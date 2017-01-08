Published: January 8, 2017 - 09:36 PM
High school scores, summaries and schedules — Jan. 8 January 09,2017 04:17 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlN1 bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2FudG9uIE1jS2lubGV5IDY4LCBD bGUuIEh0cy4gTHV0aGVyYW4gRWFzdCA2NjwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyA2OSwgV2Fy cmVuIEhhcmRpbmcgNjQ8L3A+PHA+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyA4MCwgUmV2ZXJlIDU1PC9wPjxw Pkxha2V3b29kIFN0LiBFZHdhcmQgNTIsIEJydW5zd2ljayA0MTwvcD48cD5QYXJtYSBIdHMuIEhv bHkgTmFtZSA3OSwgQnJ1c2ggNTc8L3A+PHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgODQsIEV1Y2xp ZCA1ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3Jp bmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ U2Nob2xhc3RpYyBQbGF5IEJ5IFBsYXkgQ2xhc3NpYyYjODIzMjtDQU5UT04gTUNLSU5MRVkgNjgs JiM4MjMyO0NMRVZFTEFORCBIVFMuIExVVEhFUkFOIEVBU1QgNjY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+THV0aGVyYW4gRWFzdAkxNgkxNQkxMwky MgkmIzgyMTI7CTY2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJv dC0tPjxwPk1jS2lubGV5CTE1CTE0CTI0CTE1CSYjODIxMjsJNjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkNMRVZFTEFORCBIRUlHSFRTIExVVEhF UkFOIEVBU1QgKDYtNCkgJiM4MjEyOyBHcmF2ZXMgNi0zLTE1LCBQb3dlbGwgMy0zLTEwLCBUYXls b3IgMC0wLTAsIEJhdGVtYW4gNC0wLTEyLCBIZWFyZCAxLTAtMiwgQnVyZ2UgNC0zLTExLCBUYXRl IDgtMC0xNi4gVG90YWxzOiAyNi02LTY2LjwvcD48cD5DQU5UT04gTUNLSU5MRVkgKDgtMikgJiM4 MjEyOyBULiBTdHJhdWdoZXIgMS0wLTIsIEQuIFN0cmF1Z2h0ZXIgNC0yLTExLCBNY0NvbGx1bSA0 LTUtMTUsIEpvaG5zb24gMS00LTYsIExlYXZlbGwgMy0wLTYsIE1jQ2FsbHVwIDQtMi0xMCwgVG9s ZXMgMi0wLTUsIEhvd2VsbCAwLTAtMCwgU21pdGggNS0zLTEzLiBUb3RhbHM6IDI0LTE2LTY4Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQg Z29hbHM6IEJhdGVtYW4gNCwgTWNDb2xsdW0gMiwgRC4gU3RyYXVnaHRlciwgUG93ZWxsLCBUb2xl cy4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U2Nob2xhc3Rp YyBQbGF5IEJ5IFBsYXkgQ2xhc3NpYyYjODIzMjtMQUtFV09PRCBTVC4gRURXQVJEIDUyLCYjODIz MjtCUlVOU1dJQ0sgNDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wLS0+PHA+QnJ1bnN3aWNrCTgJNQkxOQk5CSYjODIxMjsJNDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+U3QuIEVkd2FyZAkxMAkxOAkxMwkxMQkm IzgyMTI7CTUyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5CUlVOU1dJQ0sgKDctNSkgJiM4MjEyOyBTaW1tb25zIDMtMS0xMCwgR29lc3NsZXIgOC01 LTI3LCBGZWxpY2lhbiAxLTAtMiwgWmFncmFmb3MgMS0wLTIsIFNhc2FsYSAwLTAtMC4gVG90YWxz OiAxMy02LTQxLjwvcD48cD5MQUtFV09PRCBTVC4gRURXQVJEICg5LTIpICYjODIxMjsgU3VsbGl2 YW4gMS0wLTMsIE1hbm5vIDEtMC0zLCBTY2htb2NrIDMtNS0xMiwgQ2hhbWJlcnMgMy0wLTYsIFRl cnJ5IDEtMC0zLCBDYWxob3VuIDUtMC0xMCwgVGlyYmFzbyAxLTAtMiwgRGF1Z2hlcnR5IDEtMC0y LCBIZW5yeSAzLTAtNiwgRm9zdGVyIDItMC01LiBUb3RhbHM6IDIxLTUtNTIuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR29l c3NsZXIgNiwgU2ltbW9ucyAzLCBTY2htb2NrLCBGb3N0ZXIsIFRlcnJ5LCBNYW5ubywgU3VsbGl2 YW4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U2Nob2xhc3Rp YyBQbGF5IEJ5IFBsYXkgQ2xhc3NpYyYjODIzMjtTVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSA4NCwgRVVD TElEIDU4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxw PlNUVk0JMTIJMTYJMzIJMjQJJiM4MjEyOwk4NDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5FdWNsaWQJMTQJMjEJNgkxNwkmIzgyMTI7CTU4PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5TVC4gVklOQ0VO VC1TVC4gTUFSWSAoNi0zKSAmIzgyMTI7IFdhbHRlciAyLTAtNCwgV29vbGRyaWRnZSAxLTAtMiwg R3JhdmVzIDgtNC0yMCwgS2luZyAxLTItNSwgSi4gV2lsbGlhbXMgNy0wLTE3LCBUb25leSAxLTIt NSwgUGFpbnRlciAxLTAtMiwgTWNEYXkgNS0xLTExLCBTYW1wc29uIDQtMC04LCBKb25lcyAyLTAt NCwgTS4gSm9obnNvbiAxLTAtMywgVGF5bG9yIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDM0LTktODQuPC9wPjxw PkVVQ0xJRCAoMC0xMCkgJiM4MjEyOyBDbGFyayA0LTAtOCwgQmFkZG91ciA1LTMtMTMsIEFkYW1z IDItMC01LCBXeW5uIDItMC00LCBELiBXaWxsaWFtcyA4LTctMjQsIFIuIEpvaG5zb24gMi0wLTQu IFRvdGFsczogMjMtMTAtNTguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSi4gV2lsbGlhbXMgMywgQWRhbXMsIEQuIFdpbGxp YW1zLCBUYXlsb3IsIE0uIEpvaG5zb24sIFRvbmV5LCBLaW5nLjxzdHJvbmc+IEZvdWxzOjwvc3Ry b25nPiBTVFZNLCAxNy0xMy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczogPC9zdHJvbmc+U1RWTSwgMzAgKEdy YXZlcyAxMCk7IEV1Yy4sIDxzdHJvbmc+MjguIFR1cm5vdmVyczo8L3N0cm9uZz4gRXVjLiwgMjMt OS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TY2hvbGFzdGlj IFBsYXkgQnkgUGxheSBDbGFzc2ljJiM4MjMyO0dBUkZJRUxEIEhFSUdIVFMgODAsIFJFVkVSRSA1 NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5SZXZl cmUJOQkxNQkxNwkxNAkmIzgyMTI7CTU1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgCTI1CTE0CTE2CTI1CSYjODIxMjsJ ODA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPlJF VkVSRSAmIzgyMTI7IE5hbmNlIDExLTUtMjksIEFsYmVydCAzLTEtNywgQm95ZXIgMC0wLTAsIExl eWRlbiAyLTEtNiwgRHJlbnRoIDEtMC0yLCBUcmV0dGVyIDMtMS03LCBSaWNoYXJkc29uIDItMC00 LiBUb3RhbHM6IDIyLTgtNTUuPC9wPjxwPkdBUkZJRUxEIEhFSUdIVFMgJiM4MjEyOyBXaGl0ZXNp ZGUgNC0wLTExLCBGb3J0ZSA4LTAtMTYsIEphY2tzb24gMTAtMy0yNiwgVGhvbWFzIDEtMC0zLCBX YWxsZXIgMS0wLTIsIENocmlzdGlhbiA3LTEtMjEsIEpvaG5zb24gMC0xLTEuIFRvdGFsczogMzEt NS04MC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4z LXBvaW50IGdvYWxzOiBDaHJpc3RpYW4gNiwgSmFja3NvbiAzLCBXaGl0ZXNpZGUgMywgTmFuY2Ug MiwgTGV5ZGVuLCBUaG9tYXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhl ZDEwLS0+PHA+TGF0ZSBTYXR1cmRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPlJFVkVSRSA3MiwgQ0xPVkVSTEVBRiA0MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5DbG92ZXJsZWFmCTYJMTEJOQkxNgkmIzgyMTI7 CTQyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlJl dmVyZQkxOQkxNAkyMwkxNgkmIzgyMTI7CTcyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5DTE9WRVJMRUFGICgxLTksIDEtNSkgJiM4MjEyOyBLYXBl bHVjayAyLTItNiwgVGFua28gMi0wLTYsIFJvaGRlIDItMS01LCBKb25lcyA0LTItMTAsIEhpc3Nv bSAyLTItNiwgSG9sbGlkYXkgMy0yLTgsICBTZXZlcnNvbiAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAxNSAxMC0x NiA0Mi48L3A+PHA+UkVWRVJFICg1LTIsIDItMikgJiM4MjEyOyBBbGJlcnQgMy0zLTksIEJveWVy IDItMC01LCBMZXlkZW4gMi0zLTksIERyZW50aCA1LTAtMTEsIEtvdXRyb2RpbW9zIDEtMC0yLCBU cmV0dGVyIDMtMC02LCBOYW5jZSAxMC0xLTIxLCBSaWNoYXJkc29uIDEtMC0yLCBEYW1lIDEtMC0y LCBHcmF5ZW0gMi0wLTQsIFJ1c3NlbGwgMC0xLTEuIFRvdGFsczogMzAgOC0xOCA3Mi48L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD4zLXBvaW50IGdvYWxz OiBUYW5rbyAyLCBMZXlkZW4gMiwgQm95ZXIsIERyZW50aC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25n PjogUmV2LiwgMTgtMTUuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFJldi4sIDM1IChUcmV0 dGVyIDkpOyBDbG8uLCAxNy4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENsby4sIDIyLTE0 LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5SZXZlcmUsIDcxLTM4LjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2Rh eSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAu bS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QWxsaWFuY2UgYXQgV2VzdCBCcmFuY2g8 L3A+PHA+QXVyb3JhIGF0IENyZXN0d29vZDwvcD48cD5DYW5maWVsZCBTb3V0aCBSYW5nZSBhdCBS b290c3Rvd248L3A+PHA+Q2FudG9uIFNvdXRoIGF0IExvdWlzdmlsbGU8L3A+PHA+Q29wbGV5IGF0 IE5vcmRvbmlhPC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD48cD5DcmVzdHdvb2QgYXQg QXVyb3JhPC9wPjxwPkNWQ0EgYXQgU3RyZWV0c2Jvcm88L3A+PHA+RWFzdCBhdCBCdWNodGVsLCA3 IHAubS48L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIGF0IEtlbm1vcmUsIDcgcC5tLjwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBI ZWlnaHRzIGF0IEdhcmZpZWxkLCA3IHAubS48L3A+PHA+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyBUcmluaXR5 IGF0IFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBY2FkZW15LCA3IHAubS48L3A+PHA+R2lsbW91ciBBY2FkZW15 IGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDcgcC5tLjwvcD48cD5IdWRzb24gYXQgS2VudCBSb29zZXZl bHQ8L3A+PHA+SmFja3NvbiBhdCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyPC9wPjxwPktpZHJvbiBDZW50 cmFsIENocmlzdGlhbiBhdCBNYXBsZXRvbjwvcD48cD5LaW5nc3dheSBDaHJpc3RpYW4gYXQgQ2hp cHBld2E8L3A+PHA+TGFrZSBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk8L3A+PHA+TWFybGluZ3RvbiBhdCBT YWxlbTwvcD48cD5NaW5lcnZhIGF0IENhcnJvbGx0b248L3A+PHA+Tm9ydGggYXQgRWxsZXQsIDcg cC5tLjwvcD48cD5QZXJyeSBhdCBHbGVuT2FrPC9wPjxwPlNhbmR5IFZhbGxleSBhdCBJbmRpYW4g VmFsbGV5PC9wPjxwPlNvdXRoZWFzdCBhdCBDbG92ZXJsZWFmPC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIGF0 IE1hbmNoZXN0ZXI8L3A+PHA+U3RvdyBhdCBHcmVlbjwvcD48cD5TdHJhc2J1cmcgYXQgV2F5bmVk YWxlPC9wPjxwPlR1c2t5IFZhbGxleSBhdCBFYXN0IENhbnRvbjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggYXQg QmFyYmVydG9uPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSBhdCBNb2dhZG9yZTwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy OyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPkFsbGlhbmNlIGF0IE1hcmxpbmd0b248L3A+PHA+QmVybGluIEhpbGFuZCBhdCBFYXN0IENh bnRvbjwvcD48cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBTdG93PC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgRWxsZXQsIDcg cC5tLjwvcD48cD5DaGlwcGV3YSBhdCBIaWxsc2RhbGU8L3A+PHA+Q29wbGV5IGF0IEtlbnQgUm9v c2V2ZWx0PC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IGF0IE5vcnRvbjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBhdCBO b3J0aCBSb3lhbHRvbjwvcD48cD5GYWlybGVzcyBhdCBDVkNBPC9wPjxwPkZpZWxkIGF0IFJhdmVu bmE8L3A+PHA+R2FyZmllbGQgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkdhcnJldHRzdmlsbGUgYXQg TW9nYWRvcmU8L3A+PHA+R2xlbk9hayBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk8L3A+PHA+SGlnaGxhbmQg YXQgQmFyYmVydG9uPC9wPjxwPkh1ZHNvbiBhdCBXYWRzd29ydGg8L3A+PHA+SmFja3NvbiBhdCBM YWtlPC9wPjxwPktlbm1vcmUgYXQgTm9ydGgsIDcgcC5tLjwvcD48cD5MYWtlIENlbnRlciBDaHJp c3RpYW4gYXQgU291dGhlYXN0PC9wPjxwPkxvdWRvbnZpbGxlIGF0IEtpZHJvbiBDZW50cmFsIENo cmlzdGlhbjwvcD48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IENhcnJvbGx0b248L3A+PHA+TWVudG9yIExha2Ug Q2F0aG9saWMgYXQgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiwgNyBwLm0uPC9wPjxwPk5ld2NvbWVyc3Rvd24g YXQgU2FuZHkgVmFsbGV5PC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgYXQgR3JlZW48L3A+PHA+ Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIGF0IE5vcndheW5lPC9wPjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE1hbmNoZXN0ZXI8L3A+ PHA+UmV2ZXJlIGF0IFRhbGxtYWRnZTwvcD48cD5Sb290c3Rvd24gYXQgV2F0ZXJsb288L3A+PHA+ U2FsZW0gYXQgTWluZXJ2YTwvcD48cD5TbWl0aHZpbGxlIGF0IFJpdHRtYW48L3A+PHA+U3ByaW5n ZmllbGQgYXQgV29vZHJpZGdlPC9wPjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IENsb3ZlcmxlYWY8L3A+PHA+ VHVza3kgVmFsbGV5IGF0IFR1c2xhdzwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgTm9yZG9uaWE8L3A+PHA+ VHJpd2F5IGF0IEluZGlhbiBWYWxsZXk8L3A+PHA+V2F5bmVkYWxlIGF0IERhbHRvbjwvcD48cD5X ZXN0IEJyYW5jaCBhdCBDYW50b24gU291dGg8L3A+PHA+V2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEFjYWRlbXkg YXQgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgTHV0aGVyYW4gRWFzdDwvcD48cD5Zb3VuZ3N0b3duIFZhbGxl eSBDaHJpc3RpYW4gYXQgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzLCA3IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj ODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPkF1cm9yYSBhdCBQZXBwZXIgUGlrZSBPcmFuZ2UsIDY7MzAgcC5tLjwvcD48cD5C dWNrZXllIHZzLiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgTWVy Y3kgTWVkaWNhbCBDbGFzc2ljLCBUQkE8L3A+PHA+Q2xheW1vbnQgYXQgTWluZXJ2YSwgNSBwLm0u IDwvcD48cD5DcmVzdHdvb2QgYXQgU3RyZWV0c2Jvcm88L3A+PHA+RGFsdG9uIGF0IFN0cmFzYnVy ZzwvcD48cD5HcmF5IENvbGxlZ2lhdGUgQWNhZGVteSAoUy5DLikgdnMuIEphY2tzb24sIGF0IEtl dHRlcmluZyBGYWlybW9udCwgNjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkxvdWlzdmlsbGUgYXQgUGVycnk8L3A+ PHA+TWFuY2hlc3RlciBhdCBNYW5zZmllbGQgVGVtcGxlIENocmlzdGlhbjwvcD48cD5Ob3J0aCBh dCBDYW50b24gSGVyaXRhZ2UgQ2hyaXN0aWFuPC9wPjxwPk5vcnRod2VzdCBhdCBPcnJ2aWxsZTwv cD48cD5UdXNsYXcgYXQgU21pdGh2aWxsZTwvcD48cD5XZWxsaW5ndG9uIGF0IE5vcndheW5lPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxhdGUgU2F0dXJkYXk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TSEFLRVIgSEVJR0hUUyA1NSwg TUVESU5BIDQxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0t PjxwPk1lZGluYQk3CTEwCTExCTEzCSYjODIxMjsJNDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+U2hha2VyIEhlaWdodHMJMjAJMTUJOAkxMgkmIzgy MTI7CTU1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48 cD5NRURJTkEgKDQtNywgMi00KSAmIzgyMTI7IE5lYXRlIDEtMi00LCBMdXRoeSAyLTItNiwgU21p dGggMi0xLTUsIEhvbHptYW4gMy0xLTcsIEJvYmV5IDItMC00LCBNY011bGxlbiAyLTAtNCwgTGlu YXJkIDEtNi04LCBUZXNrZSAwLTEtMSwgQmVlY2ggMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTQtMTMtNDEuPC9w PjxwPlNIQUtFUiBIRUlHSFRTICYjODIxMjsgSGFycmlzIDQtMi0xMCwgV3JpZ2h0IDItMC00LCBI dXN0b24gNS0wLTEwLCBaaWVnbGVyIDQtMS05LCBBZGFtcyAxLTAtMiwgV2FsbGFjZSAzLTQtMTAs IFNhdW5kZXJzIDItMC00LCBZb3VuZyAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAyNC03LTU1LjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE5v bmUuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1lZC4sIDIzIChIb2x6bWFuIDcpLiA8c3Ry b25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5NZWRpbmEsIDM1LTIwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkVVQ0xJRCA1NCwgQlJVTlNXSUNLIDUzPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkV1Y2xpZAk0CTE5CTE2 CTE1CSYjODIxMjsJNTQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl Qm90LS0+PHA+QnJ1bnN3Y2lrCTEwCTEyCTE0CTE3CSYjODIxMjsJNTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5FVUNMSUQgJiM4MjEyOyBKZW5raW5z IDAtMC0wLCBWdXlhbmljaWggMS0wLTMsIEhhcnJpcyA3LTEtMTUsIEN1bm5pbmdoYW0gNi0zLTE4 LCBDaGFwbGluIDUtMC0xMiwgQm9yZGVuIDItMC02LCBIYXJwZXIgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMjEt NC01NC48L3A+PHA+QlJVTlNXSUNLICYjODIxMjsgQW5kcmV3IDUtMC0xMiwgU3RlaW5rYW1wIDMt MC02LCBCaWxsZXR6IDEtMC0yLCBGaW5rIDUtNi0xNiwgU2FsaXNidXJ5IDItMi03LCBHYWxhaWRh IDItMC02LCBUb2JlbCAyLTAtNCwgR3JhYm93c2tpIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDIwLTgtNTMuPC9w PjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEN1bm5pbmdoYW0gMywgQ2hhcGxpbiAyLCBCb3JkZW4gMiwgQW5k cmV3IDIsIEdhbGFpZGEgMiwgVnV5YW5pY2loLCBTYWxpc2J1cnkuIEpWIFNjb3JlOiBFdWNsaWQs IDM0LTI0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNj aGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CdWNo dGVsIGF0IE5vcnRoLCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+Q292ZW50cnkgYXQgR2FycmV0dHN2aWxsZTwv cD48cD5FYXN0IGF0IEdhcmZpZWxkLCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIGF0IEtlbm1v cmUsIDY6MzAgcC5tLjwvcD48cD5NYXNzaWxsb24gYXQgR3JlZW48L3A+PHA+TWluZXJ2YSBhdCBX ZXN0IEJyYW5jaDwvcD48cD5OZXd0b24gRmFsbHMgYXQgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzLCA3IHAu bS48L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIGF0IE5vcnRvbjwvcD48cD5QYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkg TmFtZSBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuLCA3IHAubS48L3A+PHA+Uml0dG1hbiBhdCBNYW5jaGVz dGVyPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSBhdCBDcmVzdHdvb2Q8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgy MTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyBhdCA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZDwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD5IaWxsc2RhbGUgYXQgTWFuc2ZpZWxkIENocmlzdGlhbjwvcD48cD5UdXNsYXcgYXQgRGFsdG9u IDwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgy MTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1 bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBPcnJ2aWxsZTwvcD48cD5C ZWRmb3JkIGF0IE5vcmRvbmlhPC9wPjxwPkJydW5zd2ljayBhdCBNZWRpbmEgPC9wPjxwPkJ1Y2h0 ZWwgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnk8L3A+PHA+Q2xvdmVybGVhZiBhdCBDb3ZlbnRyeTwv cD48cD5DcmVzdHdvb2QgYXQgR2FycmV0dHN2aWxsZTwvcD48cD5DVkNBIGF0IExhdXJlbCBTY2hv b2wsIDY6MzAgcC5tLjwvcD48cD5GaWVsZCBhdCBOb3J0b248L3A+PHA+R2FyZmllbGQgYXQgTWFz c2lsbG9uPC9wPjxwPkdyZWVuIGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXI8L3A+PHA+SGlnaGxhbmQg YXQgUGFybWE8L3A+PHA+SHVkc29uIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0PC9wPjxwPkluZGlhbiBWYWxs ZXkgYXQgU2FuZHkgVmFsbGV5PC9wPjxwPkxha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiBhdCBNb2dhZG9y ZTwvcD48cD5MYWtlIGF0IEphY2tzb248L3A+PHA+TGVhdml0dHNidXJnIExhQnJhZSBhdCBUYWxs bWFkZ2U8L3A+PHA+TWFybGluZ3RvbiBhdCBGYWlybGVzczwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3QgYXQgVHJp d2F5PC9wPjxwPlJldmVyZSBhdCBTdG93LCA3IHAubS48L3A+PHA+Um9vdHN0b3duIGF0IFNvdXRo ZWFzdDwvcD48cD5TcHJpbmdmaWVsZCBhdCBTdHJlZXRzYm9ybzwvcD48cD5TdGV1YmVudmlsbGUg Q2F0aG9saWMgQ2VudHJhbCBhdCBXZXN0IEJyYW5jaDwvcD48cD5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMg YXQgQWxsaWFuY2U8L3A+PHA+VHVzbGF3IGF0IEVhc3QgQ2FudG9uLCA2IHAubS48L3A+PHA+VHdp bnNidXJnIGF0IFJvY2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmljYXQ8L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIGF0IFJhdmVu bmE8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgy MTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1 bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNoaXBwZXdhIGF0IFdheW5lZGFsZTwvcD48cD5F bGxldCBhdCBFYXN0LCA2OjMwIHAubS48L3A+PHA+R2FyZmllbGQgYXQgQnVjaHRlbCwgNjozMCBw Lm0uPC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZSBhdCBSaXR0bWFuPC9wPjxwPkxhdXJlbCBTY2hvb2wgYXQgV2Vz dGVybiBSZXNlcnZlIEFjYWRlbXksIDY6MzAgcC5tLjwvcD48cD5Ob3J0aCBhdCBLZW5tb3JlLCA2 OjMwIHAubS48L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgYXQgU21pdGh2aWxsZTwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy OyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+QWxsaWFuY2UgYXQgQ2FudG9uIFNvdXRoLCAxOjMwIHAubS48L3A+PHA+QmFyYmVydG9u IGF0IENvcGxleSwgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgQ2xldmVsYW5kIEVhc3QgVGVj aCwgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBKb2huIEhheSBhdCBXUkEsIDI6MzAgcC5tLjwv cD48cD5DcmVzdHdvb2QgYXQgRmllbGQsIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5FYXN0IHZzLiBDbGV2ZWxh bmQgSm9obiBNYXJzaGFsbCwgYXQgR2FyZmllbGQgTUxLIFRvdXJuYW1lbnQsIDI6MzAgcC5tLjwv cD48cD5FYXN0IENhbnRvbiBhdCBMYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4sIDExOjMwIGEubS48L3A+ PHA+R3JlZW4gYXQgTGFrZSwgMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZSBhdCBEYWx0b24sIDI6 MzAgcC5tLjwvcD48cD5IdWRzb24gYXQgTm9yZG9uaWEsIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5KYWNrc29u IGF0IEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2gsIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5LZW5tb3JlIGF0IENvdmVudHJ5 LCAyOjMwIHAubS48L3A+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgQXVyb3JhLCAyOjMwIHAubS48L3A+ PHA+TWFuY2hlc3RlciBhdCBUdXNsYXcsIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IENh cnJvbGx0b24sIDE6MzAgcC5tLjwvcD48cD5NZWRpbmEgYXQgRWx5cmlhPC9wPjxwPk5vcnRoIGF0 IFdhdGVybG9vLCAzIHAubS48L3A+PHA+Tm9yd2F5bmUgYXQgUml0dG1hbiwgMjozMCBwLm0uPC9w PjxwPk9ycnZpbGxlIHZzLiBOZXcgTWFkaXNvbiwgYXQgQmVybGluIEhpbGFuZCBDbGFzc2ljIGlu IHRoZSBDb3VudHJ5LCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPlBhcm1hIFBhZHVhIGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9i YW4sIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5SZXZlcmUgYXQgSGlnaGxhbmQsIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5T dHJlZXRzYm9ybyBhdCBSb290c3Rvd248L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIGF0IENsZXZl bGFuZCBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLCAyOjMwPC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGF0 IER1YmxpbiBDb2ZmbWFuLCAyOjMwIHAubS48L3A+PHA+VHJpd2F5IGF0IENWQ0EsIDI6MzAgcC5t LjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgTm9ydGggUm95YWx0b24sIDI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5XYWRz d29ydGggdnMuIEhvbWVzdGVhZCAoSW5kLiksIGF0IEJlcmxpbiBIaWxhbmQgQ2xhc3NpYyBpbiB0 aGUgQ291bnRyeSwgNjoyMCBwLm0uPC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBDaGFyZG9uIE5vdHJl IERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluLCAyOjMwIHAubS48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIGF0IEVsbGV0 LCAyOjMwIHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48 cD5IT0NLRVk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5T Y29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48 cD5LRU5UIFJPT1NFVkVMVCAzLCBNSURWSUVXIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJMSYjODE5NTsyJiM4MTk1OzAm IzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDszPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZUJvdC0tPjxwPk1pZHZpZXcJMCYjODE5NTswJiM4MTk1OzEmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYj ODE5NDsxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ R29hbHM6IEtyZXN0YW4gKEtSKSwgS2xlbXBwIChLUiksIEthZGVybGUgKEtSKS4gPHN0cm9uZz5B c3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBIYXJyb2QgKEtSKSAyLCBIaWxsZWJyZWNodCAoS1IpLCBLbGVtcHAg KEtSKS4gU2hvdHMgb24gZ29hbDogS2VudCwgMzItMTIuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46 IEhhcnBlciAoS1IpIDMxOyBTZWVsIChNKSA5LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBLZW50IFJvb3NldmVs dCAxMS03LTMsIDEtMy0wOyBNaWR2aWV3IDE0LTMtMCwgNC0xLTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+U1dJTU1JTkc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5MYXRlIFNhdHVyZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+T1JBTkdFIElOVklUQVRJT05BTDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+KEF0IFBlcHBlciBQ aWtlIE9yYW5nZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBHYXRlcyBNaWxs cyBIYXdrZW4gU2Nob29sIDM1NzsgMi4gTGFrZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZCAyODc7IDMuIFBlcHBl ciBQaWtlIE9yYW5nZSAyNjY7IDQuIFdhbHNoIEplc3VpdCAyNTI7IDUuIENoYXJkb24gTm90cmUg RGFtZS1DYXRoZWRyYWwgTGF0aW4gMTExOyA2LiBDaGFncmluIEZhbGxzIE4vQS48L3A+PHA+MjAw LXlhcmQgbWVkbGV5IHJlbGF5OiAxLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgKFNtZXNrbywgUi4gS3VybGljaCwg QS4gVGVsZXJpY28sIExlbnopIDE6NDIuMjEuIDIwMCBmcmVlc3R5bGU6IDEuIFJha292ZWMgKEdN SCkgMTo0OS4wMS4gMjAwIGluZGl2aWR1YWwgbWVkbGV5OiAxLiBSLiBLdXJsaWNoIChXSikgMjow MC40MC4gNTAgZnJlZXN0eWxlOiAxLiBUZWNzb24gKEdNSCkgMjIuODguIDEwMCBidXR0ZXJmbHk6 IDEuIExlbmFydCAoU3QuIEVkLikgNTMuMTIuIDEwMCBmcmVlc3R5bGU6IDEuIEhhcnQgKEdNSCkg NDguMjUuIDUwMCBmcmVlc3R5bGU6IDEuIEJhdGVzIChHTUgpIDQ6NTcuNjUuIDIwMCBmcmVlc3R5 bGUgcmVsYXk6IDEuIEhhd2tlbiAoUmFrb3ZlYywgUGlvcm8sIEJhdGVzLCBCeXJuZSkgMTozNC4x MS4gMTAwIGJhY2tzdHJva2U6IDEuIEhhcnQgKEdNSCkgNTQuOTEuIDEwMCBicmVhc3RzdHJva2U6 IDEuIFRlY3NvbiAoR01IKSAxOjA1Ljk2LiA0MDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5OiAxLiBIYXdrZW4g KEhhcnQsIEJhdGVzLCBUZWNzb24sIFJha292ZWMpIDM6MTkuNDEuIERpdmluZzogMS4gTmFjaHR3 ZXkgKENGKSAyOTIuNTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48 cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxh dGUgU2F0dXJkYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMt LT48cD5PUkFOR0UgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD4oQXQgUGVwcGVyIFBpa2UgT3JhbmdlIEhpZ2ggU2Nob29s KTwvcD48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIEdhdGVzIE1pbGxzIEhhd2tlbiBTY2hvb2wgNDEzOyAy LiBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyBIYXRoYXdheSBCcm93biAzNDA7IDMuIFdhbHNoIEplc3VpdCAyODc7 IDQuIENoYWdyaW4gRmFsbHMgMTExOyA1LiBMYXVyZWwgU2Nob29sIDg2OyA2LiBQZXBwZXIgUGlr ZSBPcmFuZ2UgODU7IDcuIENsZS4gU3QuIEpvc2VwaCBBY2FkZW15IDUyOyA4LiBDaGFyZG9uIE5v dHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIDIxLjwvcD48cD4yMDAteWFyZCBtZWRsZXkgcmVsYXk6 IDEuIFdhbHNoIEplc3VpdCAoR3Jlc3NlciwgSGFydCwgS2Fjem1hciwgUmVudWFydCkgMTo1MS4z OS4gMjAwIGZyZWVzdHlsZTogMS4gSGFydCwgQ2FybHkgKFdKKSAxOjU2LjgzLiAyMDAgaW5kaXZp ZHVhbCBtZWRsZXk6IDEuIEdyZXNzZXIgKFdKKSAyOjA3LjMwLiA1MCBmcmVlc3R5bGU6IDEuIENo YSAoSEIpIDI1LjE0LiAxMDAgYnV0dGVyZmx5OiAxLiBIYXJ0LCBDcmlsZSAoR01IKSA1Ny44NS4g MTAwIGZyZWVzdHlsZTogMS4gQ2hhIChIQikgNTQuMDMuIDUwMCBmcmVlc3R5bGU6IDEuIENyYXdm b3JkIChHTUgpLCBKb2huc29uIChHTUgpIDU6MTguMDAuIDIwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXk6IDEu IEhhdGhhd2F5IEJyb3duIDE6NDIuNzIuIDEwMCBiYWNrc3Ryb2tlOiAxLiBHcmVzc2VyIChXSikg NTguNDEuIDEwMCBicmVhc3RzdHJva2U6IDEuIEhhcnQsIENhcmx5IChXSikgMTowNC44NC4gNDAw IGZyZWVzdHlsZSByZWxheTogMS4gSGF0aGF3YXkgQnJvd24gMzo0MS42OS4gRGl2aW5nOiAxLiBC b3lsZSAoT3JhLikgMjc3LjE1LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.