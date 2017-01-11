High school scores, summaries and schedules — Jan. 11

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Published: January 11, 2017 - 10:45 PM
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Cavaliers still trying to add another point guard to roster - 8:20 PM

SACRAMENTO, CALIF.: LeBron James will have to be patient. Despite James’ calls for the Cavaliers to add a point guard, General Manager David Griffin said Friday the market is thin because so many teams still believe they’re playoff contenders.

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