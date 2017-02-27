Published: February 27, 2017 - 10:38 PM
High school scores, summaries and schedules — Feb. 27 February 28,2017 04:22 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0tFVEJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxT PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVu dCYjODIzMjtTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRD ZW50cmUtLT48cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPjxwPldvb3N0ZXIgRGl2aXNpb24g SUlJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbHM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIDY4LCBPcnJ2aWxsZSA1ODwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RXVjbGlkIERpdmlzaW9u IEkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5v SW5kZW50LS0+PHA+U29sb24gNjksIEF1cm9yYSAyOTwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgNDcsIFNoYWtl ciBIZWlnaHRzIDM4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUt LT48cD5NZWRpbmEgRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5XYWRzd29ydGggNjQsIFdvb3N0ZXIgMzc8 L3A+PHA+QmVyZWEtTWlkcGFyayA1MiwgU3Ryb25nc3ZpbGxlIDM5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PlN0b3cgNjAsIEJvYXJkbWFuIDIxPC9wPjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSA2NiwgV2Fsc2ggSmVz dWl0IDI2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Q YXJtYSBIZWlnaHRzIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+TWVkaW5hIDQyLCBDbGV2ZWxhbmQgU3Qu IEpvc2VwaCBBY2FkZW15IDM0PC9wPjxwPkxha2V3b29kIDQ3LCBSb2NreSBSaXZlciBNYWduaWZp Y2F0IDM2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5D YW50b24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5HbGVuT2FrIDUxLCBQZXJyeSA0NzwvcD48cD5Ob3J0 aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDU3LCBKYWNrc29uIDUxIChPVCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkF1c3RpbnRvd24gRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJp Y3Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+V2VzdCBCcmFuY2ggNDksIFN0cnV0aGVycyA0MDwvcD48cD5Tb3V0aGVhc3QgNjEsIFdhcnJl biBIb3dsYW5kIDUzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUt LT48cD5NYWNlZG9uaWEgRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+TGF1cmVsIFNjaG9vbCA0NywgUmV2 ZXJlIDQzPC9wPjxwPlNoYWtlciBIZWlnaHRzIEhhdGhhd2F5IEJyb3duIDY3LCBDVkNBIDQyPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5VbmlvbnRvd24g RGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAzMywgVGFsbG1hZGdlIDI4PC9w PjxwPk5vcnRvbiA3MCwgTWFybGluZ3RvbiA1MzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf Q2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QWtyb24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCYjODIzMjtD QU5UT04gTUNLSU5MRVkgNjYsIFdBTFNIIEpFU1VJVCAyNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5XYWxzaAk2CTgJNQk3CSYjODIxMjsJMjY8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q2FudG9uIE1j S2lubGV5CTE1CTIzCTExCTE3CSYjODIxMjsJNjY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPldBTFNIICgxMS0xMykgJiM4MjEyOyBMdWNoeSA0LTMt MTEsIFJvZ2VycyAxLTAtMiwgQmFjaG1hbm4gMi0wLTQsIENsYXJrIDEtMC0yLCBTYXBwIDEtMS0z LCBWaXRhbnRvbmlvIDEtMi00LiBUb3RhbHM6IDEwIDYtMTQgMjYuPC9wPjxwPkNBTlRPTiBNQ0tJ TkxFWSAoMjAtNSkgJiM4MjEyOyBNZXJpZGV0aCAxLTAtMiwgSGFjaGV0IDItMC00LCBZb3VuZyAz LTAtNywgQmVsbCAxMy00LTMxLCBDcmFtZXIgMi0wLTQsIFQuIExlZSAzLTEtNywgRC4gTGVlIDIt MS01LCBCb3lraW4gMS0wLTIsIEJheWxvY2sgMC0xLTEsIE1hcnNoYWwgMS0wLTMuIFRvdGFsczog MjggNy04IDY2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0t PjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJlbGwsIE1hcnNoYWwsIFlvdW5nLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9z dHJvbmc+OiBDYW4uLCAyMS0xMS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV2Fsc2gsIDI4 IChCb3VjaHkgNSwgUm9nZXJzIDUpOyBDYW50b24gTWNLaW5sZXksIDM4IChCZWxsIDIyKS4gPHN0 cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFdhbHNoLCAzMC0xNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5QYXJtYSBIZWlnaHRzIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJp Y3QmIzgyMzI7TUVESU5BIDQyLCYjODIzMjtDTEVWRUxBTkQgU1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZIDM0 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPk1lZGlu YQk0CTUJMTIJMjEJJiM4MjEyOwk0MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5TdC4gSm9zZXBoCTgJOQk4CTkJJiM4MjEyOwkzNDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+TUVESU5BICgxMS0xNCkg JiM4MjEyOyBOZWF0ZSAxLTQtNiwgTHV0aHkgMS00LTcsIFNtaXRoIDMtMi0xMCwgSG9sem1hbiAx LTQtNiwgQm9iZXkgMi01LTksIExpbmFyZCAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAxMC0xOS00Mi48L3A+PHA+ U1QuIEpPU0VQSCAoMTktNSkgJiM4MjEyOyBEcmVsbGlzaGFrIDUtMC0xMiwgT3JzYWd1cyAxLTAt MiwgTmVpdHphbCAzLTItOCwgQ29sZW1hbiAzLTQtMTAsIERldmVyIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEz LTYtMzQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ My1wb2ludCBnb2FsczogU21pdGggMiwgIERyZWxsaXNoYWsgMiwgTHV0aHkuIDxzdHJvbmc+UmVi b3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1lZC4sIDI1IChCb2JleSA4KS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCYjODIzMjtH TEVOT0FLIDUxLCBQRVJSWSA0NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5QZXJyeQkxMwkxNwkxMAk3CSYjODIxMjsJNDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+R2xlbm9hawkxMQkxNgkxNAkxMAkm IzgyMTI7CTUxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5QRVJSWSAoMTItMTEpICYjODIxMjsgQm9yY2sgNy0wLTE2LCBSLiBQaXJldSAyLTItNywg Sy4gUGlyZXUgNC0wLTgsIENhdXRob24gNS0wLTE0LCBDdW5uaW5naGFtIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6 IDE5IDItMiA0Ny48L3A+PHA+R0xFTk9BSyAoMjItMSkgJiM4MjEyOyBNdWNjaSAwLTEtMSwgU2hl bHRvbiAyLTMtOCwgVmFuY2UgMS0wLTMsIFBvbGsgNS0zLTEzLCBTbWl0aCAxMC0wLTIxLCBSaG9k ZXMgMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjAgNy0xMyA1MS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBDYXV0aG9uIDQsIEJvcmNrIDIs IFIuIFBpcmV1LCBTaGVsdG9uLCBWYW5jZSwgUmhvZGVzIFNtaXRoLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9z dHJvbmc+OiBQZXIsIDE4LTEyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZS0tPjxwPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0JiM4MjMyO05PUlRIIENBTlRPTiBIT09W RVIgNTcsJiM4MjMyO0pBQ0tTT04gNTEgKE9UKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5KYWNrc29uCTkJMTQJMTEJMTUJMgkmIzgyMTI7CTUxPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkhvb3Zlcgkx MQkxNgkxMAkxNAk2CSYjODIxMjsJNTc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkpBQ0tTT04gJiM4MjEyOyBEYXZpZGUgMS0yLTUsIEZhbGNvbmVy IDEtMC0yLCBTcGVuY2VyIDItMS01LCBNaWtlc2VsbCAxMCAxMCAzNCwgUnlhbiAxLTAtMiwgSGFy dG5ldHQgMS0wLTMuIFRvdGFsczogMTYgMTMtMTUgNTEuPC9wPjxwPkhPT1ZFUiAoMjAtNCkgJiM4 MjEyOyBCbHllciA1LTYtMTcsIEdyZWVuIDUtNC0xNiwgSmVyZW1pYWggMS0wLTIsIERyYWJpY2sg NC0wLTgsIFJvc2hhayA0LTQtMTIsIEtpZXNsaW5nIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIwIDE0LTIzIDU3 LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9p bnQgZ29hbHM6IE1pa2VzZWxsIDQsIEdyZWVuIDIsIEJseWVyLCBEYXZpZGUsIEhhcnRuZXR0LiA8 c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBKYWMuLCAxOS0xMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5NYWNlZG9uaWEgRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3QmIzgy MzI7SEFUSEFXQVkgQlJPV04gNjcsIENWQ0EgNDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q1ZDQQkxMwk3CTE0CTgJJiM4MjEyOwk0MjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5IYXRoYXdheSBCcm93 bgkxMAkyNAkxOAkxNQkmIzgyMTI7CTY3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5DVkNBICYjODIxMjsgSnVkZ2UgMi0wLTYsIERhdmlzIDEtMC0y LCBXcmlnaHQgMy01LTExLCBNaXRjaGVsbCA0LTMtMTEsIEJhcnRlbCAxLTItNSwgQ3Jhd2xleSAy LTAtNCwgQmV2aW5ndG9uIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDE0IDEwLTE0IDQyLjwvcD48cD5IQVRIQVdB WSBCUk9XTiAmIzgyMTI7IEhhcmxvciA2LTEtMTYsIEJlcmsgMi0wLTUsIEJlaXN3ZW5nZXIgMS0w LTIsIEQuIExhd3NvbiA0LTctMTYsIEsuIExhd3NvbiAzLTMtOSwgQ2FybWFuIDctMy0xOS4gVG90 YWxzOiAyMyAxNC0xOSA2Ny48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBIYXJsb3IgMywgSnVkZ2UgMiwgQ2FybWFuIDIsIEJh cnRlbCwgQmV2aW5ndG9uLCBCZXJrLCBELiBMYXdzb24uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+VW5pb250b3duIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0JiM4MjMy O0FSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMzMsIFRBTExNQURHRSAyODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ib2Jhbgk2CTEyCTcJOAkmIzgyMTI7CTMzPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlRhbGxtYWRn ZQk4CTYJOQk1CSYjODIxMjsJMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkhPQkFOICgxNy04KSAmIzgyMTI7IFRlY2NhIDItNC05LCBIYWxsIDEt MS0zLCBDaGVzc2FyIDQtMC05LCBIdXRzb24gMS0yLTQsIEJyZXdlciAxLTQtNiwgUm9iZXJ0cyAx LTAtMi4gVG90YWxzOiAxMCAxMS0xNiAzMy48L3A+PHA+VEFMTE1BREdFICgxOC02KSAmIzgyMTI7 IEhhdWdodCAyLTAtNCwgSm9obnNvbiAxLTAtMiwgU3RyYWxrYSAxLTAtMiwgQXlyZXMgMi0wLTUs IEJpY2thciAwLTEtMSwgR290dG8gMS0wLTIsIEFpenB1cmlhIDEtMC0yLCBNY0doZWUgNS0wLTEw LiBUb3RhbHM6IDEzIDEtNiAyOC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBUZWNjYSwgQ2hlc3NhciwgQXlyZXMuIDxzdHJv bmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFRhbC4sIDE1LTkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+ OiBUYWwuLCAxNC05LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw PlVuaW9udG93biBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdCYjODIzMjtOT1JUT04gNzAsIE1BUkxJTkdU T04gNTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+ TWFybGluZ3RvbgkxNAkyMAk4CTExCSYjODIxMjsJNTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Tm9ydG9uCTE0CTI0CTE4CTE0CSYjODIxMjsJNzA8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPk1BUkxJ TkdUT04gKDE3LTcpICYjODIxMjsgSGVybWFubiAxLTItNSwgQ2FtcGJlbGwgMy0xMy0yMCwgU3By aW5nZXIgMS0wLTIsIFRhcmFudG8gMS0yLTQsIEJyb2R6aW5za2kgMy0wLTYsIEhvb3BlciAyLTIt NiwgTGVwbGV5IDMtMi0xMC4gVG90YWxzOiAxNCAyMS0zMSA1My48L3A+PHA+Tk9SVE9OICgyMC01 KSAmIzgyMTI7IEJpcmQgMS0xLTMsIEhvdXNsZXkgNS0wLTEwLCBGYXZvciA0LTItMTIsIFNoZWFy ZXIgMy0yLTgsIEhvc2V5IDItMi03LCBNdXJhd3NraSA1LTItMTIsIEhvd2VsbCA4LTAtMTYsIExl c3RlciAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyOSA5LTI5IDcwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IExlcGxleSAyLCBGYXZvciAy LCBIb3NleSwgSGVybWFubiwgQ2FtcGJlbGwuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE1hci4s IDIyLTIwLiAgPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDI1LTIxLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQmIzgyMzI7 U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxw PldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxwPldvb3N0ZXIgRGl2aXNpb24gSUlJIERpc3Ry aWN0PC9wPjxwPihBdCBXb29zdGVyIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gdnMuIFR1c2xh dywgNiBwLm0uPC9wPjxwPkZhaXJsZXNzIHZzLiBDaGlwcGV3YSwgNzo0NSBwLm0uPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5SYXZlbm5hIERpdmlzaW9u IElJSSBEaXN0cmljdDwvcD48cD4oQXQgUmF2ZW5uYSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QnJvb2tmaWVsZCB2 cy4gR2FycmV0dHN2aWxsZSwgNiBwLm0uPC9wPjxwPldhcnJlbiBDaGFtcGlvbiB2cy4gTmV3dG9u IEZhbGxzLCA3OjQ1IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPkNyZXN0b24gRGl2aXNpb24gSVYgRGlzdHJpY3Q8L3A+PHA+KEF0IE5vcndheW5l IEhpZ2ggU2Nob29sKSA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+Uml0dG1hbiB2cy4gTGFrZSBSaWRnZSBBY2FkZW15LCA2IHAubS48L3A+ PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIHZzLiBEYWx0b24sIDc6NDUgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7 PC9wPjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+PHA+RXVjbGlkIERpdmlzaW9uIEkgRGlz dHJpY3Q8L3A+PHA+KEF0IEV1Y2xpZCBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+VHdpbnNidXJnIHZzLiBTb2xvbiwg NyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5N ZWRpbmEgRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvcD48cD4oQXQgTWVkaW5hIEhpZ2ggU2Nob29sKTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5X YWRzd29ydGggdnMuIEJlcmVhLU1pZHBhcmssIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+QWtyb24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvcD48 cD4oQXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlN0b3cgdnMuIENhbnRvbiBN Y0tpbmxleSwgNyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50 cmUtLT48cD5QYXJtYSBIZWlnaHRzIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PHA+KEF0IFBhcm1h IEhlaWdodHMgVmFsbGV5IEZvcmdlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5MYWtld29vZCB2cy4gTWVkaW5hLCA3 IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkNh bnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0PC9wPjxwPihBdCBDYW50b24gTWVtb3JpYWwgRmllbGRo b3VzZSwgQ2FudG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIHZzLiBHbGVuT2FrLCA3IHAubS48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkF1c3RpbnRvd24g RGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PHA+KEF0IEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2ggSGlnaCBTY2hv b2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t PjxwPlNvdXRoZWFzdCB2cy4gV2VzdCBCcmFuY2gsIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+TWFjZWRvbmlhIERpdmlzaW9uIElJIERpc3Ry aWN0PC9wPjxwPihBdCBOb3Jkb25pYSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+TGF1cmVsIFNjaG9vbCB2cy4gU2hh a2VyIEhlaWdodHMgSGF0aGF3YXkgQnJvd24sIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+VW5pb250b3duIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0 PC9wPjxwPihBdCBMYWtlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Ob3J0b24gdnMuIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4s IDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQm IzgyMzI7U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRy ZS0tPjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD48cD5TdG93IERpdmlzaW9uIElJIFNlY3Rp b25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD5SYXZlbm5hIGF0IENsZXZlbGFuZCBCZW5lZGljdGluZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPlJldmVy ZSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgRWFzdCBUZWNoLCA3IHAubS48L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgQ1ZD QSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkNoYWdyaW4gRmFsbHMgYXQgQ3Jlc3R3b29kLCA3IHAubS48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkNhbnRvbiBEaXZpc2lv biBJSSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q2FudG9uIFNvdXRoIGF0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5LCA3IHAu bS48L3A+PHA+TWFybGluZ3RvbiBhdCBBbGxpYW5jZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPk5vcnRod2VzdCBh dCBCdWNodGVsLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPk5vcnRoIFJpZGdldmlsbGUgRGl2aXNpb24gSUkgU2VjdGlvbmFsPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNsb3Zlcmxl YWYgYXQgUGFybWEgSGVpZ2h0cyBIb2x5IE5hbWUsIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RWFzdCBEaXZpc2lvbiBJSSBTZWN0aW9uYWw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ Q2Fycm9sbHRvbiBhdCBCdWNrZXllIExvY2FsLCA3IHAubS48L3A+PHA+Q2FtYnJpZGdlIGF0IE1p bmVydmEsIDcgcC5tLjwvcD48cD5XYXJzYXcgUml2ZXIgVmlldyBhdCBOZXcgUGhpbGFkZWxwaGlh LCA3IHAubS48L3A+PHA+QmVhdmVyIExvY2FsIGF0IEluZGlhbiBWYWxsZXksIDcgcC5tLjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+V29vc3RlciBEaXZp c2lvbiBJSUkgU2VjdGlvbmFsPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz UGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNoaXBwZXdhIGF0IE5vcndheW5lLCA3IHAubS48L3A+PHA+VHJp d2F5IGF0IFJpdHRtYW4sIDcgcC5tLjwvcD48cD5CbGFjayBSaXZlciBhdCBOb3J0aHdlc3Rlcm4s IDcgcC5tLjwvcD48cD5Db2x1bWJpYSBhdCBTbWl0aHZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+PHA+T3Jydmls bGUgYXQgV2F5bmVkYWxlLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl Qm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlNhbGVtIERpdmlzaW9uIElJSSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q3Jlc3R2aWV3IGF0 IFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcywgNyBwLm0uPC9wPjxwPlR1c2xhdyBhdCBIYW5vdmVydG9uIFVu aXRlZCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPldhdGVybG9vIGF0IE1hbmNoZXN0ZXIsIDcgcC5tLjwvcD48cD5D b2x1bWJpYW5hIGF0IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPldhcnJlbiBEaXZpc2lvbiBJSUkg U2VjdGlvbmFsPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPkJ1cnRvbiBCZXJrc2hpcmUgYXQgUm9vdHN0b3duLCA3IHAubS48L3A+PHA+WW91 bmdzdG93biBMaWJlcnR5IGF0IEdhcnJldHRzdmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+U3RydXRoZXJzIERpdmlzaW9uIElWIFNl Y3Rpb25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRl bnQtLT48cD5FYXN0IENhbnRvbiBhdCBXZWxsc3ZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+PHA+Vmllbm5hIE1h dGhld3MgYXQgQ2FudG9uIEhlcml0YWdlIENocmlzdGlhbiwgNyBwLm0uIDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIElW IFNlY3Rpb25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5PcGVuIERvb3IgQ2hyaXN0aWFuIGF0IEtpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlh biwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZSBhdCBNb2dhZG9yZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkNsZS4g V2hpdG5leSBZb3VuZyBhdCBEYWx0b24sIDcgcC5tLjwvcD48cD5NYXBsZXRvbiBhdCBDdXlhaG9n YSBIZWlnaHRzLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBH YW1lczwvcD48cD5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+UGVycnkgYXQgSmFja3Nvbiwg NyBwLm0uPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBDb3BsZXksIDcgcC5tLjwvcD48cD5Eb3ZlciBhdCBH cmVlbiwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkdsZW5PYWsgYXQgTWFzc2lsbG9uLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkNvcGxleSBEaXZpc2lvbiBJ IFNlY3Rpb25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5IdWRzb24gYXQgRmlyZXN0b25lLCA3IHAubS48L3A+PHA+Tm9ydGggYXQgV2Fk c3dvcnRoLCA3IHAubS48L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIDcgcC5tLjwv cD48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgYXQgSGlnaGxhbmQsIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RWx5cmlhIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFs PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw Pk1pZHZpZXcgYXQgU3Ryb25nc3ZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkFsbGlhbmNlIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFsPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkVh c3QgYXQgWW91bmdzdG93biBFYXN0LCA3IHAubS48L3A+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgV2Fy cmVuIEhhcmRpbmcsIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xk Q2VudHJlLS0+PHA+U29sb24gRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QXVyb3JhIGF0IFR3aW5zYnVy ZywgNyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48 cD5TdHJvbmdzdmlsbGUgRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+TGFrZXdvb2QgYXQgTm9ydGggUm95 YWx0b24sIDcgcC5tLjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.