All CATEGORIES
☰ Menu

High school scores, summaries and schedules — Feb. 15

Published: February 15, 2017 - 11:02 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs16cut_18 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Cavaliers 113, Pacers 104: Kyle Korver hits 2,000th career 3-pointer, shoots Cavs past Pacers - 11:23 PM

CLEVELAND: Kyle Korver ascended into rare air Wednesday night. The Indiana Pacers won’t mind if he stays there.

marla16cut_01
Marla Ridenour: As UA career winds down, Kwan Cheatham continues to improve, which bodes well for March and beyond - 11:22 PM
barev16cut_01
Girls basketball / Revere tops Barberton 37-27 to share Suburban League American Conference title with Aurora, a 38-27 winner over Tallmadge - 11:22 PM
Cavaliers notebook: Kevin Love’s left knee had been issue for three games - 11:16 PM
bkc16cut
College basketball roundup: Maryland defeats Northwestern 74-64 - 11:16 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next