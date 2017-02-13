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High school scores, summaries and schedules — Feb. 13

Published: February 13, 2017 - 10:59 PM

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zmen15web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Akron 71, Toledo 65: Zips rally behind Kwan Cheatham to drop Rockets - 10:04 PM

At one point Tuesday night, the University of Akron men’s basketball team appeared to be on life support at Rhodes Arena. But when the listless Zips trailed the Toledo Rockets and needed someone to provide a spark, Kwan Cheatham Jr. delivered.

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