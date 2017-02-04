Published: February 4, 2017 - 10:40 PM
High school scores, summaries and schedules — Feb. 4 February 05,2017 04:10 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0tFVEJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1 bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlNNSVRI VklMTEUgNTUsIENISVBQRVdBIDI4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNtaXRodmlsbGUJMTMJNwkxMwkyMgkmIzgyMTI7CTU1PC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTEwCTYJ NQk3CSYjODIxMjsJMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25n RGFzaC0tPjxwPlNNSVRIVklMTEUgJiM4MjEyOyBNY0Nvbm5lbGwgNS0yLTEzLCBQZXJ0ZWUgMy0y LTksIFNoYW5lIDUtMi0xMiwgQm95ZXMgMi0wLTUsIE1pbGxlciAyLTAtNSwgU25lbGwgMC0xLTEs IFJlZWQgMi01LTEwLiBUb3RhbHM6IDE5IDEyLTE3IDU1LjwvcD48cD5DSElQUEVXQSAoNi0xMSkg JiM4MjEyOyBFcGxpbmcgNC0wLTgsIER1cmJpbiAwLTMtMywgUm9zZSAxLTEtNCwgSmV3ZXR0IDEt MC0yLCBEYXZpZXMgMi0wLTUsIEh1dHplbGwgMi0wLTQsIEJhaWxleSAwLTItMi4gVG90YWxzOiAx MCA2LTE0IDI4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0t PjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFBlcnRlZSwgTWNDb25uZWxsLCBSZWVkLCBNaWxsZXIsIFJvc2Us IERhdmllcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU21pLiwgMTctMTYuIDxzdHJvbmc+UmVi b3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENoaS4sIDIxIChCYWlsZXkgNykuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwv c3Ryb25nPlNtaXRodmlsbGUsIDQ1LTM1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZS0tPjxwPk5PUlRIV0VTVEVSTiA2NywgUklUVE1BTiA1OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JMTcJMjEJMTMJ MTYJJiM4MjEyOwk2NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVC b3QtLT48cD5SaXR0bWFuCTcJMTUJMjEJMTYJJiM4MjEyOwk1OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+Tk9SVEhXRVNURVJOICYjODIxMjsgS29j aCAxMi00LTI5LCBCZXNhbmNvbiA0LTAtMTAsIFdpbGhlbG15IDQtMC05LCBLbGluZSAzLTAtOSwg RGFybmFsbCAyLTAtNCwgU21pdGggMS0yLTQsIEFsYmVydHMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjctNi02 Ny48L3A+PHA+UklUVE1BTiAmIzgyMTI7IEJhdW1hbiA3LTAtMTQsIFN0dWFydCA1LTAtMTQsIFp1 Y2hhayA0LTMtMTEsIFN3YXJ0eiAzLTQtMTEsIFJpbmdlciAyLTAtNSwgUmFtc2llciAyLTAtNC4g VG90YWxzOiAyMy03LTU5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0dWFydCA0LCBLbGluZSAzLCBCZXNhbmNvbiAyLCBL b2NoLCBXaWxoZWxteSwgU3dhcnR6LCBSaW5nZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFJp dC4sIDExLTguIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDI3IChLb2NoIDEzKTsg Uml0LiwgMTcgKFp1Y2hhayA2KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDE3 LTcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+REFMVE9OIDY1 LCBOT1JXQVlORSA0NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AtLT48cD5Ob3J3YXluZQkxNAkxMAkxMwk3CSYjODIxMjsJNDQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RGFsdG9uCTEyCTI0CTE4CTExCSYjODIx MjsJNjU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxw Pk5PUldBWU5FICYjODIxMjsgV2Vpbm1hbiA0LTItMTAsIFJvaHJiYXVnaCAyLTQtOSwgSGFycmlz IDEtMS0zLCBCZXNhbmNvbiAxLTAtMywgV2lkbWVyIDQtMi0xMiwgSGlsZXMgMi0yLTcuIFRvdGFs czogMTQtMTEtNDQuPC9wPjxwPkRBTFRPTiAoMTEtNSwgOC0zKSAmIzgyMTI7IENsYXJrIDMtMC02 LCBBbGdlciAzLTItMTAsIFNjaGxhYmFjaCAyLTAtNSwgSGVyc2hiZXJnZXIgMTEtMy0yNSwgS2Fu ZGVsIDMtMC03LCBEYWxlc3NhbmRybyAxLTAtMiwgTnVzc2JhdW0gNS0wLTEwLiBUb3RhbHM6IDI4 LTUtNjUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ My1wb2ludCBnb2FsczogQWxnZXIgMiwgV2lkbWVyIDIsIFNjaGxhYmFjaCwgS2FuZGVsLCBSb2hy YmF1Z2gsIEJlc2FuY29uLCBIaWxlcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMTMt MTAuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDE4IChXZWlubWFuIDYpOyBEYWwu LCAyOSAoQ2xhcmssIEFsZ2VyIDYpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwg MTAtNC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RGFsdG9uLCA1NS00Ni48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XQVlORURBTEUgNTYsIEhJTExTREFM RSA1MzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5X YXluZWRhbGUJMTEJMjkJMwkxMwkmIzgyMTI7CTU2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkhpbGxzZGFsZQkxMwkyMQk1CTE0CSYjODIxMjsJNTM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPldBWU5F REFMRSAmIzgyMTI7IE11bGxldCA0LTMtMTEsIFJlYmVyIDQtMC04LCBQdXJkeSAzLTAtOCwgU3Bp ZGVsbCAyLTItNywgV2VhdmVyIDMtMS03LCBDYW1hY2hvIDItMi03LCBCcmV3ZXIgMi0wLTQsIEhv c3RldGxlciAxLTAtMiwgTWlsbGVyIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIyLTY5IDgtMTMgNTYuPC9wPjxw PkhJTExTREFMRSAmIzgyMTI7IFdpbGxpYW1zIDYtNS0xOCwgUm9nZXJzIDMtNi0xMiwgV29sZiA0 LTAtOCwgVmluc2FjayAyLTItNiwgTWFraSAyLTEtNSwgTWNGYWRkZW4gMi0wLTQuIFRvdGFsczog MTktNDUgMTMtMTggNTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUHVyZHkgMiwgU3BpZGVsbCwgQ2FtYWNobywgV2lsbGlh bXMsIE1ha2kuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEhpbGwuLCAxNS0xNC4gPHN0cm9uZz5S ZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV2F5LiwgMzkgKFJlYmVyIDEwKTsgSGlsbC4sIDMxIChSb2dlcnMg MTIpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogSGlsbC4sIDEzLTQ0LjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxhdGUgRnJpZGF5PC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUFOQ0hFU1RFUiA0OCwgSU5ESUFO IFZBTExFWSA0NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3At LT48cD5NYW5jaGVzdGVyCTcJMTYJMTQJMTEJJiM4MjEyOwk0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5JbmRpYW4gVmFsbGV5CTEwCTEyCTEzCTEw CSYjODIxMjsJNDU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPk1BTkNIRVNURVIgJiM4MjEyOyBTY2h1bGVyIDEtMC0yLCBGcmFuY2UgNy0zLTIxLCBH cml6ZXIgMi0wLTUsIEhldHRpY2ggNC0xLTksIFdhbGJyb3duIDMtMi05LCBCZWFucyAxLTAtMi4g VG90YWxzOiAxOC02LTQ4LjwvcD48cD5JTkRJQU4gVkFMTEVZICYjODIxMjsgTWNHdWlyZSA2LTEt MTYsIE1ldHpnZXIgMS0wLTIsIEhhcnRyaWNrIDYtMS0xMywgV2lsbGlhbXMgMy0xLTcsIEJlcmdl ciAxLTAtMywgUm9zdGFkIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDExOS0zLTQ1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEZyYW5jZSA0 LCBNY0d1aXJlIDMsIEJlcmdlciwgV2FsYnJvd24sIEdyaXplci48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JXQVlORSA1OSwgSElMTFNEQUxFIDUyPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkhpbGxzZGFsZQkx NwkxMwkxMQkxMQkmIzgyMTI7CTUyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZUJvdC0tPjxwPk5vcndheW5lCTEyCTE1CTE1CTE3CSYjODIxMjsJNTk8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkhJTExTREFMRSAmIzgy MTI7IFdpbGxpYW1zIDgtMi0xOSwgUm9nZXJzIDgtMC0xNiwgV29sZiA1LTMtMTUsIFZpbnNhY2sg MS0wLTIsIE1jRmFkZGVuIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDIyLTUtNTIuPC9wPjxwPk5PUldBWU5FICYj ODIxMjsgUm9ocmJyYXVnaCA1LTMtMTUsIFdlaW5tYW4gNy0wLTE0LCBIYXJyaXMgNi0wLTEyLCBI aWxlcyA0LTAtOSwgV2lkbWVyIDItNS05LiBUb3RhbHM6IDI0LTgtNTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogV29sZiAy LCBSb2hyYnJhdWdoIDIsIEhpbGVzLCBXaWxsaWFtcy4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3Mg R2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNz IG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BbGxpYW5jZSBhdCBTYWxlbTwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9w IEhvYmFuIGF0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBTdG93PC9w PjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkJ1cnRvbiBCZXJrc2hpcmUgYXQgQ3Jl c3R3b29kPC9wPjxwPkNhbnRvbiBTb3V0aCBhdCBDYXJyb2xsdG9uPC9wPjxwPkNsZS4gSm9obiBN YXJzaGFsbCBhdCBIdWRzb248L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIFJob2RlcyBhdCBHbGVuT2FrPC9wPjxw PkNvbHVtYmlhIGF0IFJpdHRtYW48L3A+PHA+Q29wbGV5IGF0IFdhZHN3b3J0aDwvcD48cD5DVkNB IGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD48cD5GaWVsZCBhdCBSb290c3Rvd248L3A+PHA+R3JlZW4gYXQgVGFs bG1hZGdlPC9wPjxwPktlbm1vcmUgYXQgRmlyZXN0b25lLCA3IHAubS48L3A+PHA+S2VudCBSb29z ZXZlbHQgYXQgU3RyZWV0c2Jvcm88L3A+PHA+S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIGF0IFNt aXRodmlsbGUsIDc6MTUgcC5tLjwvcD48cD5MYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gYXQgQ29ub3R0 b24gVmFsbGV5PC9wPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgYXQgVHVza3kgVmFsbGV5PC9wPjxwPk1hcGxlIEhl aWdodHMgYXQgQnJlY2tzdmlsbGU8L3A+PHA+TWFwbGV3b29kIGF0IFdpbmRoYW0sIDcgcC5tLjwv cD48cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IFdlc3QgQnJhbmNoPC9wPjxwPk1pbmVydmEgYXQgTG91aXN2aWxs ZTwvcD48cD5Ob3J0aCBhdCBDb3ZlbnRyeTwvcD48cD5TYW5keSBWYWxsZXkgYXQgRWFzdCBDYW50 b248L3A+PHA+U291dGhlYXN0IGF0IFJhdmVubmE8L3A+PHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgTW9nYWRv cmU8L3A+PHA+U2hha2VyIEhlaWdodHMgYXQgUmV2ZXJlPC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5h cyBhdCBZb3VuZ3N0b3duIFVyc3VsaW5lLCA3IHAubS48L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IE5vcndheW5l PC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZyBhdCBIaWdobGFuZDwvcD48cD5XYXluZWRhbGUgYXQgQ2FudG9uIENl bnRyYWwgQ2F0aG9saWM8L3A+PHA+V2VzdCBCcmFuY2ggYXQgTWFybGluZ3RvbjwvcD48cD5Xb29k cmlkZ2UgYXQgQXVyb3JhPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48 cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNj b3JlYm9hcmQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5k ZW50LS0+PHA+Q29wbGV5IDUwLCBCcmVja3N2aWxsZSA0MDwvcD48cD5Ob3J0b24gNTQsIFdvb2Ry aWRnZSAzMjwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgNjEsIEdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgNDI8L3A+PHA+TGF1 cmVsIFNjaG9vbCA0MSwgQ2hpcHBld2EgMzk8L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA3MSwg SmFja3NvbiA1MzwvcD48cD5Zb3VuZ3N0b3duIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4gNjksIFN0LiBUaG9t YXMgQXF1aW5hcyA2MiAoT3QpPC9wPjxwPk1hcmxpbmd0b24gNzcsIFNhbGVtIDU3PC9wPjxwPldl c3QgQnJhbmNoIDc2LCBBbGxpYW5jZSAxMTwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyA1OCwgRWFzdCAy MTwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gNzEsIE1vZ2Fkb3JlIDQ2PC9wPjxwPkVsbGV0IDM2LCBXYXRlcmxv byAzMjwvcD48cD5DbG92ZXJsZWFmIDQ5LCBGaWVsZCAzNjwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gODks IEhpbGxzZGFsZSAyMjwvcD48cD5TdG93IDU0LCBLZW50IFJvb3NldmVsdCAzMzwvcD48cD5Ob3Jk b25pYSA0NywgUmV2ZXJlIDI4PC9wPjxwPlNvdXRoZWFzdCA3MCwgQ292ZW50cnkgMjM8L3A+PHA+ RGFsdG9uIDYyLCBTbWl0aHZpbGxlIDQwPC9wPjxwPkV1Y2xpZCA0NCwgTWVkaW5hIDM2PC9wPjxw PlR1c2t5IFZhbGxleSA3NiwgQ1ZDQSA1NjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgNjEsIFN0LiBWaW5jZW50 LVN0LiBNYXJ5IDQ5PC9wPjxwPlBhcm1hIFBhZHVhIDY4LCBXYWxzaCBKZXN1aXQgMzQ8L3A+PHA+ Q3Jlc3R3b29kIDU2LCBMYWtlIENlbnRlciAzOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf Q2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q09QTEVZIDUwLCBCUkVDS1NWSUxMRSA0MDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5CcmVja3N2aWxsZQkx MAkxNAk5CTcJJiM4MjEyOwk0MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QtLT48cD5Db3BsZXkJMTYJMTEJMTAJMTMJJiM4MjEyOwk1MDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QlJFQ0tTVklMTEUgJiM4MjEy OyBMZXNlc2t5IDItMC01LCBLdWhuIDItMC00LCBCdWVuaWVmZWxkIDQtMy0xMSwgRHJpbmtvIDEt MC0yLCBMYWJhcyA4LTAtMTguIFRvdGFsczogMTctMy00MC48L3A+PHA+Q09QTEVZICg3LTEyKSAm IzgyMTI7IER1cmFudCAxLTAtMiwgQnJlbm5lciA5LTMtMjIsIFNhbGVzIDQtNi0xNCwgRGVudGUg MS0xLTQsIEhlYXAgMS0zLTUsIEVzdGVyIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDE4LTEzLTUwLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6 IEJyZW5uZXIgMiwgTGFiYXMgMiwgTGVzZXNreSAyLCBEZW50ZS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ry b25nPjogQnJlLiwgMTgtMTUuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkJyZWNrc3ZpbGxl LCAzOS0yMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JU T04gNTQsIFdPT0RSSURHRSAzMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AtLT48cD5Xb29kcmlkZ2UJMTEJMgkxMgk3CSYjODIxMjsJMzI8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Tm9ydG9uCTEzCTIxCTE0CTYJ JiM4MjEyOwk1NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNo LS0+PHA+V09PRFJJREdFICYjODIxMjsgSG93YXJkIDEtMC0yLCBSYWR3YW5pIDEtMC0yLCBQYXJr ZXIgMS0wLTIsIFJhc2hpZCA2LTMtMTYsIEFydGljZSAxLTEtMywgRGVCb3JkIDMtMS03LiBUb3Rh bHM6IDEzLTUtMzIuPC9wPjxwPk5PUlRPTiAmIzgyMTI7IEJpcmQgMC0yLTIsIEhvdXNsZXkgMi0z LTcsIEZhdm9yIDItMC00LCBTaGVhcmVyIDItMS02LCBNYWNrIDEtMC0yLCBCdXJ0b24gMS0wLTIs IFN0dWx0cyAxLTAtMiwgSG9zZXkgMS0wLTMsIEhvd2VsbCA4LTQtMjAsIE11cmF3c2tpIDItMC00 LCBMZXN0ZXIgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTktMTAtNTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU2hlYXJlciwgSG9zZXks IFJhc2hpZC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMTY7IE5vci4sIDMyIChI b3NleSA3KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFdvby4sIDIzLTE3LiA8c3Ryb25n PkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5Ob3J0b24gd29uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkZJUkVTVE9ORSA2MSwgR0FSRklFTEQgSEVJR0hUUyA0MjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5HYXJmaWVsZCBI ZWlnaHRzCTkJNQkxMwkxNQkmIzgyMTI7CTQyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkZpcmVzdG9uZQkxMgkxNgkxNQkxOAkmIzgyMTI7CTYxPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5HQVJGSUVM RCBIRUlHSFRTICYjODIxMjsgTGVvbmFyZCAyLTAtNSwgSGFyZ3JvdmUgMi0xLTUsIEdyYXkgMS0y LTQsIFdhcnJlbiA0LTUtMTMsIERhdmlzIDUtMy0xNCwgRGlja2VucyAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAx NC0xMi00Mi48L3A+PHA+RklSRVNUT05FICgxNC03KSAmIzgyMTI7IFdpbGxpYW1zIDMtMi0xMCwg V2hhcnRvbiA4LTItMTgsIEJsYWNrd2VsbCA2LTMtMTcsIFdhbGxhY2UgMS0wLTMsIEJvb25lIDIt MC00LCBNYWNsaW4gMC0yLTIsIE1jQWRvbyAzLTEtNy4gVG90YWxzOiAyMy0xMC02MS48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBXaWxsaWFtcyAyLCBCbGFja3dlbGwgMiwgV2FsbGFjZSwgTGVvbmFyZCwgRGF2aXMuIDxzdHJv bmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEZpci4sIDIxLTEzLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+ OiBGaXIuLCAzNiAoV2hhcnRvbiAxMikuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBHSCwg MTItOC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cywgMzUtMjgu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TEFVUkVMIFNDSE9P TCA0MSwgQ0hJUFBFV0EgMzk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNj b3JlVG9wLS0+PHA+TGF1cmVsCTEwCTgJOAkxNQkmIzgyMTI7CTQxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTcJMgkxNgkxNAkmIzgy MTI7CTM5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48 cD5MQVVSRUwgU0NIT09MICgxMS01KSAmIzgyMTI7IE1hcmlwb3p6aSAzLTEtOSwgVGF5bG9yIDIt MS01LCBNb3JnaWFubyAxLTAtMiwgU3RlZWwgMS00LTcsIEZlZG9yIDMtMC03LCBDYWRlIDUtMi0x Mi4gVG90YWxzOiAxNS04LTQxLjwvcD48cD5DSElQUEVXQSAoMTYtMykgJiM4MjEyOyBLb25jeiAy LTAtNSwgTGluZHF1aXN0IDEtMy01LCBLcm92aWNrIDUtMS0xMiwgQ2xhcmsgMi0wLTQsIFJpY2hh cmRzIDQtMi0xMy4gVG90YWxzOiAxNC02LTM5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFJpY2hhcmRzIDMsIE1hcmlwb3p6 aSAyLCBGZWRvciwgS29uY3osIEthcm92aWMuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IDEzLTEz LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5DaGlwcGV3YSwgMzktMjUuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA3MSwg JiM4MjMyO0pBQ0tTT04gNTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNj b3JlVG9wLS0+PHA+SmFja3NvbgkxNQk5CTE4CTExCSYjODIxMjsJNTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+SG9vdmVyCTE4CTExCTIzCTE5CSYj ODIxMjsJNzE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0t PjxwPkpBQ0tTT04gKDEzLTcsIDYtNikgJiM4MjEyOyBCZWN0b24gMy0xLTcsIFJ5YW4gMS0xLTMs IFNwZW5jZXIgMy0xLTgsIEhhcnRuZXQgMS0wLTIsIE1pa2VzZWxsIDgtMTEtMzMuIFRvdGFsczog MTYtMTQtNTMuPC9wPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgKDE3LTMsIDgtMykgJiM4MjEyOyBC bHllciA0LTAtMTAsIENvb2sgMS0wLTMsIEtpZXNsaW5nIDItMy03LCBHcmVlbiA0LTUtMTQsIERy YWJpY2sgNy02LTIwLCBSb3NoYWsgNS03LTE3LiBUb3RhbHM6IDIzLTIxLTcxLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1p a2VzZWxsIDYsIEJseWVyIDIsIFNwZW5jZXIsIENvb2ssIEdyZWVuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9z dHJvbmc+OiBKYWMuLCAxOC0xNy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+SmFja3Nvbiwg MzMtMzIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+WU9VTkdT VE9XTiBWQUxMRVkgQ0hSSVNUSUFOIDY5LCBTVC4gVEhPTUFTIEFRVUlOQVMgNjIgKE9UKTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5BcXVpbmFzCTEy CTE0CTExCTE3CTgJJiM4MjEyOwk2MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5WYWxsZXkgQ2hyaXN0LgkxMwkxNQkxNQkxMwkxMwkmIzgyMTI7CTY5 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5TVC4g VEhPTUFTIEFRVUlOQVMgKDEwLTksIDctMSkgJiM4MjEyOyBIaWVzdGFuZCA5LTYtMjUsIE1lYWRv d2Nyb2Z0IDYtMi0xNiwgUm9yaWUgNi0xLTEzLCBXZWJiIDItMC00LCBIYXJiZXJ0IDEtMC0yLCBI dWJicyAwLTEtMSwgTW9lZ2xpbiAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAyNC0xMS02Mi48L3A+PHA+WU9VTkdT VE9XTiBWQUxMRVkgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgSW0uIFNueWRlciA0LTktMTksIFBhcmtzIDct NC0xOCwgSW4uIFNueWRlciA1LTQtMTYsIEEuIEpvbmVzIDItNS05LCBULiBKb25lcyAxLTMtNSwg VGF5bG9yIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIwLTI1LTY5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1lYWRvd2Nyb2Z0IDIsIElt LiBTbnlkZXIgMiwgSW4gU255ZGVyIDIsIEhpZXN0YW5kPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUFSTElOR1RPTiA3NywgU0FMRU0gNTc8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+U2FsZW0JNgkxNQkxNAkyMgkm IzgyMTI7CTU3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0t PjxwPk1hcmxpbmd0b24JMjYJMTMJMTgJMjAJJiM4MjEyOwk3NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+U0FMRU0gJiM4MjEyOyBDYXJ2ZXIgMC0z LTMsIENoZXJlc25lIDYtMi0xNSwgRGF2aWRzb24gNS0xLTExLCBNYXllci1LdXR6IDEtMi00LCBN ZW5lZ29zIDQtMS05LCBIYW1pbHRvbiAzLTItOSwgU2hhbnR6IDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDIyLTEx LTU3LjwvcD48cD5NQVJMSU5HVE9OICYjODIxMjsgQ2FtcGJlbGwgOS0yLTIyLCBTcHJpbmdlciAx LTItNCwgSG9vcGVzIDgtMC0yMCwgTGVwbGV5IDgtMTEtMzEsIEhlcm1hbiAwLTAtMC4gVG90YWxz OiAyNi0xNS03Ny48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBMZXBsZXkgNCwgSG9vcGVzIDQsIERhdmlkc29uIDIsIENhbXBi ZWxsIDIsIEhhbWlsdG9uLCBDaGVyZXNuZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU2NvcmUtLT48cD5XRVNUIEJSQU5DSCA3NiwgQUxMSUFOQ0UgMTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+QWxsaWFuY2UJMgkyCTUJMgkmIzgy MTI7CTExPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxw Pldlc3QgQnJhbmNoCTMxCTE4CTE1CTEyCSYjODIxMjsJNzY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkFMTElBTkNFICgxLTE2LCAwLTEzKSAmIzgy MTI7IERhdmlzIDEtMC0zLCBCcm9va3MgMi0wLTQsIFRob21hcyAxLTAtMiwgVGhyZWF0cyAxLTAt Mi4gVG90YWxzOiA1IDAgMTEuPC9wPjxwPldFU1QgQlJBTkNIICgxOC0yLCAxMi0xKSAmIzgyMTI7 IFJpdG8gNi0zLTE2LCBIZWF0aCAgMi0wLTUsIFBsb2NoZXIgMi0wLTUsIFJpZGd3YXkgNC0wLTgs IFJhbmtpbiAxLTAtMywgSG92b3JrYSA2LTAtMTIsIFRlbm5lZm9zcyAxLTAtMiwgQWxhemF1cyAz LTAtNywgV29sZmUgMC0yLTIsIFp1Y2hvd3NraSA2LTAtMTIsIEJvY2ggMi0wLTQuIFRvdGFsczog MzMgNSA3Ni48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSaXRvLCBBbGF6YXVzLCBQbG9jaGVyLCBIZWF0aCwgUmFua2luLCBE YXZpcy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2VzdCBCcmFuY2gsIDM1LTEuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMgNTgs IEVBU1QgMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+ PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJMTQJMjMJMTEJMTAJJiM4MjEyOwk1ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5FYXN0CTUJNgk4CTIJJiM4MjEyOwky MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+Q1VZ QUhPR0EgRkFMTFMgKDEwLTkpICYjODIxMjsgU2F3eWVyIDEtMC0yLCBTaGVsdG9uIDEtMi00LCBL Lkh1ZmZtYW4gMC0xLTEsIEZyZWVtYW4gNC0wLTgsIFN0ZWluZXIgIDEtMC0zLCBDLkh1ZmZtYW4g IDctMS0xOCwgQnJvb2tzIDgtMC0xNiwgRGF2aXMgMS0wLTIsIE1lcnRlbiAyLTAtNC4gVG90YWxz OiAyNSA0IDU4LjwvcD48cD5FQVNUICg2LTEwKSAmIzgyMTI7IEdhaXRlciAyLTAtNCwgQm95ZXIg IDItMS01LCBCdWNoYW5hbiAxLTAtMiwgTWF4d2VsbCAzLTAtNiwgV2hpdGVoZWFkIDItMC00LiBU b3RhbHM6IDEwIDEgMjEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQy5IdWZmbWFuIDMsIFN0ZWluZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91 bHM8L3N0cm9uZz46IENGLCAxMS05LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBDRiwgMzEg KERhdmlzIDgpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogQ0YsIDEyLiA8c3Ryb25nPkpW IHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5DdXlhaG9nYSBGYWxscywgMTYtMTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QkFSQkVSVE9OIDcxLCBNT0dBRE9SRSA0NjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5CYXJiZXJ0b24J MTUJMjgJMTMJMTUJJiM4MjEyOwk3MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Nb2dhZG9yZQkxMAkxNAk3CTE1CSYjODIxMjsJNDY8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJBUkJFUlRPTiAoNi0x MykgJiM4MjEyOyBLZWxsZXkgMi01LTExLCBUaG9tYXMgMy0wLTcsIFN0aW5uZXR0IDItMi02LCBS aWVzIDctMi0xNiwgRGViZXZlYyAzLTItOCwgRmVyZ3Vzb24gMy0wLTgsIFJob2RlbiAzLTEtNywg U2hpZmZlcmx5IDMtMC02LCBBbnphbGRpIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI2IDEyLTIyIDcxLjwvcD48 cD5NT0dBRE9SRSAoMTMtNykgJiM4MjEyOyBSaWNrIDEtMC0zLCBKb2huc29uIDMtMi04LCBMYW1h ciAyLTAtNCwgUGEuIEhhbGxpd2lsbCAzLTItOCwgUHIuIEhhbGxpd2lsbCA1LTMtMTMsIEh1Z2cg NC0xLTEwLiBUb3RhbHM6IDE4IDgtMTEgNDYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogS2VsbGV5IDIsIEZlcmd1c29uIDIs IFRob21hcywgUmljaywgSHVnZy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTQtMTQuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RUxMRVQgMzYsIFdBVEVSTE9P IDMyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPldh dGVybG9vCTMJMwkxNgk4CSYjODIxMjsJMzA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RWxsZXQJOQk4CTkJMTAJJiM4MjEyOwkzNjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+V0FURVJMT08gJiM4MjEy OyBGcmFua3MgMi0wLTYsIEplbm5pbmdzIDItMC01LCBLYWNobmVyIDEtMS0zLCBBZGVsbWFuIDQt My0xMCwgSG9vZCAgMS0wLTIsIEh5bHRvbiAgMS0yLTQuIFRvdGFsczogMTEgNiAzMC48L3A+PHA+ RUxMRVQgKDktOSkgJiM4MjEyOyBSb3JhciAxLTMtNSwgU2h1bHR6ICAzLTAtNiwgRGFyaW8gNC0w LTksIE5vcnJpcyAzLTItOCwgTWFydGluIDEtMS0zLCBNYXNvbiAyLTEtNS4gVG90YWxzOiAxNCA3 IDM2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMt cG9pbnQgZ29hbHM6IEZyYW5rcyAyLCBKZW5uaW5ncywgQWRlbG1hbiwgRGFyaW8uIDxzdHJvbmc+ Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFdhdC4sIDE0LTExLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBF bGwuLCAzMiAoRGFyaW8gOCkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAxOC4g PHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RWxsZXQsIDMyLTIzLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgNDksIEZJRUxEIDM2PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkZpZWxkCTcJOAk4 CTEzCSYjODIxMjsJMzY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl Qm90LS0+PHA+Q2xvdmVybGVhZgkxMAk4CTI1CTYJJiM4MjEyOwk0OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+RklFTEQgKDEyLTkpICYjODIxMjsg U3ppdmEgNy0xLTE1LCBQYXJzb25zIDMtMC03LCBEYXJsaW5nIDMtMC04LCBQaWFjZWxsYSAyLTAt NCwgQ3VycmV5IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE2LTEtMzYuPC9wPjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgKDE1LTMs IDExLTIpICYjODIxMjsgTGltYXMgNy0wLTE3LCBJbGxpZyA1LTMtMTMsIEpvcmRhbiA0LTEtOSwg TWlnbGljaCAxLTAtMywgVHJpcHAgMS0wLTIsIE9saXZlciAxLTAtMiwgQmFybnVtIDEtMC0yLCBX YW5nbGVyIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDIwLTUtNDkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTGltYXMgMywgRGFybGluZyAy LCBNaWdsaWNoLCBQYXJzb25zLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBGaWUuLCAxNC0xMi48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4g ODksIEhJTExTREFMRSAyMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AtLT48cD5IaWxsc2RhbGUJNAkxCTcJMTAJJiM4MjEyOwkyMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JMjYJMjYJMjYJ MTEJJiM4MjEyOwk4OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+SElMTFNEQUxFICYjODIxMjsgVGF5bG9yIDEtMS00LCBFbGxpb3QgMC0yLTIsIERh bHRvbiA0LTQtMTIsIExpZmVyIDItMC00LCBSZWJtYW4gMC0wLTAuIFRvdGFsczogNy03LTIyLjwv cD48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gJiM4MjEyOyBQaGlsbGlwcyAxLTAtMiwgS2xpbmVyIDEtMi01LCBL YW5kZWwgMTMtNi0zMywgU3QuIENsYWlyIDUtMi0xMywgTWNLYXkgMi0yLTYsIEJvZGFnZXIgMS0w LTMsIFdyaWdodCA2LTQtMTYsIE5haXJuIDQtMy0xMS4gVG90YWxzOiAzMy0xOS04OS48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBUYXlsb3IsIEtsaW5lciwgS2FuZGVsLCBTdC4gQ2xhaXIsIEJvZGFnZXIuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U1RPVyA1NCwgS0VOVCBST09TRVZFTFQg MzM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+U3Rv dwkyMQkxMwkxMQk5CSYjODIxMjsJNTQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl TGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJOQk4CTEwCTYJJiM4MjEyOwkzMzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+U1RPVyAmIzgy MTI7IFBldGl0IDYtMC0xNSwgUGFyciA2LTMtMTUsIFR1cnNjaGFrIDQtMi0xMCwgU3RlZmFub3Yg NC0wLTgsIE1vbG5hciAxLTAtMywgQW5kcmFzc3kgMC0yLTIsIFJpY2hhcmRzIDAtMS0xLiBUb3Rh bHM6IDIxLTgtNTQuPC9wPjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUICYjODIxMjsgV3JpZ2h0IDctMS0xNywg RmlzY2hlciAyLTEtNSwgTmllbHNlbiAyLTAtNCwgQnVzaCAxLTAtMywgTW94bGV5IDEtMC0yLCBG YWNlIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE0LTItMzMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUGV0aXQgMywgV3JpZ2h0IDIsIEJ1 c2gsIE1vbG5hci48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5O T1JET05JQSA0NywgUkVWRVJFIDI4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlJldmVyZQk3CTYJOAk3CSYjODIxMjsJMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Tm9yZG9uaWEJNwkxNAkxMgkxNAkm IzgyMTI7CTQ3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5SRVZFUkUgKDExLTYpICYjODIxMjsgSGV0ZSA0LTItMTEsIEJyb2NrIDItMi03LCBGZW5z ZSAxLTItNCwgUmlubiAxLTAtMiwgVmFyaSAxLTAtMiwgRCYjODIxNztBbWljbyAxLTAtMi4gVG90 YWxzOiAxMC02LTI4LjwvcD48cD5OT1JET05JQSAoMTAtOSkgJiM4MjEyOyBUdXJsZXkgOS0yLTIy LCBTcGVsbG1hbiA2LTAtMTMsIEJhcm5lcyAyLTAtNCwgWmFtYmFjaCAyLTAtNCwgRXZhbnMgMS0w LTIsIFJvYmluc29uIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIxLTMtNDcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogVHVybGV5IDIsIFNw ZWxsbWFuIDIsIEJyb2NrLCBIZXRlLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCAxMC00 LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5SZXZlcmUsIDM2LTMyLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlNPVVRIRUFTVCA3MCwgQ09WRU5UUlkgMjM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q292ZW50 cnkJNAk0CTkJNgkmIzgyMTI7CTIzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlNvdXRoZWFzdAkyNgkxOQkxMAkxNQkmIzgyMTI7CTcwPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5DT1ZFTlRSWSAoNy0x MikgJiM4MjEyOyBGYXN0IDItMC01LCBIdWRzb24gMi0wLTQsIE5vcnJpcyAxLTAtMywgUm9zcyAx LTEtMywgTXVycmF5IDEtMC0yLCBMZWliZXJ0IDEtMC0yLCBQaWVyaSAxLTAtMiwgS2V5cyAxLTAt Mi4gVG90YWxzOiAxMC0xLTIzLjwvcD48cD5TT1VUSEVBU1QgKDE2LTIpICYjODIxMjsgV2lsbGlz IDItMC00LCBKYW1lcyAxLTAtMywgTWNDbHVyZSAxLTEtMywgRC4gTm9ycXVlc3QgMTAtMC0yMCwg TW9yZWhlYWQgMS0xLTMsIFIuIE5vcnF1ZXN0IDYtMS0xNSwgU2NoaWxsIDQtMS0xMCwgUHJhdGVy IDItMC00LCBSYWRjbGlmZiA0LTAtOC4gVG90YWxzOiAzMS00LTcwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFIuIE5vcnF1 ZXN0IDIsIFNjaGlsbCwgSmFtZXMsIE5vcnJpcywgRmFzdC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5SQVZFTk5BIDUyLCBTVFJFRVRTQk9STyAzMjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5TdHJlZXRzYm9ybwkx MQkyCTcJMTIJJiM4MjEyOwkzMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QtLT48cD5SYXZlbm5hCTcJMjEJMTMJMTEJJiM4MjEyOwk1MjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+U1RSRUVUU0JPUk8gJiM4MjEy OyBOZXZlbHMgMS0zLTYsIEJvbHlhcmQgMi00LTEwLCBGbGljayAxLTItNCwgUmljZSAzLTAtNiwg TmVmZiAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAxMC05LTMyLjwvcD48cD5SQVZFTk5BICYjODIxMjsgQ2FydGVy IDEtMC0yLCBDYW1wZWxpIDEtMi00LCBXZWxsaW5nIDItMC02LCBSb2JpbnNvbiAyLTItOCwgQ2Fs aG91biA5LTEtMTksIENhcGxlciA0LTItMTAsIENoYW1iZXJzIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDIwLTgt NTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w b2ludCBnb2FsczogQm9seWFyZCAyLCBXZWxsaW5nIDIsIFJvYmluc29uIDIsIE5ldmVscy4gPHN0 cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogUmF2LiwgMjAtMTYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+REFMVE9OIDYyLCBTTUlUSFZJTExFIDQwPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNtaXRodmlsbGUJNAk0CTEy CTIwCSYjODIxMjsJNDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl Qm90LS0+PHA+RGFsdG9uCTEyCTE0CTE1CTIxCSYjODIxMjsJNjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlNNSVRIVklMTEUgJiM4MjEyOyBNY0Nv bm5lbGwgMS0yLTQsIERlUHJpZXN0IDUtMC0xNSwgQnV0bGVyIDItMC00LCBLdWxsIDMtMC02LCBN ZWVjaCAzLTMtOSwgTWVsdmluIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE1LTUtNDAuPC9wPjxwPkRBTFRPTiAm IzgyMTI7IEh1dGggNi02LTE4LCBFbGV0dCAxLTMtNSwgSGlja3MgMS0wLTIsIEdlaXNlciAyLTMt NywgS2UuIFNob3VwIDEtMC0zLCBLaS4gU2hvdXAgMTEtMi0yNCwgQmVhdHR5IDEtMC0zLiBUb3Rh bHM6IDIzLTE0LTYyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IERlcHJpZXN0IDUsIEJlYXR0eSwgS2UuIFNob3VwLiA8c3Ry b25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTbWkuLCAxNy0xMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5FVUNMSUQgNDQsIE1FRElOQSAzNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5FdWNsaWQJNgkxMQkxOAk5CSYjODIx MjsJNDQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+ TWVkaW5hCTQJMTIJOQkxMQkmIzgyMTI7CTM2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5FVUNMSUQgKDxzdHJvbmc+MTAtNyw8L3N0cm9uZz4gNy01 KSAmIzgyMTI7IENoYXBsaW4gNi0xLTE0LCBIYXJyaXMgMS00LTYsIEN1bm5pbmdoYW0gMS05LTEy LCBCYXJkZW4gMy0wLTUsIEplbmtpbnMgMS0wLTIsIEhhcnBlciAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAxNCAx NCA0NC48L3A+PHA+TUVESU5BICg8c3Ryb25nPjctMTIsPC9zdHJvbmc+IDUtNykgJiM4MjEyOyBO ZWF0ZSAyLTEtNSwgQ3VsbGVuIDMtMC04LCBTbWl0aCAxLTAtMiwgSG9sem1hbiA0LTItMTAsIEJv YmV5IDItMC00LCBMaW5hcmQgMS0wLTIsIFRlc2tlIDEtMC0zLCBNY011bGxlbiAxLTAtMi4gVG90 YWxzOiAxNSAzIDM2LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEN1bGxlbiAyLCBUZXNrZSwgQmFyZGVuLCBDdW5uaW5naGFt LCBDaGFwbGluLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBNZWQuLCAxOC4gPHN0cm9uZz5K ViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWVkaW5hLCA0MC0xNS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5UVVNLWSBWQUxMRVkgNzYsIENWQ0EgNTY8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q1ZDQQkxNwkxNQk5CTE1CSYj ODIxMjsJNTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+ PHA+VHVza3kgVmFsbGV5CTE5CTIyCTIxCTE0CSYjODIxMjsJNzY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkNWQ0EgJiM4MjEyOyBXcmlnaHQgNS0y LTE0LCBKdWRnZSA0LTMtMTMsIE1pdGNoZWxsIDEtMy01LCBDcmF3bGV5IDItMC01LCBCZXZpbmd0 b24gMS0yLTUsIFdvb2QgMi0wLTQsIEJhcnRlbCAyLTAtNCwgVHluYSAxLTAtMywgRm9ndXRoIDEt MC0zLiBUb3RhbHM6IDE5LTEwLTU2LjwvcD48cD5UVVNLWSBWQUxMRVkgKDE2LTUsIDktNCkgJiM4 MjEyOyBIYWxsIDEwLTItMjIsIFN0ZXdhcnQgNi0yLTE0LCBEaWxsb24gNy0wLTE0LCBGcmFua3Mg NC0wLTEwLCBIb3JzdG1hbiAzLTAtNiwgTWNraW5uZXkgMi0yLTYsIEt1eWtlbmRhbGwgMS0wLTIs IFBldGVyc29uIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDM0LTYtNzYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRnJhbmtzIDIsIFdyaWdo dCAyLCBKdWRnZSAyLCBDcmF3bGV5LCBCZXZpbmd0b24sIFR5bmEsIEZvZ3V0aC4gPHN0cm9uZz5G b3Vsczwvc3Ryb25nPjogVHVzLiwgMTEtOC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ1ZD QSwgMjAgKEp1ZGdlIDYpOyBUdXMuLCAzNyAoSGFsbCwgU3Rld2FydCA4KS4gPHN0cm9uZz5UdXJu b3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFR1cy4sIDIyLTE5LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5U dXNreSBWYWxsZXksIDU4LTM0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZS0tPjxwPlRXSU5TQlVSRyA2MSwgJiM4MjMyO1NULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDQ5PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlR3aW5zYnVyZwkx MwkxMgkxNwkxOQkmIzgyMTI7CTYxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlNUVk0JMTQJMTAJOAkxNwkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5UV0lOU0JVUkcgJiM4MjEyOyBC dXRsZXIgNC0wLTksIEVsbGlzIDQtMi0xMCwgQnVzc2V5IDMtMC02LCBCaXNob3AgNS0yLTE0LCBB bmRlcnNvbiA1LTMtMTMsIFJlaWQgMi0xLTUsIENhcnRoZW4gMS0yLTQuIFRvdGFsczogMjQtMTAt NjEuPC9wPjxwPlNUVk0gKDctMTEpICYjODIxMjsgTWlsbGVyIDYtMC0xMiwgRi4gV2lsbGlhbXMg My0yLTgsIFBvb2xlciA1LTUtMTUsIERvYnNvbiAyLTItNiwgS29yaW5layAyLTAtNCwgTWFyc2gg Mi0wLTQuIFRvdGFsczogMjAtOS00OS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCaXNob3AgMiwgQnV0bGVyLiA8c3Ryb25n PkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTVFZNLCAxOC0xNS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+ U1RWTSwgNDUtMjMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ UEFSTUEgUEFEVUEgNjgsIFdBTFNIIEpFU1VJVCAzNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQJMTIJMTAJNwk1CSYjODIxMjsJ MzQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+UGFy bWEgUGFkdWEJMTcJMTkJMTkJMTMJJiM4MjEyOwk2ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+V0FMU0ggSkVTVUlUICg3LTEyKSAmIzgyMTI7IEFs ZXNzaW8gMS0wLTIsIEJhY2htYW4gMS0wLTIsIENsYXJrIDQtMy0xMiwgU2FwcCAxLTEtNSwgVml0 YW50b25pbyAyLTEtNSwgQm91Y2h5IDMtMC04LiBUb3RhbHM6IDEyLTUtMzQuPC9wPjxwPlBBUk1B IFBBRFVBICYjODIxMjsgQ29ucm95IDQtNS0xNCwgUmF1aGUgNy0xLTE2LCBQaWxsaW4gMi0wLTUs IE1lZGFnYWxhIDctMC0xOSwgUGluem9uZSAxLTAtMiwgVGFib3IgMS0wLTIsIEh1Y2tvYnkgMi0w LTQsIFJhcGFjeiAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAyNy02LTY4LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJvdWNoeSAyLCBTYXBw IDEsIENsYXJrIDEsIENvbnJveSAxLCBSYXVoZSAxLCBQaWxsaW4gMSwgTWVkZ2FsYSA1LiA8c3Ry b25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBXYWwuLCAyNTsgUGFyLiwgMzcuIDxzdHJvbmc+VHVybm92 ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBXYWwuLCAxOS02LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5XYWxz aCBKZXN1aXQsIDM4LTM0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0t PjxwPkNSRVNUV09PRCA1NiwgTEFLRSBDRU5URVIgMzk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Q3Jlc3R3b29kCTExCTE2CTEzCTE2CSYjODIxMjsJ NTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+TGFr ZSBDZW50ZXIJOQk5CTEwCTExCSYjODIxMjsJMzk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkNSRVNUV09PRCAmIzgyMTI7IEh1ZmZtYW4gMS0xLTQs IEdyZWdhbCAyLTAtNCwgQ294IDItMC00LCBNaWxsZXIgMi0wLTUsIEt1bGxhIDgtNC0yMCwgQ3lt YW5za2kgMy0wLTcsIFdhbGtlciA1LTItMTIuIFRvdGFsczogMjMtNy01Ni48L3A+PHA+TEFLRSBD RU5URVIgKDMtMTUpICYjODIxMjsgS2FybWllIDMtMi04LCBIYXJrZXIgMC0xLTEsIEx5b2dreSAy LTItNiwgSGF1YmVydCAyLTAtNCwgTW9vcmUgNi0yLTE2LCBNaXplbmVyIDEtMi00LiBUb3RhbHM6 IDE0LTktMzkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTW9vcmUgMiwgSHVmZm1hbiAxLCBNaWxsZXIgMSwgQ3ltYW5za2kg MS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVs ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+TW9uZGF5 JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVk KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DbG92ZXJsZWFmIGF0IE5vcndheW5lPC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IGF0 IENyZXN0d29vZDwvcD48cD5DVkNBIGF0IEJ1Y2h0ZWwsIDY6MzAgcC5tLjwvcD48cD5HcmVlbiBh dCBOb3J0b248L3A+PHA+TWVkaW5hIGF0IFNoYXc8L3A+PHA+U2hha2VyIEhlaWdodHMgYXQgVHdp bnNidXJnPC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSBhdCBMYWtlPC9wPjxwPlR1c2xhdyBhdCBBbGxpYW5jZTwv cD48cD5XYXluZWRhbGUgYXQgU2FuZHkgVmFsbGV5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJPV0xJTkc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5FTExFVCAyLDM5MiwgS0VOTU9SRSAxLDc1NDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFN0b25laGVkZ2UgTGFuZXMs IEFrcm9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PkhpZ2ggR2FtZXM6IEJlbm5ldHQgKEUpIDIyNTsgTGF1cml0YSAoSykgMSw3NTQuIDxzdHJvbmc+ SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IFp1Y2huaWV3aWN6IChFKSAzOTM7IExhdXJpdGEgKEspIDM3 MS48L3A+PHA+UmVjb3JkczogRWxsZXQgMTItMzsgS2VubW9yZSA0LTExLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZ IDIsNDg1LCAmIzgyMzI7RUFTVCAyLDQxNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFN0b25laGVkZ2UgTGFuZXMsIEFrcm9uKTwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IFdhc2hp bmd0b24gKFNUVk0pIDIxMzsgSGlua2xlIChFKSAyMzMuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9z dHJvbmc+IEFkYW1jeXprIChTVFZNKSAzOTM7IEhpbmtsZSAoRSkgNDY0LjwvcD48cD5SZWNvcmRz OiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAxMS0yOyBFYXN0IDctNi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5DVkNBIDIsNDU1LCBHQVJGSUVMRCAxLDY1 OTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFN0 b25laGVkZ2UgTGFuZXMsIEFrcm9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IFJhbmtpbiAoRykgMjEzOyBCdWRyZXZpY2ggKENW Q0EpIDIxNS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gUmFua2luIChHKSA0MDQ7IFNl aXBsZSAoQ1ZDQSkgNDE5LiA8L3A+PHA+UmVjb3JkczogQ1ZDQSA5LTYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+V3Jlc3RsaW5nPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U1VCVVJCQU4gTEVBR1VFIFRPVVJO QU1FTlQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzJiM4MjEyOzEuIFdhZHN3b3J0aCAyODQ7IDIuIEJyZWNrc3ZpbGxl IDIyODsgMy4gQXVyb3JhIDE3Ni41OyA0LiBUYWxsbWFkZ2UgMTM0LjU7IDUuIENvcGxleSA5NS41 OyA2LiBSZXZlcmUgOTA7IDcuIEJhcmJlcnRvbiA4ODsgOC4gSHVkc29uIDc2OyA5LiBUd2luc2J1 cmcgNzMuNTsgMTAuIE5vcnRoIFJveWFsdG9uIDY5LjU7IDExLiBIaWdobGFuZCA2NS41OyAxMi4g U3RvdyA1Ny41OyAxMy4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNTQuNTsgMTQuIE5vcmRvbmlhIDIxOyAxNS4g S2VudCBSb29zZXZlbHQgMC48L3A+PHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+MTA2OiA8 L3N0cm9uZz5UYWdnIChCcmUuKSBtYWouIGRlYy4gU3ViZXIgKFRhbC4pLCAxMi0yLiA8c3Ryb25n PjExMzogPC9zdHJvbmc+VGFnZyAoQnJlLikgZGVjLiBDYXJtYW55IChXYWQuKSwgNy00LiA8c3Ry b25nPjEyMDogPC9zdHJvbmc+UGVyZWxrYSAoQnJlLikgZGVjLiBHb3JtYW4gKEF1ci4pLCAxLTAu IDxzdHJvbmc+MTI2OiA8L3N0cm9uZz5Ob3J0aCAoV2FkLikgdGVjaC4gZmFsbCBXb2NobmEgKEJy ZS4pLCAxNy0yLiA8c3Ryb25nPjEzMjogPC9zdHJvbmc+UmVnYWxidXRvIChCcmUuKSBkZWMuIEJh dWdobWFuIChXYWQuKSwgNy0zLiA8c3Ryb25nPjEzODogPC9zdHJvbmc+QnJlem92ZWMgKEF1ci4p IGQuIFRpdHRsZSAoV2FkLiksIDctMS4gPHN0cm9uZz4xNDU6IDwvc3Ryb25nPlB1Z2ggKENvcC4p IG1hai4gZGVjLiBCcm9uc3RydXAgKEJyZS4pLCA4LTAuIDxzdHJvbmc+MTUyOiA8L3N0cm9uZz5I YXRjaGVyIChCcmUuKSBkLiBQbGV2cmlzIChIaWcuKSwgOS0yLiA8c3Ryb25nPjE2MDogPC9zdHJv bmc+U3VycmF0dCAoV2FkLikgZGVjLiBBbmRyYXNzeSAoU3RvdyksIDctMi4gPHN0cm9uZz4xNzA6 IDwvc3Ryb25nPkJhdWdobWFuIChXYWQuKSB0ZWNoLiBmYWxsIFdva29qYW5jZSAoQmFyLiksIDE3 LTEuIDxzdHJvbmc+MTgyOiA8L3N0cm9uZz5Kb25lcyAoV2FkLikgZC4gS25hYmUgKENvcC4pLCA1 LTIuIDxzdHJvbmc+MTk1OiA8L3N0cm9uZz5CaXpqYWsgKEF1ci4pIHBpbiBCYWtlciAoUmV2Liks IDQ6NTQuIDxzdHJvbmc+MjIwOiA8L3N0cm9uZz5BcnNsYW5pYW4gKEF1ci4pIG1hai4gZGVjLiBN Y0NvbWFzIChXYWQuKSwgOS0xLiA8c3Ryb25nPjI4NTogPC9zdHJvbmc+RWFybmVzdCAoV2FkLikg cGluIEtlbGx5IChSZXYuKSwgMzo1Ni48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UaGlyZCBQbGFjZTwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPjExMzogPC9zdHJvbmc+TGFuZ2UgKEJhci4pIGRlYy4gQmVycnkgKFRh bC4pLCA2LTEuIDxzdHJvbmc+MTIwOiA8L3N0cm9uZz5NY01pbGxlbiAoV2FkLikgZGVkLiBLYXBw bGVyIChDb3AuKSwgNi0yLiA8c3Ryb25nPjEyNjogPC9zdHJvbmc+Qm95c2VsIChIdWQuKSBtYWou IGRlYy4gRmVycmFyIChSZXYuKSwgMTAtMi4gPHN0cm9uZz4xMzI6IDwvc3Ryb25nPlBvdG9rIChU YWwuKSBkZWMuIFRyb3V0ZW4gKFR3aS4pLCA4LTIuIDxzdHJvbmc+MTM4OiA8L3N0cm9uZz5NdWly LUpvaG5zb24gKFJldi4pIGRlYy4gTGluZGVyIChIaWcuKSwgMy0yLiA8c3Ryb25nPjE0NTogPC9z dHJvbmc+Q2xhcmsgKFdhZC4pIHBpbiBUd2Fyb2cgKE5SKSwgMjo0NS4gPHN0cm9uZz4xNTI6IDwv c3Ryb25nPk1jR2hlZSAoQXVyLikgdGVjaC4gZmFsbCBLdXBuaWV3c2tpIChOUiksIDE2LTAuIDxz dHJvbmc+MTYwOiA8L3N0cm9uZz5NdWxsZW4gKEh1ZC4pIGRlYy4gRXlyZSAoVGFsLiksIDExLTQu IDxzdHJvbmc+MTcwOiA8L3N0cm9uZz5NY05hbWFyYSAoQXVyLikgZGVjLiBIZXBsZXIgKFRhbC4p LCA3LTIuIDxzdHJvbmc+MTgyOiA8L3N0cm9uZz5NaW5vciAoSHVkLikgZGVjLiBLbmFiZSAoQ29w LiksIDUtMC4gPHN0cm9uZz4xOTU6IDwvc3Ryb25nPlN1YXJleiAoV2FkLikgcGluIE1hbm5pbmcg KFRhbC4pLCAxOjM2LiA8c3Ryb25nPjIyMDogPC9zdHJvbmc+UHVjaGFqZGEgKENGKSBkLiBGb3J0 c2VyYXMgKFRhbC4pLCA3LTIuIDxzdHJvbmc+Mjg1OiA8L3N0cm9uZz5GcmFua3MgKFRhbC4pIHBp biBNYW50bGUgKE5SKSwgMzo1Ni48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GaWZ0aCBQbGFjZTwvc3Ryb25nPjwv cD48cD48c3Ryb25nPjExMzogPC9zdHJvbmc+TWFneWFyIChUd2kuKSBkZWMgIEx5b25zIChDRiks IDEyLTEwIChPVCkuIDxzdHJvbmc+MTIwOiA8L3N0cm9uZz5XZXN0ZmFsbCAoQmFyLikgZGVjLiBC cmVubmVtYW4gKE5vci4pLCA2LTEuIDxzdHJvbmc+MTI2OiA8L3N0cm9uZz5OZWRvbGFzdCAoQ29w LikgcGluIFl1IChIaWcuKSwgMjoyMS4gPHN0cm9uZz4xMzI6IDwvc3Ryb25nPlJvaHJlciAoQ0Yp IG1hai4gZGVjLiBNYXN0ZWxsZXIgKE5vci4pLCA4LTAuIDxzdHJvbmc+MTM4OiA8L3N0cm9uZz5C cm9jY28gKEJyZS4pIGRlYy4gSm9uZXMgKFR3aS4pLCA3LTIuIDxzdHJvbmc+MTQ1OiA8L3N0cm9u Zz5TdHViZXIgKEF1ci4pIGRlYy4gU3dlZXQgKEh1ZC4pLCA2LTIuIDxzdHJvbmc+MTUyOiA8L3N0 cm9uZz5NY01pbGxlbiAoV2FkLikgZGVjLiBWb2x0eiAoVHdpLiksIDQtMC4gPHN0cm9uZz4xNjA6 IDwvc3Ryb25nPkNlZnJhcmF0dGkgKFR3aS4pIGRlYy4gS2VkemlvciAoSGlnLiksIDMtMS4gPHN0 cm9uZz4xNzA6IDwvc3Ryb25nPlNlbGwgKEJyZS4pIGRlYy4gQmFrZXIgKFJldi4pLCA4LTUuIDxz dHJvbmc+MTgyOiA8L3N0cm9uZz5aZW50aXNrYSAoQmFyLikgcGluIExvdWRvbiAoQXVyLiksIDE6 MjAuIDxzdHJvbmc+MTk1OiA8L3N0cm9uZz5HYXNpYyAoTlIpIGRlYy4gTWFubGV5IChTdG93KSwg My0yLiA8c3Ryb25nPjIyMDogPC9zdHJvbmc+SGF0Y2hlciAoQnJlLikgcGluIERlcHAgKFJldi4p LCAzOjEwLiA8c3Ryb25nPjI4NTogPC9zdHJvbmc+R2FsbGllbiAoQ29wLikgcGluIEQmIzgyMTc7 QW5uYSAoQnJlLiksIDM6MjcuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZSBUb3VybmFtZW50PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5UZWFtIFJl c3VsdHM6IDEuIFdvb2RyaWRnZSAyMDQuNTsgMi4gUm9vdHN0b3duIDE5Mi41OyAzLiBDcmVzdHdv b2QgMTY2OyA0LiBDbG92ZXJsZWFmIDEwNi41OyA1LiBTb3V0aGVhc3QgMTAyOyA2LiBOb3J0b24g MTAwOyA3LiBTdHJlZXRzYm9ybyA5OS41OyA4LiBSYXZlbm5hIDkzLjU7IDkuIFdhdGVybG9vIDkw OyAxMC4gRmllbGQgNzQ7IDExLiBNb2dhZG9yZSA3MDsgMTIuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgNTc7IDEz LiBTcHJpbmdmaWVsZCA0Ny41OyAxNC4gQ292ZW50cnkgNDIuPC9wPjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwv cD48cD4xMDY6IE5lZmYgKFN0ci4pIHBpbiBTenVoYXkgKENyZS4pLCAwOjUyLiAxMTM6IENhcm9u ZSAoU3RyLikgZGVjLiBOaWNvbGlubyAoU0UpLCAxMS01LiAxMjA6IExlaWdodG5lciAoUm9vLikg ZGVjLiBXcmlnaHQgKENvdi4pLCA1LTIuIDEyNjogTWFzc2V5IChXb28uKSBkZWMuIENoaWxzb24g KFJvby4pLCAzLTIuIDEzMjogS2lzc2VsbCAoR2FyLikgZGVjLiBUcmVzY290dCAoUm9vLiksIDUt Mi4gMTM4OiBFLiBZb2hvIChXb28uKSBkZWMuIEZpbm5leSAoR2FyLiksIDQtMC4gMTQ1OiBMZXdp cyAoUmF2LikgZGVjLiBCcnVudHkgKENyZS4pLCAzLTIuIDE1MjogSS4gWW9obyAoV29vLikgZGVj LiBWZXNwdWNjaSAoQ3JlLiksIDItMS4gMTYwOiBTb3Jib3JvIChSb28uKSBwaW4gU3RhbGxpbmdz IChDbG8uKSwgNjowMC4gMTcwOiBMYW5nZ3V0aCAoUm9vLikgZGVjLiBSb2JpbnNvbiAoV29vLiks IDctNS4gMTgyOiBXZXN0b3ZlciAoRmllbGQpIGRlYy4gQ3Jpc2xpcCAoUmF2LiksIDYtMiBUQi4g MTk1OiBCb2xhbnogKFdhdC4pIHBpbiBQbGFjZWsgKENsby4pLCAwOjIzLiAyMjA6IFNreWUgKE1v Zy4pIGRlYy4gQm95bGUgKFJvby4pLCA2LTIuIDI4NTogSGluZGxleSAoV29vLikgZGVjLiBTY2ht dWNrZXIgKFdhdC4pLCA4LTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz UGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRoaXJkIFBsYWNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4xMDY6IEplbmtpbnMgKENsby4pIG1hai4gZGVj LiBGb3N0ZXIgKFdhdC4pLCAxMi0yLiAxMTM6IFNhdm9jYSAoQ3JlLikgZGVjLiBCZWFsIChDb3Yu KSwgMS0wLiAxMjA6IFJlZXZlcyAoV29vLikgbWFqLiBkZWMuIE1hcnRpbiAoU0UpLCAxMC0yLiAx MjY6IEtpc3MgKE5vci4pIHBpbiBNZXRoZW5leSAoV2F0LiksIDA6NTYuIDEzMjogQmFpbGV5IChT RSkgZGVjLiBHZW5vdmVzZSAoV29vLiksIDktNS4gMTM4OiBCYWtlciAoTm9yLikgZGVjLiBKZW5r aW5zIChSb28uKSwgNC0yLiAxNDU6IExvcHJpbnppIChXb28uKSBkZWMuIFp1cnpvbG8gKFJvby4p LCAzLTIuIDE1MjogQ2FzcyAoQ2xvLikgZGVjLiBDYXJleSAoU3RyLiksIDgtMi4gMTYwOiBSb2dh biAoU3ByLikgZGVjLiBLYWNoZW5rbyAoQ3JlLiksIDMtMS4gMTcwOiBIYXJ0IChDbG8uKSBkZWMu IEdlcmFyZGkgKENyZS4pLCA1LTIuIDE4MjogRG9oc2UgKFNFKSBwaW4gQ2Fyc29uIChDcmUuKSwg Mjo0Mi4gMTk1OiBFdmlsc2l6ZXIgKE5vci4pIHBpbiBMdXBvIChNb2cuKSwgMDoxMS4gMjIwOiBO b3ZvdG55IChDcmUuKSBkZWMuIEhvcm5hY2VrIChOb3IuKSwgMy0xLiAyODU6IFNtaXRoIChGaWVs ZCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQgb3ZlciBHb2ZvcnRoIChSb28uKS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5TV0lNTUlORzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gV2Fsc2ggSmVzdWl0IDE2Nzsg Mi4gQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAxMTM7IDMuIENoYXJkb24gTkRDTCA5OTsgNC4gQmVuZWRpY3Rp bmUgNjA7IDUuIFBhZHVhIDQwOyA2LiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgMzcuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4yMDAteWFyZCBtZWRs ZXkgcmVsYXkmIzgyMTI7MS4gV2Fsc2ggSmVzdWl0IChTbWVza28sIFIuIEt1cmxpY2gsIEEuIFRl bGVyaWNvLCBMZW56KSAxOjQyLjEwOyAyLiBCZW5lZGljdGluZSAxOjQ5LjUyOyAzLiBIb2JhbiAx OjU2LjEzLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIFNtZXNrbyAoV0opIDE6NDguMjE7IDIuIEhh bm5hIChORENMKSAxOjQ5LjgxOyAzLiBIZWxsZXIgKEFIKSAxOjU1LjcwLiAyMDAgaW5kaXZpZHVh bCBtZWRsZXkmIzgyMTI7MS4gUi4gS3VybGljaCAoV0opIDE6NTkuNTU7IDIuIExlbnogKFdKKSAy OjA3Ljc1OyAzLiBBLiBLdXJsaWNoIChXSikgMjoxMi41MC4gNTAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEu IEJoYW5vbyAoTkRDTCkgMjMuNDY7IDIuIE1hcmhvZmVyIChXSikgMjMuNjg7IDMuIEdhZmZuZXkg KFdKKSAyMy45Ny4gMTAwIGJ1dHRlcmZseSYjODIxMjsxLiBBLiBLdXJsaWNoIChXSikgNTYuNTI7 IDIuIEVsaWEgKE5EQ0wpIDU3LjE2OyAzLiBBLiBUZWxlcmljbyAoV0opIDU4LjE4LiAxMDAgZnJl ZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIEJoYW5vbyAoTkRDTCkgNTEuMDc7IDIuIEhlbGxlciAoQUgpIDUxLjEw OyAzLiBHYWZmbmV5IChXSikgNTEuNDMuIDUwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gUi4gS3VybGlj aCAoV0opIDQ6NDQuMjk7IDIuIChUaWUpIE4uIFRlbGVyaWNvIChXSiksIENyaXNzbWFuIChXSikg NToxOS40NC4gMjAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKE1hcmhv ZmVyLCBHYWZmbmV5LCBUZWxlcmljbywgQS4gS3VybGljaCkgMTozNC41NjsgMi4gTkRDTCAxOjM0 LjcxOyAzLiBIb2JhbiAxOjM2LjQwLiAxMDAgYmFja3N0cm9rZSYjODIxMjsxLiBTbWVza28gKFdK KSA1Mi44MTsgMi4gSGFubmEgKE5EQ0wpIDUzLjM2OyAzLiBMYW5ldmUgKFApIDU5LjE5LiAxMDAg YnJlYXN0c3Ryb2tlJiM4MjEyOzEuIExlbnogKFdKKSAxOjA1LjAyOyAyLiBBLiBUZWxlcmljbyAo V0opIDE6MDUuMTQ7IDMuIE4uIFRlbGVyaWNvIChXSikgMTowNy44Mi4gNDAwIGZyZWVzdHlsZSBy ZWxheSYjODIxMjsxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKFNtZXNrbywgQS4gS3VybGljaCwgTGVueiwgUi4g S3VybGljaCkgMzoyNC42ODsgMi4gTkRDTCAzOjI5LjYzOyAzLiBIb2JhbiAzOjMxLjI3LiBEaXZp bmcmIzgyMTI7MS4gU2NobWlkbGluIChORENMKSAyNTQuODU7IDIuIE1hY2luZ2EgKEFIKSAyNDku NzA7IDMuIEtlbGxlciAoQUgpIDIxMC43MC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nw b3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgMTYzOyAyLiBMYWtlIENh dGhvbGljIDEyMjsgMy4gUGFkdWEgRnJhbmNpc2NhbiA4Ny41OyA0LiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu IDc3LjU7IDUuIE5vdHJlIERhbWUgQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIDM0OyA2LiBDbGV2ZWxhbmQgSGVp Z2h0cyBCZWF1bW9udCAzNDsgNy4gVmlsbGEgQW5nZWxhIFN0LiBKb3NlcGggODsgOC4gU3QuIFRo b21hcyBBcXVpbmFzIDIuPC9wPjxwPjIwMC15YXJkIG1lZGxleSByZWxheSYjODIxMjsxLiBXYWxz aCBKZXN1aXQgKEdyZXNzZXIsIEhhcnQsIEthY3ptYXIsIFJlbnVhcnQpIDE6NDkuOTYgKE5ldyBy ZWNvcmQpLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIEtyb2xpa293c2tpIChMQykgMjowMS4wODsg Mi4gVmFuY2UgKFdKKSAyOjA0LjYzOyAzLiBaYXVjaGEgKEFIKSAyOjA5LjM0LiAyMDAgaW5kaXZp ZHVhbCBtZWRsZXkmIzgyMTI7MS4gSGFydCAoV0opIDI6MDkuNTE7IDIuIFJlbnVhcnQgKFdKKSAy OjEzLjE0OyAzLiBDYXBwYWJpYW5jYSAoV0opIDI6MTQuMTQuIDUwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsx LiBUYXJhc2thIChMQykgMjQuOTM7IDIuIE1hcnRpbiAoUEYpIDI2LjI5OyAzLiBLYWN6bWFyIChX SikgMjcuMDQuIDEwMCBidXR0ZXJmbHkmIzgyMTI7MS4gSGFydCAoV0opIDU4LjI7IDIuIEtyb2xp a293c2tpIChMQykgMTowMC4zOyAzLiBEcmFpc3MgKFdKKSAxOjAxLjM2LiAxMDAgZnJlZXN0eWxl JiM4MjEyOzEuIEdyZXNzZXIgKFdKKSA1My4yNzsgMi4gVGFyYXNrYSAoTEMpIDU0LjE1OyBNYXJ0 aW4gKFBGKSA1OS4wMS4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBWYW5jZSAoV0opIDU6MzAuNzE7 IDIuIE1vb3JlIChXSikgNTo0MS4xNTsgMy4gWmF1Y2hhIChBSCkgNTo0NC4wMC4gMjAwIGZyZWVz dHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKENhcHBhYmlhbmNhLCBHcmVzc2VyLCBE cmFpc3MsIENvdWdobGluKSAxOjQzLjEyIChOZXcgcmVjb3JkKTsgMi4gTGFrZSBDYXRob2xpYyAx OjQ5LjQ1OyAzLiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuMTo1My4xMC4gMTAwIGJhY2tzdHJva2UmIzgyMTI7 MS4gR3Jlc3NlciAoV0opIDU5LjEyKE5ldyByZWNvcmQpOyAyLiBKb25lcyAoTEMpIDE6MDYuMTc7 IDMuIFJhbmtlciAoUEYpIDE6MDcuNTEuIDEwMCBicmVhc3RzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gUmVudWFy dCAoV0opIDE6MDkuMTU7IDIuIERyYWlzcyAoV0opIDE6MDkuNTY7IDMuIENhcHBhYmlhbmNhIChX SikgMTowOS45OS4gNDAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKEhh cnQsIENhcHBhYmlhbmNhLCBEcmFpc3MsIFJlbnVhcnQpIDM6NDIuNzggKE5ldyByZWNvcmQpOyAy LiBMYWtlIENhdGhvbGljIDM6NDkuNDI7IDMuIFBhZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gNDowNC43OS4gRGl2 aW5nJiM4MjEyOzEuIENvbm5lbGx5IChQRikgMjU0Ljg1OyAyLiBCbGF0bmlrIChQRikgMTkxOyAz LiBNYXJpY2ggKFBGKSAxNTcuMDUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Td2ltbWVyIG9mIHRoZSBNZWV0OiBIYW5uYSBHcmVzc2VyIChX YWxzaCBKZXN1aXQgc2VuaW9yKTwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.