSwgMjggKEhhbmNlIDcpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogTGFrZSwgMTgt MTIuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkxha2UsIDQ3LTMzLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPktJRFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElBTiA0 NywmIzgyMzI7TFVDQVMgMjU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNj b3JlVG9wLS0+PHA+S2lkcm9uCTEzCTEwCTE2CTgJJiM4MjEyOwk0NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5MdWNhcwk5CTcJMgk3CSYjODIxMjsJ MjU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPktJ RFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElBTiAmIzgyMTI7IFN0ZWZmZW4gMS0wLTIsIFRyb3llciAyLTIt NiwgTWlsbGVyIDMtMC03LCBPdHRvIDItMC00LCBDYXJyIDMtMC02LCBIYW1zaGVyIDMtMC02LCBC cmVja2JpbGwgNy0yLTE2LiBUb3RhbHM6IDIxLTQtNDcuPC9wPjxwPkxVQ0FTICYjODIxMjsgU2F1 ZGVyIDAtMS0xLCBTcGl0bGVyIDEtMC0yLCBTcG9lcnIgMS0wLTIsIEhpZ25pdGUgMS0wLTIsIEdy b3ZlciAyLTMtNywgQXJub2xkIDQtMC05LCBZaXJnYSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxMC00LTI1Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQg Z29hbHM6IE1pbGxlciwgQXJub2xkLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBLQ0MsIDEyLTEx LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBLQ0MsIDM0OyBMdWMuLCAyNC4gPHN0cm9uZz5U dXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEtDQywgMjMtMTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9SVEhXRVNURVJOIDQ4LCBOT1JXQVlORSAzMzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gCTE4 CTkJMTUJNgkmIzgyMTI7CTQ4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdC0tPjxwPk5vcndheW5lCTIJMTIJOAkxMQkmIzgyMTI7CTMzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gKDxzdHJv bmc+Ny0wLDwvc3Ryb25nPiA1LTApICYjODIxMjsgS2FuZGVsIDYtMy0xOCwgU3QuIENsYWlyIDYt MC0xNywgUmVlZCAwLTItMiwgQm9kYWdlciAwLTEtMSwgV3JpZ2h0IDQtMC04LCBOYWlybiAxLTAt Mi4gVG90YWxzOiAxNyA2LTAgNDguPC9wPjxwPk5PUldBWU5FICg8c3Ryb25nPjUtNSw8L3N0cm9u Zz4gMS00KSAmIzgyMTI7IE5vcm1hbiA0LTAtMTIsIEdpbGwgMC0xLTEsIEhlc3MgMC0yLTIsIEhh cmJhdWdoIDItMC00LCBEZW1hc3NpbW8gMS0yLTQsIEJvbGV5IDItNi0xMC4gVG90YWxzOiA5IDEx LTE0IDMzLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0LiBDbGFpciA1LCBOb3JtYW4gNCwgS2FuZGVsIDMuIDxzdHJvbmc+ Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5vcnQuLCAxMS04LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBO b3J0LiwgMjYgKFdyaWdodCA4KTsgTm9ydy4sIDIwIChCb2xleSA1KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3Zl cnM8L3N0cm9uZz46IE5vcnQuLCAxNS0xMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Nl bnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5MYXRlIFdlZG5lc2RheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNWQ0EgNTEsIElORElBTiBWQUxMRVkgNDg8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q1ZDQQkxOQk4CTYJMTgJJiM4 MjEyOwk1MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48 cD5JbmRpYW4gVmFsbGV5CTE0CTE3CTEwCTcJJiM4MjEyOwk0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+Q1ZDQSAmIzgyMTI7IEp1ZGdlIDctMi0x OCwgV3JpZ2h0IDYtMy0xNSwgTWl0Y2hlbGwgNC0zLTEzLCBCYXJ0ZWwgMC0xLTEsIFdvb2QgMi0w LTQuIFRvdGFsczogMTkgOS0xMyA1MS48L3A+PHA+SU5ESUFOIFZBTExFWSAmIzgyMTI7IFdpcmVz IDEtMC0yLCBLaWEuIFJha2VzdHJhdyA1LTAtMTAsIEtpdC4gUmFrZXN0cmF3IDMtMi04LCBCYXJk YWxsIDQtMC0xMCwgQmFrZXIgNC0wLTEwLCBSb3N0YWQgMC0xLTEsIEJ5ZXJzIDItMy03LiBUb3Rh bHM6IDE5IDYtOSA0OC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBKdWRnZSAyLCBNaXRjaGVsbCAyLCBCYXJkYWxsIDIsIEJh a2VyIDIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENWQ0EsIDE4OyBJViwgMzEuIDxzdHJv bmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNWQ0EsIDQ1LTM5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlRBTExNQURHRSA0NSwgQ0FORklFTEQgNDQ8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q2FuZmllbGQJMTAJMTYJ OAkxMAkmIzgyMTI7CTQ0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29y ZUJvdC0tPjxwPlRhbGxtYWRnZQk5CTkJMTEJMTYJJiM4MjEyOwk0NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+Q0FORklFTEQgJiM4MjEyOyBCYWtl ciA3LTUtMTksIENvb25jZSA0LTAtOCwgTWFuZ2Fwb3JhIDQtMC04LCBTYW1tYXJvbmUgMy0zLTks IFNtaXRoIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDE4LTgtNDQuPC9wPjxwPlRBTExNQURHRSAoOC0xLCA0LTAp ICYjODIxMjsgTWNHaGVlIDQtMi0xMCwgQXllcnMgNC0wLTEwLCBKb2huc29uIDEtMC0yLCBTdHJh bGthIDMtMi04LCBBaXpwdXJ1YSA0LTEtOSwgR2FyZGVsbGEgMS0xLTMsIEJpY2thciAxLTAtMy4g VG90YWxzOiAxOC02LTQ1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEF5ZXJzIDIsIEJpY2thci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwv c3Ryb25nPjogMTQtMTQuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNhbmZpZWxkLCA0MC0z NS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVs ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RnJpZGF5 JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+PHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ QXVyb3JhIGF0IENyZXN0d29vZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiB2cy4gTm9ydG9u LCBhdCBCYXJiZXJ0b24gTWFnaWMgTWF5aGVtLCAxOjQ1IHAubS48L3A+PHA+Q29sdW1idXMgQmlz aG9wIFJlYWR5IGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDQgcC5tLjwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgYXQg Tm9ydGh3ZXN0LCAyOjMwIHAubS48L3A+PHA+R3JlZW4gdnMuIFJhdmVubmEgYXQgTWFnaWMgTWF5 aGVtIDM6MzAgcC5tLjwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IEJhcmJlcnRvbiBNYWdpYyBNYXloZW0s IG5vb248L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgQnJ1bnN3aWNrIEhvbGlkYXkgSG9vcHMgVG91cm5hbWVu dCwgVEJBPC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IHZzLiBQZXJyeSwgYXQgQmFyYmVydG9u IE1hZ2ljIE1heWhlbSwgNToxNSBwLm0uPC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZyBhdCBIYXRoYXdheSBCcm93 biwgNiBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0t PjxwPkJPV0xJTkc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJP WVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5TUFJJ TkdGSUVMRCAyLDQ5MSwgQkFSQkVSVE9OIDEsNTgyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD4oQXQgQ2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6 IFBlcnNpbmdlciAoQikgMTU4OyBXaWxsaWFtcyAoUykgMjMzLiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVz Ojwvc3Ryb25nPiBQZXJzaW5nZXIgKEIpIDMwNzsgV2lsbGlhbXMgKFMpIDQxMi48L3A+PHA+UmVj b3JkczogQmFyYmVydG9uIDEtNzsgU3ByaW5nZmllbGQgNy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5TUFJJTkdGSUVMRCAxLDk2NiwgQkFSQkVSVE9OIDEsNjg2 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD4oQXQg Q2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IEFuZHJld3MgKEIpIDE4NDsgTWFzdGVycyAoUykg MjA5LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBCZXJsaW4gKEIpIDMzMDsgTWFzdGVy cyAoUykgMzM3LiBKViBTY29yZTogU3ByaW5nZmllbGQsIDEsNDY0LTEsMjYzLjwvcD48cD5SZWNv cmRzOiBCYXJiZXJ0b24gMS03OyBTcHJpbmdmaWVsZCA3LTEuPC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.