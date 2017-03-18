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High school scores, summaries and schedules — March 18

Published: March 18, 2017 - 10:14 PM

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cavs20_09 Jae C. Hong - AP
Cavaliers 125, Lakers 120: Big Three dazzles as Cavs rally in fourth quarter

LOS ANGELES: A night after the Cavaliers drew criticism for sitting their Big Three in a nationally televised game, LeBron James, Kyrie Irving and Kevin Love treated Los Angeles Lakers fans in the Staples Center Sunday to a spectacular display of basketball skills.

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