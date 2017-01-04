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High school scores, summaries and schedules — Jan. 3

Published: January 4, 2017 - 01:46 PM

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cavs05cut_02 Tony Dejak - AP
Bulls 106, Cavaliers 94: Short-handed Cavs can’t run with the Bulls

CLEVELAND: LeBron James gave it a valiant effort on a night neither Kyrie Irving nor Kevin Love were physically able to play.

talrev05cut_01
High school girls basketball / Revere 45, Tallmadge 41: Minutemen rally from 15-point halftime deficit to top Blue Devils
Cavaliers notebook: Kyrie Irving misses third consecutive game with injured hamstring
High school notebook: Norton set to open new gymnasium inside of new school
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Sports news roundup — Jan. 4
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