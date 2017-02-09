All CATEGORIES
☰ Menu

High school scores, summaries and schedules — Feb. 9

Published: February 9, 2017 - 10:35 PM | Updated: February 10, 2017 - 07:53 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs10cut_01 Sue Ogrocki - AP
Thunder 118, Cavaliers 109: Another triple-double by Russell Westbrook, late-game fade spell doom for Cavs - 11:14 AM

OKLAHOMA CITY: The stars all played anyway, but it didn’t much matter. The schedule and the turnovers combined to end the Cavaliers’ four-game winning streak.

citygirls10cut_01
Girls basketball / Buchtel 59, Firestone 44: Armani Jackson scores 28 points to lead Griffins to victory in City Series postseason final
Cavaliers notebook: Goodyear reaches agreement with Cavs to place patch on jerseys
zmen10cut_01
University of Akron: Senior Kwan Cheatham holds keys to Zips’ success on the court
hsnotes10cut
High school notebook: Twenty Walsh seniors select colleges; Norton girls basketball goes undefeated in PTC Metro
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next