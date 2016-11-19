High school scores, summaries and schedules — Nov. 19

PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8
L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkOC0tPjxwPlJlZ2lvbmFsIEZp
bmFsczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt
LT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPkRpdmlzaW9uIElJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA5PC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAzNCwgPC9zdHJvbmc+TmV3IFBoaWxhZGVs
cGhpYSAzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEwPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRvbGVkbyBDZW50
cmFsIENhdGhvbGljIDE5LCBMZXhpbmd0b24gMDwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMTwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD5Db2x1bWJ1cyBTdC4gRnJhbmNpcyBEZVNhbGVzIDQ5LCBDb2x1bWJ1cyBIYW1p
bHRvbiBUb3duc2hpcCA2PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEyPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRy
b3R3b29kLU1hZGlzb24gMzQsIFN0LiBNYXJ5cyBNZW1vcmlhbCAyNzwvcD48cD48c3Ryb25nPkRp
dmlzaW9uIFY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5DYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyA0MCwgR2FycmV0dHN2aWxsZSAxMzwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxODwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5NaWxhbiBFZGlzb24g
MjcsIDxzdHJvbmc+Tm9yd2F5bmUgMjA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTk8
L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q29zaG9jdG9uIDMwLCBXaGVlbGVyc2J1cmcgMjA8L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5SZWdpb24gMjA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q29sZHdhdGVyIDM1LCBDaW4uIEhpbGxzIENocmlz
dGlhbiBBY2FkZW15IDIxPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gVklJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI1PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhcnJlbiBKb2huIEYuIEtlbm5lZHkg
NDgsIE5vcndhbGsgU3QuIFBhdWwgMTM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjY8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+TWNDb21iIDM1LCBDb252b3kgQ3Jlc3R2aWV3IDI4ICgyT1QpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
UmVnaW9uIDI3PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNhbmFsIFdpbmNoZXN0ZXIgSGFydmVzdCBQcmVwYXJh
dG9yeSAyOSwgV2F0ZXJmb3JkIDE1PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI4PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPk1pbnN0ZXIgMzUsIEZvcnQgUmVjb3ZlcnkgMzM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4
MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5MYXRlIEZyaWRheSYjODIxNztzIFJl
c3VsdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIFZJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+UmVnaW9uIDIyPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkhhbWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5IDIxLCBE
ZWZpYW5jZSBBeWVyc3ZpbGxlIDE5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJl
ZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9uYWwgRmluYWwmIzgyMzI7QVJDSEJJ
U0hPUCBIT0JBTiAzNCwmIzgyMzI7TkVXIFBISUxBREVMUEhJQSAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv
cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkhvYmFuCTE0CTYJNwk3CSYjODIxMjsJ
MzQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+TmV3
IFBoaWxhZGVscGhpYQkwCTMJMAkwCSYjODIxMjsJMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT
UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Ib2IuOiBTaWJsZXkgMTEgcnVuIChLZXJz
aCBraWNrKTwvcD48cD5Ib2IuOlRheWxvciAxIHJ1biAoS2Vyc2gga2ljayk8L3A+PHA+Ti5QLjog
RkcgTW9yZWxhbmQgNDE8L3A+PHA+SG9iOiBNYXJ0aW4gMTEgZnVtYmxlIHJldHVybiAoa2ljayBm
YWlsZWQpPC9wPjxwPkhvYjogU2libGV5IDY4IHJ1biAoS2Vyc2gga2ljayk8L3A+PHA+SG9iOiBI
b3VzZXIgNSBwYXNzIGZyb20gQ2xhcmsgKEtlcnNoIGtpY2spPC9wPjxwPglIT0JBTglOUDwvcD48
cD5GaXJzdCBkb3ducwkxNAk4PC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJNDMtMjQwCTI4LTMzPC9wPjxwPlBhc3Np
bmcJNC05LTMyLTEJNC0xMy04OS0xPC9wPjxwPlJlY29yZHMJMTItMQkxMC0zPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RGl2aXNpb24gSVYgUmVnaW9uYWwgRmlu
YWwmIzgyMzI7Q0FOVE9OIENFTlRSQUwgQ0FUSE9MSUMgNDAsJiM4MjMyO0dBUlJFVFRTVklMTEUg
MTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+R2Fy
cmV0dHN2aWxsZQk3CTAJMAk2CSYjODIxMjsJMTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM
X0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q2VudHJhbAkzCTE0CTkJMTQJJiM4MjEyOwk0MDwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5HYXIu
OiBNb3JnYW4gMTAgcnVuIChHb3JieSBraWNrKTwvcD48cD5DQ0M6IEZHIE1pbGxzIDM1PC9wPjxw
PkNDQzogVGhvbXBzb24gMyBydW4gKE1pbGxzIGtpY2spPC9wPjxwPkNDQzogVGhvbXBzb24gNSBy
dW4gKE1pbGxzIGtpY2spPC9wPjxwPkNDQzogTXVycGh5IDEwIHJ1biAoTWlsbHMga2ljayk8L3A+
PHA+Q0NDOiBTYWZldHk8L3A+PHA+Q0NDOiBUaG9tcHNvbiAxMCBydW4gKE1pbGxzIGtpY2spPC9w
PjxwPkNDQzogQ3VtbWlucyAxNyBpbnRlcmNlcHRpb24gcmV0dXJuIChNaWxscyBraWNrKTwvcD48
cD5HYXI6IE1vcmdhbiAxMCBydW4gKHBhc3MgZmFpbGVkKTwvcD48cD4JR2FycmV0dHN2aWxsZQlD
Q0M8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTAJMTk8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyOC00NQk0OS0zMDE8L3A+
PHA+UGFzc2luZwk5LTE2LTEwMC0xCTQtNy00Mi0xPC9wPjxwPlJlY29yZHMJOS00CTktMzwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIFYgUmVnaW9u
YWwgRmluYWwmIzgyMzI7TUlMQU4gRURJU09OIDI3LCBOT1JXQVlORSAyMDwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ob3J3YXluZSAJNgkxNAkwCTAJ
JiM4MjEyOwkyMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qt
LT48cD5FZGlzb24JMAk3CTcJMTMJJiM4MjEyOwkyNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT
UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Ob3IuOiBab2xsaW5nZXIgMyBydW4gKGtp
Y2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5Ob3IuOiBab2xsaW5nZXIgMSBydW4gKEtlbXAga2ljayk8L3A+PHA+
RWRpLjogU3RvbGwgNSBydW4gKEhpbGwga2ljayk8L3A+PHA+Tm9yLjogWm9sbGluZ2VyIDE0IHJ1
biAoS2VtcCBraWNrKTwvcD48cD5FZGkuOiBPc3RoZWltZXIgMTIgcGFzcyBmcm9tIFN0b2xsIChI
aWxsIGtpY2spPC9wPjxwPkVkaS46IFN0b2xsIDI5IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkVk
aS46IFN0b2xsIDU1IHJ1biAoSGFsbCBraWNrKTwvcD48cD4JTm9yd2F5bmUJRWRpc29uPC9wPjxw
PlJlY29yZHMJMTEtMgkxMS0yPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVI
ZWRXUnVsZS0tPjxwPkJPV0xJTkc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hl
ZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMt
LT48cD5TUEFSVEFOIEtJQ0tPRkYgVE9VUk5BTUVOVDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT
UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+KEF0IFNwaW5zIEJvd2wgQWtyb24gTGFuZXMsIEFr
cm9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+
PHA+PHN0cm9uZz5UZWFtIFJlc3VsdHM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNwcmluZ2ZpZWxkIDMsMTU4OyAy
LiBDb3ZlbnRyeSAyLDkwODsgMy4gQ3Jlc3R3b29kIDIsNjg0OyA0LiBMYWtlIDIsNDU1OyA1LiBO
b3J0aCAyLDI2OTsgNi4gUm9vdHN0b3duIDIsMTM2OyA3LiBVcnN1bGluZSAxLDg1NDsgOC4gR2Fy
ZmllbGQgMSw3NjMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z
LS0+PHA+VG9wIDUgaW5kaXZpZHVhbHM6IDEuIEdhcnJldHNvbiAoU3ByaW5nZmllbGQpIDQ2ODsg
Mi4gU2FjaGVyIChDb3ZlbnRyeSkgNDUxOyAzLiBUYWtlIChDcmVzdHdvb2QpIDQ0MTsgNC4gRmxh
Y2hiYXJ0IChSb290c3Rvd24pIDQ0MDsgNS4gV2lsbGlhbXMgKFNwcmluZ2ZpZWxkKSA0MzkuPC9w
PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U1VCVVJCQU4g
TEVBR1VFIFRPVVJOQU1FTlQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ
bGFpbkluZGVudC0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gTm9yZG9uaWEgMyw5MjY7IDIuIFRhbGxt
YWRnZSAzLDg5OSwgMy4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgMyw4NDg7IDQuIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDMs
NzIzLCA1LiBXYWRzd29ydGggMyw1NjU7IDYuIFN0b3cgMyw2MTc7IDcuIENvcGxleSAzNTY1OyA4
LiBCcmVja3N2aWxsZSAzLDQ0NjsgOS4gVHdpbnNidXJnIDMsMzAwOyAxMC4gSHVkc29uIDMsMjQw
OyAxMS4gTm9ydGggUm95YWx0b24gMiw1Njg7IDEyLiBCYXJiZXJ0b24gMiwzNjEuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+SW5kaXZpZHVhbHM6IDwvc3Ryb25nPjEuIEVhc3QgNzY4IChUd2kuKTsgMi4gTWFuaGFy
ZCAoS1IpIDc0MjsgMy4gRnJhbmtpbmEgNjg1IChDRik7IDQuIFNoZXJ3b29kLUVuZ2xlIDY1OCAo
Q0YpIDUuIEFza2V3IDY0NCAoQnJlLikuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9y
dHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdS
dWxlcy0tPjxwPlNQQVJUQU4gS0lDS09GRiBUT1VSTkFNRU5UPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz
JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD4oQXQgU3BpbnMgQm93bCBBa3JvbiBMYW5l
cywgQWtyb24pPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRl
bnQtLT48cD48c3Ryb25nPlRvcCA1IGluZGl2aWR1YWxzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBFdmFucyAoQ292
ZW50cnkpIDQ3MTsgMi4gTWFzdGVycyAoU3ByaW5nZmllbGQpIDQyNDsgMy4gV2llY2xhdyAoQ3Jl
c3R3b29kKSAzNzk7IDQuIEdvbGRpbmcgKFNwcmluZ2ZpZWxkKSAzNjM7IDUuIFN3YW5uIChTcHJp
bmdmaWVsZCkgMzYwLiA8c3Ryb25nPlRlYW0gUmVzdWx0czo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3ByaW5nZmll
bGQgMiw1MTE7IDIuIENyZXN0d29vZCAyLDQ3NDsgMy4gQ292ZW50cnkgMiwxODY7IDQuIExha2Ug
MiwxMzM7IDUuIEdhcmZpZWxkIDEsMjc2OyA2LiBSb290c3Rvd24gMSwwNDEuPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U1VCVVJCQU4gTEVBR1VFIFRP
VVJOQU1FTlQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVu
dC0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gU3RvdyAzLDMyNSwgMi4gQ29wbGV5IDMsMjIwOyAzLiBU
d2luc2J1cmcgMywxNDU7IDQuIFRhbGxtYWRnZSAzLDEzMTsgNS4gTm9yZG9uaWEgMywwNzQ7IDYu
IFdhZHN3b3J0aCAyLDgyMzsgNy4gS2VudCBSb29zZXZlbHQgMiw2MjQ7IDguIEN1eWFob2dhIEZh
bGxzIDIsNjE3OyA5LiBIdWRzb24gMiw0MDc7IDEwLiBCYXJiZXJ0b24gMiwxNzkuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+SW5kaXZpZHVhbHM6IDwvc3Ryb25nPjEuIEVsZGVyIDYwNyAoVHdpLik7IDIuIE1hcnRp
biA1NzkgKFdhZC4pOyAzLiBLaXNzIDU3MSAoVGFsLik7IDQuIE1henpvdHRpIChDb3AuKSA1NTk7
IDUuIFRheWxvciA1NTAgKFN0b3cpLjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.