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High school scores, summaries and schedules — Jan. 3

Published: January 4, 2017 - 01:46 PM

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Cavaliers on the mend as they embark on longest road trip of season - 2:33 PM

CLEVELAND: The Cavaliers departed Thursday for their longest road trip of the season not knowing who will be available when the trip begins Friday at the Brooklyn Nets. That did not seem to please LeBron James, who fought through illness to play Thursday while Kevin Love and Kyrie Irving again rested.

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Bulls 106, Cavaliers 94: Short-handed Cavs can’t run with the Bulls - 12:05 PM
University of Akron basketball: Sophomore guard Jimond Ivey embracing role in starting lineup - 12:54 PM
Cavaliers notebook: Kyrie Irving misses third consecutive game with injured hamstring
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High school girls basketball / Revere 45, Tallmadge 41: Minutemen rally from 15-point halftime deficit to top Blue Devils
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