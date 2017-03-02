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High school scores, summaries and schedules — March 2

Published: March 2, 2017 - 10:53 PM

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Wide receiver  Noah Brown

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