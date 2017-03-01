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High school scores, summaries and schedules — March 1

Published: March 1, 2017 - 10:45 PM

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cavs02cut_web Charles Krupa - AP
Celtics 103, Cavaliers 99: Celtics survive physical, playoff-style clash despite LeBron James’ triple-double

BOSTON: Five-time Super Bowl-winning New England Patriots coach Bill Belichick considered Wednesday night’s Cavaliers-Celtics showdown such an event that he skipped the NFL Combine to sit underneath the basket with his girlfriend.

The clash of the two top teams in the Eastern Conference felt like a playoff game long before tip-off.

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Browns feel urgency to find next starting QB, but Jimmy Garoppolo now appears to be less realistic option
Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got
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