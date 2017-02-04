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High school scores, summaries and schedules — Feb. 4

Published: February 4, 2017 - 10:40 PM

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Comfortable in his role with Cavs, Kevin Love not bothered my trade rumors

NEW YORK: Maybe it’s the bling of his championship ring. Maybe it’s the security of his $110 million contract. Likely it’s some combination of both. Regardless, Kevin Love is more comfortable now — with everything. That includes his role in this system and his name constantly being kicked around in trade rumors.

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