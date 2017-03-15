High school scores, summaries and schedules — March 15

PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H
ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5
IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5
IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo
b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz
dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k
IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu
PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPk5PTUlO
QVRFICYjODIzMjtBVEhMRVRFUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0
c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Db2FjaGVzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHN1Ym1pdCBub21p
bmF0aW9ucyBmb3IgdGhlIEhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodCBieSBub29uIG9uIE1vbmRheXMu
IFBsZWFzZSBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiB3aXRoIHRoZSBub21pbmVlJiM4
MjE3O3MgbmFtZSwgc2Nob29sLCBncmFkZSwgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGZvciB0aGUgd2VlayBh
bmQsIG1vc3QgaW1wb3J0YW50LCBhIGNvbG9yIGhlYWRzaG90IChhIGpwZWcgaW1hZ2UpLjwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVIZWQmUnVsZS0tPjxwPkJhc2tldGJhbGw8L3A+
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50ICYjODIzMjtTY29y
ZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu
dC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5B
a3Jvbi9Ub2xlZG8gRGl2aXNpb24gSSBSZWdpb25hbDwvcD48cD4oQXQgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBU
b2xlZG8pPC9wPjxwPlRvbGVkbyBTdC4gSm9obiYjODIxNztzIEplc3VpdCA0OCwgRWx5cmlhIDQ3
PC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsPC9wPjxwPihBdCBDbGV2ZWxhbmQg
U3RhdGUpPC9wPjxwPkdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgMjksIExha2UgMjI8L3A+PHA+TGFrZXdvb2Qg
U3QuIEVkd2FyZCA2MiwgTWVudG9yIDQzPC9wPjxwPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9u
YWw8L3A+PHA+KEF0IENhbnRvbiBNZW1vcmlhbCBGaWVsZGhvdXNlKTwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rl
cm4gNzUsIFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyA2NzwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgVmlsbGEgQW5nZWxh
LVN0LiBKb3NlcGggODcsIEdhcnJldHRzdmlsbGUgNDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ
U1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw
b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5DbGV2ZWxhbmQgRGl2aXNp
b24gSSBSZWdpb25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw
PkdBUkZJRUxEIEhFSUdIVFMgMjksIExBS0UgMjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+TGFrZQk3CTgJNQkyCSYjODIxMjsJMjI8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+R2FyZmllbGQgSGVpZ2h0
cwkxMQk4CTUJNQkmIzgyMTI7CTI5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0
YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5MQUtFICgxOS03KSAmIzgyMTI7IE1jQnJpZGUgMi0xLTcsIE1hcmFu
dmlsbGUgMy0xLTksIEh1dGNoZXJzb24gMS0wLTIsIE1pLiBTcG90bGVzb24gMi0wLTQsIEtpcnZl
biAwLTAtMC4gVG90YWxzOiA4LTItMjIuPC9wPjxwPkdBUkZJRUxEIEhFSUdIVFMgKDIyLTQpICYj
ODIxMjsgSmFja3NvbiA0LTAtMTIsIFdhbGxlciAyLTQtOCwgQ2hyaXN0aWFuIDMtMC03LCBXaGl0
ZSAxLTAtMiwgV2hpdGVzaWRlIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDEwLTQtMjkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9
U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSmFja3Nv
biA0LCBNY0JyaWRlIDIsIE1hcmFudmlsbGUgMiwgQ2hyaXN0aWFuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9z
dHJvbmc+OiBMYWtlLCAxNS0xMS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IExha2UsIDEw
LTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t
PjxwPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ
U1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gNzUsJiM4MjMyO1NULiBUSE9NQVMgQVFV
SU5BUyA2NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48
cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JMTkJMTIJMTgJMjYJJiM4MjEyOwk3NTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0
cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5BcXVpbmFzCTIxCTEwCTE0CTIyCSYjODIx
MjsJNjc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxw
Pk5PUlRIV0VTVEVSTiAmIzgyMTI7IFNtaXRoIDctMTAtMjYsIEJlc2FuaW9uIDMtMC04LCBDYXJs
c29uIDItMC00LCBXaWxsaWFtcyA0LTAtMTAsIERhcm5lbGwgMS0wLTIsIEFsYmVydHMgMi0wLTQs
IEtvY2ggNi04LTIxLiBUb3RhbHM6IDI1IDE4LTIzIDc1LjwvcD48cD5TVC4gVEhPTUFTIEFRVUlO
QVMgJiM4MjEyOyBOZXdtYW4gNi0wLTE1LCBTb21tZXJzIDMtMS03LCBIb2ZmbWFuIDAtNy03LCBL
bm90dCA1LTgtMTksIER1cGxpbiA1LTItMTUsIEtub3ggMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjEgMTgtMjIg
NjcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1w
b2ludCBnb2FsczogTmV3bWFuIDMsIER1cGxpbiAzLCBTbWl0aCAyLCBCZXNhbmlvbiAyLCBXaWxs
aWFtcyAyLCBLbm90dCwgS29jaC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU1RBLCAyMy0yMS4g
PHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMjEgKEtvY2ggMTIpOyBTVEEsIDI1IChL
bm90dCAxMikuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiAxMC0xMC4gPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNhbnRvbiBEaXZp
c2lvbiBJSUkgUmVnaW9uYWw8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DTEVWRUxBTkQgVklMTEEgQU5HRUxBLVNU
LiBKT1NFUEggODcsIEdBUlJFVFRTVklMTEUgNDc8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y
dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+R2FycmV0dHN2aWxsZQkyMQk5CTEwCTcJ
JiM4MjEyOwk0NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qt
LT48cD5WQVNKCTIxCTIwCTI3CTE5CSYjODIxMjsJODc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ
U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkdBUlJFVFRTVklMTEUgKDE4LTgpICYjODIxMjsg
U21pdGggMS0yLTQsIEJpc3NsZXIgNS0zLTE1LCBGYWxsIDMtMS0xMCwgQnJvd24gNS0wLTExLCBX
b3JrbWFuIDEtMS00LCBNb3JnYW4gMS0xLTMuIFRvdGFsczogMTYgOC0xNCA0Ny48L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5DTEVWRUxBTkQgVklMTEEgQU5HRUxBLVNULiBKT1NFUEggPC9zdHJvbmc+KDE5LTYpICYj
ODIxMjsgR2FmZm5leSA3LTMtMTcsIE5ld2xvbiA0LTAtMTEsIE1jR2FycnkgNi0zLTE1LCBIaWdn
aW5zIDMtMC02LCBQb3J0ZXIgMS0wLTIsIERpbnVuemlvIDEtMC0zLCBCdXRsZXIgNS0wLTE0LCBM
YXdsZXIgMS0wLTMsIENhbGhvb24gMS0wLTIsIFIuIFByaWFoIDItMC00LCBLb3BwbGVtYW4gMi0x
LTYsIEouIFByaWFoIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDM1IDctMTMgODcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv
cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQnV0bGVyIDQs
IE5ld2xvbiAzLCBGYWxsIDMsIEJpc3NsZXIgMiwgQnJvd24sIFdvcmttYW4sIERpbnVuemlvLCBM
YXdsZXIsIEtvcHBsZW1hbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogVkFTSiwgMTQtMTAuIDwv
cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQg
U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5k
ZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkFr
cm9uL1RvbGVkbyBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsPC9wPjxwPihBdCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFr
cm9uKTwvcD48cD5NZWRpbmEgdnMuIEphY2tzb24sIDcgcC5tLjwvcD48cD5DYW50b24gRGl2aXNp
b24gSUkgUmVnaW9uYWw8L3A+PHA+KEF0IENhbnRvbiBNZW1vcmlhbCBDaXZpYyBDZW50ZXIpPC9w
PjxwPllvdW5nc3Rvd24gVXJzdWxpbmUgdnMuIENsZXZlbGFuZCBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLCA2
OjE1IHAubS48L3A+PHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgdnMuIE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhv
bGljLCA4IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkFrcm9u
L1RvbGVkbyBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uKTwvcD48cD5NZWRpbmEtSmFja3NvbiB3aW5uZXIgdnMuIFRvbGVkbyBTdC4gSm9obiYj
ODIxNztzIEplc3VpdCwgNyBwLm0uPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFs
IEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUpPC9wPjxwPkdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMg
dnMuIExha2V3b29kIFN0LiBFZHdhcmQsIDcgcC5tLjwvcD48cD5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSUkg
UmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IENhbnRvbiBNZW1vcmlhbCBDaXZpYyBDZW50ZXIpPC9w
PjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5LU1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIHdpbm5lciB2cy4g
WW91bmdzdG93biBVcnN1bGluZS1DbGV2ZWxhbmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyB3aW5uZXIsIG5v
b248L3A+PHA+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgQ2Fu
dG9uIE1lbW9yaWFsIEZpZWxkaG91c2UpPC9wPjxwPk5vcnRod2VzdGVybiB2cy4gQ2xldmVsYW5k
IFZpbGxhIEFuZ2VsYS1TdC4gSm9zZXBoLCA3IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ
U0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50
ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U3RhdGUgVG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw
b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD4oQWxsIEdhbWVzIGF0IFNj
aG90dGVuc3RlaW4gQ2VudGVyLCBDb2x1bWJ1cyk8L3A+PHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1l
czwvcD48cD5EaXZpc2lvbiBJSSBTZW1pZmluYWxzPC9wPjxwPk90dGF3YSBHbGFuZG9yZiAoMjct
MCkgdnMuIEtldHRlcmluZyBBcmNoYmlzaG9wIEFsdGVyICgyNi0yKSwgMSBwLm0uPC9wPjxwPlNo
YWtlciBIZWlnaHRzIEhhdGhhd2F5IEJyb3duICgxNy0xMCkgdnMuIE1pYW1pIFRyYWNlICgyNC00
KSwgMyBwLm0uPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIElWIFNlbWlmaW5hbHM8L3A+PHA+V2F0ZXJmb3JkICgy
NC0zKSB2cy4gSmFja3NvbiBDZW50ZXIgKDIzLTQpLCA2IHAubS48L3A+PHA+T3R0b3ZpbGxlICgy
NC0zKSB2cy4gQmVybGluIEhpbGFuZCAoMjctMSksIDggcC5tLjwvcD48cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7
cyBHYW1lczwvcD48cD5EaXZpc2lvbiBJSUkgU2VtaWZpbmFsczwvcD48cD5HYXRlcyBNaWxscyBH
aWxtb3VyIEFjYWRlbXkgKDIyLTUpIHZzLiBDb2x1bWJ1cyBBZnJpY2VudHJpYyBFYXJseSBDb2xs
ZWdlICgyNS0zKSwgMSBwLm0uPC9wPjxwPlNhcmRpbmlhIEVhc3Rlcm4gKDI2LTEpIHZzLiBWZXJz
YWlsbGVzICgyNS0zKSwgMyBwLm0uPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIEkgU2VtaWZpbmFsczwvcD48cD48
c3Ryb25nPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoMjMtNSk8L3N0cm9uZz4gdnMuIENpbmNpbm5hdGkgTW91
bnQgTm90cmUgRGFtZSAoMjQtNCksIDYgcC5tLjwvcD48cD5OZXdhcmsgKDI4LTApIHZzLiBUb2xl
ZG8gTm90cmUgRGFtZSBBY2FkZW15ICgyNS0zKSwgOCBwLm0uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIElJIEZp
bmFsPC9wPjxwPk90dGF3YSBHbGFuZG9yZiAoMjctMCktS2V0dGVyaW5nIEFyY2hiaXNob3AgQWx0
ZXIgKDI2LTIpIHdpbm5lciB2cy4gU2hha2VyIEhlaWdodHMgSGF0aGF3YXkgQnJvd24gKDE3LTEw
KS1NaWFtaSBUcmFjZSAoMjQtNCkgd2lubmVyLCAxMDo0NSBhLm0uPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIElW
IEZpbmFsPC9wPjxwPldhdGVyZm9yZCAoMjQtMyktSmFja3NvbiBDZW50ZXIgKDIzLTQpIHdpbm5l
ciB2cy4gT3R0b3ZpbGxlICgyNC0zKS1CZXJsaW4gSGlsYW5kICgyNy0xKSB3aW5uZXIsIDIgcC5t
LjwvcD48cD5EaXZpc2lvbiBJSUkgRmluYWw8L3A+PHA+R2F0ZXMgTWlsbHMgR2lsbW91ciBBY2Fk
ZW15ICgyMi01KS1Db2x1bWJ1cyBBZnJpY2VudHJpYyBFYXJseSBDb2xsZWdlICgyNS0zKSB3aW5u
ZXIgdnMuIFNhcmRpbmlhIEVhc3Rlcm4gKDI2LTEpLVZlcnNhaWxsZXMgKDI1LTMpIHdpbm5lciwg
NToxNSBwLm0uPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gTWNL
aW5sZXkgKDIzLTUpPC9zdHJvbmc+LUNpbmNpbm5hdGkgTW91bnQgTm90cmUgRGFtZSAoMjQtNCkg
d2lubmVyIHZzLiBOZXdhcmsgKDI4LTApLVRvbGVkbyBOb3RyZSBEYW1lIEFjYWRlbXkgKDI1LTMp
IHdpbm5lciwgODozMCBwLm0uPC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.