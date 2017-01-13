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High school scores, summaries and schedules — Jan. 13

Published: January 13, 2017 - 10:59 PM | Updated: January 15, 2017 - 11:23 AM

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