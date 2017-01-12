All CATEGORIES
☰ Menu

High school scores, summaries and schedules — Jan. 12

Published: January 12, 2017 - 10:36 PM

MORE IN SPORTS

cavs13cut_1 Steve Dykes - AP
Kyrie Irving, Cavaliers struggling to find offensive rhythm

PORTLAND, ORE.: It’s not for a lack of effort. After all, Kyrie Irving has been on the floor early for extra shots prior to each of the Cavaliers’ last three morning shoot-arounds.

kmen14cut
Kent State men’s basketball: Golden Flashes look to limit mistakes, snap two-game skid at Western Michigan - 7:53 PM
Indians reach deals with five additional arbitration-eligible players, including Danny Salazar and Cody Allen - 6:13 PM
tribe13cut_02
Indians agree to contracts with Trevor Bauer, Dan Otero for 2017 season to avoid arbitration
osufoot13cut_02
Ohio State football: Departing players, new coaches mean new identity for Buckeyes
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next