All CATEGORIES
☰ Menu

RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — Dec. 5

Published: December 5, 2016 - 10:58 PM | Updated: December 6, 2016 - 10:08 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs06cut_02 Chris Young - AP
Cavaliers 116, Raptors 112: J.R. Smith injured as Cavs end losing streak

TORONTO: The losing streak is over, but now the Cavaliers have to assess the collateral damage from Monday’s 116-112 victory over the Toronto Raptors.

browns06cut_02
Browns quarterback Robert Griffin III says he’s ‘here to help this team, not just these last four weeks, but into the future’
High school boys basketball preview
High school football notebook: 2016 season ends with Hoban, CCC hoisting state championship trophies, Perry falling just short
Boys basketball: Fourth-quarter fight ends season opener between St. Vincent-St. Mary, Cleveland Central Catholic; Irish declared 70-53 winner
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next