High school scores, summaries and schedules — Feb. 5

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Published: February 5, 2017 - 09:45 PM

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HOUSTON: Tom Brady led one of the greatest comebacks in sports, let alone Super Bowl history, lifting the New England Patriots from a 25-point hole to the their fifth NFL championship in the game’s first overtime finish.

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