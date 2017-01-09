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High school scores, summaries and schedules — Jan. 9

Published: January 9, 2017 - 10:33 PM

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cavs11cut_01 Rick Bowmer - AP
Jazz 100, Cavaliers 92: Cavs out of tune in loss to Jazz

SALT LAKE CITY: The addition of one of the league’s best 3-point shooters did little to help the Cavs’ issues with turnovers and assists Tuesday night. In fact, Kyle Korver didn’t even make a 3-pointer in his debut.

marla11cut_01
Marla Ridenour: Clemson’s Deshaun Watson worth the risk with Browns’ No. 1 pick
cnotes11cut_01
Kyle Korver happy to join forces with playoff nemesis LeBron James on Cavaliers
woomog11cut_01
High school boys basketball / Woodridge 79, Mogadore 58: Mason Lydic, DJ Snyder lead undefeated Bulldogs over Wildcats
High school basketball/North Canton Hoover 65, Jackson 54: Vikings hand Polar Bears first loss in competitive Federal League
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